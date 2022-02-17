Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 17 лютого, зранку російські війська здійснили обстріл смт. Врубівка в Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС.
Обстріл відбувся біля 10:30 ранку.
В результаті обстрілу було пошкоджено вікна в ЗОШ смт. Врубівка. На момент обстрілу в ЗОШ знаходилось 30 учнів та 14 персоналу. Наразі частина учнів та працівників школи знаходяться в підвальному приміщенні. Решту учнів забрали батьки.
Крім того в наслідок обстрілу пошкоджено газогін - без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.
Також внаслідок обстрілу був пошкоджений приватний.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація повідомляє, що близько 10:25 відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка.
"Один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11 годину 10 хв. 8 учнів та 2 співробітника персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки", - йдеться в повдіомленні.
Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.
Відомо, що війська РФ обстріляли вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт.Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.
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Не вирите? Читайте інтервю клопомойського, зроблене після перемрги зєєєлі.
Им не впервой...
Потрібно просити США вводити санкції вже, не чекаючи подальшої ескалації.
Ублюдки, мрази. Провоцируют в беспроигрышном варианте - или спровоцируют, или поиздеваются безнаказанно.
Как бы ни было тяжело, но ответить надо через сутки - сначала поднять вой на весь мир, что наши школы / садики обстреливают и что мы вынуждены открыть огонь в ответ для защиты гражданских, а когда резонанс по мировым СМИ пойдёт и по дипломатическим каналам, тогда только открывать огонь.
https://petition.president.gov.ua/petition/135262
Хто має багато підписників у соц.мережах - прошу поширити.
У моїх групах кількість підписників вимірюється лише сотнями, а потрібно 25000 голосів
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4916536935050736&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWNHL15MutabnV4Q46o0g0X-SPfJsx886LKmuH2LOSkh6KJmd0YiTqhp-fdgaOHQCdpRVeX0eL5uMxb7xNe3WzkSfC2HclsbDd6axkOz09EnGMrWQEIx0E7Wsgfjj1M0KM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Казав і буду казати: нічого не завершилось.
Війна триває.
Це лише «у Зеленського» дешеве шоу на всіх каналах.
Це лише Арахамія та йому подібні «слуги» розповідають що CNN гірше Скабєєвої.
Це лише у нас замість реального підняття бойового духу вимикають всі канали заради брехні «найвеличнішого».
Понад 50 ударів сьогодні випустили окупаційні війська із забороненої зброї на Донбасі. І це видно не кінець.
Зруйнований дитячий садок. Поранені вихователі. Дивом не постраждали діти.
Тим часом Росія додала ще 7 тисяч військових до кордонів України. Розвідки США, Великої Британії та Естонії чітко заявляють що ніякого ВІДВЕДЕННЯ НЕМАЄ.
Все це брехня Росії та велика гра.
Нам потрібно вистояти і не йти на жодні капітулятивні угоди Росії. Нам потрібно дійсно об'днуватись навколо цінностей. І головне - завжди бути напоготові. Війна триває.
https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·
Обстрел детского садика - это лишь один из элементов игры Путина в его игре по нагнетанию ситуации. И надо использовать это против него. Завтра утром начинается Мюнхенская конференция по безопасности и Зеленский должен использовать эту площадку. А история с обстрелом детского садика российскими военными - это то, что можно хорошо озвучить на Западе и то, что будет крайне негативно воспринято западным обществом и СМИ. Все что касается опасности для детей воспринимается на Западе крайне болезненно и жестко. И это надо использовать. Эту ловушку Путин устроил себе сам.
Главное, чтоб https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=************************************************************************************************-Z0gEENM31_kxe5pY5WVw7ZUBDDB_ftrcO4&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський это использовал, а не пытался вновь заглянуть в глаза Путину.