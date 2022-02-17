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Новини
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Влада має негайно скликати засідання ТКГ та провести консультації у рамках Нормандського формату через обстріл на Донбасі, - Ірина Геращенко

Влада має негайно скликати засідання ТКГ та провести консультації у рамках Нормандського формату через обстріл на Донбасі, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитячого садка на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Співголова фракції Ірина Геращенко наголошує, що треба негайно скликати засідання ТКГ та провести телефонні консультації у рамках нормандського формату.

"Сьогодні зранку окупанти обстріляли дитячий садочок в Станиці Луганській. Дві співробітниці отримали контузії. В Станиці знаходиться не лише КПВВ, там базується частина СММ ОБСЄ, й в принципі цей населений пункт, попри безпосередню близькість з лінією зіткнення, вважався спокійним… Обстріли садочка здійснено забороненою мінськими угодами зброєю", - зазначила парламентар.

Читайте також: Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим "карателям", - Казанський

За її словами, в останні роки контрольовані РФ бойовики порушують режим тиші в основному вночі, коли спостерігачі СММ вже не фіксують порушень.

"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію окупаційних військ проти мирного населення як грубе порушення мінських угод. Обстріл садочка серед білого дня відбуваєтьс на фоні нарощування російських військ поблизу українських кордонів і брехні Кремля про відведення своїх частин та техніки. Ця провокація свідчить про готовність окупанта йти далі в своїх агресивних намірах проти України й потребує жорсткої реакції української влади і світу", - наголосила Геращенко.

Читайте: Російські окупанти обстріляли житлові квартали Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, будинки та газогін. ФОТОрепортаж

За словами нардепа, влада має сьогодні продемонструвати єдність зі Станицею Луганською, жителі якої знаходяться в небезпеці через порушення режиму тиші і обстріли.

"Необхідно негайно скликати засідання ТКГ і обговорювати там деградацію безпекової ситуації, скликати телефонні консультації в нормандському форматі й обговорювати там не формули Штайнмайера, а безпеку українських дітей. Зеленський має апелювати до західних партнерів щодо негайного введення додаткових санкцій проти РФ за ескалацію ситуації на Донбасі і обстріли українських населених пунктів, агресію проти України. Страшні фотографії зі Станиці Луганської надто дисонують з учорашнім пафосом дня єднання, коли за указом Зеленського дітей в школах і садочках, в тому числі і в Станиці Луганській, зганяли на лінійки і інші заходи", - зазначила Геращенко.

Нардеп зауважила, що ці фото украінські дипломати мають негайно продемонструвати на сьогоднішніх слуханнях в Радбезі ООН, які збирає РФ.

Також читайте: Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління "Укрзалізниці" Камишін. ФОТО

Автор: 

обстріл (28316) Донбас (22354) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+11
для початку треба розбудити зеленського
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17.02.2022 12:29
+8
Да щас!
Тут столько врагов вокруг с которыми надо срочно разбираться: ФОПы бастуют, западные СМИ!
Некогда обстрелами заниматься!
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17.02.2022 12:32
+7
Їм немає коли, вони прикидують цифри свого рейтингу, який має бути після вчорашньої "мітки" по Дню Єдності.
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17.02.2022 12:29
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Їм немає коли, вони прикидують цифри свого рейтингу, який має бути після вчорашньої "мітки" по Дню Єдності.
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17.02.2022 12:29 Відповісти
для початку треба розбудити зеленського
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17.02.2022 12:29 Відповісти
пенделями
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17.02.2022 12:33 Відповісти
А байрактары как то эффективней себя показали в прекращении обстрелов. Может не болтать в раде и пиарится, а байрактары требовать применять?
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17.02.2022 12:32 Відповісти
а вдруг куйло обидится, а зеля к нему на встречу набивается
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17.02.2022 13:19 Відповісти
Так там не зеля а Ира Геращенко такую фигню несет, вы статью прочтите на всякий случай.
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17.02.2022 15:00 Відповісти
Я бы вообще начала совсем с малого.
Я бы закрыла тот самуй мост в станице Луганская, по которой из ЛНР прутся любители ихнего русского мира.
Мост тот был отстроен и открыт Бубочкой в самом начале его каденции, как самый важный для Бубочки объект.
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17.02.2022 14:24 Відповісти
А чем вам не нравятся байрактары?
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17.02.2022 15:01 Відповісти
"Очень нравятся" (С) застенчиво отвечу я, как когда то ответил Козлевич О.Бендеру на его вопрос об авиацинном бензине.
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17.02.2022 15:14 Відповісти
Ну тогда не понятно почему вы останавливаете свой выбор не на том что нужно, доказало свою эффективность и нравится а на чем то бесполезном в данной ситуации?
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Почему Вы так защищаете мост в ЛНР?
Вы возите по нему наркотики?
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17.02.2022 15:25 Відповісти
Еще раз: почему Вам так важен мост в ЛНР.
Почему мост так важен Зеленскому и Ермаку я отлично знаю: Ермак - представитель российкой наркомафии в Украине.
Почему мост так дорог Вам?
Вы транспортируете по нему из Луганска метамфетамины?
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17.02.2022 15:26 Відповісти
Это что за бред? Вы статью прочтите там об обстрелах речь идет. Или у вас только методичка с мантрами про мост дерьмака и тд, а прочитать что обсуждаю не обязательно? Еще раз почему вам всрался мост а не уничтожение оккупантов?
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17.02.2022 15:32 Відповісти
Вы предлагаете подставить ВСУ, то есть повестись на провокацию и крайне аккуратно уходите от вопроса про мост.
Вы из Луганска?
Ведь Вы же - из Луганска?
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17.02.2022 15:34 Відповісти
О как: ни в коем случае не пукать даже в сторону убийц украинских граждан? Зерьмак ты не носись со своим мостом, а защищай граждан. Не поддаваться на провокации до оккупации Киева или Львова собрались вместе с ******?
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17.02.2022 15:43 Відповісти
Да щас!
Тут столько врагов вокруг с которыми надо срочно разбираться: ФОПы бастуют, западные СМИ!
Некогда обстрелами заниматься!
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17.02.2022 12:32 Відповісти
хватит уже всех этих вялых ТКГ и "советников по нормандским встречам"..Вопрос уже нужно выносить на ПАРЕ,которое вопреки санкциям вернуло РФ за то,что то соблаговолило заплатить членские взносы..Нужно поднимать вопросы ответственности "осторожных" Германии,Италии,Австрии и Франции,которые поддакивают агрессору и мешают вводить действенные санкции протоив ВОЕННОГО АГРЕССОРА
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17.02.2022 12:36 Відповісти
Влада має негайно дати адекватну відповідь, а не нити разом із опозицією.
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17.02.2022 12:40 Відповісти
Чим тебе вчорашнє свято не влаштовує,зебіл?
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17.02.2022 13:22 Відповісти
_Во время бомбёжек Англии асами рейха Черчиллю требу було созвать срочные консультации с гитлером и его песыголовцями...
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17.02.2022 12:41 Відповісти
Нема у нас гарних ракет от вони і випєндрюються. Танки вже не показують, дрищать.
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17.02.2022 12:44 Відповісти
Обстріляти ворога так щоб вони там βςραλися. Може де-що і за перебик залетить.
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17.02.2022 12:56 Відповісти
і що? це зупини рф
- ЄС тільки говорити вміє
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17.02.2022 12:48 Відповісти
А що вміє твій зепацюк?ах да,воно ж фейкові свята робить ))))
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17.02.2022 13:21 Відповісти
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17.02.2022 13:24 Відповісти
Зескот,а ну все вместе посмейтесь про "путен нападет"...смейтесь,реально ж смешно)
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17.02.2022 13:19 Відповісти
Мост из ЛНР, лично Бубочкой открытый в самом начале Бубочкиной каденции, работает исправно?
А если закрыть тот мост?
А если рвануть его к свиньям собачьим?
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17.02.2022 14:22 Відповісти
Відправте на переговори агента Соколовського...
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17.02.2022 15:00 Відповісти
Та ,уже восемь лет собираются,дура. Обними медведчука с новинским. Полегчает.Фотки квартир выложи своих.Нахер тебе их столько ? Продай хоть одну да на ремонт детсада отдай.
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17.02.2022 15:25 Відповісти
 
 