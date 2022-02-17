Блінкен на Мюнхенській конференції скоординує із партнерами відповідь на дії Росії, - Держдеп США
Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Про це йдеться у повідомленні Держдепі США, інформує Цензор.НЕТ.
"У кулуарах конференції Секретар матиме можливість обговорити з союзниками та партнерами наші скоординовані, постійні зусилля, щоб спонукати Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії, а також нашу готовність спричинити серйозні наслідки у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", - зазначили в Держдепі.
Блінкен також підтвердить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та проведе двосторонні зустрічі зі своїми колегами, щоб розглянути прихильність США трансатлантичній координації з метою зміцнення європейської безпеки та відповіді на інші глобальні виклики.
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ПС )))) Мордор повинен бути знищений.
Це про тебе.
В цей час Зеленський буде у відрядженні на мюнхенській конференції.
Про це заявив журналіст Politico Майкл Кофман.
Пасешся тут постійно..виправдовуючи свого" ПРОТЕЖЕ"..а далі біжиш скаржитись на "раду форумчан"
Дурепа в нас ти. Бо і досі не зрозумів ЩО накоїв.