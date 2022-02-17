Лавров заявив, що ситуація з ескалацією в Україні розвивається не в Росії, а "мізках Заходу"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуація з ескалацією в Україні розвивається не в Росії, а в головах на Заході, тому звертатися по питання потрібно туди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Вся ситуація розвивається не у нас на російській території, вона розвивається в умах, мізках та ЗМІ Заходу, насамперед США, Великої Британії, ну і, звичайно, пан (генсек НАТО Єнс) Столтенберг активно цю ситуацію розвиває, тому всі питання про те, як впоратися з тим, що вони називають ескалацією, треба їм адресувати", - сказав Лавров.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не бачить ознак деескалації навколо України. Він зазначив, що Росія готова застосувати силу для досягнення своїх цілей, а члени НАТО мають бути готові до цього. Столтенберг додав, що альянс продовжить надавати активну політичну та практичну допомогу Україні та Грузії.

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До цього американська газета Politico написала, що Росія може розпочати вторгнення в Україну після 20 лютого.

Своєю чергою, Москва заперечує всі звинувачення щодо підготовки вторгнення в Україну.