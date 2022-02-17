УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4168 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2022 Війна
801 6

Рада планує додатково виділити на потреби тероборони 1,2 млрд грн, - "слуга народу" Завітневич

Рада планує додатково виділити на потреби тероборони 1,2 млрд грн, -

Голова комітету ВРУ з питань нацбезпеки, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич вніс до парламенту законопроєкт, згідно з яким на потреби тероборони планують виділити додатково 1,2 мільярда гривень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

"Це розрахована та потреба, яка необхідна на цей рік", - зазначив нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 79-річна Валентина Константиновська, яка потрапила на першу шпальту The Times, про підготовку в теробороні: "Я повинна допомагати чим можу. Може прийдеться і колись постріляти". ВIДЕО

Він нагадав, що загальний бюджет сил територіальної оборони на цей рік складає 3 мільярди 98 мільйонів гривень.

"З цієї суми виплата грошового забезпечення становить 2 мільярди 865 мільйонів", - додав голова комітету.

Завітневич також розказав, що кошти міських громад не будуть направлені на купівлю набоїв та зброї, тому що це забезпечує Міноборони.

Автор: 

ВР (14949) держбюджет (2390) Завітневич Олександр (55) тероборона (384)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай гроші дає Європа, бо прийдеться самим воювати.
Паде Україна і прийде кінець Європі.
А в США з партнерів зостанеться тільки Великобританія і Канада і США тоді вже не буде супердержавою.
показати весь коментар
17.02.2022 14:02 Відповісти
Грошове забезпечення кому? На фото всі добровольці.
показати весь коментар
17.02.2022 14:05 Відповісти
новый распил... сомневаюсь что на эти деньги пошьете броники и отольете кевларовые каски...
показати весь коментар
17.02.2022 14:05 Відповісти
взуттям і касками не навоюєш
показати весь коментар
17.02.2022 14:06 Відповісти
даже если тебе выдадут калаш и 100 патронов, но не дадут броник и нормальную каску - ты труп через 10 мин боя
показати весь коментар
17.02.2022 14:35 Відповісти
Коли мені доводилось надівати бронік він називався жзт і його вага була десь 16 кг. Каска називалась сфера теж така може і не важка коли тільки надів але через годину. Все це, як казав інструктор для того, щоб потім у труні виглядати, як живий. І 100 патронів незабагато для 10 хвилин бою, чи це на два дні?
показати весь коментар
17.02.2022 16:24 Відповісти
 
 