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Новини
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Депутати Великої Британії, Польщі та України можуть створити тристоронній комітет

Депутати Великої Британії, Польщі та України можуть створити тристоронній комітет

Голова комітету з оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобаяс Елвуд висловлюється за створення тристороннього парламентського комітету за участю депутатів Великої Британії, Польщі та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я також хочу привітати той новий альянс, який був створений між моєю країною, вашою та Польщею. Про це оголосив мій прем'єр-міністр минулого тижня. Я знаю, що Бен Воллес, наш міністр оборони, залучений до цього. Це великий потенціал для нас і парламентарі з усіх трьох країн можуть створити тристоронній комітет для того, щоб допомагати просувати ці ідеї вперед. Я готовий свою частину роботи виконати", - сказав Елвуд на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що новий малий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють загальні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

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"Новий формат не прив'язаний до локальної географії - це об'єднання країн, які поділяють загальні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій. Варшава, Київ та Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення загроз безпеки Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, а й великий потенціал тристоронньої співпраці у галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн та регіону загалом", - написав Кулеба у фейсбуці 1 лютого.

Міністр пояснив, що з ініціативою початку такої тристоронньої співпраці у жовтні минулого року виступила Україна.

Велика Британія (5563) Польща (8489) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Отлично!
*УПА* (Украина, Польша, Англия) порвет пердаки ватников и москалей в очередной раз)
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17.02.2022 12:41
+6
Украина правильно делает,что организует новые форматы сотрудничества со странами ЕС и США для препятствия деструктивной деятельности Германии,Франции,италии и Австрии-стран лоббирующих интересы путина в ЕС,НАТО и ООН.Долно быть противодействие путинским "евробляхам-на-прокат"....
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17.02.2022 12:40
+5
Багато плюсів і жодного мінусу.
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17.02.2022 12:38
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Премию себе хлопочет, мудило политическое.
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17.02.2022 12:35 Відповісти
шо, ссышься, кацап?
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17.02.2022 12:38 Відповісти
А что, Кулеба чем-то плохим занимается?
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17.02.2022 12:40 Відповісти
Багато плюсів і жодного мінусу.
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17.02.2022 12:38 Відповісти
Украина правильно делает,что организует новые форматы сотрудничества со странами ЕС и США для препятствия деструктивной деятельности Германии,Франции,италии и Австрии-стран лоббирующих интересы путина в ЕС,НАТО и ООН.Долно быть противодействие путинским "евробляхам-на-прокат"....
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17.02.2022 12:40 Відповісти
Gut !
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17.02.2022 12:40 Відповісти
Отлично!
*УПА* (Украина, Польша, Англия) порвет пердаки ватников и москалей в очередной раз)
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17.02.2022 12:41 Відповісти
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17.02.2022 13:01 Відповісти
Зелених туди не брати, ну їх в сраку.
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17.02.2022 12:42 Відповісти
со штаб-квартирой в варшаве. и эти страны потом потом подпишут там документы о создании нового варшавского договора, к которому так же смогут присоединится и другие страны. ***** умрёт от одного названия нового договора )
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17.02.2022 12:47 Відповісти
Не "умрёт", а здохне !
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17.02.2022 13:03 Відповісти
делать немедленно,время не ждёт..
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17.02.2022 12:51 Відповісти
Не дарма люблю британські серіали
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17.02.2022 12:55 Відповісти
 
 