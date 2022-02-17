Тема України стане однією із провідних під час Мюнхенської конференції, - МЗС Німеччини

На полях Мюнхенської безпекової конференції планується проведення низки дипломатичних зустрічей, присвячених ситуації навколо України.

Про це розповів речник МЗС Німеччини Крістофер Бургер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок планує провести переговори так званої "нормандської трійки" - з колегами з України та Франції. Одна з тем - реалізація мінських угод.

Окрім того, українське питання планується обговорити в колі очільників дипломатичних відомств ФРН, Франції, Великої Британії та США.

Як передбачається, Бербок також організує зустріч очільників МЗС країн G7 - Німеччина наразі головує у цій групі. Йтиметься про узгодження позицій та подальших дій у кризі, яка виникла внаслідок розгортання російських військ поблизу України, зокрема, щодо запровадження санкцій у разі подальшої агресії.

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За словами Бургера, планується організувати зустріч Бербок з колегами з Туреччини та Ірану, а також із генеральним секретарем ООН.

Зустрічі попередньо плануються на суботу. Дипломат водночас уточнив, що програма конференції та зустрічей у її кулуарах може мінятися.

Нагадаємо, Мюнхенська безпекова конференція має відбутися 18-20 лютого, як очікується, участь у ній візьме президент України Володимир Зеленський.