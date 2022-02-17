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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з "Л/ДНР". У вас є до нас запитання на інші теми?

Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Україна пропонувала провести двосторонні переговори на рівні президентів, однак був відсутній конкретний предмет діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися, але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою", - зазначив офіційний представник Кремля.

Пєсков пояснив, що українська влада пропонувала обговорити з Росією тему Донбасу. Але у Москві, у свою чергу, наголошують на необхідності дискусій з інших тем, оскільки проблема регіону має порушуватися під час бесіди Києва та представників "Л/ДНР".

"Ми говоримо: "Слухайте, давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас. У вас є до нас запитання на інші теми?" Мовчать", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я згоден на будь-який формат перемовин із Путіним, - Зеленський

Раніше представник Кремля заявив, що в Росії фіксують повідомлення з території Донбасу і аналізують обстановку, що нагнітається.

Зеленський Володимир (23732) перемовини (2861) Пєсков Дмитро (1610) путін володимир (23773) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+22
Туалетний йоршик часто використовують за прямим призначенням
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17.02.2022 14:04
+12
Почему он так плохо выглядит?
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17.02.2022 13:57
+7
про крым! когда свой мусор вывезете?
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17.02.2022 14:02
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Почему он так плохо выглядит?
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17.02.2022 13:57 Відповісти
Туалетний йоршик часто використовують за прямим призначенням
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17.02.2022 14:04 Відповісти
сериал под названием "Записки сумасшедшего".. сезон 6 серия 6 эпизод 6
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17.02.2022 14:10 Відповісти
Так він більш ні на що і не згодиться.
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17.02.2022 14:14 Відповісти
Расскажите это любителям Смешка (партия «Сила и честь» - украинская филия гебни)
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17.02.2022 14:21 Відповісти
Почему плохо выглядит?
Как по мне, чем хуже выглядит - тем лучше
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17.02.2022 14:15 Відповісти
термін придатності вийшов
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17.02.2022 14:28 Відповісти
нормально выглядит
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17.02.2022 14:51 Відповісти
шо, замєнілі вову в мавзолєє..?

Из посольства России в Киеве идет дым.

В соцсетях предполагают, что россияне жгут документы.

https://t.me/charter97_org/62117
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17.02.2022 13:58 Відповісти
однозначно жгут шифровки перед эвакуацией
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17.02.2022 14:03 Відповісти
Мабуть бубочка ще й вiдрядив до них перед тим потрусити сажу.
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17.02.2022 14:04 Відповісти
оце дещо нєхороший прізнак, якщо посольство країни-агресора палить купу бомажків.
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17.02.2022 14:07 Відповісти
а может это такой от кацапов казус бейли !?
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17.02.2022 14:17 Відповісти
Ідіть нахрін з своїми запитаннями.Бубочку теж можете прихватити
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17.02.2022 14:01 Відповісти
Питання, коли ви всі повиздихаєте фізично чи морально у бажаннях окуповувати інші країни. Тому що час розплати за ваші діяння прийде, так чи інакше.
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17.02.2022 14:02 Відповісти
про крым! когда свой мусор вывезете?
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17.02.2022 14:02 Відповісти
для клована ничего не изменилось в плане с кем и зачем встречаться - как в квартале встречался со всеми подряд - авось выстрелит корпоративчик, так и в случайной для него должности преза надеется что встреча без темы что-то принесет... для него главное внимание к себе любимому а не результат
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17.02.2022 14:02 Відповісти
Йоршик прямым текстом послал нафиГ, шобы даже не токмо встречаться, но и подумать об этом не смели (насчет Донбасса).
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17.02.2022 14:06 Відповісти
Блазень давно "запав" на *****, хоче знову проситися щоб забрав до себе.
Більше там йому немає про що розмовляти.
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17.02.2022 14:07 Відповісти
Ну так хочется в глаза посмотреть!
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17.02.2022 14:08 Відповісти
Ёрш твою медь, кимвал звенящий!
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17.02.2022 14:08 Відповісти
Срам зелёный...
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17.02.2022 14:09 Відповісти
а про ГУР МО рф з ким?
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17.02.2022 14:12 Відповісти
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17.02.2022 14:14 Відповісти
великий переговорщик зеленских, заставил своим обаянием пойти всех на уступки, а сам только укрепился в роли мирового *идера
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17.02.2022 14:15 Відповісти
путин-***** ,встречаться с ним должны прокуроры в Гаагском Трибунале ...
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17.02.2022 14:18 Відповісти
Донбасс - это скучно.
Давайте обсудим тему нашего извечного БРАТСТВА
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17.02.2022 14:19 Відповісти
На самом деле встречасться с Путиным смысла нет сейчас. Потому что у нас нет никаких козырей для переговоров, и нам нечем угрожать и нам нечего предложить. Убеждать его, что Украина не нападёт на Россию? Так он это и так прекрасно знает.
А так - какой смысл? Единственное, что может быть на таких переговорах - только уступки со стороны Украины. Поэтому действительно, смысла встречаться с ним никакого нет.
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17.02.2022 14:19 Відповісти
Взрывная волна от обстрелов в Донбассе, вспыхнувших утром в четверг, докатилась до Московской биржи и уронила котировки акций и курс рубля, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rubl-i-rossiyskie-akcii-obvalilis-na-novostyakh-ob-obstrelakh-v-dnr-i-lnr-1031203970 finanz.ru .

На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.

Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.

Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
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17.02.2022 14:31 Відповісти
Ну хоть что-то.
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17.02.2022 14:57 Відповісти
Росія - сторона конфлікту на Донбасі!
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17.02.2022 14:19 Відповісти
Да ***** просто сцится от нашего геракла.
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17.02.2022 14:21 Відповісти
Тот самый уникальный случай, когда обсуждаешь Украину ГОДАМИ со ВСЕМИ подряд, кроме самих украинцев. Бункерный театр абсурда
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17.02.2022 14:22 Відповісти
Мразь усатая, скоро ты сам с ними будешь разговаривать, когда эта оголтелая толпа даунецкого отребья передислоцируется к вам и будет грабить ваши магазины и трахать твою соску.
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17.02.2022 14:22 Відповісти
его соска в США
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17.02.2022 16:17 Відповісти
бубочка ну дуже хоче щоб його офіційно прийняли в кремлі.
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17.02.2022 14:23 Відповісти
У нього штукатурка на морді
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17.02.2022 14:28 Відповісти
Я не удивлюсь, если Зе пойдёт на это тайно, о чём быстро все узнают -- я Зе не завидую.
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17.02.2022 14:28 Відповісти

О Донбассе говорите с "Л/ДНР" Ещё один клоун на Московии объявился, на Донбассе не Гражданская война, а обычная война между Украиной и Россией, да и Крым верните Украине, загадили его уже
.
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17.02.2022 14:29 Відповісти
попугайка
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17.02.2022 14:35 Відповісти
Зеленский опять офтальмологом заделался ? В глаза Путину заглянуть хочет ?
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17.02.2022 14:38 Відповісти
коли вже цим лайножерам кацапам нових санкцій завезуть!!?
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17.02.2022 14:42 Відповісти
Бубочка, шо дождался ответа подзаборной шавки куйла? И шо приятно тебе? Мне например неприятно то, что ты своими стенаниями позоришь звание Президента Независимой Украины! А тебе видимо по фигу? Ну иди опять в голобородько…. Не позорь нас украинцев!
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17.02.2022 14:56 Відповісти
Ну зістрічався з ним Пуйло ще в 2019 році, подивився і скривився, не та "величина", дарма що "придворні" величають найвеличнішим лідером **********. Хіба що тільки принизити при капітуляції.
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17.02.2022 15:02 Відповісти
гитлер отравился...бормана так и не нашли..
писков думает что и ему удастся скрыться как и борману..
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17.02.2022 15:03 Відповісти
Піськов, ти дипломат чи сантехнік в кремлі? Як можна говорити з тими (л/днр), кого не існує де-юре?
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17.02.2022 17:28 Відповісти
Гниды вы конченые, а не нация, вас как мутантов утилизировать надо!
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17.02.2022 18:27 Відповісти
Піськов і москалі вважають, що Україна - це щось рівня ЛДНР. І вони з карликами не розмовляють. Дійшло Вова Нелох?
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17.02.2022 22:09 Відповісти
 
 