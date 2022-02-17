Штовханина під час акції SaveФОП під будівлею ВР: правоохоронці затримали п'ятьох мітингувальників
Сьогодні від ранку у центрі Києва протестують мітингувальники руху SaveФОП. Під час протесту виникла низка локальних сутичок, правоохоронці затримали 5 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.
У зв'язку із акцією сьогодні вранці поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та поліція діалогу заступили на посилене несення служби у зв’язку із анонсованою акцією
"На місці працюють співробітники поліції діалогу, які роз’яснюють учасникам вимоги чинного законодавства. Однак, попри це, громадяни заблокували рух транспорту вулицею Грушевського, а окремі учасники при спробі звільнити проїжджу частину влаштували штовханину із правоохоронцями", - зазначають у Нацполіції.
Також повідомляється, що під час заходу частина громадян вийшла на вулицю Грушевського, чим перешкоджала руху транспортних засобів. На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину.
За інформацією правоохоронців, на даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських.
Наразі акція біля ВРУ триває. Поліцейські закликають учасників дотримуватися встановлених правил поведінки та заявленого мирного формату заходу.
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Їй на апарат треба працювати два роки.
А то как по анекдоту "Мы же джентльмены, мы верим друг другу" - вот тут мне карта и попёрла
Вот это оно и есть. Проверка (вернее идентификация покупателя) у нас от 50000 по безналу, у некоторых ФОПов в центре столько женская сумочка стоит самая завалящая.
лоховпокупателей и купят.
Купив за гривню - продав за 10. Такі вони!
Если они и так исправно платят налоги?
Я пока вижу только "непроведение расчетных операций через РРО/ПРРО с фискальным режимом работы" и тому подобное. За что какраз драть и положено.
Приличный чел бы цитату дёрнул, но с вами то всё ясно
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНОГО РРО:
Регистрация бесплатная и выполняется on-line. То есть ехать и писать заявления в налоговую не нужно. Отправляешь скан заявления - и тебя регистрируют в системе, выдают логин и пароль для входа.
Кассовый аппарат покупать и регистрировать не надо.
Заключать договор с сервисной службой и платить им деньги за обслуживание не требуется.
Для работы нужен только компьютер, или планшет, или смартфон и принтер. Есть программы под Android и iOS. Для планшетов и смартфонов продаются специальные мобильные принтеры, которые отлично подойдут интернет-магазинам, таксистам и прочим мобильным торговцам.
Заполняете в своем виртуальном кабинете базу наименованиями товаров, ценами и вперед - работать.
Нет необходимости закрывать каждый кассовый день, печатать отчеты и хранить их 5 лет.
Не нужно вести кассовую книгу.
В случае закрытия торговой точки или отказа от использования виртуальной кассы достаточно послать заявление on-line.
Без касового термінала тебе в тюрму посадять.
Податкова система штатів просто драконівська. Не треба ля-ля!
А корупцію в Україні більше всього розводять саме ФОПи.
Контрабанда,просрочка,гнилой продукт це те саме чим ви
любите заніматися. Не прибідняйтеся,вам віри немає!
невігластво.Брехня брехнею поганяє!