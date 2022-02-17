Рада не голосувала за поправку, через яку ФОПівці вийшли на протести: якось так трапилося в комітеті Гетманцева, що вона збереглася в законі, - Тимошенко
85-а правка закону 2524, через яку ФОПівці вийшли на протести, була сфальшована.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповіла в кулуарах ВР лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
"Коли голосувався закон №2524, ще за часів колишнього спікера парламенту, не була проголосована правка 85. Це зафіксовано стенограмами, практично всіма документами. Ця правка якраз і вивела на вулиці тисячі і тисячі малих підприємців. Так от незважаючи на те, що Верховна Рада проголосували, щоб скасувати цю правку, якось так трапилося в комітеті Гетманцева, що підпис голови Верховної Ради був поставлений під документом, в якому 85-а правка збереглася. Це доведено офіційною експертизою", - зауважила нардеп.
Тимошенко розповіла, що після того, як ФОПівці звернулися до "Батьківщини", члени її команди провели розслідування і з’ясували: "Пан Гетманцев, який очолює профільний комітет і який був на вістрі того, щоб був прийнятий закон (про впровадження РРО. – Ред.), насправді багато років був помічником у проросійського колишнього депутата Верховної Ради, який має зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації. Це означає, що вже йдеться про питання Служби безпеки України. Ми писатимемо спеціальне звернення, щоб СБУ розслідувала, у кого Гетманцев був багато років помічником і чи не веде цей слід по знищенню середнього класу і малого підприємництва "слугами народу" до спецслужб РФ".
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Невже навіть з іваном сулімою не порадились?!
Любий постріл у їх бік і Путлер отримав би казус бейлі і почав повномасштабну війну проти України, а в нас тоді розбіглось усе ккерівництво, міністерства порожні стояли. Тоді треба було трохи часу отямитися після втечи Януковича. Бо до цього миж пам'ятаємо, що таж Одеса у своєї більшості Євромайдан не підтримувала. А ось коли отримали трохи часу, то украінський народ хоча і критикував нашу владу, але й під Кремль лягати незахотів.
Пока не будет работать уголовное преследование за все виды фальсификаций - толку не будет.
А коли про те саме заявив Петро Порошенко?
А ось маловідома у нас стаття в французькій газеті "Парі Матч", де вона говорить, що Путін загрожує всьому світу [23].
Никогда не было и вот опять.
У кого-то есть иллюзии на счет этой хитрожопой нэрпы Тимошенко?
Вот это зрение!
Тай уся боротьба в ЕС й США останніх 100 років провспілок -- це виключно "їжа" , бо це тільки пострадяньски казочки , що капіталісти мовляв самі готові з себе останні тріко зняти , щоб державі було й людам . В реальності кожний соціальний закон це результат компромісів й боротьби за права найманої праці .
А де боротьби нема й не було , там Африка чи компрадоський капіталізм .
Але ж похороботи залишилися в роздвитку десь так в початку 19 століття -- на теорії Адама Сміта й далі економічні й соціальні процеси не розуміють . Й тому так слухаються банкірів з МВФ . Які в свої країнах ніколи таку шкоду нікому не мали би нахабства рекомендувати .