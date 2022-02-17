Біля кордонів України зосереджено близько 140 тис. російських військових. Реального відведення поки не фіксуємо, - Резніков

Біля кордонів України, за останніми даними, зосереджено близько 140 тисяч російських військових. Втім, Міноборони не фіксує реального відведення військ РФ, про яке заявляє російська сторона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Станом на сьогоднішній ранок (інтерв'ю записувалося 16 лютого, - Ред.), згідно з доповіддю Головного управління розвідки Міноборони, на жаль, ми не фіксуємо поки реального відведення військ, про яке заявляє РФ", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що невеликі підрозділи для виду дійсно відводяться, але говорити про тотальне або навіть істотне відведення військ не можна.

"І тут це збігається з вчорашніми заявами з США, що факту відведення військ немає", - зауважив Резніков.

На запитання журналіста, хто був близький у своїх заявах: канцлер Шольц після зустрічі з Путіним, який повідомив про 100 тисяч військових біля кордонів України, чи президент Байден, який заявив про 150 тисяч, Резніков відповів, що "в цьому контексті канцлер Німеччини помиляється".

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"Пан Байден близький до істини. Якщо не помиляюся, станом на вчора було 125 тисяч наземного контингенту, а якщо брати морську і повітряну складову - то це десь під 140 тисяч приблизно", - резюмував глава Міноборони.