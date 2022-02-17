Штовханина під час акції SaveФОП під будівлею ВР: правоохоронці затримали п'ятьох мітингувальників

Сьогодні від ранку у центрі Києва протестують мітингувальники руху SaveФОП. Під час протесту виникла низка локальних сутичок, правоохоронці затримали 5 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

У зв'язку із акцією сьогодні вранці поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та поліція діалогу заступили на посилене несення служби у зв’язку із анонсованою акцією

"На місці працюють співробітники поліції діалогу, які роз’яснюють учасникам вимоги чинного законодавства. Однак, попри це, громадяни заблокували рух транспорту вулицею Грушевського, а окремі учасники при спробі звільнити проїжджу частину влаштували штовханину із правоохоронцями", - зазначають у Нацполіції.

Також повідомляється, що під час заходу частина громадян вийшла на вулицю Грушевського, чим перешкоджала руху транспортних засобів. На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину.

За інформацією правоохоронців, на даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі акція біля ВРУ триває. Поліцейські закликають учасників дотримуватися встановлених правил поведінки та заявленого мирного формату заходу.