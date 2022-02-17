Російського співака Шуфутинського не впустять до України, оскільки він незаконно відвідував окупований Крим, - Держприкордонслужба

Російський співак Михайло Шуфутинський, який раніше незаконно відвідував окупований Крим, а у березні планує дати концерти в Києві, не зможе перетнути кордон України, оскільки отримає заборону на в’їзд за порушення законодавства.

Про це "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо особи, про яку ви запитуєте. У нас на даний момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і під час спроби його в’їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну", - сказав він.

За його словами, для громадян України передбачена адміністративна відповідальність у разі порушення перетину кордону, а для іноземців - адміністративна відповідальність і заборона в’їзду в Україну на 3 роки. Водночас рішення про дозвіл на в’їзд в Україну приймається виключно в пунктах пропуску під час безпосередньої спроби людини перетнути кордон.

Раніше повідомлялось, що російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві.

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