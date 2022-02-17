Депутати Великої Британії, Польщі та України можуть створити тристоронній комітет

Голова комітету з оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобаяс Елвуд висловлюється за створення тристороннього парламентського комітету за участю депутатів Великої Британії, Польщі та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я також хочу привітати той новий альянс, який був створений між моєю країною, вашою та Польщею. Про це оголосив мій прем'єр-міністр минулого тижня. Я знаю, що Бен Воллес, наш міністр оборони, залучений до цього. Це великий потенціал для нас і парламентарі з усіх трьох країн можуть створити тристоронній комітет для того, щоб допомагати просувати ці ідеї вперед. Я готовий свою частину роботи виконати", - сказав Елвуд на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що новий малий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють загальні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

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"Новий формат не прив'язаний до локальної географії - це об'єднання країн, які поділяють загальні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій. Варшава, Київ та Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення загроз безпеки Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, а й великий потенціал тристоронньої співпраці у галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн та регіону загалом", - написав Кулеба у фейсбуці 1 лютого.

Міністр пояснив, що з ініціативою початку такої тристоронньої співпраці у жовтні минулого року виступила Україна.