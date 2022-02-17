Внаслідок обстрілу військами РФ Мар'їнки поранено жінку, яка перебувала на автобусній зупинці, - гуманітарна місія "Проліска". ФОТО

У Мар'їнці (Донецька область) у четвер вранці біля автобусної зупинки внаслідок російського обстрілу зазнала поранення жінка.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 9:50 під час обстрілу Мар'їнки множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини отримала місцева мешканка 1957 року народження. За попередньою інформацією, один із снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар'їнської школи №2, на відстані менше 100 метрів від офісу гуманітарної місії "Проліска" у Мар'їнці", - написав він у Facebook.

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Він зазначив, що каретою швидкої допомоги жінка була доставлена ​​до травматологічного відділення міськлікарні у Кураховому.

"На момент обстрілу жінка була на автобусній зупинці", - додав він

Виконавчий директор благодійної організації Схід SOS, учасник Міжнародної моніторингової місії від України Костянтин Реуцький повідомив: "Валентина Гордєєва, 65-річна мешканка Мар'їнки була поранена сьогодні вранці неподалік свого дому на вулиці Прокоф'єва. Вона чекала автобусу, щоб доїхати на поточне обстеження до лікарні у Красногорівці, але опинилася у іншій лікарні - у Курахово. Де вона, за словами лікарів, проведе близько трьох тижнів. Вона отримала уламкове поранення лівої руки, ще один уламок влучив у живіт, але, на щастя, залишив тільки подряпину".

Тільки до виходу зі свого будинку Валентина нарахувала 27 вибухів.



