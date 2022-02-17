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122 км доріг відновлять на Луганщині за підтримки Європейського інвестбанку, - Кубраков

122 км доріг відновлять на Луганщині за підтримки Європейського інвестбанку, - Кубраков

Цього року почнеться масштабне оновлення 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ в Луганській області.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це стало можливим завдяки ратифікації парламентом кредитної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо відновлення доріг Сходу.

"Парламент ратифікував кредитну угоду між Україною та ЄІБ. Таким чином вже цього року ми розпочинаємо масштабне оновлення 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" — Сватове — Лисичанськ — Луганськ", - сказав він.

Міністр розповів, що якісним автомобільним сполученням з’єднають міста Троїцьке, Сватове, Кремінна та Сєвєродонецьк та нагадав, що на Сході України за останні 2 роки вже оновлено 661 км державних доріг.

Раніше Кубраков зазначав, що розвиток дорожньої мережі в Донецькій і Луганській області є одним із пріоритетів програми "Велике будівництво". Це пов’язано із тим, що довгі роки інфраструктурою Сходу не займалися системно, а ремонти обмежувалися кількома кілометрами на рік.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році планується оновити та побудувати 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті планують завершити ремонт понад 200 км траси Н-09, яка проходить через Яблунецький перевал. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (3057) ЄІБанк (329) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741) Луганська область (4876)


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То есть, зеленые строят дороги поблизости ОРДЛО чтобы русским войскам было удобнее въезжать?
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17.02.2022 11:45 Відповісти
Не поблизу орло, а безпосередньо до кордону з рф на півночі Луганської обл. Минулого року до Мілового на кордоні з Ростовською обл., цього до Демино-Олександрівки на кордоні з Воронезькою.
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17.02.2022 12:22 Відповісти
Все для танків! Все для перемоги!
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17.02.2022 11:46 Відповісти
Идиоты. Для кацапов строите дороги за наши деньги гниды?
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17.02.2022 11:52 Відповісти
А наприклад в Дніпропетровській області, Полтавській, Кіровоградській чи Черкаській вони не хочуть дороги побудувати? Чи там вже все побудовано, дороги ідеальні?
А в Луганській то да... там зручніше гроші красти, а тут ще й перевірити зможуть
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17.02.2022 11:55 Відповісти
Та дорога, которую строили по программе ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТОВО уже разваливается. Дорога Счастье - Станица Луганская, на участке от Петровки до Нижней Ольховой, одни выбоины. Строили турки.
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17.02.2022 12:15 Відповісти
А дорога Счастье - Станица Луганская, на участке от Петровки до Нижней Ольховой, одни выбоины. Строили турки.
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17.02.2022 12:14 Відповісти
Коли вже будуть по містах робити В Лисичанську на Сєвєродонецьку доріг нема взагалі..окрім той що проходе в Золоте
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17.02.2022 12:52 Відповісти
 
 