Лукашенко заявив про готовність розмістити у Білорусі "ядерну" та "над'ядерну" зброю
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що ядерну зброю буде розміщено в Білорусі лише у разі загроз із боку Заходу.
Про це він заявив сьогодні журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість – 2022" на полігоні Осиповичський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а й ще над'ядерну, перспективну, для того, щоб захистити свою територію", - наголосив Лукашенко.
Але якщо для Білорусі не буде жодних загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут "100 років не потрібна", зазначив він.
Топ коментарі
+29 Andriy Kalnyshevsky
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+23 Наглая Морда
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+19 Scorpman Y
показати весь коментар17.02.2022 13:22
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тому бажано іх обох знищити фізично , хоча розумію , що це нереально 😠
Кстати советская россия признала независимость УНР а потом об этом забыла а потом был геноцид
Видать надядрьона ********** Лукашенку вкусила.
Хто еще не в курсе что ордынцы притащили к границам свои малки?
к чему эти вопли-сопли-угрозы?
не буди лихо пока оно тихо !!!
Гипердраник.
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Господи, как же тяжело.
Как же тяжело, что люди совершенно не знают физику, базовую физику, школьную, за 10 класс советской школы.
Да какая, нафиг, разница, грязная бомба или "сверхъядерное" или вообще квадракоптер, когда берешь, например, самый старый советский реактор в Обнинске - и фигак его к свиньям, а сколько там до Москвы?
А можно фигакнуть и вообще учебный реактовр в МИФИ, на Каширке в Москве.
А можно реактор в институте Курчатова, тоже в Москве, только ближе к улице Народного Ополчения, к Хорошевскому шоссе, ну, вы поняли, ближе к чему.
И все - эвакуация населения обеспечена.
А дурень все болтает про "сверхъядерное"...
"Курчатовский институт отмечает 75-летие реактора Ф-1"
http://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki--44715.shtml?g_show=43519&
"ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР
Атомный центр НИЯУ МИФИ"
https://mephi.ru/science/units/Research_nuclear_reactor
"О́бнинская АЭС - первая в мире атомная электростанция, запущена в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года. Расположена в городе Обнинске Калужской области. Первая АЭС, подключённая к общей электрической сети Советского Союза." - Гугл