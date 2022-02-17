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Артилерія військ РФ калібру 152 та 122 мм веде вогонь по позиціях українських воїнів в районі Донецька, - Бутусов

Артилерія військ РФ калібру 152 та 122 мм веде вогонь по позиціях українських воїнів в районі Донецька, - Бутусов

Російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції українських воїнів на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 10-й артилерія російських окупантів калібру 152 та 122 мм почала обстріл украінських позицій в районі Донецька - понад 50 снарядів. Обстріл продовжується", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні зранку війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів житлові квартали Станиці-Луганської.

Російські пропагандисти на всіх каналах розповідають про російську "миролюбність". Ось яка вона насправді", - підсумував журналіст.

Також читайте: Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської. Пошкоджено будівлю дитячого садка, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено). ФОТО

Автор: 

армія рф (17271) обстріл (28316) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3582) найманці рф (2050)


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Топ коментарі
+69
ПрезЕдента вже розштовхали після ночі?
Реакція буде?
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17.02.2022 10:47
+61
Обісратись теж реакція. Хто сказав що у Бубочки реакції не було?
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17.02.2022 10:52
+46
Влада Зє приховує, що нас обстрілюють. Це робиться навмисно.
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17.02.2022 10:50
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"В 10 артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм начала обстрел украинских позиций в районе Донецка - более 50 снарядов. в АП за этим чётко следят и смотрят куда выгоднее повести Украину
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17.02.2022 11:26 Відповісти
И где наши Байрактары и Богданы ?
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17.02.2022 11:26 Відповісти
Эмоции излишни. Один хер кацапская сволочь выкрутит свой "Гляйвиц". Просто к этому нужно быть готовыми.
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17.02.2022 11:31 Відповісти
Началась раскачка ситуации
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17.02.2022 11:37 Відповісти
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17.02.2022 11:46 Відповісти
А наші Байрактари чого мовчать?
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17.02.2022 11:55 Відповісти
У кремлівського ху- ла весіннє загострення - щоб ти здохло 😠
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17.02.2022 11:58 Відповісти
Когда в паре СМИ, являющимися антагонистами, подается диаметрально противополжная информация на одно и тоже событие, это как бы норма и привычно.
Но когда видишь в их подаче некую корреляцию по таймингу, возникает некоторое замешательство, что ли ....

ДонецкоеАгенствоНовостей
Отметим, что с 5:32 утра войска Киева https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-utrom-udarili-po-rajonam-devjati-naselennyh-punktov-donbassa/ ударили по районам девяти населенных пунктов обеих Республик. Обстрелы продолжались до половины девятого.

И
"О 10-й артилерія російських окупантів калібру 152 та 122 мм почала обстріл украінських позицій в районі Донецька - понад 50 снарядів. Обстріл продовжується" Джерело:
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17.02.2022 12:03 Відповісти
Загасіть цей вогонь байрактарами!
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17.02.2022 12:17 Відповісти
КОЛИ БАЙРАКТАРИ, СТІНГЕРИ ТА ДЖАВЕЛІНИ В РУКАХ ГОМНОКОМАНДУЮЧОГО, ТОДИ ВОНИ НЕ ПРАЦЮТЬ.
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17.02.2022 12:17 Відповісти
Стингеры и байрактары это оборонительное вооружение если что ,а вот байрактарами да ,могли бы ударить в ответ
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17.02.2022 16:42 Відповісти
Главнає нє атвєчать. Таваріщя Путєна шоб не рассєрчять.Зельониє знают
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17.02.2022 12:31 Відповісти
Відповідь?
Подавлення ворожої арти? Хоча вона звісно біля школ там та дитячих садочків....
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17.02.2022 12:44 Відповісти
Какие нехорошие оккупанты, исправно делают свое черное дело!...А где наша ответка блеать?!...
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17.02.2022 12:54 Відповісти
********* даунецк в ответ, нет тела -нет дела, раковые опухоли мантрами не лечатся
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17.02.2022 15:11 Відповісти
Читаю пост ДАНІЛОВА в Україні все під контролем, президент поїхав на Схід провірити обороноздатність армії, можливо в знімальний павільйон з кВ 95 , не влада , а збіговище шулерів з 90- років. Станицю Луганську прасують з 120-150 мм арти, Чорт Арахамія звинувачує західну пресу в фальсифікації і пропоганді. Зрозуміло ніхто їм не вірить і все таки народ треба почекати , не можна зараз дестабілізації , Кремлівська утирка цього і чекає. А як руки ********* , просять натерти рила Ківам, Шуіричаи,Арахаміям і всім , всім ушдьопкам при владі.
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17.02.2022 16:48 Відповісти
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