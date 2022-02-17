Глава МЗС Великої Британії про можливість вторгнення РФ: "Це перевірка нашої хоробрості"

Наразі немає жодних доказів виведення росіян із прикордонних регіонів поблизу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в колонці для The Telegraph повідомляє глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

"Це перевірка нашої хоробрості. Ми знаємо, що Росія має сили та засоби, щоб почати вторгнення будь-якого моменту. Ми сповнені рішучості використовувати нашу розвідку, щоб позбавити Москву елемента стратегічної несподіванки", - наголосила міністерка.

За словами Трасс, важливо, щоб російський народ і російський уряд почули безпосередньо від Заходу про ціну, яку вони можуть заплатити через можливе вторгнення.

"Безпрецедентний пакет скоординованих санкцій завдасть Росії серйозних економічних витрат. Це також вдарить по їхнім іншим стратегічним інтересам, у тому числі по "Північному потоку-2", - сказала глава МЗС.

Вона наголосила, що широкомасштабний конфлікт у жодному разі не є неминучим. У Кремля ще є час відступити і вибрати інший шлях за допомогою дипломатії.

"Це лакмусовий папірець для вільних демократій. Ми маємо протистояти та знешкодити російську агресію зараз. Якщо ми цього не зробимо, це надасть сміливості не тільки Кремлю, а й агресорам, авторитаристам та автократам у всьому світі", - підсумувала вона.

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