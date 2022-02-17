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Росія продукує фейки та створює приводи для вторгнення в Україну, - Держдеп США

Росія продукує фейки та створює приводи для вторгнення в Україну, - Держдеп США

Американська влада вважає, що загроза нової російської агресії щодо України зберігається, і це може статися найближчими днями або тижнями і для цього Кремль не тільки продовжує накопичувати сили поблизу українських кордонів, а й фабрикує низку брехливих повідомлень у медіа, які можуть використати як привід до вторгнення.

Про це заявив представник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua".

"Вони можуть включати заяви стосовно українських військових дій на Донбасі, помилкові заяви про дії США чи НАТО на землі чи на морі, або у повітрі, навіть заяви про вторгнення з боку України чи НАТО на російські території. Ми особливо стурбовані тим, що президент Путін та інші російські чиновники продовжують згадувати - цитата - "геноцид на Донбасі". Жоден із цих закидів не підкріплений правдою", - наголосив Прайс.

Більшість заяв є відвертою брехнею.

"Це не зупиняє росіян від просування таких звинувачень, включаючи повідомлення про безіменні братські могили з цивільним населенням, яких, як вони звинувачують, вбили українські військові, або заяви, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю для подальшого використання на контрольованих Росією територіях, або що Захід забезпечує терористів для вбивства місцевих жителів". Ці звинувачення - "абсолютно, цілком хибні", - наголосив представник Держдепу.

Прайс нагадав, що ці закиди фактично повторюють те, що Росія говорила про "захист російськомовного населення" як поводження до своїх дій у 2014 році. Він наголосив, що у разі нового вторгнення в Україну оборонна допомога з боку США "продовжиться та посилиться".

Читайте також: Російські звинувачення України в геноциді - брехня, - місія США у ОБСЄ

Напередодні СК РФ порушив кримінальну справу через виявлення масових поховань мирних жителів на території Донбасу. Стверджується, що було ексгумовано не менше 295 цивільних, які "загинули внаслідок невиборчих обстрілів з боку українських збройних формувань у 2014 році".

Автор: 

армія рф (17271) Держдепартамент США (1619) росія (65007) США (22643) Слідком рф (194) фейк (743) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+8
Можна говорити все що завгодно, але накопичення росіских військ біля наших кордонів не фейк.
Знаєш кого мені нагадують ЗЕопінці та арагамії - перелякану чіхуашку, яка тремтить від страху , але все ж підсцикає на ящик з джавелінами.
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17.02.2022 09:37
+6
очередная "птичка" над Украиной
https://www.flightradar24.com/HOMER49/2ad8c1c5
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17.02.2022 09:36
+5
"вывсеврете, это Западные СМИ распространяют фейки!" - заявил зеленский, арахамия и прочее шобло в защиту расеи
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17.02.2022 09:29
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"вывсеврете, это Западные СМИ распространяют фейки!" - заявил зеленский, арахамия и прочее шобло в защиту расеи
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17.02.2022 09:29 Відповісти
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17.02.2022 09:31 Відповісти
очередная "птичка" над Украиной
https://www.flightradar24.com/HOMER49/2ad8c1c5
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17.02.2022 09:36 Відповісти
Хто-хто фейки створює?
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17.02.2022 09:29 Відповісти
Можна говорити все що завгодно, але накопичення росіских військ біля наших кордонів не фейк.
Знаєш кого мені нагадують ЗЕопінці та арагамії - перелякану чіхуашку, яка тремтить від страху , але все ж підсцикає на ящик з джавелінами.
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17.02.2022 09:37 Відповісти
Не перекручуй. Знаходження військ не фейк. А дати "ненападєнія"?
Я до зє відношення не маю.
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17.02.2022 09:40 Відповісти
ты утверждаешь, что дат не было и фуйло не собиралось вторгаться?
а "просто так" - вывез все что мог к границам.
наверное потому потому что имеешь прямой доступ к планам фуйла?

п.с. не говоря уже о кибератаках)
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17.02.2022 09:44 Відповісти
С чего ты взял что фейковые?
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17.02.2022 09:47 Відповісти
твої пости, які стверджують що ти знаєшь про реальні плани кремля та що у фуйла в голові
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17.02.2022 09:54 Відповісти
то ти на підставі чого стверджуєшь що то "фейкові дати" і що фуйло "не планувало" на ці дати нічого?
тут або ти трепло, або маєшь доступ до планів фуйла
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17.02.2022 09:58 Відповісти
Із зебільної логіки - нападу ж не сталось, отже всі дати фейкові.
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17.02.2022 09:52 Відповісти
боюсь, он не только сторонник зеленского а еще и совок, хотя это достаточно сильно пересекающиеся множества.
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17.02.2022 09:56 Відповісти
Вже 8 рік нападає , ну ще 15-го, ну ще 16, ну вже 20- го.
Це виступ 95 - го кварталу з за океану для легковірних лошар.
Напевно щось підгорає у них ? От і стараються відвернути увагу страшною напастю 140 кілозольдатів для нападу Україну.
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17.02.2022 09:55 Відповісти
только кацапи під впн "не вірять", що расея напала на Україну в 2014 році..
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17.02.2022 09:57 Відповісти
Так , і тому пишуть руссскім язигом!
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17.02.2022 10:12 Відповісти
саме на це кацапи й наполягають, НЕ розуміючі що "проблема рузькага язика" - тільки в макітрах таких як ти довбнів
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17.02.2022 11:08 Відповісти
Ага , і в той самий час "украіїнци" пишуть мовою окупанта - щоб замести сліди!
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17.02.2022 11:52 Відповісти
тобто, ти маєшь доступ до планів фуйла та стверджуєшь що то "фейкові дати", так?
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17.02.2022 09:52 Відповісти
тобто, ти стверджуєшь що на ці дати фуйло нічого не планува, так?
бо маєшь доступ до його планів та знаєшь що він планує, вірно?
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17.02.2022 09:55 Відповісти
Несостоявшееся вторжение не означает, что данные разведки США были неверными.
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17.02.2022 10:10 Відповісти
Це ти перекручуєш.
Доголосувався, що тепер інші країни без нас вирішують долю України. Немає потужного власного гаранта - ЗСУ, який би був рівний парашкінцям..
Думаєш Зеленого хтось питав яку зброю надавати, скільки ?
Як воно гримало на Байдена, що той влаштовує паніку, а в нас падають індекси...і ти туди ж.
Ніби путло жартує ??? Не сьогодні завтра воно планує наступ, але поки що Байден встигає бити по ручонках, викриваючи всі провокації та плани.
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17.02.2022 09:44 Відповісти
Ти ходячий фейк.
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17.02.2022 09:53 Відповісти
А с чего бы это вдруг, ***** твоё так решило?
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17.02.2022 09:59 Відповісти
між 73% та 87% ніякої різниці немає, ви - "мишебратья" - які тільки й можуть шо повторювати "скрипти" з зомбоящика)
от як ти зараз з "фейками"
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17.02.2022 11:10 Відповісти
Та вже нарішали.
Де зелені депутати ? Чого повтікали ? Так вірать у мощ зеленського ?
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17.02.2022 11:24 Відповісти
Да, я лично смотрю и с самого утра начали рёв, что с нашей стороны происходит обстрел Донецка, всем подряд...
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17.02.2022 09:35 Відповісти
Кацапи напали на Донецьк ?
Так це ж не новина.
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17.02.2022 09:41 Відповісти
росії Привід і не потрібний , потрібно Знати менталітет руських , - Вони можуть його Висосати із Пальця.
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17.02.2022 09:41 Відповісти
Высосать они могут из чего угодно, это правда. Но им нужен очень крепкий такой казус белли, чтобы оправдать большое количество жертв для своего населения.
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17.02.2022 09:50 Відповісти
Просто , напросто у их и Казуса то настоящего и не было . Всегда били слабых , а для населения , - если не согласно само население , то не было бы так ка Есть, а если Одобряют , то тогда пускай не Воюет само население.
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17.02.2022 09:55 Відповісти
Как то у вас написано слегка сумбурно, поэтому простите, если неправильно вас понял.
Население эрэфии очень даже поддерживает то, что творится. Более того, население это эрефии даже негодует, что не захватили Украину ранее. А тогда, в 14 году, путин сначал пытался сделать захват гибридным способом, но получилось только "лднр".
Полномасштабная война планировалась в июле 14го, когда сбили малазийский боинг, но целью был не он, а российский пустой президентский борт, летящий примерно в то же время, но так как об операции знало очень мало людей, непосредственные исполнители умудрились перепутать поселки которые имели одинаковое название и сбили другой самолет.
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17.02.2022 10:06 Відповісти
Вы не первый который так говорит , а что перепрашиваете , - то Вам почет и Уважение.А то некоторые не осмыслив начинают сногзшибающую Лексику.Но в 14 году Сама Судьба сделала путину подножку, хотя он и планировал уничтожить Украину как государство, он думал , что она Судьба дала ему все в руки , а оказывается , что Это начало конца и развязка не за горами.Писал уже ранее , что путину предлог совсем не нужен , Он может его высосать из пальца и Выдать за правду. Вспомните распятого Мальчика
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17.02.2022 10:55 Відповісти
Кто фейки распространяет .............. поймешь. Выпил одну. показалось, то одни, выпил вторую, другие, что покажется после третьей?
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17.02.2022 09:47 Відповісти
Несостоявшееся вторжение не означает, что данные разведки США были неверными.
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17.02.2022 10:09 Відповісти
Самий великий фейк - роZZія.
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17.02.2022 10:13 Відповісти
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17.02.2022 10:20 Відповісти
"СК РФ порушив кримінальну справу через виявлення масових поховань мирних жителів на території Донбасу. , що було ексгумовано не менше 295 цивільних, які "загинули внаслідок невиборчих обстрілів з боку українських збройних формувань у 2014 році".

Исторические параллели.

Каты́нский расстре́л - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное преступление , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE массовые убийства польских граждан, в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD пленных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 польской армии , осуществлённые весной 1940 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB Расстрелы производились по решению специальной «тройки» НКВД СССР...

Впервые об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу в 1943 году заявил руководитель разведки германской группы армий «Центр» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD Рудольф-Кристоф фон Герсдорф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB#cite_note-6 [ Созванная Германией международная комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943) провела экспертизу и заключила, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. В свою очередь Советский Союз отрицал свою причастность к происшедшему.

После освобождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Смоленска советскими войсками была создана комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Бурденко , которая, проведя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943%E2%80%941944) собственное расследование , заключила, что польские граждане были расстреляны в Катыни осенью 1941 года немецкими оккупационными войсками. Это заключение было официальной точкой зрения в СССР и странах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Варшавского договора до 1990 года, когда руководство СССР официально признало ответственность НКВД СССР
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17.02.2022 10:43 Відповісти
 
 