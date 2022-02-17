Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з "Л/ДНР". У вас є до нас запитання на інші теми?

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Україна пропонувала провести двосторонні переговори на рівні президентів, однак був відсутній конкретний предмет діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися, але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою", - зазначив офіційний представник Кремля.

Пєсков пояснив, що українська влада пропонувала обговорити з Росією тему Донбасу. Але у Москві, у свою чергу, наголошують на необхідності дискусій з інших тем, оскільки проблема регіону має порушуватися під час бесіди Києва та представників "Л/ДНР".

"Ми говоримо: "Слухайте, давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас. У вас є до нас запитання на інші теми?" Мовчать", - сказав Пєсков.

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Раніше представник Кремля заявив, що в Росії фіксують повідомлення з території Донбасу і аналізують обстановку, що нагнітається.