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Новини ДТП
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Вперше за багато років 16 лютого в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП, - Клименко

Вперше за багато років 16 лютого в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП, - Клименко

Вперше за багато років в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Кількість ДТП зменшилася на 46 відсотків. Вперше за багато років вчора для 40-мільйонної країни у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП, позавчора – один загиблий. Якщо порівняти з попереднім тижнем, ми мали за два дні 13 жертв ДТП", - наголосив він.

За два дні збільшилася кількість звернень громадян до Нацполіції із 49-ти до 53-ох тисяч, проте у більшості це були звернення інформаційного або ж консультаційного характеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіцію переведено на посилений режим несення служби

Автор: 

ДТП (4465) Нацполіція (15142) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+12
Все феодалы улетели, некому сбивать холопов.
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17.02.2022 11:41
+8
Ну звісно, мажори безкарні повтікали з країни, стало менше аварій з пішоходами.
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17.02.2022 11:46
+6
потому что бензин по 40
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17.02.2022 11:19
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потому что бензин по 40
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17.02.2022 11:19 Відповісти
В Киеве вперше и пробок нет по утрам
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17.02.2022 11:19 Відповісти
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17.02.2022 14:02 Відповісти
растеть процент жиров в масле. Спасибо зеленскому!
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17.02.2022 11:20 Відповісти
ага, а "депутат сбил и приказал тихонько прикопать" - не считается?
обрсравшиеся по самое немогу докладывают - и все такие: Ой, как же мы верим, прямо как в последние 100500 зашкваров, например с тихим лесоходом Трупиным и теперь еще одним ублюдком(в морге пропала одежда убитого им человека! дважды перееханного почему то(небожитель был наверное в состоянии Кивы, даже не овоща))
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17.02.2022 11:22 Відповісти
все потому что трухин не за рулем
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17.02.2022 11:24 Відповісти
Он с того леса теперь выход ищет.
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17.02.2022 11:43 Відповісти
це все завдяки найвеличнішему Зеленському та його великому святу єднання)
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17.02.2022 11:29 Відповісти
Все феодалы улетели, некому сбивать холопов.
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17.02.2022 11:41 Відповісти
Все замерли в ожидании что пухуйло нападет.
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17.02.2022 11:42 Відповісти
Ну звісно, мажори безкарні повтікали з країни, стало менше аварій з пішоходами.
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17.02.2022 11:46 Відповісти
Наконец то выпилили всех номинантов на премию Дарвина и закрыли всех Шумахеров?
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17.02.2022 12:17 Відповісти
Всех записали в жертвы ковида.
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17.02.2022 12:19 Відповісти
Аварий станет меньше, когда бензин будет по 80грн.
Судя по ценам на газ, осталось ждать не долго.
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17.02.2022 12:27 Відповісти
снiг зiйшов з дорiг?
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17.02.2022 13:34 Відповісти
БРЕХНЯ !!!

16-го лютого о 16:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху між селом Байдаківка та селищем міського типу Лихівка .
По прибуттю до місця події надзвичайниками було встановлено, що водій легкового автомобілю «ВАЗ 21099», ймовірно не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся.
Внаслідок ДТП загинув пасажир легкового автомобіля (чоловік, 1991 року народження) та постраждало 2 особи (водій та пасажир транспортного засобу).

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17.02.2022 15:44 Відповісти
 
 