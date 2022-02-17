Резніков викрив брехню Путіна щодо українських військ в зоні ООС: "Або він помилився, або вкотре сказав неправду на весь світ"
Російський президент Володимир Путін або бреше на весь світ щодо кількості українських військових на Донбасі, або йому бреше його ж розвідка, каже міністр оборони Олексій Резніков.
Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
На брифінгу Путіна з французьким лідером Емманюелем Макроном у середині лютого лідер країни-окупанта заявив, що у зоні проведення Операції об'єднаних сил на сході України "перебуває 120 000 військових".
"Це абсолютна неправда. Або він помилився, або його обманюють його ж військові, або він вкотре сказав неправду на весь світ", – заявив Резніков.
За його словами, лінію розмежування вогню на Донбасі утримують приблизно стільки ж бійців ЗСУ, скільки гібридних військ РФ з "того" боку, тобто близько 35 000 осіб.
"У нас така ж кількість військових в ООС, плюс-мінус в порядку таких же цифр. Ніяких 120 тисяч бути не може, це легко перевіряється. Це було б видно навіть місцевому населенню. Нехай у Кремлі не бояться, якщо їх вводять в оману, або не обманюють світ", – зазначив міністр.
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Ни хрена не смешно...
Этот 3/14дарастический гамадрил уже лет 30 с этим воспалением живёт...
РПЦэшный сатанист подох, который призывал убивать украинцев. Теперь эта пачвара доходит.
ПЫСЫ: На самом деле вас и так надо гнать разными тряпками, но по другим причинам.
рєзніков: ваша розвідка вам бреше, нас там 35 000
Могут нападать отлько когда не ждут,"прячась за женщинами и детьми",а когда ждут,чтоб навалять - просто обсираються.
Исконная расейская скрепа - медвежья болезнь.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!