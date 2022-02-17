Лукашенко заявив про готовність розмістити у Білорусі "ядерну" та "над'ядерну" зброю

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що ядерну зброю буде розміщено в Білорусі лише у разі загроз із боку Заходу.

Про це він заявив сьогодні журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість – 2022" на полігоні Осиповичський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а й ще над'ядерну, перспективну, для того, щоб захистити свою територію", - наголосив Лукашенко.

Але якщо для Білорусі не буде жодних загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут "100 років не потрібна", зазначив він.

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