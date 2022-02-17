Зеленський про контакти з Кремлем: "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський розповів про спроби зв'язатись з президентом РФ Володимиром Путіним на фоні загрози вторгнення РФ в Україну. Був офіційний запит в адміністрацію російського президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Не в останні дні, час від часу Україна, як країна відповідальна, в будь-які моменти ризиків ескалації, інформації щодо цих ризиків, інформації щодо стягування військ тощо дає офіційний запит в адміністрацію президента РФ. Це було", - розповів глава держави.

Зеленський заявив, що цього місяця також був такий запит.

Водночас, за його словами, "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі".

"Телефонної розмови ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Окрім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах домовленостей, розмови з РФ", - підсумував президент.

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