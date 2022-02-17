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Новини
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Зеленський про контакти з Кремлем: "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі"

Зеленський про контакти з Кремлем:

Президент України Володимир Зеленський розповів про спроби зв'язатись з президентом РФ Володимиром Путіним на фоні загрози вторгнення РФ в Україну. Був офіційний запит в адміністрацію російського президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Не в останні дні, час від часу Україна, як країна відповідальна, в будь-які моменти ризиків ескалації, інформації щодо цих ризиків, інформації щодо стягування військ тощо дає офіційний запит в адміністрацію президента РФ. Це було", - розповів глава держави.

Зеленський заявив, що цього місяця також був такий запит.

Водночас, за його словами, "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі".

"Телефонної розмови ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Окрім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах домовленостей, розмови з РФ", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського запросили виступити в Європарламенті

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) путін володимир (23773) росія (65007)


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Топ коментарі
+15
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17.02.2022 10:41
+14
Позорисько!!!
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17.02.2022 10:40
+8
А ты на колени https://bykvu.com/ua/bukvy/115372-zelenskij-podtverdil-chto-gotov-vstat-pered-putinym-na-koleni/ встань .
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17.02.2022 10:49
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Позорисько!!!
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17.02.2022 10:40 Відповісти
Ой, бозезьтымой, яке воно куце на розум.
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17.02.2022 10:44 Відповісти
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17.02.2022 11:03 Відповісти
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17.02.2022 10:41 Відповісти
Слід зазначити, що не тільки завдяки Джо Байдену. Дуже багато країн зараз допомагають тим чи іншим чином, та ж Великобританія, Польща, Літва, Естонія, Чехія.... Германія хтось може більше хтось менше, Допомагають і фінансово і практично і зборєю і розвідданими і технологіями і обладнанням. Фашистський режим росії (московії) дав можливість кожній країні замислитись - а на якому боці ми - боці світла та демократії або на боці тоталітаризма, царювання, розстрілу парламентів танками, розчавлення народу як гусаків, гесенисями танків, підтримка террористичних режимів по всьому світу, труїння Новачком, вбивства, катування опозиції. Допомагають втримати нашого гундосика від якихось непоправних дій. Хтось порадою, хтось тримає його щоб не бовкнув зайвого, хтось відволікає увагу від нього, хтось няньчить, аби не лізло куде не потрібно....
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17.02.2022 10:58 Відповісти
З москалями не домовляються. Їхня ціль відродити імперію, а без України - це не можливо.
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17.02.2022 10:48 Відповісти
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17.02.2022 10:56 Відповісти
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17.02.2022 11:02 Відповісти
А ты на колени https://bykvu.com/ua/bukvy/115372-zelenskij-podtverdil-chto-gotov-vstat-pered-putinym-na-koleni/ встань .
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17.02.2022 10:49 Відповісти
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17.02.2022 10:57 Відповісти
Тут тільки готуватись, готуватись і готуватись до війни.
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17.02.2022 10:50 Відповісти
Президент действует правильно , запросьі в Кремль нужньі для отстаивания миролюбивой позиции Украиньі в СБ ООН и на других международньіх площадках , например , в Европарламенте .
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17.02.2022 10:54 Відповісти
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17.02.2022 10:58 Відповісти
Он после 3 лет реально не понимает, что хочет ***** ?

Что он готов ***** предложить, чтобы тот отстал от Украины ?

А если просто посмотреть в глаза, то нах такая встреча ?
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17.02.2022 11:36 Відповісти
Видно що не козак
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17.02.2022 10:55 Відповісти
І що, вчорашнє «свято» не допомогло?
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17.02.2022 11:05 Відповісти
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17.02.2022 11:06 Відповісти
Зеленський, що там тобі зараз видно в очкє ху#ла???
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17.02.2022 11:12 Відповісти
Підтримайте петицію, не дайте змінити зовнішній курс України в обмін на німецький кредит:

https://petition.president.gov.ua/petition/135262
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17.02.2022 11:14 Відповісти
Со мной никто говорить не хочет
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17.02.2022 11:30 Відповісти
 
 