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В Раді достатньо голосів, щоб зробити наступний тиждень пленарним: потрібно "підтягнути хвости", - "слуга народу" Гетманцев

В Раді достатньо голосів, щоб зробити наступний тиждень пленарним: потрібно

У Верховній Раді є голоси за те, щоб зробити наступний тиждень пленарним.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповів в кулуарах ВР нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Наступний тиждень ми робимо пленарним. Сьогодні це рішення буде в залі. Ми його обговорюватимемо і голосуватимемо, тому що Верховна Рада у такі важкі часи повинна працювати і приймати важливі країни рішення", - зауважив він.

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Гетманцев пояснив необхідність такого кроку тим, що у засіданнях Верховної Ради була "велика перерва", тому зараз депутатам потрібно "підтягнути хвости".

Політик вважає, що наступного пленарного тижня парламент може розглянути законопроєкт щодо впровадження часткового онлайн-голосування.

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"Ми вже говоримо про онлайн-голосування. Ми впевнені, що COVID не може бути політичним фактором, який блокує прийняття більшості рішень. От дивіться в чому дискусія, чи потрібно запроваджувати онлайн-голосування - це абсолютно "гола" політика. Опозиція зацікавлена в тому, щоб збивати рішення, які пропонує влада будь-яким чином, в тому числі, і через те, що деякі народні депутати захворіли і не можуть підтримати те рішення, за яке б вони проголосували якби були в залі. Тому оця їхня позиція "чим гірше, тим краще" мені здається найменше відповідає інтересам держави", - пояснив Гетманцев.

Автор: 

ВР (14949) голосування (485) Гетманцев Данило (875)


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Понятно, бо не все еще Коломойскому простили и отдали.
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17.02.2022 10:16 Відповісти
Тружєніки вирішили підтягнути хвости. Стануть трудоголіками.
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17.02.2022 10:24 Відповісти
Он-лайн голосування- он-лайн закони- он-лайн життя - он-лайн харчування. Нова епоха дарвінізму.
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17.02.2022 10:20 Відповісти
Як я вас ненавиджу, тупі зелені собачі ротяки!
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17.02.2022 10:24 Відповісти
Ще роги та копита кацапськи підтягніть.
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17.02.2022 10:25 Відповісти
"Регионал" Владимир Сивкович, бывший соратник одного из ключевых игроков команды Владимира Зеленского Даниила Гетманцева, попал под санкции США как агент влияния ФСБ, что породило у украинской общественности сомнения насчет самого Гетманцева."
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17.02.2022 10:34 Відповісти
ПОВЕРНЕННЯ В СОВОК?
Вова свято "замутив"
Нам відосіки крутив,
Не про Єдність України,
А кривляннями своїми.

Журналюг зібрав за стіл
Всіх в містах і навіть сіл,
Вихваляв себе й "зелених",
"Успіхах" своїх шаленних.

Циркуляли розіслали,
Всіх на мітинги гукали.
Діточок у вишиванках,
В Раді, уряді та банках.

Прапори мали спустити,
Щоб Володі догодити.
Потім знову їх підняти,
І потрібно все відзняти.

Причепити всім стрічки,
Жовто-голубі шовки.
Кожен Гімн має співати,
Та Володю прославляти.

Повертає нас в "Совок"
З малоросії дружок,
Нищить все, як Лукашенко,
Що зробив тут Порошенко.

Циркуляри перша дія,
На "ура" пройшла подія.
Далі прапор, гімн змінити,
"УРСР" знов відродити.

Точно, як у Білорусі,
Малороському тут русі.
А ще рейтинг підіймати,
Вас за бидло знову мати.
16.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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17.02.2022 10:27 Відповісти
Гетманцев ето кацапский кадр который гробит економику Украины
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17.02.2022 12:40 Відповісти
 
 