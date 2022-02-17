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Новини
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На записах з бодікамер зафіксовано, як Петровський (Нарік) наказує охоронцю напасти на оператора, - журналіст Ткач. ВIДЕО

У офіційного слідства є відео з бодікамери, яка зафіксувала дії "авторитета" Петровського, чия охорона напала на журналістів "Української правди".

Про це Ткач повідомив у Facebook, переадає Цензор.НЕТ.

"Бізнесмен Олександр Петровський особисто контролював видалення відео з телефону оператора нашої знімальної групи Ярослава Бондаренка в аеропорту міста Дніпро. Особисто переглядав телефон, який його охорона силоміць забрала у оператора та розблокувала, погрожуючи ножем і вбивством. Особисто наказував своїй охороні та поліцейським, які виконували вказівки Петровського, а не допомагали журналісту", - йдеться в повідомленні.

Журналісти опублікували відео з бодікамери поліцейського, яка зафіксувала дії бізнесмена Петровського.

Також дивіться: Монастирський про напад на знімальну групу Ткача: Всі причетні встановлені і будуть притягнуті до відповідальності. ВIДЕО

"З багатьох джерел у правоохоронних органах ми точно знаємо, що у офіційного слідства це відео також є. Але впевненності в тому що міністерство внутрішніх справ наважиться притягнути до відповідальності особисто Олександра Петровського, як ви розумієте, у нас нема. Був прецедент майже шість місяців тому з Трухіним", - розповів Ткач.

"Сьогодні ми публікуємо відео на якому:

1. Добре видно, що оператор нашої знімальної групи тримає документи в руках.
2. Добре видно, що охоронець віддає Петровському телефон нашого оператора.
3. Добре видно, що Петровський тримає у руках телефон нашого оператора та вважає, що має право дивитись його вміст.
4. Добре видно, що Петровський особисто обмежує свободу оператора.
5. Добре видно, що після того як Петровський наказує охоронець знову нападає на оператора", - продовжив журналіст.

"А тепер декілька цитат Петровського:

Петровський - поліцейському: - Вы его никуда не отпускайте. Если нет, мы его заберем с собой вместе со вторым.

Оператор: Це моя робота

Петровський: А ви розумієте, що в них робота інша. І вони щас будуть робити свою роботу, так це буде зовсім смішно на це все дивитись. І вам в першу чергу потім", - пише Ткач.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

Також читайте: Трьом бандитам, пов'язаним із фірмою "авторитета" Петровського (Наріка), які напали на журналістів у Дніпрі, повідомлено про підозру, - прокуратура

Автор: 

напад (1118) Ткач Михайло (136) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+25
Это бенин кореш нельзя трогать, а беня это хозяин всего шапито
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17.02.2022 10:36
+21
Все? Теперь Петровский не кореш Порошенко, а кореш Зеленского-Коломойского?
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17.02.2022 10:38
+21
Наріка таскав за собою Філарет, який потім виступав проти Томоса.

Філарет нагородив одіозного бізнесмена Петровського

https://glavcom.ua/news/filaret-nagorodiv-odioznogo-biznesmena-petrovskogo-588772.html
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17.02.2022 10:41
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а є відео з реагуванням полюції?
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17.02.2022 10:32 Відповісти
Не трогайте Нарика! Он нам Томос привёз. Лучше в церьковь сходите😁
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17.02.2022 10:35 Відповісти
Наріка таскав за собою Філарет, який потім виступав проти Томоса.

Філарет нагородив одіозного бізнесмена Петровського

https://glavcom.ua/news/filaret-nagorodiv-odioznogo-biznesmena-petrovskogo-588772.html
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17.02.2022 10:41 Відповісти
"Александр Петровский (Налекришвили) уже давно легализован нашим государством не как "Нарик", а как солидный благотворитель, и это произошло задолго до церемонии получения Томоса.
20 октября 2017 года на него оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.
24 августа 2017 года Петровский награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Івана Мазепи". В этот же день на принадлежащем Петру Порошенко 5-м канале вышел фильм о Петровском, где журналисты почему-то ни слова не сказали про слова Генерального прокурора Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака, называвших Петровского-Налекришвили представителем преступного мира." (Ю. Бутусов)
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17.02.2022 13:07 Відповісти
О! "Восставшие из пепла" об'явились.
Де ваші коментарі в темах про найближче оточення Зєлі Єрмака, Татарова, Трухіна, Гогілашвілі та іншу погань?

А нагороджувати могли і за проханням того ж Філарета, який розказував про щедрі пожертви Наріка на церкву та армію.
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17.02.2022 13:43 Відповісти
Але це правда, на жаль, Порох нагородив Наріка й це було неприємно та соромно, пам'ятаємо. Ходили чутки що Нарік допомогав ВСУ в 14ом році, може так, але нагородили професійного бандита .Але Порох може виправити помилки , ЕС лідер рейтингу.
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17.02.2022 18:05 Відповісти
Такі особи і ослабили Україну.А те що вони допомагають,це вже майже ніщо.
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17.02.2022 19:06 Відповісти
каламой и его шапито 🎪🤡🐲🐒95 , последовательно издевались на Г+Г над всем украинским и в конечном итоге своей блевотиной голобородькой нанесли смертельный УДАР ПО Украине ! А Вам , шакалам только-бы Порошенко ПРЕПЛЕСТИ , да за 3 года вашего членограя , надо было НАРИКА. УЖЕ ПОСАДИТЬ , а не высасывать из пальца компромат НА "папередника
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18.02.2022 08:00 Відповісти
Ага)))) бутус за фото на деньги попал)))) щеколодло
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18.02.2022 01:34 Відповісти
"Восставшие из пепла" об'явились." - это вы сейчас что сказать хотели, применительно к предмету обсуждения?)
"Де ваші коментарі в ..." - а где ваши под статьей Бутусова, я их не увидела. И да, "погани" достаточно, спорить не буду. В отличие от вас, на черное не говорю белое.
"А нагороджувати могли і за проханням того ж Філарета" - ага, так и было.))) У нас же патриарх отдает распоряжения, как президенту, так и министру обороны. И фильмы снимает, а потом их на президентском канале показывает.
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17.02.2022 18:09 Відповісти
Не вводите в краску адептов сывочолого.
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17.02.2022 14:15 Відповісти
Ви не червонієте від щоденних злочинів зеленої шобли, яку привели до влади?
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17.02.2022 14:28 Відповісти
Я ее не приводила. У Вас всегда все - или Порох или Зеленский? Сочувствую.
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17.02.2022 22:48 Відповісти
Я вам вірю.)
Особи, які роками не відсвічують в темах про злочини хуцпатих зєлємойських, не лінуються відмітитись там, де можна притягнути за вуха Порошенка, стверджують, що не голосували за блазня.
Зараз взагалі проблематично знайти тих, хто за нього наголосував аж "73%".
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18.02.2022 09:05 Відповісти
Порошенко з весни 2019 не президент , на жаль . - кожному зебілу повторити цю фразу 100 раз .
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17.02.2022 15:02 Відповісти
И что? Все его "достижения" сразу "сгорели", как в тетрисе?
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17.02.2022 22:47 Відповісти
Я , щоб довго не витрачати час , скажу лише про одне досягнення . Як той , хто знав і знає ситуацію в ЗСУ , можу сказати - до 2014 армії просто НЕ БУЛО , НУЛЬ !!! А за Поршенка вона стала набагато кращою , ніж була при тому ж совку . І як не намагаються підлеглі путіна зе її "спалити" , їм це , Слава Богу , поки що не вдається .
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18.02.2022 07:13 Відповісти
Про "не было" я отлично помню.
Но вот Вы, видимо, "забыли", что армию во многом поднял и народ через волонтеров. Нет?
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19.02.2022 18:22 Відповісти
Яка "лєсть" ? Просто не треба повторювати те , що хрюкають каломойсько-зеленсько-мураевсько-жопозеж-кацапські шавки .
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19.02.2022 21:13 Відповісти
Пробекала адептка крючконосо-гундосого . Тільки чесно : квартал95 дивишся ?
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17.02.2022 18:29 Відповісти
Пару эпизодов хватило, чтоб отвратило от этой пошлятины навсегда. И не голосовала за Зеленского. Вопросов боле нет?
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17.02.2022 22:45 Відповісти
Тарасенко ,а что преступного в седых волосах ,или у твоих предков их не было ? 🤮
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18.02.2022 08:03 Відповісти
Дело не в волосах. А в неуемной лести.
пс. У меня также есть седые волосы, если это Вас успокоит. Хотя..
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19.02.2022 18:15 Відповісти
Ну вы ведь нарика посадили, не?
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17.02.2022 14:49 Відповісти
Это бенин кореш нельзя трогать, а беня это хозяин всего шапито
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17.02.2022 10:36 Відповісти
Все? Теперь Петровский не кореш Порошенко, а кореш Зеленского-Коломойского?
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17.02.2022 10:38 Відповісти
Він і не був корешем Порошенка.
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17.02.2022 10:42 Відповісти
Вони цей фейк постять зараз постійно. Хтось засунув Наріка в оточення Порошенко в тій поїздці і зафіксували як чувак ручкається із Президентом. Ось і вся історія. Хто і чому це зробив в той період часу здогадатись не важко.
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17.02.2022 12:15 Відповісти
"шахіст" Бєня і засунув.
Ця потвора тільки й зайнята по життю грабунком України та розробкою схем по захопленню всіх гілок влади в Україні, щоб уникнути відповідальності за злочини.
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17.02.2022 12:22 Відповісти
да кто, андрюня павелко, на фоне хайпа вокруг выхода сборной по футболу на Евро-16
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17.02.2022 17:32 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/279510-poroshenko_narik_i_tomos_dahe_zdesj_sumeli_oboratjsja_-_shvets
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17.02.2022 14:23 Відповісти
Філарет там був?
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17.02.2022 14:27 Відповісти
Не пиши дурниць, Діма проститут.
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17.02.2022 12:17 Відповісти
Він не кореш зєлєнского , а хазяїн зєлєнского .
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17.02.2022 15:03 Відповісти
Ти обдовбася коксом з Зеленським? чи то Петровський летів на днюху Порошенко чи Коломойського. Дегани.
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17.02.2022 15:37 Відповісти
Что то непонятно. А разве можно тыкать в лицо видеокамеру? Мне тоже было бы неприятно если бы кто то тыкал мне в лицо камеру, а потом ещё кричит что на него нападают. Это называется провокация
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17.02.2022 10:41 Відповісти
а вы не подходите к оператору на расстояние тыкания и будет вам счастье .
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17.02.2022 11:10 Відповісти
Жаль, що ти не читав https://www.youtube.com/watch?v=H8KIMOVrk-I "Хамелеон" Чехова . Там про тебе.
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17.02.2022 11:12 Відповісти
Спасибо зрителям Квартала95 за возвращение страны в говенные 99-е
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17.02.2022 10:55 Відповісти
особливо фопам
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17.02.2022 11:04 Відповісти
А таксісти ?
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17.02.2022 15:05 Відповісти
Вот пусть и ЖРУТ ТЕПЕРЬ СВОЕГО Г🤢💩нобородька , наслаждаются процессом,умываясь мочей своего кумира👿🤡
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18.02.2022 08:10 Відповісти
Та шоколадники же еще 2 недели назад визжали,какой он офигенный)))Напомнить,кто ему вручал ордена и наградное оружие?Напомнить,как по "5-му аналу" шел о нем документальный фильм?
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17.02.2022 14:32 Відповісти
Тільки чесно : ти квартал і слугу із сватами дивився ?
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17.02.2022 18:26 Відповісти
А ты не в курсе всего этого?Тыпыми высерами о квартале против фактов не попрешь.

На,глянь,как Питроликсеич с ним мило смотрится на совместном фото) https://24tv.ua/dnipro/ru/poroshenko-ne-stesnjalsja-delat-foto-kriminalnym-novosti-dnepr_n1596053 https://24tv.ua/dnipro/ru/poroshenko-ne-stesnjalsja-delat-foto-kriminalnym-novosti-dnepr_n1596053

В 17-ом году Питроликсеич ЛИЧНО наградил эту мразь знаком отличия президента Украины Крест Степана Мазепы,а Полторак,по указке того же Питраликсеича,пистолетом "Глок-17".Сваты виноваты?
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17.02.2022 19:09 Відповісти
Я нічого тобі ще не вис...в , я в тебе запитав : ти квартал дивишся ? Соромно - так і скажи .
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17.02.2022 19:27 Відповісти
Подобную туфту не смотрю)А ты портрет Порошенко на ночь целуешь?
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17.02.2022 19:32 Відповісти
Я мужчин не цілував ніколи , навіть на фото . Це питання найбільше вас , рускіх , хвилює . А ти ще й зебіл !
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17.02.2022 21:15 Відповісти
Тело,считающее бандитов героями,имеет право кому-то что-то указывать?Неа)
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17.02.2022 21:27 Відповісти
"Неа" - це хто ? Чиє тіло , яких бандитів ? Була підозра , що ти зловживаєш . Ще випий і йди спати , зебіл .
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17.02.2022 21:56 Відповісти
"Нарик"-не бандит? Естественно.Все,кто дружит с Питромликсеичем-святые люди.Особенно Медведчук
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17.02.2022 22:13 Відповісти
Если бы, полицейские , хотели , они бы давно его посадили
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17.02.2022 11:22 Відповісти
На нафіга вам, журнашлюги відеокамери? Надіньте всі футболки з надписом "Я тобі не дорогенька" і у Верховну Раду. Ой ні, то було при Порошенко, а зараз заткніться і в будку, там був День народження пахана Володі і ніхто не дозволяв там лазити.
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17.02.2022 11:23 Відповісти
А ты в курсе,что нарик награжден орденом и наградным оружием?Угадаешь,КТО наградил?
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17.02.2022 14:34 Відповісти
Петрович , как обычно в своём репертуаре , защищает всякое говно
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17.02.2022 11:24 Відповісти
можно сколько угодно говорить про реформу полиции, но вот она, в действии..., это самый настоящий беспредел, который совершенно не изменился с 90-х, как рулили воры в законе, так и рулят..., как покупали всех с потрохами, так и покупают...
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17.02.2022 11:30 Відповісти
Благодаря 🦠тупорылым 73%🐏🐑🐏🐑🐏🐑
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18.02.2022 08:15 Відповісти
И что, кого-то посадят? Не смешите.
Насилование государства и правосудия на этой территории продолжается и даже усиливается.
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17.02.2022 11:36 Відповісти
*** ! Червооненко, Тимошенко, Порошенко, Коломойський, Петровський, Зеленський, Арахамія, Жванія і многая і многая -одні украінці рулять в Украіні.
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17.02.2022 11:41 Відповісти
в спам недолугих.
Ви, 73/43%зебіли - всі такі?
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17.02.2022 11:54 Відповісти
Один из "хозяев" Днепра. Назначал ментовских генералов, контролирует достаточно большую группировку. В Днепре ему никто ничего предъявлять не будет. Разве с Киева спецназ пришлют. Типа уважаемого бизнесмена(решение суда) , Томас с Порошенко привозил... А тут у журналиста телефон взял посмотреть..Отмажется . Зе побоится с ним связываться. Умку арестовали и выпустили, а тут чуток крупнее фигура..
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17.02.2022 11:52 Відповісти
"Томас" , це хто ?
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17.02.2022 15:10 Відповісти
Грамота от Вселенского Патриарха...
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17.02.2022 15:39 Відповісти
Грамота це Томос , хто "Томас"?
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17.02.2022 17:18 Відповісти
Ваш зеГОВНЮК собственной тени боится
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18.02.2022 08:32 Відповісти
Так шо у нас ні закони ні поліція зовсім не діють?
Уся влада у еврейських бандитів?
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17.02.2022 12:05 Відповісти
Выявлена масштабная схема по «растаможке» авто с участием руководства МВД и нардепа от «Слуг народа»
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc.html#respond Комментарии: 0



Сотрудники Ровенской таможни под руководством и.о. начальника этой таможни организовали схему «растаможки» грузовых автомобилей по «заниженным ставкам».


Об https://www.facebook.com/ssu.rivne/posts/313010140861405 этом сообщила Служба безопасности Украины в Ровенской области, https://ord-ua.com/2022/02/16/sbu-i-zhurnalisty-vyjavili-masshtabnuju-shemu-po-rastamozhke-avto-na-rovenskoj-tamozhne-s-uchastiem-rukovodstva-chinovnikov-mvd-i-nardepa-ot-slug-naroda/ передает «ОРД».

Оперативники разоблачили злоумышленников, организовавших схему занижения таможенных платежей при импорте грузовых автомобилей в пользу одной из частных коммерческих структур, https://368.media/2022/02/11/glava-rovenskoj-tamozhni-zanizhal-stavki-oformleniya-gruzovikov/ пишет 368.media со ссылкой на местное управление СБУ.

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D1%81.html Украинская таможня vs контрабанда: бой с тенью - эксперт

Импортер, с целью минимизации таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, сознательно вносил в сопроводительные документы заведомо ложные данные, выдавая новые автомобили за подержанные, а таможенники этого «не замечали».

Благодаря такой «служебной халатности» одному из импортеров грузовых автомобилей удалось в течение только последнего года растаможить до 20 автомобилей с недоплатой государству на каждом, по меньшей мере, 270 тыс. гривен.

Такие действия злоумышленников нанесли ущерб государству на сумму почти 5 млн гривен. И.о. начальника Ровенской таможни Гостаможслужбы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК.
С учетом того, что Ровенская Таможня ежемесячно оформляет порядка 10 тысяч импортируемых транспортных средств, становится понятным возможный масштаб злоупотреблений.

Участники этого рынка поделились с нами инсайдом об условиях работы на таможне. С их слов организована и много лет функционирует многоступенчатая преступная схема, в которую вовлечены инспектора таможни и их руководство, предприятия-импортеры и брокеры, бывшие руководители региональных таможен и действующие руководители правоохранительных органов вкупе с лоббистами даже в Верховной Раде.
Так, платой за беспрепятственное прохождение таможни является $100 с физического лица и $200 с фирмы. Взамен предоставляется возможность растаможки автомобиля по «скорректированному» пакету документов о его приобретении с существенно заниженной стоимостью, что позволяет минимизировать отчисления в бюджет - пошлину, акциз и НДС, в среднем до 2 тыс. евро, что в итоге оборачивается ежемесячными недоимками только по Ровенской таможне от 500 до 600 млн. грн., принося 1,5-2 млн. $ «черного нала» задействованным участникам схемы.
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b5.html «Слуга» Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти - Плинский
При таких требованиях честный импортер не в состоянии обеспечить таких «льготных» условий своим клиентам и уходит с рынка.

Основными локациями, где и происходят таможенные оформления с подменой документов - это таможенные посты «Ровно» - начальник Гливчук Александр Владимирович, «Дубно» - начальник Латыш Василий Васильевич и «Сарны» - и.о. начальника Кравченко Тарас Владимирович, а его бывший заместитель - Шапирко Михаил Петрович, в настоящее время начальник отдела областной таможни, в узком кругу известен как администратор аккаунтов в Facebook «Павел Верещагин» и аналогичных по содержанию, где он исполняя заказы своих кураторов сводит счеты с конкурентами-таможенниками и неподконтрольными импортерами.

Именно эти лица фактически администрируют работу подчиненных таможенных инспекторов, контролируют правильность их работы, оперативно решают текущие вопросы с импортерами и таможенными брокерами.

Вопросы коммуникаций и лоббирования как на местном уровне, так и в центральных офисах правоохранительных органов в Киеве решают бывшие руководители Ровенской таможни Иванов Иван Иванович, Панчук Сергей Евгеньевич и Пригарский Роман Петрович, чьи фамилии прочно ассоциируются в десятках журналистских расследованиях с коррупцией, взяточничеством и незаконным обогащением.

Более 5-ти лет эти лица без риска быть пойманными на взяточничестве, общаются с импортерами и брокерами, принимают от них деньги, рассчитываются с «крышей» в правоохранительных органах и постоянно пытаются вовлечь в эту сферу новых лоббистов. Их общее состояние оценивают в более чем 10 млн. $.

«Топ-менеджером» схемы на сегодняшний день является Николай Надейко, который с подачи знакомого правоохранителя - начальника управления стратегических расследований Одесщины Вячеслава Ефтения, который, кстати, в прошлом также работал в Ровенской области, и https://dumskaya.net/news/odesskaya-politciya-otritcaet-svyaz-s-oskandaliv-158144/ попался пьяным за рулем , был сведен со всеми «заинтересованными» сторонами.

От правоохранителей на местном уровне схему прикрывает начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Ровенской области Юрий Бурый, давно уже купленный «с потрохами» Надейко, который для него организует элитные пьянки и охоты, как, в https://babel.ua/ru/texts/42845-parlament-nashel-vozmozhnost-uvolit-glavu-nabu-za-korrupciyu-v-chem-vinovat-artem-sytnik-i-pri-chem-tut-vliyatelnyy-ministr-oligarh-i-biznesmen-bolshoy-razbor-zaputannogo-dela свое время и для руководителя НАБУ Артема Сытника.

Покровителями схемы на высших ступенях власти в последнее время фигурировали заместитель министра МВД Евгений Енин и https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/14168 народный депутат Александр Ковальчук от партии «Слуга народа», который, кстати, давно занимается вопросами эффективной коммуникации уже приведенного Иванова, - сообщил журналистам источник на таможне.

Исходя из вышеизложенного, изобличение руководства Ровенской таможни в злоупотреблениях прошлого года при оформлении 20 автомобилей, выглядят пока как точечный удар по взяточникам и «теневым» бенефициарам, не способный повлиять на коррупционные риски в целом.
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17.02.2022 12:18 Відповісти
это вам на орд -человек не терпит насилия
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17.02.2022 14:32 Відповісти
в Укрсиббанк теж було відео і що? та пох на овець голосувавших за барижного скомороха.
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17.02.2022 12:26 Відповісти
Ви сплутали: Укрексімбанк.
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17.02.2022 16:11 Відповісти
Та нічого йому не буде від безхребетної влади, у нього криша від Лоліти...
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17.02.2022 14:29 Відповісти
Бубочка, а слабо этого петровского на кичу пристроить?
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17.02.2022 14:50 Відповісти
та ви шо, він диркіна сситься до усирачки а тут папіна дніпропетровськая братва... він краще в латексі перед ними станцює та прийме з усіх боків
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17.02.2022 16:13 Відповісти
///
13 лютого у Дніпрі олігарх Ігор Коломойський святкував день народження.
На святкування приїхали більше 50 гостей.

Протягом дня із Києва до Дніпра прилетіли близько десяти чартерів.

Святкування проходило у культурно-діловому центрі "Менора".
У місто прилетів колишній перший заступник голови правління ПриватБанку, бізнесмен Олег Гороховський.
Там були вже згаданий Петровський, колишній член фракції "Слуга народу", народний депутат Олександр Дубінський, депутат з групи "Партія "За майбутнє" Юрій Шаповал, колишній нардеп і бізнес-партнер Коломойського Євген Геллер, підсанкційний бізнесмен Павло Фукс, співвласник "Студія Квартал 95" Тімур Міндіч, бізнесмен Ігор Суркіс, голова правління однієї з найбільших нафтогазовидобувних компаній в країні "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко, представники неформальної групи "Приват".

Гостей розважали Потап і Настя Каменських.

Святкували вісім годин, розїжджалися з опівночі до третьої ночі.

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17.02.2022 14:54 Відповісти
Бандиты правят страной, а многомилионная страна смотрит и глазками хлопает.
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17.02.2022 15:08 Відповісти
В кацапії правлять бандити, " а многомилионная страна смотрит и глазками хлопает". В Україні як не як відбуваються вибори. Проте, здолати корупційну і бандитську мафію, яка проникла за тридцять років в органи влади, здається безнадійно, але є надія...
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Допоки будете голосувати за кандидатів з телевізору, доти нічого і не зміниться. Самому думати треба, а не серіали дивитися.
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17.02.2022 16:18 Відповісти
НадіяЄ,але вона обісралась.
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17.02.2022 22:32 Відповісти
Поліція на службі у кримінала!
Поліцейскі то сцикливі простітутки, холуї одним словом.
Ну що в когось ще є сумніви хто править країною?
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17.02.2022 16:10 Відповісти
Калопомойский хитродупый МЕГАЖЛОБ И ЕГО РУЧНЫЕ ГОВНОБОРОДЬКИ 🤢🤮🦠🤡🐒
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18.02.2022 08:20 Відповісти
Цікаво, а у євреїв якась інша Біблія, де мало б бути написано "Не кради", судячи з Коломойського щось типу: "Кради, але не у євреїв"
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17.02.2022 18:15 Відповісти
У євреїв тора і протоколи сіонських мудреців.
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17.02.2022 23:17 Відповісти
Минора в Днепре как лакмусовая бумажка - если все обитатели начнут валить из города - значит переживать есть о чем. Они всегда больше знали. Особенно Коломойский
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17.02.2022 18:36 Відповісти
Фактично установлено та доведено, що поліція саме створює проблеми та переслідує жертв. Далі продажні та закінчені судді знищують громадян.
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18.02.2022 03:52 Відповісти
 
 