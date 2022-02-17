Вперше за багато років 16 лютого в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП, - Клименко
Вперше за багато років в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.
"Кількість ДТП зменшилася на 46 відсотків. Вперше за багато років вчора для 40-мільйонної країни у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП, позавчора – один загиблий. Якщо порівняти з попереднім тижнем, ми мали за два дні 13 жертв ДТП", - наголосив він.
За два дні збільшилася кількість звернень громадян до Нацполіції із 49-ти до 53-ох тисяч, проте у більшості це були звернення інформаційного або ж консультаційного характеру.
Топ коментарі
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обрсравшиеся по самое немогу докладывают - и все такие: Ой, как же мы верим, прямо как в последние 100500 зашкваров, например с тихим лесоходом Трупиным и теперь еще одним ублюдком(в морге пропала одежда убитого им человека! дважды перееханного почему то(небожитель был наверное в состоянии Кивы, даже не овоща))
Судя по ценам на газ, осталось ждать не долго.
16-го лютого о 16:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху між селом Байдаківка та селищем міського типу Лихівка .
По прибуттю до місця події надзвичайниками було встановлено, що водій легкового автомобілю «ВАЗ 21099», ймовірно не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся.
Внаслідок ДТП загинув пасажир легкового автомобіля (чоловік, 1991 року народження) та постраждало 2 особи (водій та пасажир транспортного засобу).