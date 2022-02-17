Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського, але не називав мету, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєско прокоментував можливість зустрічі Зеленського та Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського, але ніколи не говорив, навіщо саме", - йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський розповів про спроби зв'язатись з президентом РФ Володимиром Путіним на фоні загрози вторгнення РФ в Україну.

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