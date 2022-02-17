Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського, але не називав мету, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєско прокоментував можливість зустрічі Зеленського та Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського, але ніколи не говорив, навіщо саме", - йдеться в повідомленні.
Раніше Зеленський розповів про спроби зв'язатись з президентом РФ Володимиром Путіним на фоні загрози вторгнення РФ в Україну.
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Це ж його кумир. Він завжди трєпєтно до нього ставився..мов раб дрожащій.
у зеЛоха одна мета - домовитися про показ сватів на расеї, побачити "мир в глазах путина" та домовитися (як торговий партнер) з фуйлов про торгівлю на крові українців..
Зеля одразу таке говорив.
Даже сам ЗЕ
Подавай Байдена, і не менше.
или даже не зеков
Песков бъет свои же рекорды пургометства и закоса под дебила
https://charter97.org/be/news/2022/2/17/455042/
увидеть нежелание воеватьсойтись по средине.