Лавров заявив, що ситуація з ескалацією в Україні розвивається не в Росії, а "мізках Заходу"
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуація з ескалацією в Україні розвивається не в Росії, а в головах на Заході, тому звертатися по питання потрібно туди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Вся ситуація розвивається не у нас на російській території, вона розвивається в умах, мізках та ЗМІ Заходу, насамперед США, Великої Британії, ну і, звичайно, пан (генсек НАТО Єнс) Столтенберг активно цю ситуацію розвиває, тому всі питання про те, як впоратися з тим, що вони називають ескалацією, треба їм адресувати", - сказав Лавров.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не бачить ознак деескалації навколо України. Він зазначив, що Росія готова застосувати силу для досягнення своїх цілей, а члени НАТО мають бути готові до цього. Столтенберг додав, що альянс продовжить надавати активну політичну та практичну допомогу Україні та Грузії.
До цього американська газета Politico написала, що Росія може розпочати вторгнення в Україну після 20 лютого.
Своєю чергою, Москва заперечує всі звинувачення щодо підготовки вторгнення в Україну.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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