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Глава МЗС Великої Британії про можливість вторгнення РФ: "Це перевірка нашої хоробрості"

Глава МЗС Великої Британії про можливість вторгнення РФ:

Наразі немає жодних доказів виведення росіян із прикордонних регіонів поблизу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в колонці для The Telegraph повідомляє глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

"Це перевірка нашої хоробрості. Ми знаємо, що Росія має сили та засоби, щоб почати вторгнення будь-якого моменту. Ми сповнені рішучості використовувати нашу розвідку, щоб позбавити Москву елемента стратегічної несподіванки", - наголосила міністерка.

За словами Трасс, важливо, щоб російський народ і російський уряд почули безпосередньо від Заходу про ціну, яку вони можуть заплатити через можливе вторгнення.

"Безпрецедентний пакет скоординованих санкцій завдасть Росії серйозних економічних витрат. Це також вдарить по їхнім іншим стратегічним інтересам, у тому числі по "Північному потоку-2", - сказала глава МЗС.

Вона наголосила, що широкомасштабний конфлікт у жодному разі не є неминучим. У Кремля ще є час відступити і вибрати інший шлях за допомогою дипломатії.

"Це лакмусовий папірець для вільних демократій. Ми маємо протистояти та знешкодити російську агресію зараз. Якщо ми цього не зробимо, це надасть сміливості не тільки Кремлю, а й агресорам, авторитаристам та автократам у всьому світі", - підсумувала вона.

Також читайте: Велика Британія не може взяти на себе зобов'язання приймати українських біженців, - Трасс

Автор: 

росія (65007) Трасс Елізабет (172)


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17.02.2022 09:55 Відповісти
МИД Израиля выразил серьёзную озабоченность в связи с тем, что многие израильские граждане, находящиеся на территории Украины, не желают эвакуироваться из этой страны.

По данным израильских СМИ, на данный момент из 10 тысяч проживающих в Украине израильтян лишь 3100 вернулись в Израиль.
https://t.me/charter97_org/62092
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17.02.2022 09:51 Відповісти
Заберите всех кто у руля пожалуйста !!! Репатриируйте их принудительным порядком
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17.02.2022 10:10 Відповісти
Вот так то, Пэрэвирка нашой хоробрости, не вашей.
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17.02.2022 10:01 Відповісти
Скорее проверка решимости. Решится ли цивилизованный мир на ответ зажравшемуся кацапскому гопнику.
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17.02.2022 10:04 Відповісти
У нас достатньо сил засобів та інструментів, щоб відбити будь-яку атаку. Ми достатньо сильна нація, дуже сильна країна. Ми знаходимося на своїй землі і якісь загарбники теоретичні нас не мають лякати.
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17.02.2022 10:04 Відповісти
 
 