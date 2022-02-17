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Колишній блок Меркель вимагатиме у Бундестазі негайно надати Києву оборонне озброєння, - посол Мельник

Колишній блок ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, ХДС/ХСС, виступить у Бундестазі за надання зброї Україні.

Про це у твіттері написав посол у Берліні Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні Бундестаг проведе парламентські слухання щодо посилення підтримки України.

"Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу нымецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує збільшити контингент у моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі, - Бербок

Нагадаємо, раніше канцлер Олаф Шольц та міністр закордонних справ Анналена Бербок нещодавно однозначно відкинули можливість постачання летальної зброї Україні.

Заступниця прессекретаря уряду Крістіане Гоффманн заявила, що Німеччина вже погодилася доставити в Україну польовий шпиталь у дуже короткий термін. Але потім також з'ясувалося, що Німеччина лише дасть на це гроші. Польовий госпіталь буде збудований і доставлений балтійським партнером по НАТО Естонією, яка також чекає "зеленого світла" з Берліна на передачу Україні гаубиць із старих запасів бундесверу.

Водночас, міністр оборони Латвії Пабрікс заявив, що "блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою": посол Мельник закликав Німеччину дати зброю Україні

Колишній блок Меркель вимагатиме у Бундестазі негайно надати Києву оборонне озброєння, - посол Мельник 01

Німеччина (7336) зброя (7446) Бундестаг (195) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+24
А де ж був блок Меркель, коли вона була канцлером? Це піар і не більше. Вони знають, що не пройде, тому і вимагають.
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17.02.2022 13:09
+20
И покажите фрицам обстреляные армией РФ школы и дет сады. Вот к чему приводит миролюбие с кремлевским Фюрером
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17.02.2022 13:05
+9
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17.02.2022 13:10
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И покажите фрицам обстреляные армией РФ школы и дет сады. Вот к чему приводит миролюбие с кремлевским Фюрером
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17.02.2022 13:05 Відповісти
так ти кажeш цe тим хто трубу фюрeру дав побудувати.
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17.02.2022 13:21 Відповісти
А де ж був блок Меркель, коли вона була канцлером? Це піар і не більше. Вони знають, що не пройде, тому і вимагають.
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17.02.2022 13:09 Відповісти
Вона, шМеркель, очікувала на посаду в "ґазпромі". Але її обдурили. Тепер її вже нічого не стримує
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17.02.2022 13:15 Відповісти
так труба нe лeгалiзована. яка посада? зрубали сук на якoму сидiли.
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17.02.2022 13:23 Відповісти
То облудлива технологія всіх (і у всьому світі) хто був ВЛАДОЮ, а став меншістю у владі в результаті поразки на виборах... Всі вони раптом стають "правильними". Україна - не виключення!
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17.02.2022 13:23 Відповісти
А тоді той блок блокував.
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17.02.2022 14:21 Відповісти
фріци знають що ті їхні заяви - зараз нічого не варті, це лише гра на публіку. ПО ФАКТУ вони вже заборонили все що можна і ніц не дадуть і не збираються... А це так.... для підтримки іміджу в Европі. Як у нашого Бубочки - ПЕРДЬ в КАЛЮЖУ,
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17.02.2022 13:10 Відповісти
А шо такоє? Звіздюлєй від Байдена отримали? Мацква перестала гроші платити?
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17.02.2022 13:10 Відповісти
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17.02.2022 13:10 Відповісти
Была бы она на должности никогда не решилась бы сказать такое, поскольку ***** держал ее на поводке. А теперь после ухода на пенсию фрау Риббентроп перестала быть такой полезной и интересной для *****, поэтому она решила громогласно об этом прокукарекать.
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17.02.2022 13:11 Відповісти
При слові "русскіє", німаки одразу обсикаються.
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17.02.2022 13:16 Відповісти
як цікаво, я так думаю якщо меркелі візьмуть владу, тоді від них вимагатимуть надати озброєння опозиція?
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17.02.2022 13:19 Відповісти
а в Украiнi хiба нe такe самe?
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17.02.2022 13:25 Відповісти
Ага, и сейчас опять из трубы повеет вкусно газом, слюни бахромой и заткнутся...
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17.02.2022 13:33 Відповісти
Які вони вбіса герої робляться коли нізащо не відповідають.
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17.02.2022 13:39 Відповісти
простите мне мой вопрос, а чо мы к немчуре доколуплись с этим требованием о поставках оружия? они что, единственные в мире оружие производят? как-то непонятно... есть же американцы, бриты, французы, турки, наконец, у которых нет этой "исторической травмы"... может кто-то объяснить?
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17.02.2022 13:40 Відповісти
Психология нищих совков. Они все время требуют, чтоб им помогли и считают, что им все должны. Будто немцы выбирали им дважды осужденного зэка президентом.

К сожалению наше население так и осталось ментально в совке 70-х, в том самом УССР, в котором они родились. На словах они совок не любят, но скрепы и мышление у них типично совковое, как и в рашке.
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17.02.2022 13:49 Відповісти
мы к ним доколупались именно потому что не дают
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17.02.2022 14:01 Відповісти
да и пусть подавятся своим оружием! чего мы именно от них это оружие требуем?
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17.02.2022 14:06 Відповісти
Німцям ми гроші за зброю ВЖЕ заплатили і задаром в них нічого не просимо. А як у кацапа менталітет совковий, то не сплутуй нас з ними.
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17.02.2022 14:06 Відповісти
Сейчас весь западный мир держится на одной Украине, для них Украина это краснейшая линия.
Они должны молится что бы Украина выстояла.
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17.02.2022 13:41 Відповісти
Ну неужели прозрели!! Алилуя!!
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17.02.2022 13:52 Відповісти
что же вы не требовали, когда бабка комсомолка рулила?
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17.02.2022 13:56 Відповісти
Мені здається, що це з тої ж серії, що і рашисти мовби відводять війська. Головне, прокукарікать, а там- хай і світанок не настає.
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17.02.2022 14:05 Відповісти
Нас німецькими чудесами жонглювання принциповістю не здивуєш!
Їм повчитись ще в Порошенка треба... 🙂
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17.02.2022 14:45 Відповісти
Дошло наконец.
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17.02.2022 14:58 Відповісти
Бывшие всегда пиарятся. У власти она бы не дала оружия.
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17.02.2022 17:53 Відповісти
 
 