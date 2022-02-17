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Новини Війна
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Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 лютого, зранку російські війська здійснили обстріл смт. Врубівка в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.

Обстріл відбувся біля 10:30 ранку.

В результаті обстрілу було пошкоджено вікна в ЗОШ смт. Врубівка. На момент обстрілу в ЗОШ знаходилось 30 учнів та 14 персоналу. Наразі частина учнів та працівників школи знаходяться в підвальному приміщенні. Решту учнів забрали батьки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління "Укрзалізниці" Камишін. ФОТО

Крім того в наслідок обстрілу пошкоджено газогін - без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Також внаслідок обстрілу був пошкоджений приватний.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація повідомляє, що близько 10:25 відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка.

"Один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11 годину 10 хв. 8 учнів та 2 співробітника персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки", - йдеться в повдіомленні.

Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Відомо, що війська РФ обстріляли вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт.Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 01
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 02
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 03
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 04
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 05
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 06
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 07

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 08
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 09
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 10
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 11
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 12
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін 13

Автор: 

обстріл (28316) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+42
у нас нет президента ..на этой должности сидит чмошный писяграй.
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17.02.2022 12:21
+27
пРусский мир во всей "красе"
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17.02.2022 12:19
+23
суки
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17.02.2022 12:19
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пРусский мир во всей "красе"
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17.02.2022 12:19 Відповісти
суки
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17.02.2022 12:19 Відповісти
Де заява президента?
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17.02.2022 12:20 Відповісти
у нас нет президента ..на этой должности сидит чмошный писяграй.
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17.02.2022 12:21 Відповісти
Президент у нас клопомойський, а зєєєля то зіц-прєдсєдатель Фунт. А клопомойський заробляє свої 100млрд баксів, які йому пообіцяли за "вазвращєніе Украіни в рускійй мір".
Не вирите? Читайте інтервю клопомойського, зроблене після перемрги зєєєлі.
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17.02.2022 12:25 Відповісти
уже пишет сценарий нового видосика, не торопите Бубочку
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17.02.2022 13:44 Відповісти
Хай наші сраколизи бачать що їх чекає.
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17.02.2022 12:20 Відповісти
"рузьке мір" = смерть та руйнація.
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17.02.2022 12:23 Відповісти
интегрироваться хотят в Украину, это же очевидно
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17.02.2022 12:24 Відповісти
школы, садики... "борьба с фашизмом" вышла новый уровень...
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17.02.2022 12:24 Відповісти
что-то мне подсказывает, что родители детишек, сидящих в подвале, охотно поверят в кацапские байки про карателей, которые специально обстреливают своих, чтоб расею-матшку подставить...
Им не впервой...
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17.02.2022 12:34 Відповісти
Ні. Вже не вірять. У 14му вірили зараз вже Ні.
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17.02.2022 12:49 Відповісти
Кацапи ввели в дію сценарій загострення. Обстріли з метою викликати отвєтку і підсунути зо два десятки свіжих трупів, навіть дітей для картинки у ЗМІ.
Потрібно просити США вводити санкції вже, не чекаючи подальшої ескалації.
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17.02.2022 12:25 Відповісти
Це "русский мир", стріляти по школах, а потім робити репортажі і навіть фільми, плакати і розповідати, як бандерівці вбивають російськомовних дітей.
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17.02.2022 12:26 Відповісти
касапи шукають casus belli
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17.02.2022 12:26 Відповісти
Та не моглі наші мальчикі по своїх стрілять,спросіть у пострадавших!
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17.02.2022 12:26 Відповісти
Это надо показать всему миру пока жарко, тобы все понимали что такое рашка
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17.02.2022 12:29 Відповісти
где прямые репортажи с места событий? - почему зеленые нечего организовать не могут информационная составлающая любых боевых действий - почему раньше это все было?
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17.02.2022 12:37 Відповісти
Уже третье сообщение об обстреле, в т. ч. садик в Станице Луганской с попаданием снаряда прямым. Специально гатят по гражданским, чтобы у наших нервы не выдержали, ответили, а тогда будет вой, что Украина обстреляла ОРДиЛО и нам пора вторгаться, чтобы отодвинуть украинские войска от Донецка / Луганска + пора признавать ДНР / ЛНР, чтобы ввести туда русские войска для оказания "братской помощи" . . .

Ублюдки, мрази. Провоцируют в беспроигрышном варианте - или спровоцируют, или поиздеваются безнаказанно.

Как бы ни было тяжело, но ответить надо через сутки - сначала поднять вой на весь мир, что наши школы / садики обстреливают и что мы вынуждены открыть огонь в ответ для защиты гражданских, а когда резонанс по мировым СМИ пойдёт и по дипломатическим каналам, тогда только открывать огонь.
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17.02.2022 12:30 Відповісти
Не дайте продайте майбутнє України за 250 млн євро, підтримайте петицію!

https://petition.president.gov.ua/petition/135262

Хто має багато підписників у соц.мережах - прошу поширити.
У моїх групах кількість підписників вимірюється лише сотнями, а потрібно 25000 голосів
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17.02.2022 12:32 Відповісти
Ето они хотят чтобы их услышали и хотят рузкий языг потоему они обстреляли школу и детсад с рузкоязычными. Кацапы ето самый мерзопакосный народ. Они убивают своих детей чтобы обвинить в етом Америку
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17.02.2022 12:32 Відповісти
Уроды
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17.02.2022 12:33 Відповісти
Стесняюсь спросить: А шо, Байрактары в отпуске? Или просто отказались подавить огневую активность противника? Ну там типа "низя, а то путин нападёт" ...
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17.02.2022 12:33 Відповісти
А ты подумай секунд 10, может поймешь что, куда и почему?
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17.02.2022 12:55 Відповісти
"Ценнейший" комментарий. Ты, видать из партизан: "Умру, но не скажу?"
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17.02.2022 13:08 Відповісти
Если в читать и писать умеешь, вроде и думать уметь должен. Почему танки в тумане и плохой видимости ездить могут, а самолеты нет? А какая прицельная система у Байрактара? О!!! Да он через облака видит!
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17.02.2022 21:29 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWNHL15MutabnV4Q46o0g0X-SPfJsx886LKmuH2LOSkh6KJmd0YiTqhp-fdgaOHQCdpRVeX0eL5uMxb7xNe3WzkSfC2HclsbDd6axkOz09EnGMrWQEIx0E7Wsgfjj1M0KM&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4916536935050736&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWNHL15MutabnV4Q46o0g0X-SPfJsx886LKmuH2LOSkh6KJmd0YiTqhp-fdgaOHQCdpRVeX0eL5uMxb7xNe3WzkSfC2HclsbDd6axkOz09EnGMrWQEIx0E7Wsgfjj1M0KM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Казав і буду казати: нічого не завершилось.
Війна триває.
Це лише «у Зеленського» дешеве шоу на всіх каналах.

Це лише Арахамія та йому подібні «слуги» розповідають що CNN гірше Скабєєвої.

Це лише у нас замість реального підняття бойового духу вимикають всі канали заради брехні «найвеличнішого».

Понад 50 ударів сьогодні випустили окупаційні війська із забороненої зброї на Донбасі. І це видно не кінець.

Зруйнований дитячий садок. Поранені вихователі. Дивом не постраждали діти.

Тим часом Росія додала ще 7 тисяч військових до кордонів України. Розвідки США, Великої Британії та Естонії чітко заявляють що ніякого ВІДВЕДЕННЯ НЕМАЄ.

Все це брехня Росії та велика гра.

Нам потрібно вистояти і не йти на жодні капітулятивні угоди Росії. Нам потрібно дійсно об'днуватись навколо цінностей. І головне - завжди бути напоготові. Війна триває.
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17.02.2022 12:35 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=************************************************************************************************-Z0gEENM31_kxe5pY5WVw7ZUBDDB_ftrcO4&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·



Обстрел детского садика - это лишь один из элементов игры Путина в его игре по нагнетанию ситуации. И надо использовать это против него. Завтра утром начинается Мюнхенская конференция по безопасности и Зеленский должен использовать эту площадку. А история с обстрелом детского садика российскими военными - это то, что можно хорошо озвучить на Западе и то, что будет крайне негативно воспринято западным обществом и СМИ. Все что касается опасности для детей воспринимается на Западе крайне болезненно и жестко. И это надо использовать. Эту ловушку Путин устроил себе сам.

Главное, чтоб https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=************************************************************************************************-Z0gEENM31_kxe5pY5WVw7ZUBDDB_ftrcO4&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський это использовал, а не пытался вновь заглянуть в глаза Путину.
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17.02.2022 12:37 Відповісти
Зеленский зассыт о чем-то громко говорить! Так промямлит что-то, чего не поймет и никто
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17.02.2022 12:41 Відповісти
там в 900 метрах от садика подразделение ВСУ стоит. Не долетело.
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17.02.2022 12:54 Відповісти
А шо на это скажет хламидия,наш царь черни Володимир - какаразница 1й и его директор Беня?
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17.02.2022 12:37 Відповісти
Вот сейчас Бене стало обидно. Он не директор, он владелец гринпоца.
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17.02.2022 12:42 Відповісти
росиянские тварюки усиленно ищут "повод" для оправдания нападению на Украину, а некоторые здешние "писатели" со всех сил пытаются им в этом помочь! от собственной глупости? или шифровка из "центра" пришла?
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17.02.2022 12:39 Відповісти
шо теперь обезьяна арахамия скажет?!
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17.02.2022 12:40 Відповісти
ВАЗЕЛІНОВА ВЛАДА, ВАЗЕЛІНОВА ОПОЗИЦІЯ І ВАЗЕЛИНОВИЙ НАРОД, БУДУТЬ ЗАМІСТЬ ВІДПОВІДІ, РОЗМАЗУВАТИ СОПЛІ, АЖ ДО НОРМАНДІЇ, КАНАВА.
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17.02.2022 12:46 Відповісти
Какие нехорошие оккупанты!...Где наша ответка блеать?!...Все утро слышишь об этих прилетах и обстрелах!...
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17.02.2022 12:51 Відповісти
А вот и тот "геноцид" о котором говорил Путин.
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17.02.2022 12:52 Відповісти
Президент , - Детей убивают, школы детсады рушат, - Приедь посмотри , там глаза путина.
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17.02.2022 13:20 Відповісти
Врубівка в Луганській області, а не в Донецькій.
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17.02.2022 13:20 Відповісти
Де заяви кулєбяки в ООН? Чому немає реакції дипкорпусу України, преЗєдента, де вимоги щодо підсилення санкцій? Вже "на шашликах"? Чи досі у коматозі?
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17.02.2022 13:27 Відповісти
Пане Президенте, вы шо не видите что происходит!? Надо немедленно выделить еще 16 млрд грн на поддержу авиаперелетов в Украину, только это остановит агрессора!
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17.02.2022 13:37 Відповісти
Это не обстрел, это просто CNN и Блумберг продолжают нагнетать. Арахамия подтвердит!
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17.02.2022 13:39 Відповісти
Зелена ку..ва дай армії наказ ,-удар у відповідь! Недеморалізй армію! Ти гундом недороблений!
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17.02.2022 15:36 Відповісти
 
 