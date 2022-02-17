Квін про військову загрозу Україні з боку РФ: "Це як жити з приставленим до голови пістолетом"
Це несправедливо, щоб Росія своєю агресією тримала українців у напрузі.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила в інтерв'ю "24 каналу".
"Якщо Росія вирішить вжити агресивних кроків щодо України, звичайно, ситуація може значно погіршитися. Проте ми сподіваємося, що цього не станеться. Це несправедливо тримати українців у такому напруженні. Це як жити з приставленим до голови пістолетом! Це несправедливо і невиправдано", - сказала вона.
Квін також висловила надію, що "Росія найближчим часом вдасться до деескалації".
"Звичайно, наша головна мета в тому, щоб переконати президента Путіна обрати дипломатичний шлях, а не шлях агресії. Ми і наші партнери та союзники робимо все, що в наших силах, щоб спонукати президента Путіна обрати шлях дипломатії, проте ми стривожені накопиченням військ на кордоні і дуже агресивною риторикою Росії і тим, що президент Путін може вирішити вдатися до агресивних дій будь-якої миті. Звичайно, ми сподіваємося, що Росія обере шлях дипломатії", - пояснила Квін.
На питання, як вона оцінює поведінку українців у такій напруженій ситуації, Квін відповіла, що "здивована тим, наскільки українці спокійно та наскільки послідовно готуються, наскільки вони відважні".
"Я вчора в новинах побачила історію 70-річної жінки, яка вирішила тренуватися та приєднатися до територіальної оборони. Тому вважаю, що українці дуже патріотичні та сміливі", – заявила дипломат.
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