Українець Поляков на вимогу уряду США продав за $1 свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace

Український підприємець Макс Поляков вийшов з космічного проєкту Firefly.

"Я віддаю за $1 всі свої 58% акцій Firefly моєму співзасновнику і партнеру Тому (Том Маркусік. - Ред.). Шановні CFIUS, Air Force і 23 агентства США, які зрадили мене і засуджують мене всіма своїми діями за останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить всіх вас, хлопці. Макс любить Україну і так, у мене український паспорт і я засновник Firefly!!! Прощай, моя "пташко", і в кінцевому підсумку я пишаюся тим, що я зробив для душі і спадщини моєї Землі", — написав Макс Поляков у себе на сторінці Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялось наприкінці грудня 2021 року, уряд США зажадав від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. Уряд посилається на міркування національної безпеки, пише Bloomberg.

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