У США вважають, що перспектива вторгнення РФ в Україну 16 лютого "завжди перебільшувалася", радять звернути увагу на 20, - Politico
У США заговорили про нові терміни можливого вторгнення РФ в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про пише Politico.
За даними військового аналітика, старшого наукового співробітника Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, перспектива вторгнення 16 лютого завжди була перебільшена. За його даними, увагу треба звернути на 20 лютого і наступні дні.
В якості серйозності своїх міркувань експерт наводить кілька факторів. Зокрема, нагадує, що в ці терміни нібито повинні завершитися російсько-білоруські військові навчання. Раніше в оборонному відомстві Білорусі заявляли, що після навчань територію республіки покинуть всі російські солдати.
"Це корисна дата, щоб побачити, брешуть вони чи ні", - говорить Кофман.
Ще одним аргументом для можливого наступу РФ він назвав закінчення Мюнхенської конференції з безпеки, з якої до України повернеться президент Володимир Зеленський. Також 20 лютого завершуються Олімпійські ігри в Пекіні й Путін, пише ЗМІ, не почне вторгнення до церемонії закриття, щоб не засмучувати китайського лідера Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ та аналітики вже намагалися спрогнозувати терміни вторгнення РФ в Україну. Останній раз воно "планувалося" на 15-16 лютого, проте так і не відбулося.
Напередодні в Білому домі повідомили, що Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною, за останні дні там додалося близько 7 тисяч військовослужбовців. При цьому деякі з них прибули напередодні, в середу.
Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.
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Ви в кабіні винищувача взагалі були?
22.02.22
по аналогии с
08.08.08
А потім на 8 березня.
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А тепер включи свою голову і подумай - як викриття планів в даному випадку їх відмінило/змінили?) Уяви, що ти путін, пригнав війська з метою захоплення, і тут Байден говорить, що ти збираєшся атакувати. І що? тобі яка різниця, що всі знають про твої плани, якщо й так все стало б зрозуміло в перші хвилини атаки. От Байден заявив, що росія збирається атакувати 16 лютого- якби путін справді збирався, як ця заява б його зупинила?, була б накладена магія Хогвартса? .
І про яку ти там допомогу згадав - всраті гранатомети і стінгери? проти ракетних військ та авіації? Чи можливо санкції в стилі - ну накладемо, звісно, але так щоб і нас не зацепила - від свіфта відключати не будемо, та й по потоку потрібно подумати крута підтримка)
путин 8 лет уже угрожает Украине,да всё никак не нападёт в открытую.А тут сложилась такая ситуация,что американцам хочется повернуть россиян против Китая,а для этого надо снять с них санкции.А как это сделать?.А для этого Киев должен выполнить "минские".Но Украина их не выполняет.Значит надо напугать.А как?И тут самое интересное.Кацапы держат 100 тысячную группировку,но в открытую не угрожают,ибо им мало кто поверит,ибо уже не воспринимают угрозы всерьёз.За них эти угрозы стали озвучивать американцы и британцы,с расчётом на то,что им украинские власти поверят больше.
Спуститесь уже с небес, придурки вы зеленомордые!
Порошенко пропонував українцям формулу Армія, Мова, Віра. Замість цого українці вибрали сором, щоб сховатись від війни, сором українці вже отримали, а війну дуже можуть!
и перестаньте публиковать весь этот бред о предстоящих датах,их прошло уже с десяток и будет еще столько же!
22.02.2022 о 22:02:20:22.
Чи може Зеленський щось знає?
Вице-президент США встретится с Зеленским в Мюнхене в субботу, 19 февраля.