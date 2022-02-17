Українець Поляков на вимогу уряду США продав за $1 свою частку у ракетній компанії Firefly Aerospace
Український підприємець Макс Поляков вийшов з космічного проєкту Firefly.
"Я віддаю за $1 всі свої 58% акцій Firefly моєму співзасновнику і партнеру Тому (Том Маркусік. - Ред.). Шановні CFIUS, Air Force і 23 агентства США, які зрадили мене і засуджують мене всіма своїми діями за останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить всіх вас, хлопці. Макс любить Україну і так, у мене український паспорт і я засновник Firefly!!! Прощай, моя "пташко", і в кінцевому підсумку я пишаюся тим, що я зробив для душі і спадщини моєї Землі", — написав Макс Поляков у себе на сторінці Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялось наприкінці грудня 2021 року, уряд США зажадав від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. Уряд посилається на міркування національної безпеки, пише Bloomberg.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чим він займався до цього?
"У 2017 році збанкрутілу через вихід із проєкту євроінвестора Firefly Space Systems, засновану інженером Томом Маркузічем, викупив український бізнесмен Макс Поляков.
Компанія Firefly Aerospace, де Макс Поляков - мажоритарний акціонер, спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць."
Джерело:
"Получив образование акушера-гинеколога, Поляков сколотил свое состояние с помощью бизнес-программ и интернет-игр, сайтов знакомств и маркетинга."
https://vmestezp.org/yekonomika/177582/pravitelstvo-ssha-otzhimaet-u-zaporozhskogo-biznesmena-ego-dolju-v-raketnoj-kompanii
Цим він сколотив такі статки, що може викупляти акції американські компанії на сотні мільйонів баксів?
Чи за ним хтось стоїть?
Можливо заробив гроші і там.
В будь-якому випадку, виносити свій вердикт правильно чи ні вчиняють американці в даній ситуації, спираючись на короткі повідомлення в ЗМІ, не варто.
Потім став фінансистом. Статки заробив на ІТ, і після цього "пішов у космос", викупивши мажоритарний пакет акцій Firefly у його засновника - космічного інженера Маркусіка. (Зараз продав свої акції Маркусіку за символічний $1).
Підтримував Південмаш у Дніпрі, розміщуючи там замовлення на виготовлення частин ракетних двигунів для своїх американських ракет. Підтримував ракетно-інженерну освіту у Києві та Дніпрі.
Все виглядає начебто пристойно. Але американці чомусь в кінці минулого 2021 року (коли почалось стягування військ кацапами до нашого кордону) занепокоїлись можливим витоком через Firefly ракетних технологій з Америки "". Я думаю, їх турбує переважно виток саме до Мордора.
Ну і якщо наші союзники моніторять наші ЗМІ, то їх міг занепокоїти і цей фрагмент https://www.epravda.com.ua/publications/2019/12/9/654570/ інтерв'ю Полякова Українській правді:
За його словами, ця ракета ідеальна для військових програм.
"Військові не літають разом з комерційними вантажами, військові літають тільки з території США. Фактично ми забираємо ще й ринок військових замовлень", - говорить він.
P.S. Хтось може побачити у вимогах американців продати акції компанії Firefly просто бажання усунути конкурента з ринку. Тим більше що в тому інтерв'ю є й інша фраза Полякова:
Бізнесмен каже, що Firefly Alpha запропонує найнижчу ціну на світовому ринку з виведення на орбіту одного кілограма вантажу і при цьому буде заробляти 150% маржі. "Ми можемо вбити ринок", - стверджує Поляков.
Але ніт. Адже компанія Firefly після продажу акцій Полякова залишається на ринку і працюватиме надалі.
"Несмотря на то, что он вложил в Firefly более 200 миллионов долларов своего состояния, Поляков согласился уйти из совета директоров компании и повседневной деятельности Firefly в конце 2020 года."
Навряд чи один одному подарує мільйонів ... 10-200 ...
----------------------------------------------
"Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру.... передает Цензор.НЕТ. '
Я читаю Блумберг в оригинале,т.е. на английском, а не форбс на русском. Нет на Блумберге информации о сумме, но сам Поляков говорит о 1$, и передаче контрольного пакета партнеру из США (понятно же - для контроля одним лицом!). А Вы говорите о антомонопольном законе.
Как сообщалось в конце декабря 2021 года, правительство США потребовало украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Правительство ссылается на соображения о национальной безопасности, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-29/firefly-owner-max-polyakov-to-sell-stake-in-rocket-startup Bloomberg Источник:
Але суті це змінює - навряд чи він подарував би другу 500 млн.
"Я віддаю за $1 всі свої 58% акцій Firefly моєму співзасновнику і партнеру Тому " Джерело:
Ему никто не мешал запускать свои ракетки для реднеков, но он решил и рыбку съесть, и бабло поднять на госах? Эт так не работает
Не он захотел. А НАСА выбрало. И в тот момент когда проводили тендер НИКТО в НАСА не знал, что компанией владеет не американец. Вот вообще никто ни разу не знал. Да-да-да, свято верим.
Классический развод так-то. Мужик инвестировал кучу бабла в компанию, превратил её из банкрота в предприятие, оцениваемое блумбергом в 1лярд... и тут нарисовались красивые ребятки из госапарата США... Я даже больше скажу. Его на тендере в НАСА тоже выбрали не зря.
Кстати, либо Поляков тупой, и не читал требования к участникам конкурса, либо собирался утрясти вопросы с гражданством до подписания контракта, либо в НАСА - идиоты. Вам какой вариант больше нравится?
И конечно же, в НАСА видя, что компания не соответствует условиям тендера ввиду гражданства владельца - чисто случайно допустила их к участию... расскажите эти басни кому другому, ладно?
И конечно же, в НАСА видя, что компания не соответствует условиям тендера ввиду гражданства владельца - ишо один перл от спеца? НАСА рассматривает ТОЛЬКО технические аспекты, а тормознуло сделку - CFIUS, Комитет иностранных инвестиций в США .
Вывод - Поляков съэкономил на юр. поддержке своего проекта сотрудничества с НАСА, ССЗБ
Ну да, ну да. Когда НАСА проводит тендер, то сообщает ТОЛЬКО технические условия... угу-угу. Вы хоть раз проходили тендер... хотя бы в Канаде, например? Не говоря о США.
Вывод. Полякова тупо кинули и его американский партнер и самое демократичное в мире государство светлых эльфов.
И ещё раз, если Поляков не решил проблему за ТРИ ГОДА, то он - мудак.
Причем, Вы (компания) подает её частями - потому как есть комплекс технических, экономических, общих требований. Общая информация по компании подается на первом же этапе (это много где так, думаю, вряд ли в НАСА иначе), и если она явно не соответствует требованиям тендера - то документ отклоняют.
Но раз они дошли до стадии контракта - то поданные им документы согласовали, более того, в ущерб другим конкурентам.
С учетом наличия американского партнёра, ранее разорившего компанию - все это в сумме знающему человеку выглядит как банальный разводняк с предварительным умыслом.
"В 2018 году https://itc.ua/news/nasa-otobralo-devyat-kompaniy-kotoryie-pomogut-ssha-vernutsya-na-lunu-sredi-nih-firefly-aerospace-s-sobstvennikom-ukraintsem-i-ofisom-v-dnepre/ NASA выбрало Firefly Aerospace для доставки полезных грузов на Луну." - ложь.
У них только проводились испытания двигателей, ракеты не было, доставлять не начем.
"Разработка двигателей и конструкций возобновилась в 2017 году, и Firefly Aerospace провела несколько огневых испытаний своего двигателя второй ступени Lightning-1 на существующем горизонтальном испытательном стенде. Этапные испытания должны были начаться во второй половине 2018 года.
В ноябре 2018 года было объявлено, что https://en.wikipedia.org/wiki/NASA НАСА выбрало Firefly Aerospace в качестве одной из девяти компаний, способных подать заявку на https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_Lunar_Payload_Services коммерческие услуги по обслуживанию лунной полезной нагрузки (CLPS), https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_Aerospace#cite_note-47 [47] где компания предложит роботизированный лунный посадочный модуль под названием Firefly Genesis .
А теперь на сладенькое - За последние пару лет компания Firefly добилась устойчивого прогресса. Компания получила контракты от НАСА, Агентства перспективных оборонных
исследовательских проектов и ВВС США на выполнение различных миссий. Вы действительно считаете, что НАСА, Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США , похрен зарубежный владелец компании? Даже несмотря на пример - Компания Momentus, разрабатывающая линейку космических буксиров, не смогла получить от Федерального управления гражданской авиации оценку полезной нагрузки для своей первой миссии в начале 2021 года из-за возражений правительства против ее российских соучредителей Михаила Кокорича и Льва Хасиса. Эта проблема, которая задержала ее слияние со специальной компанией по приобретению, привела к тому, что Кокорич и Хасис продали свои доли в компании.
Кстати, Поляков мог оставить компанию себе. Всего навсего, надо было отказаться от контрактов с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США, и от использования патентов НАСА.
Странно, чёй-то он не захотел?
Получается иностранец хочет поучаствовать в оборонных проектах США, а ему не дали? Удивительно, правда?
https://itc.ua/news/firefly-space-systems-predstavila-legkuyu-mnogorazovuyu-raketu-nositel-firefly-alpha-na-metane/
Да, тогда еще украинского собственника в компании не было. А американский - её успешно развалил, вследствие чего наш инвестор и выкупил проект.
Далее. В компанию вливаются бабки украинского бизнесмена. Приходят новые люди, осваиваются новые знания. Благодаря которым... Компания получает контракты - и ни НАСА, ни ВВС, ни Агенство ... никто и в ус не дует и забивает коллективный огромный болтище на требования действующего законодательства США, и не интересуется собственниками компании. Юр. отделы при согласовании соотв. сделок массово уходят в запой, да.
Деньги освоены, но учитывая что руководство чутка изменилось... компания выходит в прибыль...
И тут все резко вспоминают о законах. Именно тут, а не на стадии подписания контракта с ВВС США, не на стадии тендера с этими самыми ВВС, не на стадии предварительного согласования заявки и подачи информации о собственниках компании...
Неет, до того момента как будут влиты все бабки и - главное - благодаря новому руководству они не будут слиты в трубу, как это было ранее, а будут приносить прибыль - до того момента всем пофигу и гражданство и законодательство.
Но вот после того как прибыль начинает поступать... знания привнесенные новыми людьми (а глупо думать, будто бы инвестор не привнес новые знания, которые собственно и вывели компанию из банкротов) начинают успешно осваиваться... вот тогда юр. отделы выходят из запоя и все такие типа "Ой, та он же не американец! Ой, та там же законы есть!". Ага-ага.
А то, КОГДА они это делают. Не на стадии инвестиций и рисков, а на стадии снятия сливок.
Они учавствовали в конкурсе. Ракеты не было. Неудачный пуск в сентябре - не катит. Компаний в конкурсе было девять.
Поехали дальше.
Поляков купил за 200 лямов, как победителю конкурсов - обломилось на много больше. Его ив конкурсы силком тянули? Он хотел поиметь бабла с гос. сектора, не фартануло Ему никто не мешал работать с частниками.
Итог, если я могу прочитать вот это -
https://home.treasury.gov/ U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius
а оно не смогло, то вывод один - нех жлобиться на юр. сопровождение
На каком основании менеджер тендерного отдела, глава тендерного комитета - допустили к конкурсу компанию, не соответствующую требованиям? Эти люди что, не читали документы по ссылке, которую ты привел? Так наверняка читали же. Просто потому что это их обязанность - и в условиях тендера это наверняка было.
Но пропустили. Шо характерно, пока в компанию не влили бабки (а соответственно - не были привлечены нормальные умные ребята, способные запускать ракеты) - их никто на контракты в ВВС не звал.
Но... бабки инвестированы, проект заработал - и только потом контролирующие органы, которые должны были не допустить на тендер компанию - сразу - и не согласовать контракты - сразу... короче они вспомнили про законы только ПОТОМ. Когда уже было влито бабло в проект и он начал приносить бабло.
А на счет работать с частниками... ты уверен что никто не мешал? Вот прям абсолютно?