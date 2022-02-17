Влада має негайно скликати засідання ТКГ та провести консультації у рамках Нормандського формату через обстріл на Донбасі, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитячого садка на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Співголова фракції Ірина Геращенко наголошує, що треба негайно скликати засідання ТКГ та провести телефонні консультації у рамках нормандського формату.

"Сьогодні зранку окупанти обстріляли дитячий садочок в Станиці Луганській. Дві співробітниці отримали контузії. В Станиці знаходиться не лише КПВВ, там базується частина СММ ОБСЄ, й в принципі цей населений пункт, попри безпосередню близькість з лінією зіткнення, вважався спокійним… Обстріли садочка здійснено забороненою мінськими угодами зброєю", - зазначила парламентар.

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За її словами, в останні роки контрольовані РФ бойовики порушують режим тиші в основному вночі, коли спостерігачі СММ вже не фіксують порушень.

"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію окупаційних військ проти мирного населення як грубе порушення мінських угод. Обстріл садочка серед білого дня відбуваєтьс на фоні нарощування російських військ поблизу українських кордонів і брехні Кремля про відведення своїх частин та техніки. Ця провокація свідчить про готовність окупанта йти далі в своїх агресивних намірах проти України й потребує жорсткої реакції української влади і світу", - наголосила Геращенко.

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За словами нардепа, влада має сьогодні продемонструвати єдність зі Станицею Луганською, жителі якої знаходяться в небезпеці через порушення режиму тиші і обстріли.

"Необхідно негайно скликати засідання ТКГ і обговорювати там деградацію безпекової ситуації, скликати телефонні консультації в нормандському форматі й обговорювати там не формули Штайнмайера, а безпеку українських дітей. Зеленський має апелювати до західних партнерів щодо негайного введення додаткових санкцій проти РФ за ескалацію ситуації на Донбасі і обстріли українських населених пунктів, агресію проти України. Страшні фотографії зі Станиці Луганської надто дисонують з учорашнім пафосом дня єднання, коли за указом Зеленського дітей в школах і садочках, в тому числі і в Станиці Луганській, зганяли на лінійки і інші заходи", - зазначила Геращенко.

Нардеп зауважила, що ці фото украінські дипломати мають негайно продемонструвати на сьогоднішніх слуханнях в Радбезі ООН, які збирає РФ.

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