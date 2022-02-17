Колишній блок Меркель вимагатиме у Бундестазі негайно надати Києву оборонне озброєння, - посол Мельник
Колишній блок ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, ХДС/ХСС, виступить у Бундестазі за надання зброї Україні.
Про це у твіттері написав посол у Берліні Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні Бундестаг проведе парламентські слухання щодо посилення підтримки України.
"Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу нымецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння", - написав він.
Нагадаємо, раніше канцлер Олаф Шольц та міністр закордонних справ Анналена Бербок нещодавно однозначно відкинули можливість постачання летальної зброї Україні.
Заступниця прессекретаря уряду Крістіане Гоффманн заявила, що Німеччина вже погодилася доставити в Україну польовий шпиталь у дуже короткий термін. Але потім також з'ясувалося, що Німеччина лише дасть на це гроші. Польовий госпіталь буде збудований і доставлений балтійським партнером по НАТО Естонією, яка також чекає "зеленого світла" з Берліна на передачу Україні гаубиць із старих запасів бундесверу.
Водночас, міністр оборони Латвії Пабрікс заявив, що "блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба" .
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
К сожалению наше население так и осталось ментально в совке 70-х, в том самом УССР, в котором они родились. На словах они совок не любят, но скрепы и мышление у них типично совковое, как и в рашке.
Они должны молится что бы Украина выстояла.
Їм повчитись ще в Порошенка треба... 🙂