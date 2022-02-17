Російського співака Шуфутинського не впустять до України, оскільки він незаконно відвідував окупований Крим, - Держприкордонслужба
Російський співак Михайло Шуфутинський, який раніше незаконно відвідував окупований Крим, а у березні планує дати концерти в Києві, не зможе перетнути кордон України, оскільки отримає заборону на в’їзд за порушення законодавства.
Про це "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо особи, про яку ви запитуєте. У нас на даний момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і під час спроби його в’їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну", - сказав він.
За його словами, для громадян України передбачена адміністративна відповідальність у разі порушення перетину кордону, а для іноземців - адміністративна відповідальність і заборона в’їзду в Україну на 3 роки. Водночас рішення про дозвіл на в’їзд в Україну приймається виключно в пунктах пропуску під час безпосередньої спроби людини перетнути кордон.
Раніше повідомлялось, що російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві.
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P.S. Много песен о том как было тяжело сидеть в рУськой тюрьме,ностальгия.
А эти певуны - Шуфутинский, Круг, Успенская и т.д. - это так, ЖЛОБСКИЙ БЛАТНЯК, или на худой конец - ДВОРОВОЙ РОМАНС.
Но себя они гордо именуют "певцами шансона"
Шансон (песня - франц.) - лирическая песня о любви.
Їм тут медом намазано, чи що?
Впрочем, чего чего, а дураков у нас хватает, судя по количеству проголосовавших в 2019 году за зеленского и слуг народа с разного рода полковниками С мешком и опЖопистых старух-колясочниц.
Я если чесно в акУе как потянуло забытых ватанов к нам, видать в параше совсем туго с бабло, то шуфо, то ириша овал, недорепер вообще гастролирует ежегодно.Даже таежные улусы в параше их видать неслушают, что их тянет к нам , каким недоделаным полупокером нужно быть что б на них билеты покупать.
Тільки нахрін воно тут треба, в Тотьму концерти давать хай валить!
Шуфутинський - Снег под утро ляжет, и неплохо даже, то что в доме не наточены...
Зал - МОСКАЛІВ НА
Шуфутинський - ...НОЖИ!
А сюда нехай щастить
І слава Богу, відрижка Радянського союзу Україні не потрібна
Т.е. украинцы останутся без уголовной романтики?
третье сентября