За добу від COVID-19 у Києві померли 27 осіб, виявлено 4261 новий випадок. Серед захворілих 350 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 4261 хворого на коронавірус. 27 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"4261 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. 27 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8826 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 420 215", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 2417 жінок віком від 18 до 99 років та 1494 чоловіки віком від 18 до 91 року. А також 187 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 163 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 15 жінок від 52 до 88 років і 12 чоловіків від 55 до 91 року.

До лікарень столиці госпіталізували 111 хворих на коронавірус та 196 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 1816 людей. Загалом коронавірус подолали 354 108 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 731, у Дарницькому — 583 та в Оболонському районі — 573 випадки", – зазначив Віталій Кличко.