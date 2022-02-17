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Новини Війна
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Перші безпілотники Bayraktar можуть бути виготовлені в Україні вже цього року, - Резніков

Перші безпілотники Bayraktar можуть бути виготовлені в Україні вже цього року, - Резніков

В Україні цього літа почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотників "Байрактар". Очікується, що перші БПЛА з'являться в країні вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"За моєю інформацією, на початку літа ми повинні вийти на будівництво заводу, а він досить швидко будується. Моє відчуття, що протягом року вони вже з'являться. Та кількість, яка вже є, це вже не погано, а скоро ми отримаємо ще, згідно з підписаним минулого року контрактом, і цього вже буде достатньо навіть до будівництва заводу", - розповів міністр.

Читайте також: В Україні почнуть виробляти турецькі безпілотники "Байрактари" з українськими двигунами "Мотор Січ", - Резніков (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4126) Резніков Олексій (1446) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+8
Везет же украинцам, а вот пиндосы тпеклятые гадят расеюшке
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17.02.2022 11:20
+7
Всі зелені успіхи починаються з слова "буде"
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17.02.2022 11:23
+4
Порошенко домовився з турками, Осел три роки ждав, гроші в асфальт закопував. А тут тіпа за оборону взявся. Тільки все це буде завтра, а швидше - ніколи.
Там де мільярд дерев 100 аеропортів, космодром та кожному військовому - по квартирі.
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17.02.2022 11:44
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но это не точно ?
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17.02.2022 11:19 Відповісти
Та бодай дочитайте новину до кінця. "Скоро ми отримаємо те, що було підписано за минулорічним контрактом (48 Байкатурів) , ще до будівництва заводу."
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17.02.2022 11:49 Відповісти
Без ефективної ППО і роботи СБУ, контррозвідки-гроші на вітер!
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17.06.2022 12:17 Відповісти
Везет же украинцам, а вот пиндосы тпеклятые гадят расеюшке
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17.02.2022 11:20 Відповісти
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17.02.2022 11:22 Відповісти
В РФ есть технологии...? Ну если туалеты на улице и лапти это технологии то даааааа
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17.02.2022 11:22 Відповісти
Институт Аналоговнетики доложил, что уже научились делать сливочное масло из говна.Есть пока что нельзя, но на хлеб мажется отлично.
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17.02.2022 11:32 Відповісти
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17.02.2022 13:20 Відповісти
Площадку до лета выберут😁
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17.02.2022 11:20 Відповісти
вы еще и координаты выложите для кремлевского сатаниста и в условиях войны завод наземный ?
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17.02.2022 11:21 Відповісти
зачем лета ждать? еще вчера надо было строить
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17.02.2022 11:21 Відповісти
Порошенко домовився з турками, Осел три роки ждав, гроші в асфальт закопував. А тут тіпа за оборону взявся. Тільки все це буде завтра, а швидше - ніколи.
Там де мільярд дерев 100 аеропортів, космодром та кожному військовому - по квартирі.
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17.02.2022 11:44 Відповісти
про что договорился? про покупку шести беспилотников? потужно
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17.02.2022 11:58 Відповісти
Всі зелені успіхи починаються з слова "буде"
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17.02.2022 11:23 Відповісти
а космодром в Васюках когда построят ?
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17.02.2022 11:25 Відповісти
а можуть і не бути...
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17.02.2022 11:28 Відповісти
Взяли моду у Кловуна. Все в них буде, колись. Питання - нахера це все ти , токарь, в вуха зедібілів вкладаєш?
Гнати вас потрібно поки не пізно.
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17.02.2022 11:41 Відповісти
30 років незалежності та 8 років війни..
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17.02.2022 11:52 Відповісти
добре.
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18.02.2022 00:59 Відповісти
Будет хорошо, свое всегда дешевле
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19.07.2022 00:29 Відповісти
 
 