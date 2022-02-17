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У Мінська і Москви є домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань, - Лукашенко

У Мінська і Москви є домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Мінськ і Москва мають домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі.

За його словами, Росія може на прохання Мінська може створити в РБ навчальний центр для освоєння "Іскандерів".

"Закуповуватимемо в Росії сучасну техніку і розраховуємо на подарунок окремих зразків", – додав він.

Що стосується виведення військ після спільних навчань двох країн, то глава Білорусії заявив, що "повернути військових Білорусі та Росії до місць постійної дислокації можна за добу, але вони будуть у республіці стільки, скільки треба".

"Завтра ми обговоримо з Путіним подальші дії спільного угруповання військ", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодного військового РФ, жодної одиниці техніки не залишиться в Білорусі після навчань, - Макей

Нагадаємо, наразі в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".

29 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулися переговори Путіна та Лукашенка під час неформального саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД). У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не планує воювати проти України, - Лукашенко

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) росія (65007) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+30
А вчера говорил что все уедут по домам. Видимо недополковник вчера получил пистюлей от бункерного Карлика
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17.02.2022 11:48
+24
)) та он и сам обалдел, когда узнал, что он так решил
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17.02.2022 11:52
+20
ну мля...ну надо жы .как неожиданно
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17.02.2022 11:48
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А вчера говорил что все уедут по домам. Видимо недополковник вчера получил пистюлей от бункерного Карлика
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17.02.2022 11:48 Відповісти
та в них усе зійдеться. Всі солдати поїдуть, а ракети продадуть, чи подарують. А може не всі, деяким солдатам сподобається у бульбафюрера і вони залишаться у відпустці.
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17.02.2022 12:57 Відповісти
ну мля...ну надо жы .как неожиданно
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17.02.2022 11:48 Відповісти
)) та он и сам обалдел, когда узнал, что он так решил
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17.02.2022 11:52 Відповісти
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17.02.2022 11:54 Відповісти
Точняк)Никто даже подумать не мог,что такое произойдет
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17.02.2022 12:08 Відповісти
А что здесь делают петушки макеевские? Или ты зауральский?
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17.02.2022 12:52 Відповісти
А ты все о жопах?
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17.02.2022 13:31 Відповісти
Ты не ответило на вопрос, ты открытый гомосек или латентный? Других то у вас в говноботы не берут
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17.02.2022 14:00 Відповісти
Хз.кого тут у нас берут,а у вас,я вижу,уже набрали)
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17.02.2022 14:23 Відповісти
Старий вусань перетворив країну під плацдарм для наступу парашистів.
Дуже розумно. Хутінський андон..
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17.02.2022 11:49 Відповісти
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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17.02.2022 11:59 Відповісти
Зато теперь губернатор Беларусского федерального округа, полковник, генератор калия.
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17.02.2022 12:01 Відповісти
Кто бы сомневался, старый хрен...
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17.02.2022 11:52 Відповісти
Донецкий Украинец@lBUjg6heLiIssgQ·3 ч

Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.

*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
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17.02.2022 11:53 Відповісти
Окрім амброзії з того непотрібу нічого не виросте, тому краще їх таки палити ніж використовувати як добрива
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17.02.2022 12:12 Відповісти
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17.02.2022 12:47 Відповісти
"После завершения учений российские военные вернутся в места постоянной дислокации, https://tass.ru/armiya-i-opk/13646257 заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло», - отметил он. " Хтось ще вірить кацапам?
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17.02.2022 11:54 Відповісти
Ха ! Так це не рос. війська, це техніка, яка стала технікою ЗС РБ. Опля !
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17.02.2022 12:51 Відповісти
Писькин все правильно сказал : они и есть уже в местах постоянной дислокации. Что-то не так ?
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17.02.2022 13:27 Відповісти
В соцсетях пишут, что белорусы в шоке от мордоровцев.
Многие из них не славянской национальности, но очень многих объединяет тяга к алкоголю и блудливые взгляды на белорусок. Как ни как уже несколько месяцев оторваны от мест постоянной дислокации, а полевые лагеря - это проходной двор.
Пишут, что встретить БТР возле магазина - это обычное явление. Нужно ли говорить,,что покупают выпивку и закусь. Ведь обычное питание в армии никто не отменял.
Пишут, что пьют и солдаты, и офицеры.
Пьют, потому что завтра могут погибнуть в бою. В Украине.
Все разговоры только об этом
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17.02.2022 11:55 Відповісти
та насрати на білорусів, вони декорації.
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17.02.2022 12:58 Відповісти
Это не беларусы - это уже белокацапы...
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17.02.2022 13:30 Відповісти
Не захотіли стать "майданутими"? Стали "окупованими"! Колись баба Настя тихцем казала: "Ждали коли нас наші війська звільнять Звільнили! Так краще б ми при німцях залишилися! Грабували і гвалтували ще більше А нам казали - "ви винні - бо під німцями жили!" А про те що самі в 41-му тікали і нас покинули - ні слова!" Те ж саме і "сябрам" буде - вони ж казали що "русские нам - браты!"
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17.02.2022 14:46 Відповісти
Прогнув Полоцьке князівство під Московію... мудло
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17.02.2022 11:56 Відповісти
а сша пусть говорят на их же языке ....мол ну ладно... добро... осваивайте свои эскандэры....а мы будем в странах балтии и польши осваивать свои ядерные ракеты с боеголовками..... ну всёже так просто ...если нет общей договорённости и рашка мания войны и преследования носиться с этим оружием по всей стране перемещая войска туда сюда...туда сюда.... шизик уже ...(( пора всем переходить на их понятия и слэнг гопников .хватит уже такой уж дипломати..хватит соплежуйства... больше наглости...рашка понимает только переговоры на своём понятном дворовом языке....
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17.02.2022 11:58 Відповісти
Гуманитарная помощь наступательным вооружением)
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17.02.2022 12:05 Відповісти
То Макей брехав про те що - жодного військового та жодної одиниці техніки Мордора не залишиться на території Білорусі? То тепер не тільки росіяни завжди брешуть
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17.02.2022 12:06 Відповісти
А коли бульбаші казали правду? Вони брешуть більше ніж московити.
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17.02.2022 12:14 Відповісти
А что там делал Азербайджан?
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17.02.2022 12:12 Відповісти
Україна має припинити імпорт білоруського палива! Україна повинна імпортувати паливо з інших країн!
Потрібно вводити жорсткий візовий режим з московитами і їх шістками білорусами!
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17.02.2022 12:15 Відповісти
бгггг, а наш резников верит обещаниям белорусских енералов...
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17.02.2022 12:18 Відповісти
А чому білорусам іскандери дозволяється, а Україні навіть оборонне озброєння не можна, бо то є погроза сусіду?
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17.02.2022 12:19 Відповісти
бяларусь мірная страна, настільки мірная що на лавочку становляться босоніж.
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17.02.2022 13:00 Відповісти
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17.02.2022 12:22 Відповісти
interesno s kakix deneg samozvanec budet zakupat Iskanderi,jesli i tak im nuzno 3.5 milarda evro dlia pogasenyja dolgov.Kacapi tolko 1 miliard evro dast b kredit i to dlia svojix dolgov stob pogasili.
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17.02.2022 12:24 Відповісти
Беларусь и мокшандия это независимие страны и нам туда мешаться нечего если желаем чтоб и до нас невмешивались.Нам просто надо распределить отражение вероятной угрозы из этих сторон и не более.Однако наши политики начали активно вмешиваться в Беларусь а про оборону Украины просто забыли.Если хотим иметь свою страну то надо заниматься своей а не учить других чем им заниматься и как жить.
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17.02.2022 12:25 Відповісти
баришня лягли та просють?
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17.02.2022 12:57 Відповісти


А вчера твой министр иностранных дел Макей крест на пузе зелёнкой рисовал, что "НИ ОДНОГО РОССИЙСКОГО СОЛДАТА, НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕНИЙ НЕ ОСТАНЕТСЯ".

Лжецы . . .

Карфаген должен быть разрушен ! Как бы мы ни хотели избежать драки, но не судьба, по ходу. А без драки, без того, чтобы "урыть" агрессора, длительного обеспечения безопасности Украине не видать.
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17.02.2022 12:35 Відповісти
Ну, дураков нет, отказываться от дармового оружия.
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17.02.2022 14:07 Відповісти
 
 