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Франції і Німеччині треба робити більше, щоб наближати можливість України до вступу в НАТО, - Зеленський

Франції і Німеччині треба робити більше, щоб наближати можливість України до вступу в НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина та Франція мали б бути зацікавлені у вступі української держави до НАТО. За його словами, вони мають для цього робити більше.

Про це Зеленський заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Я думаю, що Франції і Німеччині треба більше робити, щоб наближати можливість України щодо вступу в НАТО. Вони самі повинні бути зацікавлені і бути в цьому впевнені", - зазначив глава держави.

За його словами, президент Франції Еммануель Макрон йому "багато разів говорив, що це не просто щодо НАТО, він буде підтримувати українське рішення".

"Пан Шольц (канцлер Німеччини. - Ред.) відреагував на останній зустрічі в Києві. Він сказав, що всі розуміють, що Україна найближчим часом не вступить в НАТО. Це був його сигнал, він був публічний. Чи це його думка, чи це думка Німеччини, чи це його бачення або реакція на ті чи інші розмови з іншими державами, мені складно сказати", - наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що буде з канцлером Німеччини зустрічатися ще в Мюнхені і обговорить це питання ще раз.

Читайте: Зеленський про контакти з Кремлем: "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі"

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) НАТО (6431)


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Топ коментарі
+21
Він може говорити що завгодно. Німці також казали, що не буде безвізу. Але треба працювати, а не вірити дипломатичним висловам.
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17.02.2022 11:10
+19
Це тобі треба робити більше. ЗНАЧНО БІЛЬШЕ. Почати працювати. Змусьте те ледащо працювати !!!
Франції і Німеччині все одно де ми , в НАТО чи ні. Значить має працювати українська сторона.
Ну і придур....
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17.02.2022 11:08
+18
А пока приводим обращение к дарагим мышыбратьям

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17.02.2022 11:13
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Если еще раньше Зе не самоидентифицировался как совок, я бы сейчас удивился и наверное испытал шоковое состояние.
Но так как мы знаем, что зеленая команда совковая, то этот классический как для совка инфантильный месседж - это норма.
Совкам с малолетства прививается инфантилизм - тебе должны.
По совковой логике запад должен бодаться с мордором. Украинцы как послушные холопы совки должны сплотиться вокруг вождя месии и должны защитить мессию от внешнего врага. Должны работать и платить налоги.
У нас парадоксальная ситуация несовковой страной управляет совковая власть, которая не борется с коррупцией, а крышует её.
По совковоц логике, если не будут они контролировать суды, то кто то другой будет их контролировать.
Совок просто не понимает термина независимое правосудие.
Совок действительно этого не понимает. И что характерно - не поймёт.
Зеленые что то обещают западу, но не выполняют.
Зеленые что то обещают народу, но не выполняют.
Зеленые что то обещают мордору, но не выполняют.
Зеленые считают с мордором должен разбираться запад и украинский народ.
Зеленые считают, что их главная и единственная цель - это власть. Власть как гарантия личной безопасности.
Отсюда и абсолютно неадекватные в предаоенное время мега затраты на красивую дорожную картинку для выборов. Отсюда и эконом пачпорт. Отсюда и смартфоны е Бабка.
У кого что в приоритете. Запад должен думать о мордоре, а зеленые о власти.
В этом стройном ряду невыполненных обещаний зелёной команды выделяется один счастливчик, у которого все мечты сбываются.
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17.02.2022 12:16 Відповісти
Германия и Франция должны ...
Так грюкни кулаком по столу, потребуй долг!
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17.02.2022 12:19 Відповісти
Це ж фраза "чому ми не в нато?" іншими словами до інших учасників. Як же це тригерить. Ти, мразота ****, гівно зелене, ти падло щось зробило щоб ми наближались до нато? Може таран та хомчак щось для цього зробили, комісія по НАБУ ? Чи може справа вагнерівців виконана? Ти счара, ніхйя не зробило, а тепер відповідальність спихуєш на інших.
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17.02.2022 12:53 Відповісти
100% правий .
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17.02.2022 13:46 Відповісти
Зеленому, мерзотному опаришу ці лицемірні претензії потрібно адресувати до себе і своєї зграї, які роблять усе можливе, щоб Україна була поза НАТО.
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17.02.2022 16:16 Відповісти
верно заявил.
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18.02.2022 01:21 Відповісти
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