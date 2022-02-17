Вперше за багато років 16 лютого в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП, - Клименко

Вперше за багато років в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Кількість ДТП зменшилася на 46 відсотків. Вперше за багато років вчора для 40-мільйонної країни у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП, позавчора – один загиблий. Якщо порівняти з попереднім тижнем, ми мали за два дні 13 жертв ДТП", - наголосив він.

За два дні збільшилася кількість звернень громадян до Нацполіції із 49-ти до 53-ох тисяч, проте у більшості це були звернення інформаційного або ж консультаційного характеру.

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