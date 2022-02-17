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РФ готує провокацію в Радбезі ООН, планує залучити фанатку "русского міра" Монтян, - ЗМІ

РФ готує провокацію в Радбезі ООН, планує залучити фанатку

Скандальна юристка і фанатка "русского міра" Тетяна Монтян 17 лютого відвідає брифінгу РБ ООН.

Про повідомляє "Спротив. Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Монтян планують залучити до провокації за погодженням з так званим "МЗС ДНР".

"Знаючи "ангельський" характер цієї пані та її специфічний стиль спілкування, виступ прогнозовано буде не нудним, оскільки сценарій готувався пропагандистами Кремля. Тому так звані "республіканські ЗМІ" вже готуються до показового шоу Монтян", - йдеться в повідомленні.

Монтян вже не раз довела, систематично беручи участь у інформаційно-психологічних спецопераціях ГРУ, поширюючи дезінформацію та маніпуляції як щодо України, так і щодо її зарубіжних партнерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорногорська телерадіокомпанія RTCG вибачилась за новину про "напад України" на "ЛНР" та "виправила" повідомлення

"Можливо, зрозумівши невигідність визнання т.зв. "ЛДНР", моральну неготовність російського обивателя поступитися "13 зарплатою" на потреби "молодих демократичних республік", у Кремлі вирішили зробити хід конем: дістати "з обойми" старого, перевіреного агента. А раптом повірять розповідіям про "київську криваву хунту", "геноцид народу Донбасу" та "розіп'ятих хлопчиків"?" - пише видання.

Вигідність вибору цієї персони обумовлюється тим, що фактично проживаючи в Києві ще в 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати "майданутих".

"Впихуючи цю особу на брифінг у РБ ООН, Кремль плює на самі основи та принципи функціонування організації. А також зайвий раз підтверджує, що створені ним "республіки" замислювалися, як рана, що постійно кровоточить, на тілі України, за допомогою якої можна катувати і примушувати сусідню країну. Очевидно, пропагандистська обойма Кремля пустіє і наступного разу їм доведеться шукати когось із "корінних" на зразок "Абхаза", "Бабая" чи "Мотороли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2014 року Монтян побувала з "дружнім візитом" у терористів на Донбасі. Серед іншого, вона зустрічалася і дружньо поспілкувалася з одним з ватажків місцевих терористів, командиром бригади "Привид" Олексієм Мозговим. У квітні 2015 року його знову вирушила "в гості" до терористів. Цього разу в Донецьк, де також дружньо зустрілася з "міністром ДНР" Олександром Тимофєєвим.

Також читайте: Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник". ФОТО

Автор: 

Монтян Тетяна (12) тероризм (2865) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+33
Цю особу та їй подібних давно пора оголосити в розшук через інтерпол.
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17.02.2022 10:14
+23
Де закон про колабарантів? Висилити її на даунбас чи москловію без права повертатися в Україну. Але у "Слуг" інші турботи - дати циркуляр, щоб всі дітки прийшли в школу у вишиванках і розповідали віршики про досягнення дяді Володі.
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17.02.2022 10:16
+18
https://ibigdan.livejournal.com/28000989.html Почему этого выстрела нет в книге рекордов Гиннеса?

Вы расстояние от Луганска до Екатеринбурга вообще знаете?

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4746600732083234&id=100002000634820 Иван Костенко
* * *
Кляті біндерівці. За обрій шмаляють.
* * *
Херасе винтари союзники подогнали. Таким на передке колонну танков навылет прошить можно. Не мудрено, чего пацаки отползают...
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17.02.2022 10:22
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Цю особу та їй подібних давно пора оголосити в розшук через інтерпол.
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17.02.2022 10:14 Відповісти
и что 8 год до сих пор на Монтян эту бешенную маткой не нашелся случайный КАМАЗ???!! недоработка Путин прав в одном нет человека нема клопиту..а мы все время с врагами и ублюдками играем в дерьмо и кратию..негоже негоже...
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17.02.2022 10:18 Відповісти
Хто владі заважав, на того "камаз" знайшовся: на Сашка БІлого, на Лісника, на Торнадо, "шереметівців" і Семенченка.
А оскільки ця брудна лахудра ціла й неушкоджена, отже, вона владі не загрожує.
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17.02.2022 10:34 Відповісти
100% я в шоке от этой ведьмы проросийской..... в рашке ей бы уже башку прострелили....я не говорю что такое хорошо.... но решается ведь не судьба одного там человека или разборки криминальные .... на кону целая страна!а эта падла просто соучастница войны и сепаратизма и измене родины всё в совокупности и ничего ....себе плевала на всех и продолжает разрушать страну и никому до этого дела нет... да тоже самое можно без конца говорить и про других сепаров в раде.... тоесть получается законность всёже и гуманность и демократия превыше целостности державы и правопорядка , страна под риском распада и войны... зато демократично разваливается... странно как то...(( и ненужно мне только писать про демократию и презумция невиновности...и что я мол что хочу как в рашке....? я ничего не хочу. я просто хочу чтобы их не существовало совсем ,и духу их не было...всё так просто....((
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17.02.2022 10:40 Відповісти
Оно ещё живое? Ну какая же мы тогда хунта?
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17.02.2022 11:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 10:14 Відповісти
Что, машки-белая ноздря уже недостаточно в дипломатии?
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17.02.2022 10:16 Відповісти
Як це біосміття ще не утилізували?
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17.02.2022 10:16 Відповісти
Де закон про колабарантів? Висилити її на даунбас чи москловію без права повертатися в Україну. Але у "Слуг" інші турботи - дати циркуляр, щоб всі дітки прийшли в школу у вишиванках і розповідали віршики про досягнення дяді Володі.
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17.02.2022 10:16 Відповісти
Я думав що вона вже здохла!
Живуча падлюка....
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17.02.2022 10:16 Відповісти
Раньше удивлялся насчёт турков, че они этих армян почикали, теперь нет.
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17.02.2022 10:17 Відповісти
А давай без межнациональной розни, да? Не будем уподобляться кацапам.
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17.02.2022 10:18 Відповісти
Для этого должны работать законы.
У нас есть статья за пособничество окупантам.
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17.02.2022 10:24 Відповісти
И данная статья не подразумевает таких мыслей, как у тебя. Судить по нескольким мразям о народе, история которого по древности не уступает украинской, некорректно.
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17.02.2022 10:40 Відповісти
Не, мне лично по барабану армяне, как и все остальные.
Меня другое бесит, свои хавальники по Украине открывают больше всего те, кто к украинцам имеют такое отношение, как я к балету.
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17.02.2022 11:01 Відповісти
Понятие нации в 21 веке - это прежде всего ментальное понятие, никак не связанное с этносом, а больше с образом мыслей, образом жизни и гражданством. Печально, что так мало это понимают.
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17.02.2022 11:07 Відповісти
Понятие нации в любом веке не связана с этносом. Например - россиянин - нация ( состоит из сотни народов ) , русский - нация ( состоит из сотни народов - искусственное образование , не имеющее ничего что характеризует этнос - национальность как монообразование - ни территории, ни истории, ни религии , ни языка, ни культуры ). Все чего нет у нации русский , есть у национальности украинец. Субъектности украинцев споря с учеными можно отстаивать с 5 тысячилетия до нашей эры, с времён Кукутенской культуры....
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17.02.2022 14:33 Відповісти
Монтян, Мунтян - такі призвища зазвичай румунського походження. В радянські та царські часи люди з прізвищами Монтяну, Мунтяну часто змінювали їх так, щоб прізвище не видавало в них румунів (молдаванів). Так я це робили в ті часи, наприклад, багато євреїв, німців і т.д.

Принаймні читав таке про динамівського футболіста радянських часів Мунтяна.
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17.02.2022 10:37 Відповісти
"Монтян" (Монтяну) - це молдовське прізвище. Так Володимир Мунтян, що грав у Динамо Київ, прийшов туди з кишинівського "Ністру".
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17.02.2022 10:51 Відповісти
Футболіст Володимир Мунтян коріний киянин і грав лише за Динамо ,а батько його молдаванин з Одеськоі області.
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17.02.2022 12:46 Відповісти
И что она сделает? Постреляет из коммисарского нагана членов СБ с воплями "я действую от имени Украины"?
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17.02.2022 10:17 Відповісти
може розстріляти цю курву?

ну випадково так
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17.02.2022 10:17 Відповісти
Скільки ж в Україні прикацапленого гівна з українськими паспортами..
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17.02.2022 10:18 Відповісти
ВОНА ДУЖЕ НАГАДУЄ ПЕРСОНАЖ З ФІЛЬМУ "МЕРЗЕННА ВІСІМКА", ЯКИЙ В КІНЦІ ФИЛЬМУ НЕ ДУЖЕ ГАРНО ЗАКІНЧИВ
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17.02.2022 10:19 Відповісти
це чудовий екземпляр - взірець "зав'язки" судійсько-прокурорсько-адвокатських і бандоти постсовка на гебню
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17.02.2022 10:25 Відповісти
Ну посмеются с нее всем залом, дальше что ?
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17.02.2022 10:21 Відповісти
А вона навряд чи ще позбавлена громадянства України! Вкотре негайно постає потреба в прийнятті закону про колабораціонізм, нічого терпіти гнид!
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17.02.2022 10:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/28000989.html Почему этого выстрела нет в книге рекордов Гиннеса?

Вы расстояние от Луганска до Екатеринбурга вообще знаете?

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4746600732083234&id=100002000634820 Иван Костенко
* * *
Кляті біндерівці. За обрій шмаляють.
* * *
Херасе винтари союзники подогнали. Таким на передке колонну танков навылет прошить можно. Не мудрено, чего пацаки отползают...
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17.02.2022 10:22 Відповісти
Та то була керована куля, яка наводилася із супутника "Січ", так би мовити пристрілка.
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17.02.2022 10:25 Відповісти
Еще и в екабург залез, диверсант.
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17.02.2022 10:25 Відповісти
Нет никаких сепаров, шляпа! Есть вражеская армия под выдуманными флагами и шевронами.
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17.02.2022 10:32 Відповісти
А якийсь співробітник нашої міссії в ООН міг би облить Монтян зеленкою ? Хоч для чогось згодяться , а то наших там не видно і не чутно .
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17.02.2022 10:31 Відповісти
Бажаю цій падлюці смерті, воно повне звіриної злоби до України, ця істота просто ірраціонально нас всіх ненавидить.
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17.02.2022 10:34 Відповісти
Это фанатка иудейского мира, которая предлагала на территории Украины возродить Хазарию.
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17.02.2022 10:37 Відповісти
Да на высер этой ватной самки, нужно привести 10 -20 переселенцев со слезными историями геноцида кацапами украинского населения. И все ,на этом провокация закончиться.
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17.02.2022 10:39 Відповісти
Реагувати на "висер" - це як товкти в ступі лайно.
Люди (і країни) з гідністю на "висери" взагалі не відповідають.
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17.02.2022 10:43 Відповісти
А может и действительно лучше промолчать.
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17.02.2022 10:54 Відповісти
у них еще Гадя в обойме =) Пуля-Дура
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17.02.2022 10:41 Відповісти
Не можна чіпати і погрожувати Монтян. Вона - психічно хвора. І є найліпшим кандидатом на роль "жертви бандерівців".
Друга бузина. Той теж нікому нафіг не був потрібен. Тому кацапи й утилізували з профітом для себе.
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17.02.2022 10:41 Відповісти
Так є ж смірітєльниє рубашки і всілякі заспокійливі. Найкраще те, яким заспокоїли її дружка бузину
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17.02.2022 10:48 Відповісти
нецікаво.. хто утилізував Бузину.
головне -утилізував.

КОсяпенЗМІ трохи "посвистіли",івсе.. А ХТО Б ЇХ СЛУХАВ?)
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17.02.2022 12:11 Відповісти
Зачерпнули из самого дна своей выгребной ямы - всплыло...
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17.02.2022 10:42 Відповісти
а чем плох боевой зеленый хоббит который погиб защищая Крым в 2014-ом . или не погиб ? ах да у него же с географией не очень . поехал защищать Крым а оказался на концерте в Горловке . очевидно не прогадал . благодарные зрители "еего" после этого в президенты выбрали
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17.02.2022 10:58 Відповісти
натягне на "себе" червоні трюсіки й розіпнеться на вході в будівлю ООН. Далі цю божевільну просто не впустять.
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17.02.2022 10:43 Відповісти
З яких сміттєвих ям їх витягують, отих царьових, монтяних
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17.02.2022 10:46 Відповісти
Дисциплінарна палата Ради адвокатів Київської області - чому ця істота досі має статус адвоката?
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17.02.2022 10:46 Відповісти
по той же причине, почему у нас уже 8 год ничего не принято на законодательном уровне против колаборантов
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17.02.2022 11:09 Відповісти
Олесь Бузина эту курицу в Аду уже заждался
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17.02.2022 10:54 Відповісти
Брудна ************.
Причому брудна як у переносному значенні, так і прямому.
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17.02.2022 10:56 Відповісти
вона на тюрмному жаргонi лeпeчe якiсно начe сидiла.
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17.02.2022 11:28 Відповісти
Живет в Киеве на ул. Срібнокільська, 14а, Позняки. Сын учится в Москве. Муж умер в 2019 году. Судбя Аппеляцийнного суда г. Киева
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17.02.2022 10:58 Відповісти
И не платит за коммунальные услуги с 2014 года.
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17.02.2022 11:03 Відповісти
Так вона ще й в Київі живе?!
Йоу.... Тоді дурнем буде наш представник в ООН як що на всі її закиди шо до дій "хунти в Україні" не висвітлить факт її проживання в "столиці хунти" і шо за всі роки окупаціїї їй в столиці досі не відрізали язика та не запхнули в її дупу!
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17.02.2022 11:30 Відповісти
АГА..

І ВЕСЬ ЧАС ВІЙНИ іПАНУВАННЯ бАРИГИ жодної справи проти неї відкрито не було...(
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17.02.2022 12:10 Відповісти
я за попкорном! шоу наближається. шоу наближається!
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17.02.2022 11:23 Відповісти
Эт тетка которая с немытыми волосами и с квартирой засцанной котами?
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17.02.2022 11:23 Відповісти
Це те ж саме що запросити в ООН Ківу, Шуфрича чи Скабєєву.
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17.02.2022 11:44 Відповісти
фуууу, монтян не пахнет!
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17.02.2022 11:48 Відповісти
Цензор, ну вы бы хоть падежи проверяли перед публикацией. "Відвідає брифінгу", серьезно?
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17.02.2022 12:03 Відповісти
Это подруга Захаровой,обе с немытой головой и обе тупые как пробки
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17.02.2022 12:09 Відповісти
Утончённым интеллектом она не блещет, так что пусть жжот.
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17.02.2022 12:26 Відповісти
А 19м эту Монтян во всю раскручивали наши быдлопатриоты,перепечатывая ее статьи про зубожиння и пиввареника бедног прастова нариду при клятом Порошенке.
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17.02.2022 12:31 Відповісти
І ця паскуда так як і інші колоборанти спокійно живе в Києві і жодного дискомфорту,а де так звані націоналісти?
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17.02.2022 12:42 Відповісти
А чого ця мавпа ще на свободі?
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17.02.2022 12:44 Відповісти
А в неї є довідка з мозкоправної лікарні. Щоправда, вже давно протермінована, але то таке...
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17.02.2022 13:06 Відповісти
А чому людина .як проживає в Києві і всім відомо що вона агентом ГРУ РФ досі не арестована Не засуджена за держану зраду ? Це означає що у нас НЕ МАЄ служби безпеки ? І скільки таких агентів і диверсійних груп тиняються по нашим містам???
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17.02.2022 12:52 Відповісти
Снайпер в помощь этой бешенной суке!..
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17.02.2022 12:56 Відповісти
Ніт спокою дурнуватій. А мозкоправні лікарні позакривали дурнуваті ліберали-реФФорматори...
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17.02.2022 13:03 Відповісти
Цікаво, голову вимиє?
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17.02.2022 13:50 Відповісти
Лучше бы она мозги прополоскала
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17.02.2022 13:55 Відповісти
У Києві горить посольство Росії

Джерело: https://khreschatyk.news/u-kyyevi-goryt-posolstvo-rosiyi/
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17.02.2022 13:52 Відповісти
Монтян еще гражданка Украины?
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17.02.2022 13:53 Відповісти
Прочиталось - "Скандальная аферистка"... как в точку...
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17.02.2022 14:03 Відповісти
На хрена это чучело перед обедом? Тьху, аппетит пропал! Мало маши захаровой с грязной головою...
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17.02.2022 14:15 Відповісти
Монтян - человек с серьезными психическими заболеваниями , ей строчно нужно лечиться. Болезнь стремительно прогрессирует. Печально, что ООН становится пристанищем больных - представители России, монтян. Лучше слушать в дурке Наполеонов и Инопланетян - увлекательнее и интереснее...
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17.02.2022 14:38 Відповісти
 
 