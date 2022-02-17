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Лукашенко заявив про готовність розмістити у Білорусі "ядерну" та "над'ядерну" зброю

Лукашенко заявив про готовність розмістити у Білорусі

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що ядерну зброю буде розміщено в Білорусі лише у разі загроз із боку Заходу.

Про це він заявив сьогодні журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість – 2022" на полігоні Осиповичський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а й ще над'ядерну, перспективну, для того, щоб захистити свою територію", - наголосив Лукашенко.

Але якщо для Білорусі не буде жодних загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут "100 років не потрібна", зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінська і Москви є домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань, - Лукашенко

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+29
белоруссы должно быть в восторге от перспективы стать мишенью для ответного ядерного удара.
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17.02.2022 13:24
+23
В таком случае США просто обязаны будут разместить ЯО в Украине
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17.02.2022 13:24
+19
а "під'ядерную зброю" - що, не треба?))
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17.02.2022 13:22
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а "під'ядерную зброю" - що, не треба?))
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17.02.2022 13:22 Відповісти
Що таке над'ядерна зброя?
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17.02.2022 13:49 Відповісти
это упаковка
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17.02.2022 13:52 Відповісти
Картина маслом: Бульбенфюрер демонстрирует Стивену Сигалу секретное беларусское СВЕРХЬЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ"!!!
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17.02.2022 13:53 Відповісти
Говорят что баба без мужика дурная. Если посмотреть на холостяков Лукашенка и ***** то ситуация намного сложнее.
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17.02.2022 14:06 Відповісти
Ізвінітє за пошлость, но вместо морковкі надо дорісовать самізнаєтещо))
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17.02.2022 14:09 Відповісти
Ну пусть Украина тоже предложит, в эту игру можно играть вдвоем
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17.02.2022 13:23 Відповісти
белоруссы должно быть в восторге от перспективы стать мишенью для ответного ядерного удара.
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17.02.2022 13:24 Відповісти
а когда "белоруссов" кто-то спрашивал. ) надо будет - сдохнут если батька скажет, с песнями и танцами.
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17.02.2022 14:09 Відповісти
В таком случае США просто обязаны будут разместить ЯО в Украине
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17.02.2022 13:24 Відповісти
Зеленский не разрешит.
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17.02.2022 13:44 Відповісти
Зеленскому два года осталось в президентах ходить.
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17.02.2022 13:46 Відповісти
а вы, батенька, пессимист
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17.02.2022 13:49 Відповісти
Цей батєнька - той ще оптіміст
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17.02.2022 18:05 Відповісти
Лука более долбанутый чем Пу
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17.02.2022 13:25 Відповісти
ЯпУтін+жиріновський=лУкашенко.
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17.02.2022 13:44 Відповісти
Его за яйца держут в кремле, но он сам выбрал этот путь
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17.02.2022 13:45 Відповісти
Не забуваємо....
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17.02.2022 13:26 Відповісти
Дивно що Туреччина та Азербайджан визнали
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17.02.2022 13:40 Відповісти
Да сейчас Азербайджан и Турция благосклонны к Украине но не нужно забывать что это диктатуры.
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17.02.2022 13:56 Відповісти
А шо ви думали інакше?те що вони на двох стулах хочуть сидіти ще не значе хто добрий та поганий для них
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17.02.2022 14:05 Відповісти
Можете сама почитати про це. Там Алієв та Ердоган першими його привітали з перемогою... Але по нашим змі цього не казали, бо малюють братську дружбу)
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17.02.2022 14:07 Відповісти
хто тебя опущенца спрашивать вообще бедет? вова даст команду и тебя не спросит
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17.02.2022 13:26 Відповісти
Вова Зеленский, вы ж уточняйте
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17.02.2022 13:52 Відповісти
Видимо он думает, что находясь в эпицентре, его кудрявая шапка и усы останутся такими же целыми и не потеряют своей формы. Неа. Потеряют, и форму и хозяина.
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17.02.2022 13:26 Відповісти
ох чую доведуть ці два ***** один вусатий,другий плешивий до біди в Європі
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17.02.2022 13:26 Відповісти
Пане, не берiть тяжкого в руки, а дурного в голову.
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17.02.2022 13:31 Відповісти
Тобто, не рвiть серце.
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17.02.2022 13:32 Відповісти
та вкакаються, буде Великий Пшик
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17.02.2022 13:48 Відповісти
спешит в "рай" попэрэд ***** ))
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17.02.2022 13:29 Відповісти
Пора и Украине заявить о возвращении к статусу ядерной державы. Все обещания о защите, признании и т.д. которые давались не выполняются. Придурка с дубиной можно остановить только ломом.
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17.02.2022 13:30 Відповісти
Вон Израиль заявил о статусе ядерной державы, и арабы сразу успокоились, нам тоже так надо, как Израиль
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17.02.2022 13:51 Відповісти
Это путин хочет зарядить по европе от имени лукашенка. Так к россии притензий не будет. Это не мы.
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17.02.2022 13:32 Відповісти
Лука - психічнохворий диктатор , як і його кремлівський виб@ лядок ,
тому бажано іх обох знищити фізично , хоча розумію , що це нереально 😠
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17.02.2022 13:33 Відповісти
над'ядерну - это надкортошка ????
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17.02.2022 13:34 Відповісти
Чудово! Україна разом з Білорусією та Казахстаном підписала угоду про відмову від ядерної зброї. Вихід з угоди однієї зі сторін звільняє від виконання угоди інші сторони.
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17.02.2022 13:34 Відповісти
Ждем когда и Никарагуа из него выйдет? Россия уже вышла если что. ДНЯО был нарушен. Потом США вышла... только Украина в гордом одиночестве придерживается обещаний боясь "абы чего не вышло".. видимо 8- летняя война это недостаточно чтобы понять что договор с россией не стоит ничего...

Кстати советская россия признала независимость УНР а потом об этом забыла а потом был геноцид
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17.02.2022 13:53 Відповісти
Слава Богу, что этому ушлёпку не рассказали про нейтронное, вакуумное и термоядерное....
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17.02.2022 13:34 Відповісти
І супєр переядерну. Отаку на всю Білорусь ракєтіщу.
Видать надядрьона ********** Лукашенку вкусила.
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17.02.2022 13:39 Відповісти
Ужас, теперь ещё нарушат договор по ДНЯО? Топчут международные договора, а что потом. Как с ними договариваться, если они опять договор нарушает?
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17.02.2022 13:41 Відповісти
Это угроза Украине. Нужно Благодарить героев россии Кучму и Кравчука за то что лишили Украину 3500 (три с половиной тысячи) ядерных Тактических боеголовок. О стратегических умолчим.
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17.02.2022 13:43 Відповісти
Да, молодцы. И без ракет оставили, и без крыма
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17.02.2022 13:47 Відповісти
Цікаво, що про Кучму і Кравчука ботоферма мовчить як в рот води набрала)
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17.02.2022 13:51 Відповісти
Треба їм підвищити пенсію і збільшити прислугу,за рахунок платників і захисників.КУРВИ КОМУНАЛЬНІ.
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17.02.2022 15:05 Відповісти
"Тот, кто готов променять свободу на безопасность, не достоин ни свободы, ни безопасности. " Бенджамин Франклин
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17.02.2022 16:12 Відповісти
Размести у себя голове мозг,дятел совковый!
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17.02.2022 13:45 Відповісти
Добрий сусід Брат.
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17.02.2022 13:45 Відповісти
Бульбофюрер решил... Уже смешно. Типо ето он решил. То что кремлевский Фюрер сказал то бульбофюрер и прогавкал.
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17.02.2022 13:47 Відповісти
Шо оно там блеет это картофельное чучело, кого ты так уныло пугаешь чмо?
Хто еще не в курсе что ордынцы притащили к границам свои малки?
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17.02.2022 13:49 Відповісти
З початком «холодної війни», пані та панове. Російських свией історія не навчила.
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17.02.2022 13:49 Відповісти
А что тут такого? Раньше оно стояло и никому не мешало. Кстати, и Украине надо подумать об этом. Одними бабушками с автоматами страну не защитить.
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17.02.2022 13:57 Відповісти
Пора уже Усцатому сосуну ***** войну Рептилоидам объявлять и уё...ывать в созвездие АльдеБаран.
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17.02.2022 13:52 Відповісти
Можно подумать что этому ************ "кнопку" дадут......
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17.02.2022 13:53 Відповісти
кто-то собрался атаковать Белорашку? кто-то у Белорахи отжал кусок территории??
к чему эти вопли-сопли-угрозы?
не буди лихо пока оно тихо !!!
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17.02.2022 13:56 Відповісти
Надо же показать свою важность и коленопреклоненность, выслужиться перед хозяином Кремля......
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17.02.2022 14:02 Відповісти
это настолько очевидно (и уже давно) что раскаряка бульфофюрера наверное войдет в историю))
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17.02.2022 14:08 Відповісти
Тупой и ещё тупее: сверхтупой.
Гипердраник.
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17.02.2022 14:08 Відповісти
Все это понты , 2 дебила могут говорить что угодно под этот шумок.....
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17.02.2022 14:13 Відповісти
"ы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное"
Источник:

Господи, как же тяжело.
Как же тяжело, что люди совершенно не знают физику, базовую физику, школьную, за 10 класс советской школы.

Да какая, нафиг, разница, грязная бомба или "сверхъядерное" или вообще квадракоптер, когда берешь, например, самый старый советский реактор в Обнинске - и фигак его к свиньям, а сколько там до Москвы?
А можно фигакнуть и вообще учебный реактовр в МИФИ, на Каширке в Москве.
А можно реактор в институте Курчатова, тоже в Москве, только ближе к улице Народного Ополчения, к Хорошевскому шоссе, ну, вы поняли, ближе к чему.
И все - эвакуация населения обеспечена.
А дурень все болтает про "сверхъядерное"...

"Курчатовский институт отмечает 75-летие реактора Ф-1"
http://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki--44715.shtml?g_show=43519&

"ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР
Атомный центр НИЯУ МИФИ"
https://mephi.ru/science/units/Research_nuclear_reactor

"О́бнинская АЭС - первая в мире атомная электростанция, запущена в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года. Расположена в городе Обнинске Калужской области. Первая АЭС, подключённая к общей электрической сети Советского Союза." - Гугл
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17.02.2022 14:14 Відповісти
Ядерное оружие у этого идиота в заднице ( там где мозг) - живой, значит стреляет , надо жрать больше гороха и овса. А что такое сверхядерное? Наверное спрятано к специальных сверхзадницах.
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17.02.2022 14:16 Відповісти
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17.02.2022 14:16 Відповісти
Сверхъядерное? Нано-Хуйло, похоже, обещало какой-то новый страшный и ужасный картонный макет переслать.
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17.02.2022 14:17 Відповісти
срочно вызывайте санитаров из U.S. Army Special Forces! тута деду плохо, на бутылку просится!
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17.02.2022 14:24 Відповісти
"Сверхядерное" оружие это для чего? Чтобы взорвать всю галактику вместе со звёдами???
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17.02.2022 14:28 Відповісти
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17.02.2022 14:28 Відповісти
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17.02.2022 15:02 Відповісти
Коли вже виздихають ці криваві диктатори путін ,лукашенко ?
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17.02.2022 15:04 Відповісти
а також мега-, ультра-, супер-, і гіперядерне....
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17.02.2022 15:31 Відповісти
А сверхядерное - это какая-то новая картофельная вундервафля?
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17.02.2022 15:52 Відповісти
 
 