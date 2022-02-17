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Російського співака Шуфутинського не впустять до України, оскільки він незаконно відвідував окупований Крим, - Держприкордонслужба

Російського співака Шуфутинського не впустять до України, оскільки він незаконно відвідував окупований Крим, - Держприкордонслужба

Російський співак Михайло Шуфутинський, який раніше незаконно відвідував окупований Крим, а у березні планує дати концерти в Києві, не зможе перетнути кордон України, оскільки отримає заборону на в’їзд за порушення законодавства.

Про це "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо особи, про яку ви запитуєте. У нас на даний момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і під час спроби його в’їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну", - сказав він.

За його словами, для громадян України передбачена адміністративна відповідальність у разі порушення перетину кордону, а для іноземців - адміністративна відповідальність і заборона в’їзду в Україну на 3 роки. Водночас рішення про дозвіл на в’їзд в Україну приймається виключно в пунктах пропуску під час безпосередньої спроби людини перетнути кордон.

Раніше повідомлялось, що російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві.

Читайте: Литва заборонила в'їзд Корольовій та Хабібу, які виступали в окупованому Криму

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5949) росія (65010) артисти (216) Демченко Андрій (343)


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Топ коментарі
+28
Правильно, нам вытные ублюдки не нужны. Не***й шастать!
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17.02.2022 13:46
+20
Чого цапи сюди пхаються ? Немов таргани..
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17.02.2022 13:47
+10
Тот , кто печальные песни воет о ГУЛАГЕ .
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17.02.2022 13:49
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Правильно, нам вытные ублюдки не нужны. Не***й шастать!
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17.02.2022 13:46 Відповісти
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17.02.2022 14:10 Відповісти
Хто це ?
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17.02.2022 13:46 Відповісти
Тот , кто печальные песни воет о ГУЛАГЕ .
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17.02.2022 13:49 Відповісти
3тье сентября, день прощанья.....
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17.02.2022 13:50 Відповісти
Но почему, но почему, расстаться всё же нам пришлось...
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17.02.2022 13:57 Відповісти
ведь было все у нас всерьез, 2 сентября
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17.02.2022 14:40 Відповісти
"Блатной Шансон".В 80-90 г.г. был популярным в ссср.Потом уехал в США.Вернулся.
P.S. Много песен о том как было тяжело сидеть в рУськой тюрьме,ностальгия.
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17.02.2022 13:51 Відповісти
Шансон - это Ш.Азнавур, в той же расее - это Пётр Лещенко и Александр Вертинский.
А эти певуны - Шуфутинский, Круг, Успенская и т.д. - это так, ЖЛОБСКИЙ БЛАТНЯК, или на худой конец - ДВОРОВОЙ РОМАНС.
Но себя они гордо именуют "певцами шансона"
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17.02.2022 14:42 Відповісти
"Блатной Шансон" и просто шансон это есть чччуть другое
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17.02.2022 21:31 Відповісти
Словосочетание "блатной шансон"- это как "лирическая песТня о ментах".
Шансон (песня - франц.) - лирическая песня о любви.
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18.02.2022 12:22 Відповісти
Чого цапи сюди пхаються ? Немов таргани..
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17.02.2022 13:47 Відповісти
Тут много ватников которые их слушают и ходят на их концерты.
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17.02.2022 13:48 Відповісти
мамаРима плачет по его песни))) наверное)))
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17.02.2022 14:22 Відповісти
Я думаю , он умер для Украины .
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17.02.2022 13:48 Відповісти
баканов може воскресити, коли скасує заборону А в Києві буде аншлаґ совків
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17.02.2022 13:50 Відповісти
А як же антисімізм..ж@.. а ж не пускаєте)))) російського)))
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17.02.2022 13:48 Відповісти
Его песню "ненаточены ножи" можно судить
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17.02.2022 13:49 Відповісти
Це не дружбан Жиріновського?
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17.02.2022 13:49 Відповісти
У этого животного нет друзей . Даже в раше .
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17.02.2022 13:51 Відповісти
)))) кивы
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17.02.2022 14:31 Відповісти
Ой, горе-то какое, горюшко! какая потеря для украинской культурыыыы!
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17.02.2022 13:50 Відповісти
Це бурмило тут нахрен не потрібне.
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17.02.2022 13:50 Відповісти
я калєндарь пєрєвєрну...і тя я на... пашлю
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17.02.2022 13:51 Відповісти
І цей боров намилився сюди?
Їм тут медом намазано, чи що?
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17.02.2022 13:51 Відповісти
Їх потрібно пускати на нашу територію і арештовувавти, формуючи обмінний фонд.
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17.02.2022 13:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o63ve0GN6uk
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17.02.2022 13:53 Відповісти
Науй, пора уже старперу на концерт к кобздоху готовиться и жирика с собой захватить, а оно все концерты дает
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17.02.2022 13:53 Відповісти
А шо, у нас есть дураки, что слушает этого побитого молью яврей посыпанного нафталином?
Впрочем, чего чего, а дураков у нас хватает, судя по количеству проголосовавших в 2019 году за зеленского и слуг народа с разного рода полковниками С мешком и опЖопистых старух-колясочниц.
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17.02.2022 13:53 Відповісти
а как же третесентября и кострырябин?
Я если чесно в акУе как потянуло забытых ватанов к нам, видать в параше совсем туго с бабло, то шуфо, то ириша овал, недорепер вообще гастролирует ежегодно.Даже таежные улусы в параше их видать неслушают, что их тянет к нам , каким недоделаным полупокером нужно быть что б на них билеты покупать.
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17.02.2022 13:55 Відповісти
Никогда не понимал людей слушающих такое гуано, хотя о вкусах не спорят. Нотр Дам де Пари мюзикл с украинскими певцами и музыкантами в феврале по всем крупным городам Украины гастролирует, а людям Шуфутинского подавай.
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17.02.2022 13:55 Відповісти
Ну якщо у нас дивляться дебільний квартал, то і від ж/к Шифутинського фанатітимуть!
Тільки нахрін воно тут треба, в Тотьму концерти давать хай валить!
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17.02.2022 14:11 Відповісти
треба пускати всіх ватних шансоністів в Україну і заносити в список паспортні дані тих хто ходить на їхні концерти
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17.02.2022 13:56 Відповісти
Треба забрати їх до себе, надати громадянство і забрати російські паспорти. Я звісно не взмозі осягнути як людина має мислити щоб слухати блатняк, російський блатняк в Україні КАРЛ. Але якщо нарід так любить і неможе без цих кабздонів жити, то треба по панятіям їх віджати у росіїі, ато пананчики і водії маршруток засумують.
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17.02.2022 14:57 Відповісти
Он еще жив... господибоже. Хорошие люди уходят, а такие он коптят небо.
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17.02.2022 13:56 Відповісти
А кто говорил, что его типа пускают и потому зрада ужасная, типа зебилы не закрыли ему доступ? Все таки закрыли. Ненавижу блатняк, так и надо.
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17.02.2022 13:58 Відповісти
нахрен от тут нужен со своим шансоном .... его время ушло ещё с совком.... а в рашке до сих пор он...вот пусть там свою блатоту и напевает...кыш с УКРАИНЫ..🐓
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17.02.2022 14:04 Відповісти
І чого ця рашиська гадва преться в Україну? Німеччина вже остогидла, а іншим ви і нах** не потрібні?!!
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17.02.2022 14:08 Відповісти
нахер тут этот маланец нужен?
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17.02.2022 14:09 Відповісти
Вот и не наступит теперь 3-е сентября ...
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17.02.2022 14:10 Відповісти
Так ты календарь переверни.
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17.02.2022 14:53 Відповісти
Кверх ногами или типа по Оруэллу?
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17.02.2022 16:08 Відповісти
Концерт в Києві:
Шуфутинський - Снег под утро ляжет, и неплохо даже, то что в доме не наточены...
Зал - МОСКАЛІВ НА
Шуфутинський - ...НОЖИ!
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17.02.2022 14:13 Відповісти
по скайпу
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17.02.2022 14:13 Відповісти
таким як Шафутинський, Розенбаум, Круг взагалі потрібно заборонити до нас їздити як пропагандистам кримінального світогляду АУЕ.
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17.02.2022 14:20 Відповісти
Ну Кругу вже не заборониш до нас їздити
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17.02.2022 14:31 Відповісти
С концертами лучше поехать в Северную Корею.
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17.02.2022 14:21 Відповісти
Пусть наступит, но без него.
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17.02.2022 14:22 Відповісти
ПРО ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ МЫ УЖЕ НЕ ПОЕМ
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17.02.2022 14:24 Відповісти
Я думал,что он сдох уже...
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17.02.2022 14:27 Відповісти
А шо скрепные авторитеты уже не кормят?
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17.02.2022 14:28 Відповісти
С его репертуаром как раз в Ростове перед Яныком выступать.
А сюда нехай щастить
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17.02.2022 14:36 Відповісти
Російського співака Шуфутинського не впустять до України Джерело:

І слава Богу, відрижка Радянського союзу Україні не потрібна
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17.02.2022 14:45 Відповісти
Сейчас припоцнутый ЗЕшлимазл порешает и Мойша заедет.
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17.02.2022 14:58 Відповісти
Гоните его взад на роисию
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17.02.2022 15:06 Відповісти
Это пуздро еще поет ?
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17.02.2022 15:21 Відповісти
Не пустят?
Т.е. украинцы останутся без уголовной романтики?
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17.02.2022 15:22 Відповісти
И снова третье сентября
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17.02.2022 15:24 Відповісти
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17.02.2022 16:02 Відповісти
 
 