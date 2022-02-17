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Новини Війна
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Комітет ВР поки не розглядав законопроєкт про підвищення ренти на газ, який потрібен для підняття зарплат військовим, - "слуга народу" Гетманцев

Комітет ВР поки не розглядав законопроєкт про підвищення ренти на газ, який потрібен для підняття зарплат військовим, -

Вчора на засідання фінансовий комітет ВР не розглядав законопроєкт щодо підвищення ренти на газ.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповів в кулуарах ВР голова комітету, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Він пояснив, що поки що не пройшли терміни подання альтернативних законопроєктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Костенко про підвищення зарплат в армії на 30%: Цього замало. Зараз військовослужбовець отримує 10 тис. Мінімально ця суму мала б складати 20 тис.

"Але ми не виключаємо, що найближчим часом розглянемо цей законопроєкт і наступного тижня винесемо його до сесійної зали", - зауважив нардеп.

За словами Гетманцева, прийняття цього законопроєкту є принциповим для виконання указу президента щодо підвищення зарплат військовим.

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня. У "Слузі народу" пояснили, що кошти на зарплати військовим візьмуть з підвищення ренти на газ та Великого будівництва.

Автор: 

ВР (14949) військовослужбовці (4725) ЗСУ (7519) Гетманцев Данило (875) зарплата (2238)


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Топ коментарі
+17
пішли малайські маніпуляції
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17.02.2022 10:27
+14
Вот прям без убийства украинской газодобычи никак не поднять ЗП в ВСУ.

******* и прочие дебильные проекты ЗЕ отменить рука не поднимается.
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17.02.2022 10:38
+13
"Велике крадівництво" не розглядається?
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17.02.2022 10:29
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пішли малайські маніпуляції
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17.02.2022 10:27 Відповісти
головне, що всі зрозуміли, бо етнічна дискримінація вже, всупереч Конституції, законодавчо взаконена.
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17.02.2022 10:56 Відповісти
Гетьманцев уже откровенно саботирует экономику, придумывает что угодно, армией прикрывается. Результат его азаровщины в экономике Украины, думаю, все могут наблюдать. Долго этот суперэкперт ещё будет издеваться над зравым смыслом?
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17.02.2022 11:52 Відповісти
ну так а чого ще чекати від семітів?
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17.02.2022 12:01 Відповісти
Конфіскувати майно учасників ОЗУ "Окружний адміністративний суд м. Києва" - грошей вистачить переозброїти ракетні війська.
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17.02.2022 10:28 Відповісти
"Велике крадівництво" не розглядається?
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17.02.2022 10:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/28002100.html Херово нынче с позитивом



Только пережили «давайте іде після свят», и «давайте після карантину» и теперь снова поехало: «давайте вже після вторгнення, ви ж самі знаєте що зараз робиця».

По обратной связи от наших менеджеров, в большей степени руководители бизнесов продолжают строить планы, заниматься развитием, покупать и продавать. Не супер активно, но лучше чем в декабре и январе.

Например сегодня, 15-30% откладывают встречи или контракты на «давайте вже після вторгнення».

В целом этой зимой очень высокий процент бизнесов закрылись. Звоним, а в ответ «сори, но у нас тут жопа, мы закрылись/остался директор и бухгалтер/нам не платят клиенты и мы вынуждены распустить персонал».

По моим ощущениям процентов 10-15 постоянных клиентов закрылись или почти закрылись.

За зиму.

В основном это бизнесы с кол. человек 10-40 в команде. У которых есть обязательства и точка минимума для работы процессов.

Я вообще парень позитивный. Приучил себя смеятся в лицо своим ошибкам, поражениям, трудностям. Шутить с себя. Так легче принимать все.

Но вот закрывал итоги прошлого года. Мои бизнесы в Украине. Мы пытаемся расти и в количестве проектов и качестве. Много вкладываем. Но я посмотрел на вложения. И на зиму. Часть вложений безполезны. Потому что надо резать бюджеты. Потому что украинский рынок качает каждый день от чего то.

По итогам года государство в виде налогов на моем бизнеса заработало больше чем я.

И вот задаю вопрос себе, чтобы что? Ермак правил страной дальше? Чтобы возили и дальше чёрный налик в спортивных сумках, и при любых попытках пытались уйти тихонечко в лес?

Каждую неделю фактически кто-то из депутатов или чинушей Зе залетает в новости со взяткой, Дтп напидпытку и тд. И никому ничего. Все замяли. А гетьманцев находит все новые методы нас доить.

И люблю страну. И хочется лучшего. И вкладывал бы дальше. Но нет ответа чтобы что. Все что я вкладываю создаёт будущее детям, но не моим. А детям правящей партии и каждого чиновника. А моим что?

Может я тоже тихонечко куда то уйду? Где понятны правила игры и охрана олигарха не приставляет нож к глазу журналиста на глазах у бездействующей полиции? Где гарантии что завтра там буду не я?

https://www.facebook.com/motsodv/posts/10221484745483848 Дмитрий Моцьо
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17.02.2022 10:34 Відповісти
так хотіли 73% виборців України....щоб арахамії....просто... па-пріколу....і єрмаки з 5-ю колоною активно працюють на руSSкій мір.....
дуже хочеться, щоб ці 2а-роки пролетіли і теперешній Гарант відповів за свої вчинки та обіцянки....
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17.02.2022 10:41 Відповісти
+100500!!!
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17.02.2022 10:58 Відповісти
пошукати гроші для військових в кишенях дипутатів, у Злодіїв медведчуків, шуфричів, мураєвих, шефірів, ків, гардонів, рабіновичів....список безкінечний....
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17.02.2022 10:34 Відповісти
порошенок, каломойских, пинчуков, коболевых, лещенок, наемов........
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17.02.2022 10:38 Відповісти
ахмет, новинський, хвірташ, бойко...
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17.02.2022 10:57 Відповісти
Тимошенко, ВАЗелінський
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17.02.2022 10:59 Відповісти
Низя.
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17.02.2022 10:59 Відповісти
От , суки , умеют и "имеют" нас - как быстро увязали между собой поднятие налогов и зарплату военным ...
Какими только поводами не прикрываются , что-бы "шарить" по чужим карманам.
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17.02.2022 10:35 Відповісти
Да, получается выбор небогат: либо угробить газодобычу, либо угробить армию. А велике крадивницво нехай розквітае.
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17.02.2022 11:08 Відповісти
Суки, в карманах у себя поройтесь - не придётся никакую ренту поднимать.
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17.02.2022 10:35 Відповісти
Теперь чтоб увеличить воровство в Нафтогазе прикрываются Армией! Падлы....Ну а кто же против голосовать будет?!
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17.02.2022 10:37 Відповісти
Вот прям без убийства украинской газодобычи никак не поднять ЗП в ВСУ.

******* и прочие дебильные проекты ЗЕ отменить рука не поднимается.
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17.02.2022 10:38 Відповісти
це вказівки з Оману....

ще Баба юля такими справами по замовленну руSSкаго міра займалася: нищила газовидобувну промисловість....
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17.02.2022 10:49 Відповісти
Звісно, що ніяк.
Їм же потрібно якось аргументувати спонсорування кацапів, через поновлення закупівлі газу у "грязьпрому".
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17.02.2022 11:01 Відповісти
А дерьмопутаты не, не хотят свои зарплаты умерить на доплату военным?
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17.02.2022 10:43 Відповісти
"Фіма Собак"при "Кілі Катлєті" знов відкрива рота .

Й тут требо буде до інвеститорів крім "нянь" приставити йще кулеметника по вишках й по кінологу з німецькох вівчаркою , що не вздумав вкладенні гроші кудись вивести !

"Корову требо більше доїти й меньше годувати" - це головна бізнес-тратегія "Слух ЗЕ-нелоха" .
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17.02.2022 10:44 Відповісти
А тем временем бессмертные ТЕРМИНАТОРЫ 2-й день тушат.

В Ивано-Франковской области на ходу загорелась автоцистерна с газом. Пожар продолжается второй день
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17.02.2022 10:56 Відповісти
сидіти будеш саме ти, москалику.
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17.02.2022 11:11 Відповісти
Та не баламутьте людей,ви спершу поясніть що таке ,,рента,, в Україні.На мою думку право видобувати те що по Конмтитуції України являється власністю українців.А ле чомусь українці платять за конституціюну власність,за доставку конституційної власності та ще і податок за тих ,,рентарів,, у вигляді 20% ПДВ.Тобто тей хто видобуває нащі корисні копалини приповищені ,,ренти,,знову нічого не втратить а тільки повищать ціни НАМ тим кому надра по закону Конституці належать.
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17.02.2022 11:24 Відповісти
А может для поднятия зп не нужно поднимать налоги, а сократить затраты на ОП, судей, прокуроров?
А то слуги Венедиктовой ни одного дела о нападении на журналистов не довели до суда и приговора.
Думаю их вообще надо разогнать за бездеятельность.
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17.02.2022 12:54 Відповісти
 
 