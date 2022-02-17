У Мінська і Москви є домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Мінськ і Москва мають домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі.

За його словами, Росія може на прохання Мінська може створити в РБ навчальний центр для освоєння "Іскандерів".

"Закуповуватимемо в Росії сучасну техніку і розраховуємо на подарунок окремих зразків", – додав він.

Що стосується виведення військ після спільних навчань двох країн, то глава Білорусії заявив, що "повернути військових Білорусі та Росії до місць постійної дислокації можна за добу, але вони будуть у республіці стільки, скільки треба".

"Завтра ми обговоримо з Путіним подальші дії спільного угруповання військ", - сказав він.

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Нагадаємо, наразі в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".

29 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулися переговори Путіна та Лукашенка під час неформального саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД). У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

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