Новації Гетманцева призводять до тиску на український бізнес та заганяють його у "тінь" - економіст
Податкові новації "Слуг народу" на чолі з їхнім ідеологом, головою Комітету ВР з податків та зборів Данилом Гетманцевим шкідливі для української економіки та заганяють у тінь бізнес.
Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук у своєму блозі на Лізі, проаналізувавши відкриті економічні дані.
"Важливим фактором, який дозволяє оцінити, що відбувалося в економіці у 2020-2021 роках, є емісія гривні, яку проводив Нацбанк. Монетарна база 2020 року (станом на кінець року — 768,3 млрд грн) по відношенню до 2019 року (станом на кінець року — 647,2 млрд грн) зросла на 121,1 млрд грн. А у 2021 році (станом на кінець року — 891,1 млрд грн) по відношенню до 2020 року — на 122,8 млрд грн. Ці показники демонструють вкрай невиважену монетарну політику Нацбанку. Саме вона була однією з фундаментальних причин стрибка інфляції у 2021 році", - підкреслив економіст.
Також Кушнірук зауважив, що у розвинених країнах протягом двох останніх "ковідних" років діяли і продовжують діяти різноманітні програми прямої фінансової підтримки діяльності бізнесу з боку державних бюджетів. Причому там це реалізується за рахунок зростання дефіцитів держбюджету та емісії центральних банків, що є причиною суттєвого зростання інфляції у 2021 році в США та європейських країнах.
"В Україні, замість кардинального зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес та реалізації бюджетних програм, які би сприяли саме МСБ, у нас майже всі емісійні кошти бухнули у так зване "Велике крадівництво". А в цій програмі задіяно лише до двох десятків компаній по всій країні, переважна частина яких пов'язана з нинішніми керманичами України", - наголосив економіст.
За його словами, значна частина цих коштів потім була вивезена з країни, адже вони були витрачені на імпорт бітуму для будівництва асфальтобетонних доріг. "Саме в контексті всієї економічної політики нинішніх можновладців варто аналізувати новації пана Гетманцева. Вони, з одного боку, призводять до податкового тиску, у першу чергу, на МСБ, з іншого — не створюють стимулів для "детінізації" їхньої діяльності. Замість цього ми спостерігаємо збагачення можновладців та наближених до них бізнесменів. Тінізацією ж обороту, відповідно зменшенням податкового тиску, МСБ вирішували проблему свого фізичного виживання", - підкреслив Кушнірук. Експерт переконаний: ніякі заходи з фіскалізації не примусять підприємців працювати в "білу", якщо податковий тиск невпинно зростає.
"Потрібна зовсім інша економічна, у тому числі податкова політика, яка передбачатиме кардинальне зменшення податкового тиску прямих податків, бюджетне стимулювання МСБ в участі в бюджетних закупівлях, реалізація різноманітних програм їхнього кредитування з мінімальними процентними ставками. Проте нічого подібного від нинішніх можновладців очікувати не доводиться. Тому ніякої "детінізації" економіки і кардинального збільшення інвестицій, у тому числі іноземних, очікувати не доводиться", - резюмував економіст. Раніше стало також відомо, що у Гетманцева з'явилися щирі супротивники навіть у фракції "Слуга народу": останньою краплею, через яку Гетманцев почав втрачати підтримку сопартійців, стала його ініціатива щодо підвищення рентної плати за газ: її сприйняли всередині фракції вкрай негативно. Тим часом Гетьманцев планує чергові новації: податками збираються обкласти частково самозайнятих українців. До "групи ризику" потрапили репетитори, перукарі, художники, фотографи та багато інших.
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В целом идёт планомерное ослабление и уничтожение государственности.
Основна вимога на сьогодні: ГЕТЬМАНЦЕВА ГЕТЬ! Він причина наших тягостей і додаткових витрат! Одна вимога на кожному кроці, на кожному зібранні, на кожному заході і круглому столі: ГЕТЬМАНЦЕВА - ГЕТЬ! Все інше не на часі. Він має понести особисту політичну відповідальність за руйнування економіки Украіни, за знищення малого бізнесу і злидні украінського народу.
Потрібно вимагати відставку Гетьманцева, його непоофесіоналізм, введе до економічного краху країни, той хто не вміє відрізнити податки від бухгалтерії, не має права обіймати цю посаду, то що він намагається подати як податок можна охарактеризувати б'ю ільш як рекіт
То что они людей пообдирали до нитки, это всё понятно. Большой вопрос куда эти деньги деваются и когда мы с них отчёт будем требовать? Такой Гетьманцев счастливый, они себе в карман половину воруют, а нам показывают- мост сделали, дорогу отремонтировали и т.д, Выставляют суммы за работу в 5 раз выше, чем на самом деле. А по большому счету, это всё за наши деньги. И они на Мальдивы тоже вместо нас ездят. Вывод один - мы терпилы и идиоты(dizzy)
Почему Гетьманцев ,просто глава комитета,стал выше министра экономики,премьер министра,объясните ,не понимаю
Мы действительно всколыхнули болото. Они даже со штрафами устраивают цирк. Типа Гетьманцев хотел протянуть штрафы, а парламентарии не дали ход его закону.
Это все кино. У них слаженная команда. Они знают, что делают.
Под видом благих намерений, типа для выведения нас из «тени» ,бьются до последнего за нашу фискализацию. Они не слышат оппозицию, что в это время оставьте ФОПов в покое, для стабилизации ситуации в стране. Но прибыль Частных лиц в районе 10 млрд от введения РРО не даёт им спать спокойно пока мы все не поставим РРО. А потом скажут, что не были готовы ресурсы, надо типа отложить на время. Но мы уже все к этому времени купим эту хрень. Которая не будет работать.
Вони тупо-продажні .
Нерозумні - не розуміють що цей гетьманолохотрон під виглядом фіскалізації ляже на їхні кишені.
Продажні - готові жертвувати за 30 срібників гідним своїм і нашим життям ,марати свою совість і честь.
А ще дуже безграмотні.
Такі як і влада.
Поэтому не опускаем руки.
Бизнес выгоняют из Украины.
Об'єдналися! "Тобі личить моє кохання", - ЗЕ шепоче Коломойському.
Після вчорашнього шабашу , сьогодні Коломойський отримає цілу державну компанію «Укрнафту» і 9 (!!!) млрд доларів.
Так звана мирова угода, про поділ Укрнафти - є найбільшою корупційною аферою в історії України!
А приходять в лікарню, школу, дитсадок- що за .. пачіму нєту? у вас фсьо далжно бить! Щяс відосік запілім в фейсбукі пра то в какіх умовах дєті/больниє/учєнікі знаходяться!