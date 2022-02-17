УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10263 відвідувача онлайн
Новини
6 851 84

Рада не голосувала за поправку, через яку ФОПівці вийшли на протести: якось так трапилося в комітеті Гетманцева, що вона збереглася в законі, - Тимошенко

Рада не голосувала за поправку, через яку ФОПівці вийшли на протести: якось так трапилося в комітеті Гетманцева, що вона збереглася в законі, - Тимошенко

85-а правка закону 2524, через яку ФОПівці вийшли на протести, була сфальшована.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам розповіла в кулуарах ВР лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Коли голосувався закон №2524, ще за часів колишнього спікера парламенту, не була проголосована правка 85. Це зафіксовано стенограмами, практично всіма документами. Ця правка якраз і вивела на вулиці тисячі і тисячі малих підприємців. Так от незважаючи на те, що Верховна Рада проголосували, щоб скасувати цю правку, якось так трапилося в комітеті Гетманцева, що підпис голови Верховної Ради був поставлений під документом, в якому 85-а правка збереглася. Це доведено офіційною експертизою", - зауважила нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція SaveФОП у центрі Києва: мітингувальників відтіснили із Хрещатика, вони прямують під Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тимошенко розповіла, що після того, як ФОПівці звернулися до "Батьківщини", члени її команди провели розслідування і з’ясували: "Пан Гетманцев, який очолює профільний комітет і який був на вістрі того, щоб був прийнятий закон (про впровадження РРО. – Ред.), насправді багато років був помічником у проросійського колишнього депутата Верховної Ради, який має зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації. Це означає, що вже йдеться про питання Служби безпеки України. Ми писатимемо спеціальне звернення, щоб СБУ розслідувала, у кого Гетманцев був багато років помічником і чи не веде цей слід по знищенню середнього класу і малого підприємництва "слугами народу" до спецслужб РФ".

Автор: 

ВР (14949) Тимошенко Юлія (4697) Гетманцев Данило (875) ФОП (154)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
О, баб Юлька проснула...
показати весь коментар
17.02.2022 12:25
+12
срака сракою, але хто ж фальшував закон?
показати весь коментар
17.02.2022 12:27
+12
Для вас усі конкуренти Петра за булаву - вороги, незалежно від їх заяв та дій.
показати весь коментар
17.02.2022 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, баб Юлька проснула...
показати весь коментар
17.02.2022 12:25 Відповісти
На радость пану Курвиметру.
показати весь коментар
17.02.2022 12:26 Відповісти
Для вас усі конкуренти Петра за булаву - вороги, незалежно від їх заяв та дій.
показати весь коментар
17.02.2022 12:32 Відповісти
Вы умеете читать? баб Юлька даже в статье ни словом не обмолвилась о Порохе... Пане , по теме будь ласка трындите.
показати весь коментар
17.02.2022 12:35 Відповісти
Йому «по темі» не платять.
показати весь коментар
17.02.2022 12:36 Відповісти
До чого тут згадування цього персонажу? Її заява викликала у вас недолугу іронію. І певно саме з означеної мною причини. Он нижче і піхота п'ятака встромляє.
показати весь коментар
17.02.2022 12:47 Відповісти
Палька-проститут на зміну заступив)
показати весь коментар
17.02.2022 12:35 Відповісти
а для вас?
показати весь коментар
17.02.2022 12:39 Відповісти
на сьогодні вважаю її меншим з можливих зол.
показати весь коментар
17.02.2022 12:49 Відповісти
я би назвав це наївністю, яка межує із розумовою відсталістю
показати весь коментар
17.02.2022 14:15 Відповісти
Відповідь очевидна. Бо лише святий Петро та його неадекватні сектанти врятують країну навіть від вторгнення інопланетян.
показати весь коментар
17.02.2022 14:54 Відповісти
для мене теж очевидно, що наївністю тут і не пахне...
показати весь коментар
17.02.2022 15:42 Відповісти
Мене сьогодні зранку запитали, хтоб зараз витягнув Україну з такої складної ситуації. Я перебрав усіх політиків, чьї призвища відоми украінцям. Ретельно перебрав, з їх плюсами та минусами. Так крім Юлії Тимошенко взагалі нихто навить близько не підходить на роль Прем'єр-міністра, та бажано щеб прибрати посаду Президента, щоб не руйнував все як колись Ющенко.
показати весь коментар
17.02.2022 16:37 Відповісти
от даремно ви про "ретельно перебрав"...
Невже навіть з іваном сулімою не порадились?!
показати весь коментар
17.02.2022 16:44 Відповісти
смішно, краще згадайте, що робила і говорила ваше найменше зло, коли здавали Крим.....
показати весь коментар
17.02.2022 17:07 Відповісти
А ви пам'ятаєте, що у Криму війська РФ знаходились тоді офіційно, з нашого дозволу?

Любий постріл у їх бік і Путлер отримав би казус бейлі і почав повномасштабну війну проти України, а в нас тоді розбіглось усе ккерівництво, міністерства порожні стояли. Тоді треба було трохи часу отямитися після втечи Януковича. Бо до цього миж пам'ятаємо, що таж Одеса у своєї більшості Євромайдан не підтримувала. А ось коли отримали трохи часу, то украінський народ хоча і критикував нашу владу, але й під Кремль лягати незахотів.
показати весь коментар
17.02.2022 21:08 Відповісти
Хоч одна вона проснулася, а інші в ротяку води набрали і сплять!!!
показати весь коментар
17.02.2022 13:38 Відповісти
Ботекс трохи попустив от щелепи і зарухались.
показати весь коментар
17.02.2022 14:09 Відповісти
Та ти що! БЛТ!!! Товста срака перднула знову. Як у калюжу. Коли ти вдавишся своїм бутєрбродом? лайно
показати весь коментар
17.02.2022 12:26 Відповісти
срака сракою, але хто ж фальшував закон?
показати весь коментар
17.02.2022 12:27 Відповісти
Ти про сраку порошенка?
показати весь коментар
17.02.2022 13:23 Відповісти
Дураками прикидываются.

Пока не будет работать уголовное преследование за все виды фальсификаций - толку не будет.
показати весь коментар
17.02.2022 12:26 Відповісти
жаби і гадюки
показати весь коментар
17.02.2022 12:26 Відповісти
Ну, зараз зграя "ідейних" юлєфобів почне свій "концерт"
показати весь коментар
17.02.2022 12:27 Відповісти
Вже почала свій танець святого Вітта. Завило стадо свинособак.
показати весь коментар
17.02.2022 12:30 Відповісти
Ще одне абинеюлька вилізло )
показати весь коментар
17.02.2022 12:28 Відповісти
Дівуля своєю вузенькою спідницею вирішила прикрити Гетьманцева від своїх виборців, слугу рига Сівковича. Совпаденіє?
показати весь коментар
17.02.2022 12:28 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 12:29 Відповісти
На всю дурню в цій методичці відповідати не буду. Лише про одне
показати весь коментар
17.02.2022 12:35 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 12:37 Відповісти
Вячеслав Ільченко Юлія Тимошенко вперше чітко назвала Росію агресором 17 березня 2014 р. Цю дату необхідно написати на стелі всім, хто зараз на всі лади заявляє, що Тимошенко ніколи не визнавала Росію агресором. А особисто Путіна вона назвала ворогом №1 для України 24 березня, в прямому ефірі ток-шоу Савіка Шустера [15].
А коли про те саме заявив Петро Порошенко?
А ось маловідома у нас стаття в французькій газеті "Парі Матч", де вона говорить, що Путін загрожує всьому світу [23].
показати весь коментар
17.02.2022 12:45 Відповісти
А, че- наговорила Вана много. Поболе Порошенко. Сделала правда, не в пример мало. Ну то таке... Главное ведь- сказать, правда?
показати весь коментар
17.02.2022 12:55 Відповісти
І це все, що ти можеш ляпнути? Міг би я тут розвести полеміку з юлєфобом, але не буду. Я сказано в приказці, не в коня корм. Юлєфобні бидлоїди факти та логіку не сприймають. Бо в їхніх осикових головах не людський розум, а мотлох з застарілих методичок найманих олігархією пропагандонів.
показати весь коментар
17.02.2022 13:02 Відповісти
Ггг! Как мало тебе хватило... И полетели помои))) Вот и цена твоя, сам её и озвучил!
показати весь коментар
17.02.2022 13:07 Відповісти
Не ври, придурок. Даже сейчас Тимошенко обходит стороной назвать путина по сути.
показати весь коментар
17.02.2022 15:25 Відповісти
дивись вище....
показати весь коментар
17.02.2022 17:09 Відповісти
Брехня!!!
показати весь коментар
17.02.2022 13:41 Відповісти
добре це памятаю
показати весь коментар
17.02.2022 17:08 Відповісти
Ну а ти тупа скотиняка в квадраті.
показати весь коментар
17.02.2022 12:56 Відповісти
Ого, як юлєфоба плющить та ковбасить!
показати весь коментар
17.02.2022 13:03 Відповісти
Мене ковбасить те що, в Україні за 30 років не перевелись українські гниди і корисні для ворога ідіоти.
показати весь коментар
17.02.2022 14:52 Відповісти
Ага, "как-то так вышло" ...
Никогда не было и вот опять.
У кого-то есть иллюзии на счет этой хитрожопой нэрпы Тимошенко?
показати весь коментар
17.02.2022 12:31 Відповісти
Хлопці-поліцейські, збирайте всю цю ********* і на Донбас. Хай трохи пороху нюхнуть.
показати весь коментар
17.02.2022 12:32 Відповісти
Тимошенко розповіла, що після того, як ФОПівці звернулися до "Батьківщини", члени її команди провели розслідування ... Шо-та гложут меня смутные догадки , шо фоповцы у Рады - титушня от баб Юльки, бо она против кассовых аппаратов. Шо бы было как во времена Паши Лазаренко, все 100% - халявные, а народу - купоно-бартер.
показати весь коментар
17.02.2022 12:46 Відповісти
Тебе скотину ця *********** годує. Чи ти їси петрові шоколади?
показати весь коментар
17.02.2022 13:28 Відповісти
Дядьку, перестаньте дристати старими методичками.
показати весь коментар
17.02.2022 12:36 Відповісти
да ты прямо стахановец!
показати весь коментар
17.02.2022 12:41 Відповісти
Не, ну а шо вы хотите сказать еще о безхатченчихе... Гдето-же она должна снуваты. то ли дело хапнуть какП.Лазаренко... и - в UAE... А ШО ДЕЛАТЬ...
показати весь коментар
17.02.2022 12:41 Відповісти
Ні, вона не "безхатченко". Їй є де жити. Але такого палацу а ля "Білий дім" сімейки Порошенків у неї нема.
показати весь коментар
17.02.2022 12:47 Відповісти
Нахібалі
показати весь коментар
17.02.2022 12:37 Відповісти
о, теперь понятно, кто оплатил "банкет"
показати весь коментар
17.02.2022 12:37 Відповісти
Там ещё мама помощника сивковича по уши в криминале,майна на ней,как на любовнице сороса,а налогов она оплатила не более чем на пару колготок.
показати весь коментар
17.02.2022 12:39 Відповісти
В СБУ - Баканов. Потому проще сразу обращаться в ФСБ.
показати весь коментар
17.02.2022 12:40 Відповісти
не прошло и двух лет, как баб-юлина "команда" узнала в Гетьманцеве помощника "некоего" депутата...
Вот это зрение!
показати весь коментар
17.02.2022 12:43 Відповісти
Та ж не те, що у порохатих всезнайок. Ви ж навіть не знаєте того, що ваш Гетьман та Сівкович були членами однієї ригальної партії.
показати весь коментар
17.02.2022 12:50 Відповісти
та ясно, мова, віра, армія - то не для вас....
показати весь коментар
17.02.2022 17:10 Відповісти
Гетманцев ..."https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Працював помічником народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича "...
показати весь коментар
17.02.2022 12:53 Відповісти
Юлєфоби, зверніть увагу на дату номера Більд. І одне питання до вас - коли ваш Гетьман назвав Путлєра агресором та фашистом? .
показати весь коментар
17.02.2022 12:57 Відповісти
Перед виборами, щоб доказати дебілам який він патріот.
показати весь коментар
17.02.2022 13:30 Відповісти
Юлєфоби, а про це ви знаєте?
показати весь коментар
17.02.2022 13:07 Відповісти
та ми про все знали... але більш ніж Порох для України не зробив ніхто....
показати весь коментар
17.02.2022 17:12 Відповісти
Давно пора Гетманцева вивести на чисту воду!...
показати весь коментар
17.02.2022 13:15 Відповісти
А мені ФОПівців не жаль, не на йоту. Пам'ятаю, як вони, тупе бидло, топили за Зеленського і слуг.
показати весь коментар
17.02.2022 13:21 Відповісти
Мені теж. Вони в 2010 проголосували за зека , а в 2014 за ненажеру порошенка. Як вам живеться абинеюлька?
показати весь коментар
17.02.2022 13:32 Відповісти
Що ти мелеш, чудо? Я голосував за Кошулинського, а потім за Порошенко.
показати весь коментар
17.02.2022 14:14 Відповісти
Юлія Тимошенко Разом із командою вийшли підтримати мікропідприємців, які продовжують свої протести під стіни Верховної Ради.https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/681679776177647/ https://www.facebook.com/watch/?v=681679776177647
показати весь коментар
17.02.2022 14:13 Відповісти
Хтось помітив різницю між політичними і економічними мітингами. На мітингах за Порошенка поліція веде себе тихо, на рожон не лізе. А з тими хто за їжу можна як з бидлом, бо воно мабуть і є бидло, воно ж за жратву мичить. І ще, тут деякі не задоволені, що політики мовчать. Так коли їм ще на початку допомогу пропонували вони ж всіх нах посилали. Так які притензії.
показати весь коментар
17.02.2022 14:15 Відповісти
Про твою , тупу сраку. Корми своїх випердишів, тим що з неї висрав. Нема мозку, намає їжі. Жери зелене лайно, фоповець сраний. Чи їдь на хутор,з відки приїхало. Нехай байстрюки кормлять і пасуть корв, годують курей. Лайно ти зрадницьке
показати весь коментар
17.02.2022 14:34 Відповісти
Спостерігаю в коментарях дивовижне явище ЄДНАННЯ ЗЕБІЛІВ ТА ПОРОХОФІЛІВ! 😁
показати весь коментар
17.02.2022 14:37 Відповісти
Тебе послухати , так французи це виключно бидло , там за їжу в кубі готові обвалити рідну економіку . Там за кожний цент бастують , причому цент , який на ікру йде , а не як тут в Україні на станній шматок для діточок .

Тай уся боротьба в ЕС й США останніх 100 років провспілок -- це виключно "їжа" , бо це тільки пострадяньски казочки , що капіталісти мовляв самі готові з себе останні тріко зняти , щоб державі було й людам . В реальності кожний соціальний закон це результат компромісів й боротьби за права найманої праці .
А де боротьби нема й не було , там Африка чи компрадоський капіталізм .

Але ж похороботи залишилися в роздвитку десь так в початку 19 століття -- на теорії Адама Сміта й далі економічні й соціальні процеси не розуміють . Й тому так слухаються банкірів з МВФ . Які в свої країнах ніколи таку шкоду нікому не мали би нахабства рекомендувати .
показати весь коментар
17.02.2022 14:37 Відповісти
як добре що в нас є ще такі політики! ну справді, наші "СЛУГИ" видає такі закони, що малий бізнес взагалі ніяк не розвинеться, хоч Тимошенко відстоює права ФОПів і розробляє стратегії і законопроекти поліпшення
показати весь коментар
17.02.2022 15:54 Відповісти
ну действительно, со стороны видно какое пагубное отношение к средним классам! и видимо только Тимошенко обеспокоенная этим! Не вижу чтобы кто-то ещё отстаивал интересы фопов
показати весь коментар
17.02.2022 16:03 Відповісти
Даа, зовсім подуріли! як можна було в період локдаунів, не знизити налоги?? і так доходи скоротились, бізнес тоді вже піддався ризику існування! Та й ще видно слуги вирішили добить (( Знаєте хочеться жити в країні, де будуть підтримувати твої начинання, а не навпаки; та схоже це настане лише з новою владою.
показати весь коментар
17.02.2022 16:09 Відповісти
у меня тоже бизнес к чертям полетел, всё из-за этого законопроекта и + ситуация с эпидемией. так хоть бы какую-то поддержку от государства.... но где там! вот тоже сегодня стоял с фопами, ну хоть Тимошенко обратила внимание
показати весь коментар
17.02.2022 16:35 Відповісти
підтримую! Слуги вже зовсім знахабніли і перестали думати за виживання малого бізнесу, то чому ми маємо це терпіти???
показати весь коментар
17.02.2022 16:26 Відповісти
ФОПи вийшли на мітинг відстояти свої чесні права! Вони хочуть звернути увагу президента на своє скрутне становище! але окрім Тимошенко на їх проблеми чомусь мало хто реагує..
показати весь коментар
17.02.2022 16:31 Відповісти
тепер вся надєжда на той законопрект, що розробила фракція "Батьківщина") думаю це має спрацювати
показати весь коментар
17.02.2022 17:00 Відповісти
Скількиж лайна зразу сплило в коментарях.
показати весь коментар
17.02.2022 17:10 Відповісти
а що це юля ботів найняла?
показати весь коментар
17.02.2022 17:13 Відповісти
 
 