В Раді достатньо голосів, щоб зробити наступний тиждень пленарним: потрібно "підтягнути хвости", - "слуга народу" Гетманцев

У Верховній Раді є голоси за те, щоб зробити наступний тиждень пленарним.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповів в кулуарах ВР нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Наступний тиждень ми робимо пленарним. Сьогодні це рішення буде в залі. Ми його обговорюватимемо і голосуватимемо, тому що Верховна Рада у такі важкі часи повинна працювати і приймати важливі країни рішення", - зауважив він.

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Гетманцев пояснив необхідність такого кроку тим, що у засіданнях Верховної Ради була "велика перерва", тому зараз депутатам потрібно "підтягнути хвости".

Політик вважає, що наступного пленарного тижня парламент може розглянути законопроєкт щодо впровадження часткового онлайн-голосування.

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"Ми вже говоримо про онлайн-голосування. Ми впевнені, що COVID не може бути політичним фактором, який блокує прийняття більшості рішень. От дивіться в чому дискусія, чи потрібно запроваджувати онлайн-голосування - це абсолютно "гола" політика. Опозиція зацікавлена в тому, щоб збивати рішення, які пропонує влада будь-яким чином, в тому числі, і через те, що деякі народні депутати захворіли і не можуть підтримати те рішення, за яке б вони проголосували якби були в залі. Тому оця їхня позиція "чим гірше, тим краще" мені здається найменше відповідає інтересам держави", - пояснив Гетманцев.