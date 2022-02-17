Артилерія військ РФ калібру 152 та 122 мм веде вогонь по позиціях українських воїнів в районі Донецька, - Бутусов
Російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції українських воїнів на Донбасі.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"О 10-й артилерія російських окупантів калібру 152 та 122 мм почала обстріл украінських позицій в районі Донецька - понад 50 снарядів. Обстріл продовжується", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні зранку війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів житлові квартали Станиці-Луганської.
Російські пропагандисти на всіх каналах розповідають про російську "миролюбність". Ось яка вона насправді", - підсумував журналіст.
Топ коментарі
+69 Алла Новосад #194524
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Но когда видишь в их подаче некую корреляцию по таймингу, возникает некоторое замешательство, что ли ....
ДонецкоеАгенствоНовостей
Отметим, что с 5:32 утра войска Киева https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-utrom-udarili-po-rajonam-devjati-naselennyh-punktov-donbassa/ ударили по районам девяти населенных пунктов обеих Республик. Обстрелы продолжались до половины девятого.
И
"О 10-й артилерія російських окупантів калібру 152 та 122 мм почала обстріл украінських позицій в районі Донецька - понад 50 снарядів. Обстріл продовжується" Джерело:
Подавлення ворожої арти? Хоча вона звісно біля школ там та дитячих садочків....