У Мінська і Москви є домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Мінськ і Москва мають домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі.
За його словами, Росія може на прохання Мінська може створити в РБ навчальний центр для освоєння "Іскандерів".
"Закуповуватимемо в Росії сучасну техніку і розраховуємо на подарунок окремих зразків", – додав він.
Що стосується виведення військ після спільних навчань двох країн, то глава Білорусії заявив, що "повернути військових Білорусі та Росії до місць постійної дислокації можна за добу, але вони будуть у республіці стільки, скільки треба".
"Завтра ми обговоримо з Путіним подальші дії спільного угруповання військ", - сказав він.
Нагадаємо, наразі в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".
29 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулися переговори Путіна та Лукашенка під час неформального саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД). У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.
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Дуже розумно. Хутінський андон..
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.
*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
Многие из них не славянской национальности, но очень многих объединяет тяга к алкоголю и блудливые взгляды на белорусок. Как ни как уже несколько месяцев оторваны от мест постоянной дислокации, а полевые лагеря - это проходной двор.
Пишут, что встретить БТР возле магазина - это обычное явление. Нужно ли говорить,,что покупают выпивку и закусь. Ведь обычное питание в армии никто не отменял.
Пишут, что пьют и солдаты, и офицеры.
Пьют, потому что завтра могут погибнуть в бою. В Украине.
Все разговоры только об этом
Потрібно вводити жорсткий візовий режим з московитами і їх шістками білорусами!
А вчера твой министр иностранных дел Макей крест на пузе зелёнкой рисовал, что "НИ ОДНОГО РОССИЙСКОГО СОЛДАТА, НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕНИЙ НЕ ОСТАНЕТСЯ".
Лжецы . . .
Карфаген должен быть разрушен ! Как бы мы ни хотели избежать драки, но не судьба, по ходу. А без драки, без того, чтобы "урыть" агрессора, длительного обеспечения безопасности Украине не видать.