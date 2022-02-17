У разі надзвичайної ситуації метро Києва не їздитиме на лівий берег, - КМДА
Громадський транспорт столиці працює в штатному режимі, у разі надзвичайної ситуації весь транспорт міста працюватиме відповідно до мобілізаційного плану.
Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, інформує Цензор.НЕТ.
"Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище. А саме: метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно 6 годин на день), увесь інший час метрополітен використовуватиметься як укриття. Він забезпечений спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей. При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Кожна станція облаштована герметизуючими затворами. Робота транспорту буде організована відповідно до документів і залежно від ситуації", - пояснив він.
У разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс міста Києва буде працювати за спеціальним режимом.
На всіх підприємствах транспорту буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних посадових осіб. У першу чергу, будуть забезпечуватися перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення. Також буде забезпечено посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до них.
"Розроблені спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену в режимі "Укриття" (зупинка руху поїздів та розміщення в них населення та у наступному вивозимо їх до визначених місць), станції закриваються на час укриття для захисту населення та працівників метрополітену. Що стосується роботи "Червоної" гілки на лівому березі, то вона буде зупинена, оскільки це відкрита ділянка. Але мешканці лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену", - пояснив Кандибор.
Метрополітен працює в посиленому режимі щодо попередження терористичних проявів.
"Для забезпечення життєдіяльності міста роботу магістральних маршрутів громадського транспорту буде збережено. Робота маршрутів із незначним пасажиропотоком може бути зупинена. Вивільнений рухомий склад може бути задіяний для інших потреб, визначених мобілізаційним завданням", - додав він.
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Важко уявити який буде колапс, якщо ворог підірве хоча б 2 з наявних мостів в Києві.
І ПМ у нього не для ведення наступального бою. Завдання такого постового - дати сигнал.
Зараз треба бути готовим аж до захоплення диверсійними групами.
2. где паника ? - это логично