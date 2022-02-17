122 км доріг відновлять на Луганщині за підтримки Європейського інвестбанку, - Кубраков

Цього року почнеться масштабне оновлення 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ в Луганській області.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це стало можливим завдяки ратифікації парламентом кредитної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо відновлення доріг Сходу.

"Парламент ратифікував кредитну угоду між Україною та ЄІБ. Таким чином вже цього року ми розпочинаємо масштабне оновлення 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" — Сватове — Лисичанськ — Луганськ", - сказав він.

Міністр розповів, що якісним автомобільним сполученням з’єднають міста Троїцьке, Сватове, Кремінна та Сєвєродонецьк та нагадав, що на Сході України за останні 2 роки вже оновлено 661 км державних доріг.

Раніше Кубраков зазначав, що розвиток дорожньої мережі в Донецькій і Луганській області є одним із пріоритетів програми "Велике будівництво". Це пов’язано із тим, що довгі роки інфраструктурою Сходу не займалися системно, а ремонти обмежувалися кількома кілометрами на рік.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році планується оновити та побудувати 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

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