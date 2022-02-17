Стрілянина на "Південмаші": у СІЗО до Рябчука погодилися пустити його керівництво з НГУ. ДОКУМЕНТ
Слідчий Державного бюро розслідувань дозволив пустити у СІЗО до підозрюваного у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі його керівництво. Такі дії адвокати Артемія Рябчука розцінили не просто як спробу тиску на їхнього підзахисного, а й назвали злочинними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL, у розпорядженні якого опинився документ, підписаний Андрієм Саляком.
У ньому слідчий ДБР повідомив начальника Дніпровської установи виконання покарань №4 Віктора Єрмаченка, що "дає добро" на відвідування Рябчука низкою осіб. Це – заступник директора департаменту персоналу Головного управління Нацгвардії України Євген Павелко, перший заступник командира 1-го стрілецького батальйону – начальник штабу Назар Науменко, а також заступник начальника одного з відділів департаменту персоналу МВС В'ячеслав Губенко.
Видання звернулося по коментар до адвокатки Артемія Рябчука Таміли Ульянової. Вона підтвердила автентичність документа та повідомила, що захист розцінює такий дозвіл слідчого не лише як спробу чинити тиск на нацгвардійця, а й як "злочинні дії".
"Стороною захисту вже було озвучено про вчинення органом досудового слідства і особисто слідчим Саляком А.Б. низки злочинів. А саме – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, порушення права на захист, службова недбалість, розголошення даних досудового розслідування та розголошення державної таємниці. Цей документ і є однією, але не єдиною підставою для подання стороною захисту заяви про злочин", – заявила Ульянова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.
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Цікаві деталі піднялися по Рябчуку, який розстріляв нацгвардійців в Дніпрі
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Дураку же понятно, что рвутся к нему не выяснить, а уговорить.
Не пойдешь на наши условия - устроим ад в тюрьме. Запетушим и т.п.
Не пойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10 раз лучше, чем тюрьма. А через время и актировочку можно устроить.
Представляешь себе сейчас состояние этого пацана? Он на что угодно поведётся.
Непойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10
Речь не обо мне и не о вас. Вы это всё знаете и я знаю не хуже вашего.
Речь о том, что в тюрьме сидит зелёный пацан в шоковом состоянии. В лёгкую встегнут ему что угодно.
Я работал в компании, где нач. СБ был бывший зам.нач. СИЗО. Из опыта общения с ним могу однозначно утверждать, что "нагрузят" пацана.
Больше волнует тот бардак, который творится в НГУ и ВСУ, т.е. те причины которые привели к 5-и трупам. А то, что мы сейчас видим говорит о том, что вряд ли что-то изменится. Не с этим президентом, не с этим министром обороны, не с этой правоохранительной системой ...
Бедную девочку на проходной таскал за волосы,чтобы открыла двери и после этого пристрелил. Тварь. Не ведитесь на этих адвокатов,т.к. они делают себе рекламу, а этого урода представляют как жертву.