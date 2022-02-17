64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

79% громадян України поінформовані про ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним. 58% - вважають, що президент Зеленський несе персональну відповідальність за подібні дії нардепів "Слуги народу".

Про це йдеться у опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Про "справу О. Трухіна" знають 79% респондентів, з них 31,5% стверджують, що вони добре поінформовані про неї. Водночас серед респондентів, які знають про справу, 64% вважають, що розслідування велося в основному необ’єктивно (вважають, що в основному об’єктивно – 13,5%, а ще 22,5% не визначилися із своєю думкою). Респонденти, які вважають розслідування в основному необ’єктивним, в першу чергу вважають, що на розслідування намагалися вплинути окремі олігархи, з якими пов’язаний О. Трухін (33,5%) та керівництво партії "Слуга народу" (32%). Дещо менше респондентів говорили про В. Зеленського (21%) і керівництво МВС (20%). Про вплив керівництва ДБР говорять 12% респондентів, про звичайних співробітників правоохоронних органів – 9%", - йдеться у дослідженні.

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"Серед усіх респондентів 52% вважають, що у зв’язку із "справою О. Трухіна" керівник ДБР має піти у відставку (не вважають так – 21%). Крім цього, 58% респондентів вважають, що Президент В. Зеленський несе персональну відповідальність за такі і подібні дії народних депутатів від партії "Слуга народу" (не вважають так – 37%)", - зазначається у дослідженні.

























Упродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого одним з клієнтів були додані запитання щодо "справи О. Трухіна". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.