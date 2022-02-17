Франції і Німеччині треба робити більше, щоб наближати можливість України до вступу в НАТО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина та Франція мали б бути зацікавлені у вступі української держави до НАТО. За його словами, вони мають для цього робити більше.
Про це Зеленський заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Я думаю, що Франції і Німеччині треба більше робити, щоб наближати можливість України щодо вступу в НАТО. Вони самі повинні бути зацікавлені і бути в цьому впевнені", - зазначив глава держави.
За його словами, президент Франції Еммануель Макрон йому "багато разів говорив, що це не просто щодо НАТО, він буде підтримувати українське рішення".
"Пан Шольц (канцлер Німеччини. - Ред.) відреагував на останній зустрічі в Києві. Він сказав, що всі розуміють, що Україна найближчим часом не вступить в НАТО. Це був його сигнал, він був публічний. Чи це його думка, чи це думка Німеччини, чи це його бачення або реакція на ті чи інші розмови з іншими державами, мені складно сказати", - наголосив Зеленський.
Президент повідомив, що буде з канцлером Німеччини зустрічатися ще в Мюнхені і обговорить це питання ще раз.
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Но так как мы знаем, что зеленая команда совковая, то этот классический как для совка инфантильный месседж - это норма.
Совкам с малолетства прививается инфантилизм - тебе должны.
По совковой логике запад должен бодаться с мордором. Украинцы как послушные холопы совки должны сплотиться вокруг вождя месии и должны защитить мессию от внешнего врага. Должны работать и платить налоги.
У нас парадоксальная ситуация несовковой страной управляет совковая власть, которая не борется с коррупцией, а крышует её.
По совковоц логике, если не будут они контролировать суды, то кто то другой будет их контролировать.
Совок просто не понимает термина независимое правосудие.
Совок действительно этого не понимает. И что характерно - не поймёт.
Зеленые что то обещают западу, но не выполняют.
Зеленые что то обещают народу, но не выполняют.
Зеленые что то обещают мордору, но не выполняют.
Зеленые считают с мордором должен разбираться запад и украинский народ.
Зеленые считают, что их главная и единственная цель - это власть. Власть как гарантия личной безопасности.
Отсюда и абсолютно неадекватные в предаоенное время мега затраты на красивую дорожную картинку для выборов. Отсюда и эконом пачпорт. Отсюда и смартфоны е Бабка.
У кого что в приоритете. Запад должен думать о мордоре, а зеленые о власти.
В этом стройном ряду невыполненных обещаний зелёной команды выделяется один счастливчик, у которого все мечты сбываются.
Так грюкни кулаком по столу, потребуй долг!