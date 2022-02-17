Артилерія військ РФ калібру 152 та 122 мм веде вогонь по позиціях українських воїнів в районі Донецька, - Бутусов

Російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції українських воїнів на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 10-й артилерія російських окупантів калібру 152 та 122 мм почала обстріл украінських позицій в районі Донецька - понад 50 снарядів. Обстріл продовжується", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні зранку війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів житлові квартали Станиці-Луганської.

Російські пропагандисти на всіх каналах розповідають про російську "миролюбність". Ось яка вона насправді", - підсумував журналіст.

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