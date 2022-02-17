Нардеп "Голосу" Рахманін про обстріл Станиці Луганської: Це елемент тиску. У РФ вважають, що Україна стає згодливою, коли збільшується кількість жертв

Народний депутат "Голосу", член комітету ВРУ з нацбезпеки Сергій Рахманін напряму не пов’язує сьогоднішній обстріл Станиці Луганської із зверненням Держдуми до Володимира Путіна щодо визнання "Л/ДНР".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВРУ.

За словами нардепа, артобстріл Станиці Луганської є одним із елементів тиску, який здійснюється на Україну.

"Він дуже неприємний, жахливий, особливо коли йдеться про людські життя… На превеликий жаль, цей тиск здійснюватиметься і надалі", - наголосив він і додав: "У Росії існує точка зору про те, що Україна стає згодливою, коли збільшується кількість обстрілів, відповідно, і жертв. Вони завжди намагаються тиснути саме на це. Ви пам’ятаєте, наскільки для Зеленського було важливим підписання угоди про дотримання режиму "тиші" (який ніколи повністю не виконувався), як часто він посилався, що як раз завдяки цьому документу зменшилася кількість жертв - і серед військових, і серед цивільного населення. Розуміючи, наскільки для нього чутливе це питання, росіяни просто показують: "якщо ти не будеш більш зговірливим, влаштовуватимемо таке частіше, відповідно, збільшуватиметься кількість жертв, у тебе буде складна ситуація, тому давай домовлятися". Це в перекладі з мови сили на загальновживану людську".

Рахманін зауважив, що цей обстріл є ще одним приводом для того, щоб українські дипломати діяли ще активніше.

Відповідаючи на запитання, що може змусити Росію дотримуватися режиму тиші, політик зазначив: "Змусити Росію дотримуватися режиму тиші, як і міжнародних правил та законів, може тільки дуже жорсткий консолідований тиск з боку всієї світової спільноти".

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Нагадаємо, вранці війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської і влучили у дитячий садок, дві співробітниці зазнали контузії.