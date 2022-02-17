Перші безпілотники Bayraktar можуть бути виготовлені в Україні вже цього року, - Резніков

В Україні цього літа почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотників "Байрактар". Очікується, що перші БПЛА з'являться в країні вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"За моєю інформацією, на початку літа ми повинні вийти на будівництво заводу, а він досить швидко будується. Моє відчуття, що протягом року вони вже з'являться. Та кількість, яка вже є, це вже не погано, а скоро ми отримаємо ще, згідно з підписаним минулого року контрактом, і цього вже буде достатньо навіть до будівництва заводу", - розповів міністр.

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