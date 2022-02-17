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Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського, але не називав мету, - Пєсков

Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського, але не називав мету, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєско прокоментував можливість зустрічі Зеленського та Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського, але ніколи не говорив, навіщо саме", - йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський розповів про спроби зв'язатись з президентом РФ Володимиром Путіним на фоні загрози вторгнення РФ в Україну.

Читайте також: У Кремлі заявили, що паспортизація в ОРДЛО відбувається з "гуманітарних міркувань": Це не лише "Л/ДНР"

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Пєсков Дмитро (1610) путін володимир (23773) росія (65007)


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Топ коментарі
+13
Зеленський ???
Це ж його кумир. Він завжди трєпєтно до нього ставився..мов раб дрожащій.
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17.02.2022 12:00
+10
Зазирнути в очі пуйлу.
Зеля одразу таке говорив.
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17.02.2022 11:59
+6
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17.02.2022 12:03
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Ну як нащо - уп!здити х-йла, щоб людство зітхнуло з полегшенням. Що за питання...
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17.02.2022 11:58 Відповісти
Зеленський ???
Це ж його кумир. Він завжди трєпєтно до нього ставився..мов раб дрожащій.
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17.02.2022 12:00 Відповісти
ще й навколюшках
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17.02.2022 12:04 Відповісти
Эту цель знает вся Украина. Это глаза вашего Путина. Только для чего мы не понимаем.
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17.02.2022 12:22 Відповісти
"Красавица" в ножки хочет плюхнутся и договорить с ********-средине
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17.02.2022 12:35 Відповісти
та щаз..
у зеЛоха одна мета - домовитися про показ сватів на расеї, побачити "мир в глазах путина" та домовитися (як торговий партнер) з фуйлов про торгівлю на крові українців..
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17.02.2022 13:21 Відповісти
https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/lidery/radoslav-sikorskiy-putinu-nuzhny-ne-garantii-bezopasnosti-emu-nuzhna-ukraina-1603421.html Радослав Сікорський: Путіну потрібні не безпекові гарантії - йому потрібна Україна
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17.02.2022 11:59 Відповісти
Зазирнути в очі пуйлу.
Зеля одразу таке говорив.
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17.02.2022 11:59 Відповісти
заглянуть в глаза и поискать там точку G
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17.02.2022 12:02 Відповісти
Туалетный йоршик дуркует , шо не знал. просто хутин - в горизонтальном положении, его нельзя беспокоить, мож немного так и протянет.
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17.02.2022 12:02 Відповісти
Да никто не знает, с чем ЗЕ собирается туда ехать.

Даже сам ЗЕ
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17.02.2022 12:55 Відповісти
В очi? Девушка, вы немного ошиблись, пониже, намного пониже
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17.02.2022 12:17 Відповісти
Тебе же неоднократно говорили, что опудалу надо заглянуть в моргалы Путину и найти там середину. Шо тебе не ясно?
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17.02.2022 12:00 Відповісти
що таке МЗЧ для *****? Та ніщо!
Подавай Байдена, і не менше.
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17.02.2022 12:01 Відповісти
какое же оно тупое пучеглазое животное..... ну он же сказал что не для того встреча чтобы с путиным в сочи на рыбалку поехать.... путин же как бы недавно пригласил зеленского встретится в сочи .но не обсуждать ничего кроме как здаваться ...((
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17.02.2022 12:03 Відповісти
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17.02.2022 12:03 Відповісти
Даже страшно представить что может считаться "компроматом" в ситуации, где открытыми данными являются, например, признание вовы в личной здаче луке вагнеровцев, вывод зеленского миллиардов в офшоры и продажа своего сериала в россию.
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17.02.2022 12:15 Відповісти
Тем не менее 🦠💩👿25% амёб не смотря на все преступления зеИУДЫ , поддерживают зеУБЛЮДКО
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17.02.2022 12:38 Відповісти
ну, допустим, как он застрелил на камеру штук 10 зеков...

или даже не зеков
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17.02.2022 12:59 Відповісти
та да, брехло и сказочник юГик, тот еще источник информации. любые его слова пованивали всегда, но после последнего просера с Йованович юГик стал токсичнее токсичных отходов.
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17.02.2022 12:23 Відповісти
Естественно - рыбалку обсудить, хоккей и так, ни о чем потрындеть.

Песков бъет свои же рекорды пургометства и закоса под дебила
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17.02.2022 12:07 Відповісти
Хто ж інтимні пропозиції через пресу афішує?
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17.02.2022 12:09 Відповісти
Какая цель- припасть к ногам, ручку облобызать, чего ещё желать преданному почитателю рашкофюрера
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17.02.2022 12:11 Відповісти
Появилось спутниковое фото понтонного моста в четырех километрах от Украины
https://charter97.org/be/news/2022/2/17/455042/
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17.02.2022 12:15 Відповісти
письков! Ты будешь удивлён-и я не знаю на хрена ,ну кроме того что написала выше
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17.02.2022 12:17 Відповісти
Цель - плюнуть через стол миллиардом вирусов.
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17.02.2022 12:17 Відповісти
Цель одна- миротворцы на линии разграничения.
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17.02.2022 12:20 Відповісти
Зеля бажає підписати капітуляцію, але таємно.
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17.02.2022 12:20 Відповісти
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17.02.2022 12:24 Відповісти
Зеля лошара, уже давно мог бы Китай поехать и попросить у Пина китайских миротворцев. Вряд ли бы хутин против них рыпнулся.
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17.02.2022 12:24 Відповісти
как это не называл ? а в глаза Путину посмотреть . ну или в задницу ? Зеля где то там хотел увидеть нежелание воевать
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17.02.2022 12:29 Відповісти
Зеля где то там хотел увидеть нежелание воевать сойтись по средине.
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17.02.2022 12:57 Відповісти
Цель у кацапов одна - проба купить Украину,как чеченов и сябров.
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17.02.2022 13:32 Відповісти
 
 