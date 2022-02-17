Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 лютого, зранку російські війська здійснили обстріл смт. Врубівка в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.

Обстріл відбувся біля 10:30 ранку.

В результаті обстрілу було пошкоджено вікна в ЗОШ смт. Врубівка. На момент обстрілу в ЗОШ знаходилось 30 учнів та 14 персоналу. Наразі частина учнів та працівників школи знаходяться в підвальному приміщенні. Решту учнів забрали батьки.

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Крім того в наслідок обстрілу пошкоджено газогін - без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Також внаслідок обстрілу був пошкоджений приватний.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація повідомляє, що близько 10:25 відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка.

"Один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11 годину 10 хв. 8 учнів та 2 співробітника персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки", - йдеться в повдіомленні.

Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Відомо, що війська РФ обстріляли вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт.Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.

























