Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з "Л/ДНР". У вас є до нас запитання на інші теми?
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Україна пропонувала провести двосторонні переговори на рівні президентів, однак був відсутній конкретний предмет діалогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися, але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою", - зазначив офіційний представник Кремля.
Пєсков пояснив, що українська влада пропонувала обговорити з Росією тему Донбасу. Але у Москві, у свою чергу, наголошують на необхідності дискусій з інших тем, оскільки проблема регіону має порушуватися під час бесіди Києва та представників "Л/ДНР".
"Ми говоримо: "Слухайте, давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас. У вас є до нас запитання на інші теми?" Мовчать", - сказав Пєсков.
Раніше представник Кремля заявив, що в Росії фіксують повідомлення з території Донбасу і аналізують обстановку, що нагнітається.
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Как по мне, чем хуже выглядит - тем лучше
Из посольства России в Киеве идет дым.
В соцсетях предполагают, что россияне жгут документы.
https://t.me/charter97_org/62117
Більше там йому немає про що розмовляти.
Давайте обсудим тему нашего извечного БРАТСТВА
А так - какой смысл? Единственное, что может быть на таких переговорах - только уступки со стороны Украины. Поэтому действительно, смысла встречаться с ним никакого нет.
На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.
Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.
Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
О Донбассе говорите с "Л/ДНР" Ещё один клоун на Московии объявился, на Донбассе не Гражданская война, а обычная война между Украиной и Россией, да и Крым верните Украине, загадили его уже
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писков думает что и ему удастся скрыться как и борману..