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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лавров заявив, що ситуація з ескалацією в Україні розвивається не в Росії, а "мізках Заходу"

Лавров заявив, що ситуація з ескалацією в Україні розвивається не в Росії, а

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуація з ескалацією в Україні розвивається не в Росії, а в головах на Заході, тому звертатися по питання потрібно туди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Вся ситуація розвивається не у нас на російській території, вона розвивається в умах, мізках та ЗМІ Заходу, насамперед США, Великої Британії, ну і, звичайно, пан (генсек НАТО Єнс) Столтенберг активно цю ситуацію розвиває, тому всі питання про те, як впоратися з тим, що вони називають ескалацією, треба їм адресувати", - сказав Лавров.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не бачить ознак деескалації навколо України. Він зазначив, що Росія готова застосувати силу для досягнення своїх цілей, а члени НАТО мають бути готові до цього. Столтенберг додав, що альянс продовжить надавати активну політичну та практичну допомогу Україні та Грузії.

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До цього американська газета Politico написала, що Росія може розпочати вторгнення в Україну після 20 лютого.

Своєю чергою, Москва заперечує всі звинувачення щодо підготовки вторгнення в Україну. 

вторгнення (380) Лавров Сергій (1579) росія (65007)


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Топ коментарі
+5
Дійсно сама мразлива нація в світі. Паскудять і брешуть, що то не вони. Це нам вгараздило бути у них сусідом.
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17.02.2022 12:16
+3
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 12:14
+2
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17.02.2022 12:11
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17.02.2022 12:11 Відповісти
А тексты подобных заявлений лавроклячи генерируются в прямой кишке захеровой...
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17.02.2022 12:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 12:14 Відповісти
Хто в кого списав - арахамія у лаврова чи лавров у арахамії?
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17.02.2022 12:15 Відповісти
Дійсно сама мразлива нація в світі. Паскудять і брешуть, що то не вони. Це нам вгараздило бути у них сусідом.
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17.02.2022 12:16 Відповісти
були б наші батьки розумніші, в 90х сраку мали рвали, але хоч на карачках вповзти в те НАТО, але ж довбйби вирішили дружити з расієй за дешевий газік.
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17.02.2022 13:14 Відповісти
З Арахамією один в один і хто скаже що це падло не зрадник
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17.02.2022 12:19 Відповісти
так КЫШ от границ УКРАИНЫ со своим отребьем военным и вооружением и не будет темы для разговоров и заявлений .всё же так ясно человек-лошадь....(( сами создают поводы и провокации а потом кто то виноват....
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17.02.2022 12:20 Відповісти
Ми тоже добрі,Ківи,Рабіновичі,Шуфричі,медведчуки в раді звідкм взялися?!
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17.02.2022 12:21 Відповісти
Я правильно зрозумів, що розуміння ескалації складається у мізках, а тому не може формуватись в рф?
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17.02.2022 12:22 Відповісти
лошадь заговорила
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17.02.2022 12:25 Відповісти
Як я заздрю свинопсам, зовсім немає місків, а є друге - "Україна нападе"! Сива кляча, запам'ятай: Україна ніколи на вигрібну яму-404, не нападе, нам треба визволити свої землі, не до свинопсів...
PS: Потім подивимося, де вона знаходиться вигрібна яма-404 "расися" ...
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17.02.2022 12:41 Відповісти
 
 