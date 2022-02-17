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Новини Війна
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Біля кордонів України зосереджено близько 140 тис. російських військових. Реального відведення поки не фіксуємо, - Резніков

Біля кордонів України зосереджено близько 140 тис. російських військових. Реального відведення поки не фіксуємо, - Резніков

Біля кордонів України, за останніми даними, зосереджено близько 140 тисяч російських військових. Втім, Міноборони не фіксує реального відведення військ РФ, про яке заявляє російська сторона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Станом на сьогоднішній ранок (інтерв'ю записувалося 16 лютого, - Ред.), згідно з доповіддю Головного управління розвідки Міноборони, на жаль, ми не фіксуємо поки реального відведення військ, про яке заявляє РФ", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що невеликі підрозділи для виду дійсно відводяться, але говорити про тотальне або навіть істотне відведення військ не можна.

"І тут це збігається з вчорашніми заявами з США, що факту відведення військ немає", - зауважив Резніков.

На запитання журналіста, хто був близький у своїх заявах: канцлер Шольц після зустрічі з Путіним, який повідомив про 100 тисяч військових біля кордонів України, чи президент Байден, який заявив про 150 тисяч, Резніков відповів, що "в цьому контексті канцлер Німеччини помиляється".

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"Пан Байден близький до істини. Якщо не помиляюся, станом на вчора було 125 тисяч наземного контингенту, а якщо брати морську і повітряну складову - то це десь під 140 тисяч приблизно", - резюмував глава Міноборони.

Автор: 

армія рф (17271) кордон (4756) росія (65007) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
А вот и провокации. Сколько лет прошло, а я не перестаю удивляться мразотности кацапни. Выстрелить в детсад для вечернего эфира сцыкилева?! Да пожалуйста! Разнести больницу авиаударом для красивой картинки в зомбоящике?! Да не вопрос!
Общечеловеческие принципы и мораль у кацапов отсутствует напрочь.
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17.02.2022 10:00
+4
Вряд ли будет отвод. Сдать назад - показать слабость, что для кацапа смерти подобно, потому что свои загрызут. Пойти сейчас в полномасштабное наступление - проигрыш в войне автоматом с откатыванием до территории московии. Будут хрюсские мариноваться и ждать удобного момента. Вот сейчас хрюсская пропаганда опять взъерошилась. План кацапов расшатать Украину руками полезных дурней и предателей, а там можно и оккупировать окончательно, если украинцев удастся сломить морально. Именно ЕСЛИ удастся. В ином случае у кацапов шансы нулевые.
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17.02.2022 09:55
+3
Nova Gorlivka@NovaGorlivka·28 хвпівгодини тому....
Станиця Луганська дитячий садочок...
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17.02.2022 09:49
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Зіпьються білоруси уже вечорами не ходять , а по утру на похміля вояк скупляють набої і зброю. Вояки блін Дуті скабєєвою.
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17.02.2022 09:44 Відповісти
Разгрузка российской военной техники на вокзале Хойников началась 14-15 февраля. Технику и российских солдат туда подвозят поездами со стороны Речицы через узловую станцию Василевичи.

"Во время разгрузки военной техники эти смельчаки часто стоят на главных путях, прямо на рельсах, - сообщает @bel_zhd. - Они уходят только тогда, когда поезд приближается к ним на расстояние 200 метров. Водители вынуждены применять экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение".

По главным путям на станциях ходят поезда, а для приема поездов на станцию, погрузки и разгрузки вагонов, а также стоянки поездов и вагонов используются отдельные пути: станционные, сортировочные, ходовые, соединительные и другие. Таким образом, очевидец говорит о грубейшем нарушении техники безопасности на железной дороге.

По словам очевидцев, небольшие белорусские грузовые станции не выдерживают условий, в которых выгружается российская военная техника.

"Рампы для разгрузки военной техники ломаются в ноль, очень много случаев повреждения вагонов при разгрузке, - рассказывают они. - Нередки падения боевой техники с платформ при разгрузке. После выгрузки остается много потерянного снаряжения (бронежилеты, каски, средства индивидуальной защиты)".

На железнодорожных путях остается много мусора. Особенно много его возле железной дороги под Ельском (небольшой город в Гомельской области в 20 км от границы с Украиной).

"Полные трехлитровые мешки с мусором валяются через каждые 20 метров на протяжении 3 км, - рассказывают очевидцы. - Бутылки водки, пустые пластиковые кеги, пустые коробки из-под печенья".
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17.02.2022 09:54 Відповісти
ну они там просто погулять приехали! судя по резникозаявлениям! А пиндосі нагнетают!
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17.02.2022 09:48 Відповісти
шашлыки все равно по расписанию...
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17.02.2022 09:48 Відповісти
Nova Gorlivka@NovaGorlivka·28 хвпівгодини тому....
Станиця Луганська дитячий садочок...
показати весь коментар
17.02.2022 09:49 Відповісти
А вот и провокации. Сколько лет прошло, а я не перестаю удивляться мразотности кацапни. Выстрелить в детсад для вечернего эфира сцыкилева?! Да пожалуйста! Разнести больницу авиаударом для красивой картинки в зомбоящике?! Да не вопрос!
Общечеловеческие принципы и мораль у кацапов отсутствует напрочь.
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17.02.2022 10:00 Відповісти
Вряд ли будет отвод. Сдать назад - показать слабость, что для кацапа смерти подобно, потому что свои загрызут. Пойти сейчас в полномасштабное наступление - проигрыш в войне автоматом с откатыванием до территории московии. Будут хрюсские мариноваться и ждать удобного момента. Вот сейчас хрюсская пропаганда опять взъерошилась. План кацапов расшатать Украину руками полезных дурней и предателей, а там можно и оккупировать окончательно, если украинцев удастся сломить морально. Именно ЕСЛИ удастся. В ином случае у кацапов шансы нулевые.
показати весь коментар
17.02.2022 09:55 Відповісти
У нас достатньо сил засобів та інструментів, щоб відбити будь-яку атаку. Ми достатньо сильна нація, дуже сильна країна. Ми знаходимося на своїй землі і якісь загарбники теоретичні нас не мають лякати.
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17.02.2022 10:06 Відповісти
Нехай мракобісяться, це лише посилить військову допомогу та пришвидшить наше приєднання до Заходу, ********** зі шкіри лізе - старається, намагаючись нажити більше ворогів для росіян.
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17.02.2022 10:07 Відповісти
У нас вся земля уже частная,где их столько закапывать?
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17.02.2022 10:13 Відповісти
Есть злой дядя и есть добрые дяди, и есть Вовочка, пародоксально, но у всех дядей одна мэта, выполнение Минска. Думай Вовочка, думай.
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17.02.2022 10:18 Відповісти
 
 