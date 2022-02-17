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Стрілянина на "Південмаші": у СІЗО до Рябчука погодилися пустити його керівництво з НГУ. ДОКУМЕНТ

Стрілянина на

Слідчий Державного бюро розслідувань дозволив пустити у СІЗО до підозрюваного у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі його керівництво. Такі дії адвокати Артемія Рябчука розцінили не просто як спробу тиску на їхнього підзахисного, а й назвали злочинними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL, у розпорядженні якого опинився документ, підписаний Андрієм Саляком.

У ньому слідчий ДБР повідомив начальника Дніпровської установи виконання покарань №4 Віктора Єрмаченка, що "дає добро" на відвідування Рябчука низкою осіб. Це – заступник директора департаменту персоналу Головного управління Нацгвардії України Євген Павелко, перший заступник командира 1-го стрілецького батальйону – начальник штабу Назар Науменко, а також заступник начальника одного з відділів департаменту персоналу МВС В'ячеслав Губенко.

Стрілянина на Південмаші: у СІЗО до Рябчука погодилися пустити його керівництво з НГУ 01

Видання звернулося по коментар до адвокатки Артемія Рябчука Таміли Ульянової. Вона підтвердила автентичність документа та повідомила, що захист розцінює такий дозвіл слідчого не лише як спробу чинити тиск на нацгвардійця, а й як "злочинні дії".

"Стороною захисту вже було озвучено про вчинення органом досудового слідства і особисто слідчим Саляком А.Б. низки злочинів. А саме – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, порушення права на захист, службова недбалість, розголошення даних досудового розслідування та розголошення державної таємниці. Цей документ і є однією, але не єдиною підставою для подання стороною захисту заяви про злочин", – заявила Ульянова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Злість, несправедливість... Терпів, терпів і...", - Рябчук розповів, чому розстріляв товаришів по службі в Дніпрі. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Дніпро (3264) СІЗО (723) стрілянина (1778) Національна гвардія (1522) Рябчук (33) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+5


Цікаві деталі піднялися по Рябчуку, який розстріляв нацгвардійців в Дніпрі

Особа в 2019 їздила в Московію до родички, а його матір покинула Україну в напрямку Московії відразу після початку його служби.
Враховуючи збіги, зараз перевіряється гіпотеза, чи міг він бути завербований
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17.02.2022 10:46
+4
Это событие 100%-й ответ на вопрос: Измениться ли что либо в наших воинских частях, после этой трагедии.
Дураку же понятно, что рвутся к нему не выяснить, а уговорить.
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17.02.2022 11:20
+3
Поверь, они умеют. Опыт у них большой.
Не пойдешь на наши условия - устроим ад в тюрьме. Запетушим и т.п.
Не пойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10 раз лучше, чем тюрьма. А через время и актировочку можно устроить.
Представляешь себе сейчас состояние этого пацана? Он на что угодно поведётся.
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17.02.2022 11:41
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17.02.2022 10:44 Відповісти
ага шас! роби вуха побiльшe.
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17.02.2022 11:10 Відповісти


Цікаві деталі піднялися по Рябчуку, який розстріляв нацгвардійців в Дніпрі

Особа в 2019 їздила в Московію до родички, а його матір покинула Україну в напрямку Московії відразу після початку його служби.
Враховуючи збіги, зараз перевіряється гіпотеза, чи міг він бути завербований
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17.02.2022 10:46 Відповісти
Треба було прибрати цього виродка під час затримання. Щоб у инших кандидатів на таку роботу відпало бажання. Бо, я вас запевняю, років через 8 він вийде, якщо до того часу не обміняють на якогось донецького таксиста.
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17.02.2022 11:11 Відповісти
Що тут цікавого? Приклад, Аліна Паш їздила до московії, подала підробну довідку, яку невідомо де взяла, була в базі Миротворця. "Враховуючи збіги, зараз перевіряється гіпотеза, чи міг він бути завербований." В Україні купа людей вештається по росії. Купа має там родичів. Купа продовжує родичатися навіть при цьому перебуваючи на службі в силових струкурах. Хотілось би вірити, що 27 озброєних лоботрясів не побороли РЕМБО, але це не так. На них напав вчорашній селюк. Один респек, що строковиків НГУ готує не погано, але застосована ця підготовка не за призначенням.
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17.02.2022 11:55 Відповісти
Яка підготовка? Дайте підліткові "калашникова" проти неозброєних і він поводитиметься, як "рембо". Чому він не показав "підготовку", коли лежав рилом у асфальт? Страшно було?
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17.02.2022 12:14 Відповісти
Чому не озброєних? Всі були озброєні, проінструктовані і за журналами знаходились на свої постах. А те, що вони несли так службу, втратили пильність і покидали зброю, бо важка, то вже розбереться відповідна комісія і слідство. За даними того ж слідства злочинець здався сам. А коли людина здається то вона добровільно лежить смирно рилом у асфальт. Подвигу поліції на цьому затриманні не було.
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17.02.2022 12:31 Відповісти
Втратили чи не втратили пильність, але розстрілював він неозброєних. І у Вас суперечність: підготовка нац. гвардійців добра, але один розстріляв легко добре підготовлених нац. гвардійців. Подвигу поліції, звісно, не було, але ж і він, коли неозброєний, то зразу втратив свою "підготовку".
На полюванні проти неозброєних звірів також всі діють холоднокровно.
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17.02.2022 12:37 Відповісти
МВС надало їм для несення служби табельну зброю, де вона була це їх питання. Я писав про добру підготовку СТРОКОВИКІВ. Контрактники це як слюсарі 6 розряду, вони на роботу ходять, а не несуть всі тяготи служби.
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17.02.2022 13:43 Відповісти
Так він і розстріляв переважно строковиків.
Ми, коли в дитинстві грали у "війну" та знали, що нам нічого не загрожує, були такими героями, що ну. Приблизно так відчував себе й цей виродок.
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17.02.2022 13:47 Відповісти
Вранье. По областному ТВ была передача с участием сельских соседей и школьных учителей. Да, его мать уехала в Россию помогать живущей там заболевшей дочери с ребенком сразу после того как Рябчук ушел в армию, но ДО этого случая.
И соседи и учителя положительно отзываются о нем, при чем буквально все подчеркивают что он всегда в школе отстаивал справедливость. Что с ним произошло они не понимают.
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17.02.2022 12:05 Відповісти
Это ему мусора передачку принесли?..Иначе вот зачем они приперлись?))))
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17.02.2022 10:52 Відповісти
мєнти просто такi самi з пуховим рилом.
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17.02.2022 11:11 Відповісти
Новела кпк, мля.
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17.02.2022 11:00 Відповісти
коли рило в пуху то зaвжди хоцця "покращити" ситуйовину.
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17.02.2022 11:08 Відповісти
Вдавіть там цю гниду, вбивцю пяти людей.
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17.02.2022 11:15 Відповісти
Це треба було робити в ту ніч біля забору на заводі, з метою затримання. А зараз йде слідство і ця "гида" не носить загрози суспільству і повинна отримати передбачене законом покарання.
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17.02.2022 11:58 Відповісти
Это событие 100%-й ответ на вопрос: Измениться ли что либо в наших воинских частях, после этой трагедии.
Дураку же понятно, что рвутся к нему не выяснить, а уговорить.
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17.02.2022 11:20 Відповісти
как можно уговорить обречённого на пж ? будешь отбывать , мы тебе булочку зашлём ?
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17.02.2022 11:33 Відповісти
Поверь, они умеют. Опыт у них большой.
Не пойдешь на наши условия - устроим ад в тюрьме. Запетушим и т.п.
Не пойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10 раз лучше, чем тюрьма. А через время и актировочку можно устроить.
Представляешь себе сейчас состояние этого пацана? Он на что угодно поведётся.
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17.02.2022 11:41 Відповісти
Сорян.
Не пойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10
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17.02.2022 11:42 Відповісти
кто вам эти ужастики понаплёл ? на дурку он не поедет ни при каких раскладах . на тюрьме он в одиночке . заедет на пж , максимум двушка и то не сразу . а на счёт гомосятины не буду даже обсуждать .
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17.02.2022 11:55 Відповісти
Ну вы как "здрасьте"
Речь не обо мне и не о вас. Вы это всё знаете и я знаю не хуже вашего.
Речь о том, что в тюрьме сидит зелёный пацан в шоковом состоянии. В лёгкую встегнут ему что угодно.
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17.02.2022 12:06 Відповісти
под что можно приболтать после пяти убиенных ? что может быть страшнее этого ? только на гнилой ноге если заедут ... всё остальное ниочём . никто его не будет ни пытать ни дуплить .
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17.02.2022 12:13 Відповісти
У вас мнение или опыт?
Я работал в компании, где нач. СБ был бывший зам.нач. СИЗО. Из опыта общения с ним могу однозначно утверждать, что "нагрузят" пацана.
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17.02.2022 12:27 Відповісти
не всё так однозначно как поведала вам замша хозяйки )))
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17.02.2022 12:30 Відповісти
Дело в том, что он рассказывал практически аналогичный случай. Только там за пацаном было 3 реальных трупа. А "уговоры" закончились тем, что он на себя еще 2 взял.
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17.02.2022 12:38 Відповісти
поживём-увидим что ему нарисуют и под какой интерес .
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17.02.2022 12:48 Відповісти
Честно говоря, его судьба меня не особо-то и интересует.
Больше волнует тот бардак, который творится в НГУ и ВСУ, т.е. те причины которые привели к 5-и трупам. А то, что мы сейчас видим говорит о том, что вряд ли что-то изменится. Не с этим президентом, не с этим министром обороны, не с этой правоохранительной системой ...
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17.02.2022 13:19 Відповісти
завтра будет труп
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17.02.2022 11:30 Відповісти
Чего с ним возятся как с ссаной гордой,после 5 убитых только пожизненное.
Бедную девочку на проходной таскал за волосы,чтобы открыла двери и после этого пристрелил. Тварь. Не ведитесь на этих адвокатов,т.к. они делают себе рекламу, а этого урода представляют как жертву.
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17.02.2022 12:00 Відповісти
Очевидно он скоро совершит суицид.Это всем выгодно
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17.02.2022 12:49 Відповісти
и дал бог души врагов его в руки его бог отец не бог сын ето не абсолютная доброта господу видней
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18.02.2022 10:09 Відповісти
 
 