Блінкен на Мюнхенській конференції скоординує із партнерами відповідь на дії Росії, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Про це йдеться у повідомленні Держдепі США, інформує Цензор.НЕТ.

"У кулуарах конференції Секретар матиме можливість обговорити з союзниками та партнерами наші скоординовані, постійні зусилля, щоб спонукати Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії, а також нашу готовність спричинити серйозні наслідки у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", - зазначили в Держдепі.

Блінкен також підтвердить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та проведе двосторонні зустрічі зі своїми колегами, щоб розглянути прихильність США трансатлантичній координації з метою зміцнення європейської безпеки та відповіді на інші глобальні виклики.

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