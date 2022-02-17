Рада планує додатково виділити на потреби тероборони 1,2 млрд грн, - "слуга народу" Завітневич

Голова комітету ВРУ з питань нацбезпеки, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич вніс до парламенту законопроєкт, згідно з яким на потреби тероборони планують виділити додатково 1,2 мільярда гривень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

"Це розрахована та потреба, яка необхідна на цей рік", - зазначив нардеп.

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Він нагадав, що загальний бюджет сил територіальної оборони на цей рік складає 3 мільярди 98 мільйонів гривень.

"З цієї суми виплата грошового забезпечення становить 2 мільярди 865 мільйонів", - додав голова комітету.

Завітневич також розказав, що кошти міських громад не будуть направлені на купівлю набоїв та зброї, тому що це забезпечує Міноборони.