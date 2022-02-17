Колишній блок Меркель вимагатиме у Бундестазі негайно надати Києву оборонне озброєння, - посол Мельник

Колишній блок ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, ХДС/ХСС, виступить у Бундестазі за надання зброї Україні.

Про це у твіттері написав посол у Берліні Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні Бундестаг проведе парламентські слухання щодо посилення підтримки України.

"Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу нымецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння", - написав він.

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Нагадаємо, раніше канцлер Олаф Шольц та міністр закордонних справ Анналена Бербок нещодавно однозначно відкинули можливість постачання летальної зброї Україні.

Заступниця прессекретаря уряду Крістіане Гоффманн заявила, що Німеччина вже погодилася доставити в Україну польовий шпиталь у дуже короткий термін. Але потім також з'ясувалося, що Німеччина лише дасть на це гроші. Польовий госпіталь буде збудований і доставлений балтійським партнером по НАТО Естонією, яка також чекає "зеленого світла" з Берліна на передачу Україні гаубиць із старих запасів бундесверу.

Водночас, міністр оборони Латвії Пабрікс заявив, що "блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба" .

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