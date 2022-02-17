В Раді достатньо голосів, щоб зробити наступний тиждень пленарним: потрібно "підтягнути хвости", - "слуга народу" Гетманцев
У Верховній Раді є голоси за те, щоб зробити наступний тиждень пленарним.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповів в кулуарах ВР нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"Наступний тиждень ми робимо пленарним. Сьогодні це рішення буде в залі. Ми його обговорюватимемо і голосуватимемо, тому що Верховна Рада у такі важкі часи повинна працювати і приймати важливі країни рішення", - зауважив він.
Гетманцев пояснив необхідність такого кроку тим, що у засіданнях Верховної Ради була "велика перерва", тому зараз депутатам потрібно "підтягнути хвости".
Політик вважає, що наступного пленарного тижня парламент може розглянути законопроєкт щодо впровадження часткового онлайн-голосування.
"Ми вже говоримо про онлайн-голосування. Ми впевнені, що COVID не може бути політичним фактором, який блокує прийняття більшості рішень. От дивіться в чому дискусія, чи потрібно запроваджувати онлайн-голосування - це абсолютно "гола" політика. Опозиція зацікавлена в тому, щоб збивати рішення, які пропонує влада будь-яким чином, в тому числі, і через те, що деякі народні депутати захворіли і не можуть підтримати те рішення, за яке б вони проголосували якби були в залі. Тому оця їхня позиція "чим гірше, тим краще" мені здається найменше відповідає інтересам держави", - пояснив Гетманцев.
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Вова свято "замутив"
Нам відосіки крутив,
Не про Єдність України,
А кривляннями своїми.
Журналюг зібрав за стіл
Всіх в містах і навіть сіл,
Вихваляв себе й "зелених",
"Успіхах" своїх шаленних.
Циркуляли розіслали,
Всіх на мітинги гукали.
Діточок у вишиванках,
В Раді, уряді та банках.
Прапори мали спустити,
Щоб Володі догодити.
Потім знову їх підняти,
І потрібно все відзняти.
Причепити всім стрічки,
Жовто-голубі шовки.
Кожен Гімн має співати,
Та Володю прославляти.
Повертає нас в "Совок"
З малоросії дружок,
Нищить все, як Лукашенко,
Що зробив тут Порошенко.
Циркуляри перша дія,
На "ура" пройшла подія.
Далі прапор, гімн змінити,
"УРСР" знов відродити.
Точно, як у Білорусі,
Малороському тут русі.
А ще рейтинг підіймати,
Вас за бидло знову мати.
16.02.2022 р.
Анатолій Березенський