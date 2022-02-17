Комітет ВР поки не розглядав законопроєкт про підвищення ренти на газ, який потрібен для підняття зарплат військовим, - "слуга народу" Гетманцев

Вчора на засідання фінансовий комітет ВР не розглядав законопроєкт щодо підвищення ренти на газ.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповів в кулуарах ВР голова комітету, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Він пояснив, що поки що не пройшли терміни подання альтернативних законопроєктів.

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"Але ми не виключаємо, що найближчим часом розглянемо цей законопроєкт і наступного тижня винесемо його до сесійної зали", - зауважив нардеп.

За словами Гетманцева, прийняття цього законопроєкту є принциповим для виконання указу президента щодо підвищення зарплат військовим.

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня. У "Слузі народу" пояснили, що кошти на зарплати військовим візьмуть з підвищення ренти на газ та Великого будівництва.