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Новини Війна
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Резніков викрив брехню Путіна щодо українських військ в зоні ООС: "Або він помилився, або вкотре сказав неправду на весь світ"

Резніков викрив брехню Путіна щодо українських військ в зоні ООС:

Російський президент Володимир Путін або бреше на весь світ щодо кількості українських військових на Донбасі, або йому бреше його ж розвідка, каже міністр оборони Олексій Резніков.

Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

На брифінгу Путіна з французьким лідером Емманюелем Макроном у середині лютого лідер країни-окупанта заявив, що у зоні проведення Операції об'єднаних сил на сході України "перебуває 120 000 військових".

"Це абсолютна неправда. Або він помилився, або його обманюють його ж військові, або він вкотре сказав неправду на весь світ", – заявив Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля кордонів України зосереджено близько 140 тис. російських військових. Реального відведення поки не фіксуємо, - Резніков

За його словами, лінію розмежування вогню на Донбасі утримують приблизно стільки ж бійців ЗСУ, скільки гібридних військ РФ з "того" боку, тобто близько 35 000 осіб.

"У нас така ж кількість військових в ООС, плюс-мінус в порядку таких же цифр. Ніяких 120 тисяч бути не може, це легко перевіряється. Це було б видно навіть місцевому населенню. Нехай у Кремлі не бояться, якщо їх вводять в оману, або не обманюють світ", – зазначив міністр.

Автор: 

армія (3770) дезінформація (341) путін володимир (23773) Донбас (22354) фейк (743) ЗСУ (7519) Резніков Олексій (1446) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
Проснулись - здравствуйте!)))
Этот 3/14дарастический гамадрил уже лет 30 с этим воспалением живёт...
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17.02.2022 10:07
+20
http://ukpaina.com/?p=7473&fbclid=IwAR0s6iNd-LXbxeYBp8D7ankRWeuZ2zhNpxaD29ZkP9kDiF_uz17tXJsJIlo Хвороба зробила свою справу… З лікарні де Жириновський повідомили, що вранці політика дiaгнocтyвaлu зaпaлeння y гoлoвнoмy мoзкy

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17.02.2022 10:00
+12
Воно там завжди було, зайва хромосома.
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17.02.2022 10:05
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він "помилився" стороною - це все справа рук його власних
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17.02.2022 09:55 Відповісти
КацапЗМІ в Бєлгороді повідомляють, що в ЗСУ мобілізують під страхом смерті жінок на сьомому місяці вагітності . Нехіло?
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17.02.2022 10:02 Відповісти
"ОШИБСЯ " ? Резников ,хватит сохранять морду лица МАНЬЯКУ- УБИЙЦЕ 14 000 УКРАИНЦЕВ
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17.02.2022 10:19 Відповісти
Доктор Хло щетать не умеет?
Ни хрена не смешно...
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17.02.2022 09:58 Відповісти
http://ukpaina.com/?p=7473&fbclid=IwAR0s6iNd-LXbxeYBp8D7ankRWeuZ2zhNpxaD29ZkP9kDiF_uz17tXJsJIlo Хвороба зробила свою справу… З лікарні де Жириновський повідомили, що вранці політика дiaгнocтyвaлu зaпaлeння y гoлoвнoмy мoзкy

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17.02.2022 10:00 Відповісти
Воно там завжди було, зайва хромосома.
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17.02.2022 10:05 Відповісти
Вилазить(47 хромосома) чи що?
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17.02.2022 10:08 Відповісти
Проснулись - здравствуйте!)))
Этот 3/14дарастический гамадрил уже лет 30 с этим воспалением живёт...
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17.02.2022 10:07 Відповісти
Яка сумна навина.
РПЦэшный сатанист подох, который призывал убивать украинцев. Теперь эта пачвара доходит.
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17.02.2022 10:10 Відповісти
почитал поглубже там оказалось КЕРНЕС № 2 вырисовывается менингит на фоне Ковида обычная симптоматика.. от которой летальность 90% учитывая побочки пьянки образ жития возраст Жириновского он фактически в коме на искусственной вентиляции.. так как мозг поражен в гипоталамусе и центрах отвечающих за житидеятельность организма.. вопрос времени... но члены ЛДПР пишут мол то провокация вот и вспомнились живее всех живых мэр Харькова Кернес... и история как видим повторяется...
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17.02.2022 10:15 Відповісти
А, что там могло воспалиться? Мозг,- откуда.
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17.02.2022 10:17 Відповісти
кабздон вже зачекався..... на свій концерт...і путіна з шайгу також хоче бачити... навіть руSSка промокашка німецький канцлер Шольц, запитував: скільки протягне путін...на посаді..
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17.02.2022 10:23 Відповісти
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17.02.2022 10:34 Відповісти
Тоже в шоке с цензора🤣
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17.02.2022 10:07 Відповісти
редактор со скуки развлекается
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17.02.2022 10:11 Відповісти
да Путин ничего не попутал просто озвучил что войск Рашки стоит около Донбасса 120 тысяч..но приписал эти цифири Украине.. что в первый раз что ли...
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17.02.2022 10:11 Відповісти
Обман противника - нормальное и правильное поведения для достижения своих целей. Вы чего, серьезно ожидаете, что Путин не будет врать? Тогда вы идиоты и вас надо гнать к такой-то матери.
ПЫСЫ: На самом деле вас и так надо гнать разными тряпками, но по другим причинам.
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17.02.2022 10:03 Відповісти
Рєзніков, з такими дебілами як ти, ***** і розвідка не потрібна. Сам усе розказуєш.
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17.02.2022 10:04 Відповісти
Та да. Ще вчора Рєзніков "нічєго нєобічного" не помічав.
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17.02.2022 10:49 Відповісти
Я может быть мало шо разумею в "разведке" и в таких понятиях как "военная тайна", но как-то сам собой назревает вопрос к министру - КАКОГО СОБСТВЕННО ХЕРА???
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17.02.2022 10:05 Відповісти
Ну так ишак дибил, и понабирал дибилов - ничего странного, учитывая интересы бени и дерьмака.
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17.02.2022 10:20 Відповісти
Нормальний міністр оборони, коли каже, що Пуйло міг помилитися? Він не помилився, він тупо збрехав на весь світ, як це робив і буде робити завжди. Хай Ваш головнокомандувач подивиться йому в ліве око, якщо не кліпає, то бреше, а якщо кліпає- то ви всі дурні.
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17.02.2022 10:06 Відповісти
путі: їх там 120 000
рєзніков: ваша розвідка вам бреше, нас там 35 000
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17.02.2022 10:06 Відповісти
и путину брэшуть и он сам киздун номер один, мозгами бы подумал 120 тысяч там..120 сям...120 у белоруси и крыму у границе по 120 .и уже 500 тысяч украинских военных стоят у всех границ соприкосновения ... увеличил армию в 2 раза ....ну ясно почему он и мол стянул всех изо всех ****....й всё мясо к нашим границам .. у идиота мания преследования .... что с шизоида брать...?((
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17.02.2022 10:06 Відповісти
Несостоявшееся вторжение не означает, что данные разведки США были неверными.
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17.02.2022 10:07 Відповісти
Просто расея обосралась.
Могут нападать отлько когда не ждут,"прячась за женщинами и детьми",а когда ждут,чтоб навалять - просто обсираються.
Исконная расейская скрепа - медвежья болезнь.
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17.02.2022 10:13 Відповісти
что за паскудная привычка украинских политиков проституцию называть политикой... так и резников - такой же чудило - или ошибся, или сказал неправду... и это говорит министр... хотя да... какой поп - таков и приход... а попа нет...
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17.02.2022 10:09 Відповісти
Может путина спецом дезинформируют о количестве войск дабы избежать наступления, но наш министр готов прийти на помощь бункерной крысе.
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17.02.2022 10:10 Відповісти
А супутникових знімків розташування наших військ він не бачив? При такій кількості і на такому "клапті землі" там і миша не пробігла би.
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17.02.2022 10:15 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 10:16 Відповісти
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17.02.2022 10:17 Відповісти
Та ні .***** відвів кацаповійсько від Ватерлоо. Про це ще в 1974 році ABBA попреджувала.
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17.02.2022 10:52 Відповісти
Резніков вважає за необхідне звітувати Ху#лу про кількість особливого складу ЗСУ на лінії фронту? Довбень. Ще мапу розташування підрозділів йому передай. Краще б запевнив, що нас там 500.000 і в кожного в одній руці Джавелін, в другій - NLAW а за плечима - Стінгер.
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17.02.2022 10:18 Відповісти
Ну, и нахера эти реверансы про "ему врёт его же разведка"?
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17.02.2022 10:19 Відповісти
что вообще за манера комментировать слова какого-то хйла
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17.02.2022 10:20 Відповісти
"либо он ошибся..." Круто зекрысы обманы раскрывают
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17.02.2022 10:20 Відповісти
Ну, так "панять и прастить", как вы с Вавой все время и делаете.
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17.02.2022 10:23 Відповісти
Путін бреше без всяких або! Бреше постійно і свідомо!!! Це потрібно затямити раз і назавжди, і наголошувати про брехню московитів всюди й скрізь, при будь-якій нагоді. Брехня для московита - це не просто політика, чи цьогохвилинна нагальна потреба. Брехня для московита - це спосіб життя, ментальна особливість народу, яка вкорінилась споконвіку.
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17.02.2022 11:14 Відповісти
Засцал великий собиратель замель, вот и звездит всякую чушь!!А может у Пуйла-***** воспаление мозгов, как у Жирика , дай бог!!
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17.02.2022 13:20 Відповісти
 
 