Біля кордонів України зосереджено близько 140 тис. російських військових. Реального відведення поки не фіксуємо, - Резніков
Біля кордонів України, за останніми даними, зосереджено близько 140 тисяч російських військових. Втім, Міноборони не фіксує реального відведення військ РФ, про яке заявляє російська сторона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Станом на сьогоднішній ранок (інтерв'ю записувалося 16 лютого, - Ред.), згідно з доповіддю Головного управління розвідки Міноборони, на жаль, ми не фіксуємо поки реального відведення військ, про яке заявляє РФ", - зазначив Резніков.
Він підкреслив, що невеликі підрозділи для виду дійсно відводяться, але говорити про тотальне або навіть істотне відведення військ не можна.
"І тут це збігається з вчорашніми заявами з США, що факту відведення військ немає", - зауважив Резніков.
На запитання журналіста, хто був близький у своїх заявах: канцлер Шольц після зустрічі з Путіним, який повідомив про 100 тисяч військових біля кордонів України, чи президент Байден, який заявив про 150 тисяч, Резніков відповів, що "в цьому контексті канцлер Німеччини помиляється".
"Пан Байден близький до істини. Якщо не помиляюся, станом на вчора було 125 тисяч наземного контингенту, а якщо брати морську і повітряну складову - то це десь під 140 тисяч приблизно", - резюмував глава Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Во время разгрузки военной техники эти смельчаки часто стоят на главных путях, прямо на рельсах, - сообщает @bel_zhd. - Они уходят только тогда, когда поезд приближается к ним на расстояние 200 метров. Водители вынуждены применять экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение".
По главным путям на станциях ходят поезда, а для приема поездов на станцию, погрузки и разгрузки вагонов, а также стоянки поездов и вагонов используются отдельные пути: станционные, сортировочные, ходовые, соединительные и другие. Таким образом, очевидец говорит о грубейшем нарушении техники безопасности на железной дороге.
По словам очевидцев, небольшие белорусские грузовые станции не выдерживают условий, в которых выгружается российская военная техника.
"Рампы для разгрузки военной техники ломаются в ноль, очень много случаев повреждения вагонов при разгрузке, - рассказывают они. - Нередки падения боевой техники с платформ при разгрузке. После выгрузки остается много потерянного снаряжения (бронежилеты, каски, средства индивидуальной защиты)".
На железнодорожных путях остается много мусора. Особенно много его возле железной дороги под Ельском (небольшой город в Гомельской области в 20 км от границы с Украиной).
"Полные трехлитровые мешки с мусором валяются через каждые 20 метров на протяжении 3 км, - рассказывают очевидцы. - Бутылки водки, пустые пластиковые кеги, пустые коробки из-под печенья".
Станиця Луганська дитячий садочок...
Общечеловеческие принципы и мораль у кацапов отсутствует напрочь.