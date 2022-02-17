На записах з бодікамер зафіксовано, як Петровський (Нарік) наказує охоронцю напасти на оператора, - журналіст Ткач. ВIДЕО

У офіційного слідства є відео з бодікамери, яка зафіксувала дії "авторитета" Петровського, чия охорона напала на журналістів "Української правди".

Про це Ткач повідомив у Facebook, переадає Цензор.НЕТ.

"Бізнесмен Олександр Петровський особисто контролював видалення відео з телефону оператора нашої знімальної групи Ярослава Бондаренка в аеропорту міста Дніпро. Особисто переглядав телефон, який його охорона силоміць забрала у оператора та розблокувала, погрожуючи ножем і вбивством. Особисто наказував своїй охороні та поліцейським, які виконували вказівки Петровського, а не допомагали журналісту", - йдеться в повідомленні.

Журналісти опублікували відео з бодікамери поліцейського, яка зафіксувала дії бізнесмена Петровського.

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"З багатьох джерел у правоохоронних органах ми точно знаємо, що у офіційного слідства це відео також є. Але впевненності в тому що міністерство внутрішніх справ наважиться притягнути до відповідальності особисто Олександра Петровського, як ви розумієте, у нас нема. Був прецедент майже шість місяців тому з Трухіним", - розповів Ткач.

"Сьогодні ми публікуємо відео на якому:



1. Добре видно, що оператор нашої знімальної групи тримає документи в руках.

2. Добре видно, що охоронець віддає Петровському телефон нашого оператора.

3. Добре видно, що Петровський тримає у руках телефон нашого оператора та вважає, що має право дивитись його вміст.

4. Добре видно, що Петровський особисто обмежує свободу оператора.

5. Добре видно, що після того як Петровський наказує охоронець знову нападає на оператора", - продовжив журналіст.

"А тепер декілька цитат Петровського:



Петровський - поліцейському: - Вы его никуда не отпускайте. Если нет, мы его заберем с собой вместе со вторым.

Оператор: Це моя робота

Петровський: А ви розумієте, що в них робота інша. І вони щас будуть робити свою роботу, так це буде зовсім смішно на це все дивитись. І вам в першу чергу потім", - пише Ткач.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

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