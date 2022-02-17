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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу військами РФ Мар'їнки поранено жінку, яка перебувала на автобусній зупинці, - гуманітарна місія "Проліска". ФОТО

У Мар'їнці (Донецька область) у четвер вранці біля автобусної зупинки внаслідок російського обстрілу зазнала поранення жінка.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 9:50 під час обстрілу Мар'їнки множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини отримала місцева мешканка 1957 року народження. За попередньою інформацією, один із снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар'їнської школи №2, на відстані менше 100 метрів від офісу гуманітарної місії "Проліска" у Мар'їнці", - написав він у Facebook.

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Він зазначив, що каретою швидкої допомоги жінка була доставлена ​​до травматологічного відділення міськлікарні у Кураховому.

"На момент обстрілу жінка була на автобусній зупинці", - додав він

Виконавчий директор благодійної організації Схід SOS, учасник Міжнародної моніторингової місії від України Костянтин Реуцький повідомив: "Валентина Гордєєва, 65-річна мешканка Мар'їнки була поранена сьогодні вранці неподалік свого дому на вулиці Прокоф'єва. Вона чекала автобусу, щоб доїхати на поточне обстеження до лікарні у Красногорівці, але опинилася у іншій лікарні - у Курахово. Де вона, за словами лікарів, проведе близько трьох тижнів. Вона отримала уламкове поранення лівої руки, ще один уламок влучив у живіт, але, на щастя, залишив тільки подряпину".

Тільки до виходу зі свого будинку Валентина нарахувала 27 вибухів.

Внаслідок обстрілу військами РФ Марїнки поранено жінку, яка перебувала на автобусній зупинці, - гуманітарна місія Проліска 01
Внаслідок обстрілу військами РФ Марїнки поранено жінку, яка перебувала на автобусній зупинці, - гуманітарна місія Проліска 02

Автор: 

обстріл (28339) поранення (2798) Донецька область (8386) Мар’їнка (622) найманці рф (2050)


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Топ коментарі
+24
Все эти договоренности и озабоченности до одного места
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17.02.2022 13:26
+20
что-то агрохимия не комментирует событие...
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17.02.2022 13:38
+16
Русские фашисты. Готовы убивать женщин детей.
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17.02.2022 13:35
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Все эти договоренности и озабоченности до одного места
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17.02.2022 13:26 Відповісти
Вот именно, все эти договоренности, до пятой точки и не более.
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17.02.2022 16:09 Відповісти
Российское посольство в Киеве срочно https://www.dymka.com.ua/polityka/znyshhuyut-dokumenty-z-rosijskogo-posolstva-v-kyyevi-pishov-dym-video/ уничтожает документы !
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17.02.2022 13:33 Відповісти
Во-первых, сейчас для этого спец. шредеры используются. Восстановить после которых документы практически нереально. Во-вторых, любые особо ценные документы они могут официально вывезти, как дипломатическую почту.
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17.02.2022 13:44 Відповісти
спалить всё равно надёжнее- Не к добру это
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17.02.2022 14:53 Відповісти
Они таким образом экономят на коммунальных
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17.02.2022 14:54 Відповісти
Я бы не сказал бы что это не возможно.
Я некоторое время работал на одну государственную контору в США. Один из наших бывших сотрудников попал под следствие за нехорошие вещи, и после того когда его вывели из здания, обнаружили что он около часа проводил у шредера. Там внутри уже была куча сплетенных мелких бумажных полосок, целый мешок. Следственный департмент нашей конторы вызвал специальную компанию. Они сразу определили что там было около сто бумаг. Я посмотрел на кучу и сказал следователю что это будет невозможно, эти бумаги сплетены и как, кто и чем их будет их расчесывать. Он посмеялся и сказал что у них есть технологии, специальные машины, сканеры и люди для этого.
На следущee утро нам дали все эти документы в формате PDF.
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17.02.2022 18:06 Відповісти
Станица Луганская, Счастье, Марьянка... ну что, началось?😡
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17.02.2022 13:34 Відповісти
Да,ждут ответку,чтоб заголосить,на нас напали и начать вторжение
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17.02.2022 13:41 Відповісти
Русские фашисты. Готовы убивать женщин детей.
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17.02.2022 13:35 Відповісти
Убивают потому что тактика работает. Сразу Х***ла на переговоры все слезно просят. А то что с террористами НЕЛЬЗЯ вестиникаких переговров тем более идти на уступки потому что в будущем ето приведет к еще большим жертвам, ето к сожалению до многих пока не дошло.
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17.02.2022 13:45 Відповісти
Кто-то в очко путину хочет заглянуть. Бурбу и разведку убрали ,которые взрывали террористов в лифтах , поставили главного разведчика ,который с кацапом в одном доме живет.
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17.02.2022 14:27 Відповісти
"Азабоченость" - серия № 542
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17.02.2022 13:35 Відповісти
что-то агрохимия не комментирует событие...
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17.02.2022 13:38 Відповісти
А что он может на это сказать?
Что украинцев убивают уже 8-ой (!) год?
То есть дольше 2-й мировой?
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17.02.2022 14:20 Відповісти
Ну как, можно обвинить СМИ в "нагнетании обстановки".
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17.02.2022 16:51 Відповісти
Ну шо,зескот,закончил ваш наркоман войну или хочет и дальше на ней наживаться?
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17.02.2022 13:47 Відповісти
СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ СКОТАМ !!!
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17.02.2022 13:47 Відповісти
а жіночка ця, дай Боже щоб одужала, прийде до тями й буде казати: "Хфашисти проклятые, биндеровцы! Наших славных соколов с ДыНыРы хотели убить!"
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17.02.2022 13:59 Відповісти
_Нахера - скакой целью? - ты это придумал, ничего о ней не зная, и тут выковырянное из... носа всем демонстрируешь?
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17.02.2022 14:03 Відповісти
А з такою метою, що там все населення, як духи в афгані: вдень посміхаються, вночі - ріжуть горлянки. І тебе, нахернякнутого, не пошкодують.
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17.02.2022 14:20 Відповісти
Ой повір, таки не все. На собі відчув.
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17.02.2022 15:27 Відповісти
Повний місяць стався 16.02.2022 о 16:56 UTC над меридіаном Улан-Батора.
timeanddate.com/astronomy/moon/light.html?iso=20220216T165631
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17.02.2022 14:05 Відповісти
Це відповідає московському часу 19:56.
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17.02.2022 14:08 Відповісти
Над Москвою повний місяць зійшов 00:45. Майже опівночі.
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17.02.2022 14:17 Відповісти
В тайгу разом з Шойгу.
youtube.com/watch?v=***********
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17.02.2022 14:36 Відповісти
негайно там треба розпочати ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО.... а як же треба заманити сепарів з російськими паспортами щоб побачили нові дороги і відремонтовані будинки викинули рос. паспорти закричали (слава УКРАЇНІ) І КИНУЛИ ЗБРОЮ І ВІЙНА СКІНЧІТЬСЯ... такого не буде.... не треба напружуватися .... а то пишуть що влітку на луганщині там десь починають будувати супер пупер нові дороги і траси.... питання кому і для чого...?
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17.02.2022 15:57 Відповісти
Как там Байден? Озабочен или слегка озабочен!
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17.02.2022 17:06 Відповісти
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17.02.2022 18:23 Відповісти
 
 