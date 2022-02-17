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У разі надзвичайної ситуації метро Києва не їздитиме на лівий берег, - КМДА

У разі надзвичайної ситуації метро Києва не їздитиме на лівий берег, - КМДА

Громадський транспорт столиці працює в штатному режимі, у разі надзвичайної ситуації весь транспорт міста працюватиме відповідно до мобілізаційного плану.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, інформує Цензор.НЕТ.

"Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище. А саме: метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно 6 годин на день), увесь інший час метрополітен використовуватиметься як укриття. Він забезпечений спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей. При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Кожна станція облаштована герметизуючими затворами. Робота транспорту буде організована відповідно до документів і залежно від ситуації", - пояснив він.

У разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс міста Києва буде працювати за спеціальним режимом.

Також читайте: Головне завдання київського метрополітену в разі вторгнення - евакуація в безпечне місце

На всіх підприємствах транспорту буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних посадових осіб. У першу чергу, будуть забезпечуватися перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення. Також буде забезпечено посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до них.

"Розроблені спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену в режимі "Укриття" (зупинка руху поїздів та розміщення в них населення та у наступному вивозимо їх до визначених місць), станції закриваються на час укриття для захисту населення та працівників метрополітену. Що стосується роботи "Червоної" гілки на лівому березі, то вона буде зупинена, оскільки це відкрита ділянка. Але мешканці лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену", - пояснив Кандибор.

Метрополітен працює в посиленому режимі щодо попередження терористичних проявів.

"Для забезпечення життєдіяльності міста роботу магістральних маршрутів громадського транспорту буде збережено. Робота маршрутів із незначним пасажиропотоком може бути зупинена. Вивільнений рухомий склад може бути задіяний для інших потреб, визначених мобілізаційним завданням", - додав він.

Також читайте: У разі нападу РФ основною функцією київського метро буде перевезення пасажирів з небезпечних районів, - заступниця начальника Київського метрополітену Макогон

Автор: 

Київ (19436) Метрополітен (1416) транспорт (1391)


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Топ коментарі
+2
Те, що зараз мости через Дніпро не охороняють, як це робили в 2014 р., вважаю не нівігловством, а диверсією.
Важко уявити який буде колапс, якщо ворог підірве хоча б 2 з наявних мостів в Києві.
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17.02.2022 13:23
+1
а чем фраза - "подорвут мосты" нарушает правмла цензора , а ?
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17.02.2022 13:27
+1
1. нет военного времени
2. где паника ? - это логично
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17.02.2022 13:35
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Те, що зараз мости через Дніпро не охороняють, як це робили в 2014 р., вважаю не нівігловством, а диверсією.
Важко уявити який буде колапс, якщо ворог підірве хоча б 2 з наявних мостів в Києві.
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17.02.2022 13:23 Відповісти
Думаю, що спершу парашники спробують мости захопити.
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17.02.2022 13:32 Відповісти
Київські мости охоронялися десь до початку 80-х.
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17.02.2022 13:35 Відповісти
і то охоронялися доволі умовно - ходив один співробітник міліції з ПМом (і то не факт), от і вся охорона була.
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17.02.2022 13:44 Відповісти
Ходив один. Ходив з ПМом. Ми бачили одного, а мінімально їх троє на добу.
І ПМ у нього не для ведення наступального бою. Завдання такого постового - дати сигнал.
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17.02.2022 15:05 Відповісти
я до того це, що подібний підхід до охорони зараз би не вирішив нічого
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17.02.2022 15:08 Відповісти
Більш за все, що не вирішив.
Зараз треба бути готовим аж до захоплення диверсійними групами.
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22.02.2022 16:55 Відповісти
Так, теж вважаю, що "зелені чоловічки" всюди і чекають "фас". Треба бути готовими їх знищувати на місцях.
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23.02.2022 09:50 Відповісти
В 2014-2015 роках великі мости в Києві патрулювали змішані групи МДВ та Нацгвардії. По 2-оє чоловік в групі. Ходили по різних сторонах мосту на зустріч один одному.
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17.02.2022 18:25 Відповісти
А есть где-то данные, сколько человек может вместить подземные станции метро, в Киеве?
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17.02.2022 13:26 Відповісти
а чем фраза - "подорвут мосты" нарушает правмла цензора , а ?
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17.02.2022 13:27 Відповісти
распространение панических настроений в военное время - расстрел.
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17.02.2022 13:30 Відповісти
1. нет военного времени
2. где паника ? - это логично
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17.02.2022 13:35 Відповісти
читатели цензора рассматривают вероятные сценарии, модератор устал
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17.02.2022 13:56 Відповісти
А де людей брать?!Всіх стягли фоповців лупасить!
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17.02.2022 13:41 Відповісти
метро не резиновое - оно для родственников и знакомых аппарата. остальным - фигу
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17.02.2022 15:00 Відповісти
Метро 2022
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17.02.2022 15:01 Відповісти
 
 