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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

79% громадян України поінформовані про ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним. 58% - вважають, що президент Зеленський несе персональну відповідальність за подібні дії нардепів "Слуги народу".

Про це йдеться у опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Про "справу О. Трухіна" знають 79% респондентів, з них 31,5% стверджують, що вони добре поінформовані про неї. Водночас серед респондентів, які знають про справу, 64% вважають, що розслідування велося в основному необ’єктивно (вважають, що в основному об’єктивно – 13,5%, а ще 22,5% не визначилися із своєю думкою). Респонденти, які вважають розслідування в основному необ’єктивним, в першу чергу вважають, що на розслідування намагалися вплинути окремі олігархи, з якими пов’язаний О. Трухін (33,5%) та керівництво партії "Слуга народу" (32%). Дещо менше респондентів говорили про В. Зеленського (21%) і керівництво МВС (20%). Про вплив керівництва ДБР говорять 12% респондентів, про звичайних співробітників правоохоронних органів – 9%", - йдеться у дослідженні.

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"Серед усіх респондентів 52% вважають, що у зв’язку із "справою О. Трухіна" керівник ДБР має піти у відставку (не вважають так – 21%). Крім цього, 58% респондентів вважають, що Президент В. Зеленський несе персональну відповідальність за такі і подібні дії народних депутатів від партії "Слуга народу" (не вважають так – 37%)", - зазначається у дослідженні.

64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 01
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 02
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 03
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 04
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 05
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 06
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 07
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 08
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 09
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 10
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 11
64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС 12

Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого одним з клієнтів були додані запитання щодо "справи О. Трухіна". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: 

ДТП (4465) Зеленський Володимир (23729) опитування (1930) цензура (363) КМІС (334) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+5
13,5% абсолютно тупих, це і є ядерний лекторат Зелі
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17.02.2022 10:56
+4
Трухина и СН это мало интересует...
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17.02.2022 10:52
+3
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17.02.2022 10:57
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Трухина и СН это мало интересует...
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17.02.2022 10:52 Відповісти
- После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей?!.. , - спросил Остап.(с)
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17.02.2022 10:55 Відповісти
13,5% абсолютно тупих, це і є ядерний лекторат Зелі
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17.02.2022 10:56 Відповісти
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17.02.2022 10:57 Відповісти
Когда то министра уличили в том , что он за неделю склал протокол на 7 слуг народа и не преследование это , на что он Ответил , полиция делает свое Дело , а ваше подбирайте адекватных , а не пьяниц и дебоширов и тогда будут делать каждый свою работу , одни ловить , а другие делать Законы , адекватные , а не с Перепою.
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17.02.2022 11:00 Відповісти
хтось же за таку дурьню гроші платить
головна проблема це сама система влади, а не черговий чіряк-рєшало на тілі країни.
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17.02.2022 11:07 Відповісти
А я вважаю, що вся "зелена" шобла має піти і чим раніше, тим краще для України, бо вони знищать все, що називається інститути держави і корумпують до кінця всю правоохоронну систему. Бо з ними ми самі себе знищимо і не потрібно буде ворогу їхати сюди на танках.
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17.02.2022 11:09 Відповісти
Избирательное правосудие - основа зла и мафиозного государства. Закон один для всех в Украине никогда не существовал. Профанация во всех, якобы, демократических институтах. Это зло было при всех президентах. Коломойских все устраивает...
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17.02.2022 11:43 Відповісти
откуда вы берете эти заголовки про 79 процентов Украинцев, у меня допустим и у моих близких не спрашивали... Вы изначально неправду пишите
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17.02.2022 11:45 Відповісти
С - статистика, О - опрос
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17.02.2022 11:53 Відповісти
А мені зателефонували і розпитували саме з цього приводу... Те, що тебе не спитали, не значить, що неправда і все вигадали. Ти - не пуп землі, щоб тебе питати з кожного приводу. Насправді, і мене опитали вперше за все життя...
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17.02.2022 13:06 Відповісти
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17.02.2022 12:02 Відповісти
Та срав Зеленський на народ і хто що думає
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17.02.2022 14:53 Відповісти
 
 