РФ готує провокацію в Радбезі ООН, планує залучити фанатку "русского міра" Монтян, - ЗМІ

Скандальна юристка і фанатка "русского міра" Тетяна Монтян 17 лютого відвідає брифінгу РБ ООН.

Про повідомляє "Спротив. Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Монтян планують залучити до провокації за погодженням з так званим "МЗС ДНР".

"Знаючи "ангельський" характер цієї пані та її специфічний стиль спілкування, виступ прогнозовано буде не нудним, оскільки сценарій готувався пропагандистами Кремля. Тому так звані "республіканські ЗМІ" вже готуються до показового шоу Монтян", - йдеться в повідомленні.

Монтян вже не раз довела, систематично беручи участь у інформаційно-психологічних спецопераціях ГРУ, поширюючи дезінформацію та маніпуляції як щодо України, так і щодо її зарубіжних партнерів.

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"Можливо, зрозумівши невигідність визнання т.зв. "ЛДНР", моральну неготовність російського обивателя поступитися "13 зарплатою" на потреби "молодих демократичних республік", у Кремлі вирішили зробити хід конем: дістати "з обойми" старого, перевіреного агента. А раптом повірять розповідіям про "київську криваву хунту", "геноцид народу Донбасу" та "розіп'ятих хлопчиків"?" - пише видання.

Вигідність вибору цієї персони обумовлюється тим, що фактично проживаючи в Києві ще в 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати "майданутих".

"Впихуючи цю особу на брифінг у РБ ООН, Кремль плює на самі основи та принципи функціонування організації. А також зайвий раз підтверджує, що створені ним "республіки" замислювалися, як рана, що постійно кровоточить, на тілі України, за допомогою якої можна катувати і примушувати сусідню країну. Очевидно, пропагандистська обойма Кремля пустіє і наступного разу їм доведеться шукати когось із "корінних" на зразок "Абхаза", "Бабая" чи "Мотороли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2014 року Монтян побувала з "дружнім візитом" у терористів на Донбасі. Серед іншого, вона зустрічалася і дружньо поспілкувалася з одним з ватажків місцевих терористів, командиром бригади "Привид" Олексієм Мозговим. У квітні 2015 року його знову вирушила "в гості" до терористів. Цього разу в Донецьк, де також дружньо зустрілася з "міністром ДНР" Олександром Тимофєєвим.

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