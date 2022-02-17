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Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Зранку 17 лютого війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Увага! Ненормативна лексика!

Відео Андрій Цаплієнко

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття", - зазначили в штабі ООС.

Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено) 01
Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено) 02
Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено) 03
Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено) 04
Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено) 05

Раніше про цей артобстріл повідомила на своїй сторінці у соцмережі фейсбук Гуманітарна місія "Проліска".

"Сьогодні, 17 лютого, о 09:04 при артобстрілі внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, дві співробітниці зазнали контузії. На місце події виїхали працівники Державної надзвичайної служби Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні. 

Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено) 06

Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено) 07

Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено) 08

Читайте також: За добу війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі, з опівночі - 2. Ворог застосовував 122-мм артилерію, міномети та скидав ВОГ-17 і ВОГ-25, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

дитячий садок (361) обстріл (28316) найманці рф (2050) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+69
Обстреливать садики и бомбить госпитали - это обычная рузьгая забава. А зелебобе нужно глубже в миролюбивый глаз заглядывать, а то морда у него перманентно в говне, а мира как не было так и нет. Что же пошло не так ?
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17.02.2022 10:15
+40
По-идее, надо сзывать срочное заседание ООН, про нарушение минского договорняка рашей. Должен делать заявления Президент, МЗС ився вертикаль...
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17.02.2022 10:22
+27
Ничего, Зе построит там еще один мост для лнр-овских флагов, и отведет наши войска с укрепленных позиций снова
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17.02.2022 10:21
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Правила форума Рада форумчан
Так там знову скажуть що це ВСУ.
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17.02.2022 10:15 Відповісти
а как же - по их мнению самое любимое занятие укров себя обстреливать, девочек пеной задувать и русскоговорящих младенцев есть
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17.02.2022 10:20 Відповісти
Позвольте ! Что за эйджизм ? А старушек-эпилептиков насиловать кто будет ?
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17.02.2022 10:23 Відповісти
Насиловать надо девочек, а старушек задувать пеной... Как всегда всё перепутали!
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17.02.2022 10:37 Відповісти
А как же снегири и синички? Мы же еще снегирей едим а синичек нет потому что они "жовто блакитни".
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17.02.2022 11:22 Відповісти
А если старушка ещё девочка? Тогда как?
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17.02.2022 11:26 Відповісти
Сама виновата
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17.02.2022 11:37 Відповісти
Коллега!, прошу быть более точной: русскоговорящие младенцы фаршированные снегирями!!!
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17.02.2022 10:29 Відповісти
Фаршированые рускими старушками
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17.02.2022 10:37 Відповісти
Вже сказали, довго чекати не довелось https://www.mk.ru/politics/2022/02/17/ukrainskaya-armiya-razbombila-detskiy-sad-v-lnr.html
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17.02.2022 10:47 Відповісти
Вже верещать про це
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17.02.2022 10:57 Відповісти
Обстреливать садики и бомбить госпитали - это обычная рузьгая забава. А зелебобе нужно глубже в миролюбивый глаз заглядывать, а то морда у него перманентно в говне, а мира как не было так и нет. Что же пошло не так ?
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17.02.2022 10:15 Відповісти
а ещё можно "женщин-детей" впереди двигать, а ЗСУ не будет стрелять...
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17.02.2022 10:19 Відповісти
Там и так вся арта во дворах жилых домов стоит. Больше -- только сверху бабьем пушки присыпать...
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17.02.2022 10:33 Відповісти
А вот и геноцид подъехал. Жителей Донбасса.
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17.02.2022 10:18 Відповісти
Ничего, Зе построит там еще один мост для лнр-овских флагов, и отведет наши войска с укрепленных позиций снова
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17.02.2022 10:21 Відповісти
Зелений для орділовських пенсів не тільки мости будує, а і будинки відпочинку на КПВВ, щоб було тим зрадникам де відпочити після перетину пункту пропуску, бо вони втомлюються їздити за українськими пенсіями. Якщо раніше пенсії за рішенням кабінету міністрів пенсії належало давати тільки переселенцям та ще і особисто їх отримувати за наявності паспорту у відділенні банку, то за ініциативою 95 кварталу сьогодні пенсії отримують усі бажаючи з окупованих територій, достатньо тільки зареєструватись і отримати банківську картку з якою може отримати пенсію будь хто, навіть на вже померлого пенса. Верещучка дуже старається догодити тим орділівським пердунам. Для виявлення схем, за якими зрадники отримують по банківських картках пенсії на вже померлих, ощадбанк перевипустив картки, які може оотримати пенсіонер особисто за посвідченням з паспортом і назвав строк, до якого дійсні старі картки. Але Верещучка постійно просить подовжити строк дійсності старих карток і ці строки постійно відтерміновуються. І от порахувати, скільки за цей час сєпарня отримає наших грошей за померлого діда, чи бабцю. Якби ця тварина опікувалась тільки пенсіонерами, то вона б зрозуміла, що той хто живий вже давно отримав ту нову катртку, коли приїхав на підконтрольну територію за пенсією, то ж для чого йому користуватися старою, якщо він має змогу отримати нову. Ото ж старими картками дають змогу користуватись сєпарам.
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17.02.2022 12:43 Відповісти
По-идее, надо сзывать срочное заседание ООН, про нарушение минского договорняка рашей. Должен делать заявления Президент, МЗС ився вертикаль...
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17.02.2022 10:22 Відповісти
Извините, до выборов президента еще два года. Пока так, без него корячимся...)
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17.02.2022 10:25 Відповісти
У них "економіка" сьогодні на повістці дня і тихенько Коломойському віддать газа на 5-9 мільярдів.
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17.02.2022 10:25 Відповісти
В Сирии детей русские бомбардировки пачками убивают. Госпитали бомбят, водонасосные станции, лагеря беженцев, продуктовые рынки, школы . . . Но Совбез занят другими вопросами,, потому что рф и Китай блокируют любые резолюции. Поговорили и разошлись. Для мира что Украина, что Сирия . . .
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17.02.2022 12:24 Відповісти
Пора вже давно до *********** заслати ліквідаційну групу. Ця нелюдь повинна бути знищена.
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17.02.2022 10:22 Відповісти
Куда засылать?

Засыпать давно пора парашу от калограда до уд-мурманска! Сначала бомбами, потом бетоном , а сверху -- солью!
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17.02.2022 10:35 Відповісти
Не поможет. Там вся страна ипанутая
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17.02.2022 10:38 Відповісти
Іншого поставлять! Шойгу он - спить і бачить себе президентом Росії!
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17.02.2022 11:03 Відповісти
Так, а самі не гребують нищити опозицію, всіх вже прибрали і поставити нікого.
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17.02.2022 14:15 Відповісти
Законность в России - это когда ограбившие всю страну воры устанавливают хоть какой-то порядок, но только для того, чтобы их самих не ограбило подрастающее поколение реформаторов.
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17.02.2022 14:27 Відповісти
Вы не поверите, эти твари у себя показали, что это мы обстреляли детский садик.
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17.02.2022 10:28 Відповісти
8 год идет.

Єто уже ожидаемо.
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17.02.2022 10:36 Відповісти
Нічого дивного.
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17.02.2022 10:58 Відповісти
США, так уже можно вводить новые санкции или ещё не?
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17.02.2022 10:31 Відповісти
І де курва відповідь кацапам? де марафон єдності - де реакція президента?
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17.02.2022 10:32 Відповісти
москва будет разрушена.
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17.02.2022 10:32 Відповісти
Гер Шольц, так шо вы там говорили за "минские угоды"?
Пустить это гавно расткаться по всей Украине?
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17.02.2022 10:34 Відповісти
а мы там шо в ответ, как обычно, соблюдаем перемирие во славу нашего президента?..., по справедливости надо гахнуть так, чтобы только яма осталась от этого арторудия и от его расчета...
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17.02.2022 10:35 Відповісти
кацапы только этого и ждут шоб повод был
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17.02.2022 10:37 Відповісти
так, что подставить другую щеку...?
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17.02.2022 11:04 Відповісти
нет. повестись на провокации именно тогда когда они ждут?

ты кстати в каком окопе сидишь? готов ответку от кцп выхватить? или ты на диване такой боевой?
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17.02.2022 11:40 Відповісти
ты. что с окопа хамишь...?
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17.02.2022 11:43 Відповісти
ты не передергивай. готов ответку выхватить? или тебе на диване в омске в принципе *****
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17.02.2022 11:44 Відповісти
ты из омска, тогда понятно твои дети ведь не ходят в обстрелянный детский садик...
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17.02.2022 12:09 Відповісти
******* ты. Иди *****. Ты тут щами весь чат завонял
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17.02.2022 12:31 Відповісти
точно из омска, кацапский мат
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17.02.2022 15:16 Відповісти
уроды
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17.02.2022 10:36 Відповісти
Блазень щось заявить з приводу обстрілу дитячого садка його бізнес партнером пуйлом?
І Абрахамії з усією зеленою шоблою це треба показати.
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17.02.2022 10:37 Відповісти
руский мир идет, готовьтесь
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17.02.2022 10:39 Відповісти
ну, панеслась
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17.02.2022 10:42 Відповісти
Я конечно не артиллерист, но после прямого попадания в кирпичную стену реально что-бы плафон освещения остался целым? Но орки все равно твари.
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17.02.2022 10:42 Відповісти
Стена толстая, основной взрыв был с внешней стороны.
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17.02.2022 10:49 Відповісти
Взрыватель головной мгновенного действия Если-бы был с замедлением - пробил-бы стену и рванул внутри Тогда-бы "дыркой в стене" не отделались - могло и перекрытие снести!
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17.02.2022 11:18 Відповісти
Кто местный ? Если посмотреть в дыру в стене видно позиции орков ? А то они там пытаются ВСУ обвинить, как обычно.
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17.02.2022 10:45 Відповісти
Это артиллерия . Для данного калибра до 15-ти километров . Что там можно увидеть ?
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17.02.2022 10:58 Відповісти
направление откуда стреляли
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17.02.2022 11:14 Відповісти
Може главклоун Зе прокоментує це? Чи це нещастя до шашликів готується на 1 травня😠
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17.02.2022 10:45 Відповісти
Ну что я говорил. Первые удары будут нанесены по школам, детсадам и больницам. Тактика Кремлевского Террориста №1 привести как можно больше жертв среди гражданских а потом предложить переговоры.
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17.02.2022 10:46 Відповісти
А де глибока стурбованість ? Пропоную все німецьке і французьке посольство скопом доставити у той дит.садочок, і спеців їхніх з рулетками, кутомірами, компасами і підзорними трубами. Генацид б.л. їм усюди привиджається з тисячами тушок в скотомогильниках
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17.02.2022 10:52 Відповісти
Рашківці вже кричать, що ніби-то ЗСУ здійснили цей обстріл. Нічого не змінюється...
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17.02.2022 10:55 Відповісти
Запросіть у Німеччини 5000 дитячих касочок і 5000 дитячих бронежилетиків. Бо зброї для захисту дітей німчура все одно не дасть - щоб не було ескалації.
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17.02.2022 10:56 Відповісти
А потом зеля украдет детский бронежилет...
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17.02.2022 13:20 Відповісти
А що там з "мостами мира" і дорогами "міра"?
Да, в такий важкий час мати зеленого ідіота - це подвійне випробовування для країни...
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17.02.2022 11:03 Відповісти
Ежедневный отчет № 36/2022,
 опубликованный Специальной мониторинговоймиссией ОБСЕ в Украине (СММ)
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 15 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке

Краткое изложение

- В Донецкой области СММ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня, включая 5 взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 17 нарушений.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 129 нарушений режима прекращения огня, включая 71 взрыв. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 157 нарушений.
- СММ продолжала вести наблюдения на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- Миссия осуществляла мониторинг функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 3 КПВВ, а также на 2 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.
- В Луганской области наблюдатели осуществляли мониторинг в 1 пункте пропуска на границе, а в Донецкой области посетили 2 неконтролируемые правительством пункта пропуска на границе и осуществляли мониторинг в приграничных районах, которые не контролируются правительством.
- Патруль Миссии посетил районы Черниговской области возле границы с Беларусью. Кроме того, СММ осуществляла мониторинг обстановки с безопасностью на востоке и юго‑востоке Херсонской области.
- Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области, а также в Луганской области.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS



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17.02.2022 11:05 Відповісти
а дітки хоч цілі ?
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17.02.2022 11:10 Відповісти
из рашаговносми )))) забрехались как всегда ))))
///
УКРАИНА НАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ ДЕТЕЙ: ВСУ ПОШЛИ НА НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ДОНБАССЕ. НО ПРОСЧИТАЛИСЬ
Под огонь ВСУ попал детский сад в Новой Кондрашовке (ЛНР). К счастью, украинские военные просчитались: малышей ещё не успели привести на занятия и дети остались живы.
С раннего утра по территории обеих республик (и по ЛНР, и по ДНР) украинские войска ведут огонь из крупнокалиберной техники. Бьют из запрещённых Минскими соглашениями орудий.
Под огонь украинской артиллерии попал и детский сад в Новой Кондрашовке (ЛНР). В соцсетях распространяются фото, сделанные внутри здания. От одной из стен осталась только груда кирпичей. К счастью, никто из самих малышей не пострадал - родители не успели привести ребят в детсад. ВСУ просчитались, начав вести войну уже против детей.
Журналист Алексей Акутин опубликовал в Telegram тревожное сообщение от воспитателя из детсада одного из прифронтовых районов Донецка.
"Не хочу нагнетать, но вот свежее сообщение из детского сада в одном из прифронтовых районов Донецка: "Воспитатель звонила. Окна дребезжат в садике. Сейчас сидят с детьми в коридоре, там, где шкафчики".

суки брехливые !!!
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17.02.2022 11:11 Відповісти
А ви сумнівалися у мерзотності й брехливості кацапов?
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17.02.2022 13:03 Відповісти
ні! тому й назвав ту інформ/помийку - рашаговносми ))))
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17.02.2022 13:43 Відповісти
Терміново оголосити ще один день єдності
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17.02.2022 11:16 Відповісти
Нужно присутствие наших корров ,прокуроров на видео,чтобы развенчать Сми Кремля.
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17.02.2022 11:19 Відповісти
а в ОБСЕ зафиксировали этот случай ?
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17.02.2022 11:23 Відповісти
Вот жеж ******. Хорошо хоть дети не пострадали.
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17.02.2022 11:24 Відповісти
ну у кого ещё остались "миролюбивые намерения" в голове? Закрывать нахрен все КПВВ, и поселить радом там этих озабоченных европейцев.
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17.02.2022 11:35 Відповісти
Якби там були діти, то ця б кімната стала масовою могилою... Срюській мір у всій красі. Непогано було б покарати виродків "байрактарами"
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17.02.2022 11:46 Відповісти
Дирляндські недосмі уже гудять, що це садок на їх території, або що це садок на нашій території, але ми самі його обстріляли і т.п. Якраз самий час на сцену видряпатися мавпочці хламідії і повторити те ж саме.
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17.02.2022 11:49 Відповісти
Путин уже рассказал свой страшный сон. Украина нападет на Россию и при поддержке НАТО наваляет ей. Войну нужно вести на территории противника. Тогда противник быстрее одупляется. Нужно делать танки, ракеты и беспилотники и начинать воевать. Нечего это терпеть и слушать недобитых фрицев с лягушатниками. Война это продолжение дипломатии. Не так страшен черт как его малюнок.
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17.02.2022 12:10 Відповісти
Может хватит врать, этот детсад в Новая Кондрашовка, показывали репортаж оттуда.
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17.02.2022 12:14 Відповісти
Что значит врать, свинья кацапская?

"

https://www.facebook.com/Ihor.Litovka?comment_id=Y29tbWVudDozMjEzNDM0OTMyMjcxMTMyXzMyMTM1MTM2NjIyNjMyNTk%3D&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R Ihor Litovka

Александр Савчук просто если вам скажуш что обстреляли садик в Станице Луганской - рос пропаганда сразу валится, так как все знают под чьим контролем находится этот населенный пункт. Проще ляпнуть малоизвесное название какой-то станции в этом населенном пункте и начать вешать лапшу на уши. Такие как вы поверят.


2




https://www.facebook.com/proliskamission/posts/3213434932271132?comment_id=3213469045601054&reply_comment_id=3213513662263259&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R 33 мин.




https://www.facebook.com/alex.krutchenko.7?comment_id=Y29tbWVudDozMjEzNDM0OTMyMjcxMTMyXzMyMTM1MjYxNzIyNjIwMDg%3D&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R Alex Krutchenko

Александр Савчук Кондрашовка и есть Станица,это железнодорожная станция!Я тут живу,ходила в этот детский сад... работаю в больнице,и скорые ехали туда зачем спорить с людьми которые тут проживают.Понятно что все знают"Станица-Луганская",но мало кто знает,что Кондрошовка ,это и есть Станица


1




https://www.facebook.com/proliskamission/posts/3213434932271132?comment_id=3213469045601054&reply_comment_id=3213526172262008&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R 15 мин.

"
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17.02.2022 12:59 Відповісти
путин-*****.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
***** & кацапи - ПНХ!
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17.02.2022 13:00 Відповісти
Во Врубовке школу накрыли!
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17.02.2022 12:41 Відповісти
Цікаво, "Байрактари" будуть працювати, чи "нізя" ,від гівнокомандувача, вже прилетіло??? Вони знов сьогодні блєяли, про переговори з ******!
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17.02.2022 12:44 Відповісти
А де відповідь? Де Байрактари?
Вовка ЯнєЛох казав "ми готові то будь яких подій" ..... відповідь на арт обстріл має бути негайно! Чи знову "нєправаціруйтє" *****.....?!
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17.02.2022 12:58 Відповісти
Какой безхребетный презик, такой и опер штаб.
Какой может быть "особый цинизм" на идущей 8 лет войне и 15 000 погибших?
И военнослужащие должны не "помогать эвакуировать" а "уничтожать противника". Желательно ПРЕВЕНТИВНО, ДО его обстрела.
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17.02.2022 13:03 Відповісти
Ночь была, и детки сладко спали,
В мирных избах свет уж не горел,
Вёлся тихо-тихо из Луганска
Мирный лугандонский артобстрел.
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17.02.2022 13:21 Відповісти
я не эксперт конечно, но кто может объяснить что это снаряд или что было? и как так получается что такая дыра в стене а окна рядом целые? чем это так бабахнули
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17.02.2022 13:27 Відповісти
А мразота скабеєва сьогодні буде верещати: "украінские фашисти жаждут крови и снова хатят убівать мірних жителей дамбаса"
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17.02.2022 13:29 Відповісти
Дитсадки в прифронтовій зоні краще малювати в сірий колір . Туалети з гнилих фанерних огризків , хоча б для виду . Яскраві кольори в срюзькому мірі асоціюються з добробутом і процвітанням , що є неприпустимим для срузькава чілавєка . А відсутність гнилих перекошених туалетів на вулиці - пряма ознака наявності каналізації , унітазів , вмивальників і що абсолютно неприйнятно для російського бидла - гарячого водопостачання . Кацапи від такого просто скаженіють , бо цього всього не повинно бути в суровому срьюзькому мірі . Кацапи - люті вороги світу людей , життя , розвитку та добробуту . Комфорт, сміх , щастя , радість і достаток - смертельні вороги рускава міра .
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17.02.2022 13:33 Відповісти
Кацапи (расєянє) це пещєрні гобліни для яких життя в пещєрах це норма.

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17.02.2022 14:17 Відповісти
Може хтось із волонтерів, хто співпрацює з Цензор.нет, організує збір допомоги цим дівчатам- вихователькам дітсадка? Це буде краще, ніж писати в коментах всяку пошлятину....
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17.02.2022 14:08 Відповісти
100% гарантую що поранені будуть голосувати проти України за ригАната їм подібну наволоч.Бидло думати не вміє(((
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17.02.2022 14:54 Відповісти
Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії Джерело:

РУЦКІЙ МІР ЦЕ КОЛИ ОБСТРІЛАМИ ВБИВАЮТЬ ДІТЕЙ, А ПОТІМ КАЖУТЬ ЩО ЦЕ ПРІНУЖДЄНІЄ К МІРУ
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17.02.2022 14:09 Відповісти
Вот мрази!
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17.02.2022 14:40 Відповісти
Військові злочини "русскамірних" потвор.
Що робити? У нас є "План Зе": "Нада проста пєрєстать стрєлять. Сайдьомся гдє-та пасєрєдінє!"
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17.02.2022 14:44 Відповісти
100% гарантую що поранені будуть голосувати проти України за ригАната їм подібну наволоч.Бидло думати не вміє(((
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17.02.2022 14:52 Відповісти
РуССкій мір...
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17.02.2022 14:53 Відповісти
 
 