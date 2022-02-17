Від початку доби поранено воїна та двох цивільних. Війська РФ 29 разів відкривали вогонь, застосовуючи важке озброєння, - ООС

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм терористи випустили 32 снаряди. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття.

Також повідомляється, що по околицях Новотошківськового російські найманці тричі відкривали вогонь із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників із мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

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За даними штабу ООС, у напрямку Трудівського ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Старогнатівки – із мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку н.п. Старий Айдар та Мар’їнка - із мінометів калібру 120 мм.

В напрямку н.п. Південне, Майорськ – із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку н.п. Лобачеве – із мінометів калібру 82 мм.

В напрямку н.п.Новоселівка Друга - із протитанкових ракетних комплексів.

В напрямку н.п. Луганське – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Мар’їнки – із мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Світлодарська – із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

В напрямку н.п. Троїцьке – із озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

В напрямку н.п. Попасна – зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку н.п. Зайцеве - із автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку н.п. Невельське - із мінометів калібру 120 мм.

В напрямку н.н. Шуми - із мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Новозванівки – із артилерії калібру 152 мм.

В напрямку н.п. Травневе - із мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Станиці Луганської - із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Авдіївки - із мінометів калібру 120 мм.

В напрямку н.п. Піски - із мінометів калібру 82 мм.

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"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб", - зазначають в штабі ООС.

"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника", - резюмується у зведенні.





