Стрілянина на "Південмаші": у СІЗО до Рябчука погодилися пустити його керівництво з НГУ. ДОКУМЕНТ

Слідчий Державного бюро розслідувань дозволив пустити у СІЗО до підозрюваного у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі його керівництво. Такі дії адвокати Артемія Рябчука розцінили не просто як спробу тиску на їхнього підзахисного, а й назвали злочинними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL, у розпорядженні якого опинився документ, підписаний Андрієм Саляком.

У ньому слідчий ДБР повідомив начальника Дніпровської установи виконання покарань №4 Віктора Єрмаченка, що "дає добро" на відвідування Рябчука низкою осіб. Це – заступник директора департаменту персоналу Головного управління Нацгвардії України Євген Павелко, перший заступник командира 1-го стрілецького батальйону – начальник штабу Назар Науменко, а також заступник начальника одного з відділів департаменту персоналу МВС В'ячеслав Губенко.

Видання звернулося по коментар до адвокатки Артемія Рябчука Таміли Ульянової. Вона підтвердила автентичність документа та повідомила, що захист розцінює такий дозвіл слідчого не лише як спробу чинити тиск на нацгвардійця, а й як "злочинні дії".

"Стороною захисту вже було озвучено про вчинення органом досудового слідства і особисто слідчим Саляком А.Б. низки злочинів. А саме – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, порушення права на захист, службова недбалість, розголошення даних досудового розслідування та розголошення державної таємниці. Цей документ і є однією, але не єдиною підставою для подання стороною захисту заяви про злочин", – заявила Ульянова.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.