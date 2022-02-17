Росія продукує фейки та створює приводи для вторгнення в Україну, - Держдеп США
Американська влада вважає, що загроза нової російської агресії щодо України зберігається, і це може статися найближчими днями або тижнями і для цього Кремль не тільки продовжує накопичувати сили поблизу українських кордонів, а й фабрикує низку брехливих повідомлень у медіа, які можуть використати як привід до вторгнення.
Про це заявив представник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua".
"Вони можуть включати заяви стосовно українських військових дій на Донбасі, помилкові заяви про дії США чи НАТО на землі чи на морі, або у повітрі, навіть заяви про вторгнення з боку України чи НАТО на російські території. Ми особливо стурбовані тим, що президент Путін та інші російські чиновники продовжують згадувати - цитата - "геноцид на Донбасі". Жоден із цих закидів не підкріплений правдою", - наголосив Прайс.
Більшість заяв є відвертою брехнею.
"Це не зупиняє росіян від просування таких звинувачень, включаючи повідомлення про безіменні братські могили з цивільним населенням, яких, як вони звинувачують, вбили українські військові, або заяви, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю для подальшого використання на контрольованих Росією територіях, або що Захід забезпечує терористів для вбивства місцевих жителів". Ці звинувачення - "абсолютно, цілком хибні", - наголосив представник Держдепу.
Прайс нагадав, що ці закиди фактично повторюють те, що Росія говорила про "захист російськомовного населення" як поводження до своїх дій у 2014 році. Він наголосив, що у разі нового вторгнення в Україну оборонна допомога з боку США "продовжиться та посилиться".
Напередодні СК РФ порушив кримінальну справу через виявлення масових поховань мирних жителів на території Донбасу. Стверджується, що було ексгумовано не менше 295 цивільних, які "загинули внаслідок невиборчих обстрілів з боку українських збройних формувань у 2014 році".
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Знаєш кого мені нагадують ЗЕопінці та арагамії - перелякану чіхуашку, яка тремтить від страху , але все ж підсцикає на ящик з джавелінами.
Я до зє відношення не маю.
а "просто так" - вывез все что мог к границам.
наверное потому потому что имеешь прямой доступ к планам фуйла?
п.с. не говоря уже о кибератаках)
тут або ти трепло, або маєшь доступ до планів фуйла
Це виступ 95 - го кварталу з за океану для легковірних лошар.
Напевно щось підгорає у них ? От і стараються відвернути увагу страшною напастю 140 кілозольдатів для нападу Україну.
бо маєшь доступ до його планів та знаєшь що він планує, вірно?
Доголосувався, що тепер інші країни без нас вирішують долю України. Немає потужного власного гаранта - ЗСУ, який би був рівний парашкінцям..
Думаєш Зеленого хтось питав яку зброю надавати, скільки ?
Як воно гримало на Байдена, що той влаштовує паніку, а в нас падають індекси...і ти туди ж.
Ніби путло жартує ??? Не сьогодні завтра воно планує наступ, але поки що Байден встигає бити по ручонках, викриваючи всі провокації та плани.
от як ти зараз з "фейками"
Де зелені депутати ? Чого повтікали ? Так вірать у мощ зеленського ?
Так це ж не новина.
Население эрэфии очень даже поддерживает то, что творится. Более того, население это эрефии даже негодует, что не захватили Украину ранее. А тогда, в 14 году, путин сначал пытался сделать захват гибридным способом, но получилось только "лднр".
Полномасштабная война планировалась в июле 14го, когда сбили малазийский боинг, но целью был не он, а российский пустой президентский борт, летящий примерно в то же время, но так как об операции знало очень мало людей, непосредственные исполнители умудрились перепутать поселки которые имели одинаковое название и сбили другой самолет.
Исторические параллели.
Каты́нский расстре́л - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное преступление , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE массовые убийства польских граждан, в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD пленных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 польской армии , осуществлённые весной 1940 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB Расстрелы производились по решению специальной «тройки» НКВД СССР...
Впервые об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу в 1943 году заявил руководитель разведки германской группы армий «Центр» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD Рудольф-Кристоф фон Герсдорф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB#cite_note-6 [ Созванная Германией международная комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943) провела экспертизу и заключила, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. В свою очередь Советский Союз отрицал свою причастность к происшедшему.
После освобождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Смоленска советскими войсками была создана комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Бурденко , которая, проведя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943%E2%80%941944) собственное расследование , заключила, что польские граждане были расстреляны в Катыни осенью 1941 года немецкими оккупационными войсками. Это заключение было официальной точкой зрения в СССР и странах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Варшавского договора до 1990 года, когда руководство СССР официально признало ответственность НКВД СССР