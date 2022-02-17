Росія продукує фейки та створює приводи для вторгнення в Україну, - Держдеп США

Американська влада вважає, що загроза нової російської агресії щодо України зберігається, і це може статися найближчими днями або тижнями і для цього Кремль не тільки продовжує накопичувати сили поблизу українських кордонів, а й фабрикує низку брехливих повідомлень у медіа, які можуть використати як привід до вторгнення.

Про це заявив представник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua".

"Вони можуть включати заяви стосовно українських військових дій на Донбасі, помилкові заяви про дії США чи НАТО на землі чи на морі, або у повітрі, навіть заяви про вторгнення з боку України чи НАТО на російські території. Ми особливо стурбовані тим, що президент Путін та інші російські чиновники продовжують згадувати - цитата - "геноцид на Донбасі". Жоден із цих закидів не підкріплений правдою", - наголосив Прайс.

Більшість заяв є відвертою брехнею.

"Це не зупиняє росіян від просування таких звинувачень, включаючи повідомлення про безіменні братські могили з цивільним населенням, яких, як вони звинувачують, вбили українські військові, або заяви, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю для подальшого використання на контрольованих Росією територіях, або що Захід забезпечує терористів для вбивства місцевих жителів". Ці звинувачення - "абсолютно, цілком хибні", - наголосив представник Держдепу.

Прайс нагадав, що ці закиди фактично повторюють те, що Росія говорила про "захист російськомовного населення" як поводження до своїх дій у 2014 році. Він наголосив, що у разі нового вторгнення в Україну оборонна допомога з боку США "продовжиться та посилиться".

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Напередодні СК РФ порушив кримінальну справу через виявлення масових поховань мирних жителів на території Донбасу. Стверджується, що було ексгумовано не менше 295 цивільних, які "загинули внаслідок невиборчих обстрілів з боку українських збройних формувань у 2014 році".