Рада не голосувала за поправку, через яку ФОПівці вийшли на протести: якось так трапилося в комітеті Гетманцева, що вона збереглася в законі, - Тимошенко

85-а правка закону 2524, через яку ФОПівці вийшли на протести, була сфальшована.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповіла в кулуарах ВР лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Коли голосувався закон №2524, ще за часів колишнього спікера парламенту, не була проголосована правка 85. Це зафіксовано стенограмами, практично всіма документами. Ця правка якраз і вивела на вулиці тисячі і тисячі малих підприємців. Так от незважаючи на те, що Верховна Рада проголосували, щоб скасувати цю правку, якось так трапилося в комітеті Гетманцева, що підпис голови Верховної Ради був поставлений під документом, в якому 85-а правка збереглася. Це доведено офіційною експертизою", - зауважила нардеп.

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Тимошенко розповіла, що після того, як ФОПівці звернулися до "Батьківщини", члени її команди провели розслідування і з’ясували: "Пан Гетманцев, який очолює профільний комітет і який був на вістрі того, щоб був прийнятий закон (про впровадження РРО. – Ред.), насправді багато років був помічником у проросійського колишнього депутата Верховної Ради, який має зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації. Це означає, що вже йдеться про питання Служби безпеки України. Ми писатимемо спеціальне звернення, щоб СБУ розслідувала, у кого Гетманцев був багато років помічником і чи не веде цей слід по знищенню середнього класу і малого підприємництва "слугами народу" до спецслужб РФ".