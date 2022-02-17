Внаслідок обстрілу військами РФ Мар'їнки поранено жінку, яка перебувала на автобусній зупинці, - гуманітарна місія "Проліска". ФОТО
У Мар'їнці (Донецька область) у четвер вранці біля автобусної зупинки внаслідок російського обстрілу зазнала поранення жінка.
Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 9:50 під час обстрілу Мар'їнки множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини отримала місцева мешканка 1957 року народження. За попередньою інформацією, один із снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар'їнської школи №2, на відстані менше 100 метрів від офісу гуманітарної місії "Проліска" у Мар'їнці", - написав він у Facebook.
Він зазначив, що каретою швидкої допомоги жінка була доставлена до травматологічного відділення міськлікарні у Кураховому.
"На момент обстрілу жінка була на автобусній зупинці", - додав він
Виконавчий директор благодійної організації Схід SOS, учасник Міжнародної моніторингової місії від України Костянтин Реуцький повідомив: "Валентина Гордєєва, 65-річна мешканка Мар'їнки була поранена сьогодні вранці неподалік свого дому на вулиці Прокоф'єва. Вона чекала автобусу, щоб доїхати на поточне обстеження до лікарні у Красногорівці, але опинилася у іншій лікарні - у Курахово. Де вона, за словами лікарів, проведе близько трьох тижнів. Вона отримала уламкове поранення лівої руки, ще один уламок влучив у живіт, але, на щастя, залишив тільки подряпину".
Тільки до виходу зі свого будинку Валентина нарахувала 27 вибухів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я некоторое время работал на одну государственную контору в США. Один из наших бывших сотрудников попал под следствие за нехорошие вещи, и после того когда его вывели из здания, обнаружили что он около часа проводил у шредера. Там внутри уже была куча сплетенных мелких бумажных полосок, целый мешок. Следственный департмент нашей конторы вызвал специальную компанию. Они сразу определили что там было около сто бумаг. Я посмотрел на кучу и сказал следователю что это будет невозможно, эти бумаги сплетены и как, кто и чем их будет их расчесывать. Он посмеялся и сказал что у них есть технологии, специальные машины, сканеры и люди для этого.
На следущee утро нам дали все эти документы в формате PDF.
Что украинцев убивают уже 8-ой (!) год?
То есть дольше 2-й мировой?
timeanddate.com/astronomy/moon/light.html?iso=20220216T165631
youtube.com/watch?v=***********