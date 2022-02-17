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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блінкен на Мюнхенській конференції скоординує із партнерами відповідь на дії Росії, - Держдеп США

Блінкен на Мюнхенській конференції скоординує із партнерами відповідь на дії Росії, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Про це йдеться у повідомленні Держдепі США, інформує Цензор.НЕТ.

"У кулуарах конференції Секретар матиме можливість обговорити з союзниками та партнерами наші скоординовані, постійні зусилля, щоб спонукати Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії, а також нашу готовність спричинити серйозні наслідки  у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", - зазначили в Держдепі.

Блінкен також підтвердить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та проведе двосторонні зустрічі зі своїми колегами, щоб розглянути прихильність США трансатлантичній координації з метою зміцнення європейської безпеки та відповіді на інші глобальні виклики.

Також читайте: Вашингтон готовий до діалогу з Москвою, - Держдеп

Автор: 

Держдепартамент США (1619) росія (65007) Блінкен Ентоні (1157)


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Hellis@13Hellis_13·21 годв Украине сейчас трое выполняющих обязанности президента:
- Ермак выполняет руководство Вовой
- Порошенко выполняет обязанности Вовы перед страной и народом
- Байден временно выполняет то, что не может по обстоятельствам выполнить Порошенко
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17.02.2022 09:19 Відповісти
Лизнула..!?..Як ви зає...зі своїм баригою...Базар то проти паРаши.
ПС )))) Мордор повинен бути знищений.
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17.02.2022 09:22 Відповісти
Жив дураком, дураком і помреш...
Це про тебе.
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17.02.2022 09:23 Відповісти
Така в неї робота.
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17.02.2022 09:24 Відповісти
а Том Круз взрывает Кремль, чего Байден, как и другие президенты, не смогли сделать...
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17.02.2022 09:27 Відповісти
Оголошена нова дата нападу - 20-го лютого.
В цей час Зеленський буде у відрядженні на мюнхенській конференції.
Про це заявив журналіст Politico Майкл Кофман.
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17.02.2022 09:23 Відповісти
зае..ли своими датами уже
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17.02.2022 09:27 Відповісти
Хто дурепа.ще потрібно подумати
Пасешся тут постійно..виправдовуючи свого" ПРОТЕЖЕ"..а далі біжиш скаржитись на "раду форумчан"
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17.02.2022 09:28 Відповісти
Нічого тут думати.
Дурепа в нас ти. Бо і досі не зрозумів ЩО накоїв.
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17.02.2022 09:58 Відповісти
 
 