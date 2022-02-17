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Штовханина під час акції SaveФОП під будівлею ВР: правоохоронці затримали п'ятьох мітингувальників

Штовханина під час акції SaveФОП під будівлею ВР: правоохоронці затримали п'ятьох мітингувальників

Сьогодні від ранку у центрі Києва протестують мітингувальники руху SaveФОП. Під час протесту виникла низка локальних сутичок, правоохоронці затримали 5 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

У зв'язку із акцією сьогодні вранці поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та поліція діалогу заступили на посилене несення служби у зв’язку із анонсованою акцією

"На місці працюють співробітники поліції діалогу, які роз’яснюють учасникам вимоги чинного законодавства. Однак, попри це, громадяни заблокували рух транспорту вулицею Грушевського, а окремі учасники при спробі звільнити проїжджу частину влаштували штовханину із правоохоронцями", - зазначають у Нацполіції.

Також повідомляється, що під час заходу частина громадян вийшла на вулицю Грушевського, чим перешкоджала руху транспортних засобів. На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину. 

За інформацією правоохоронців, на даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція SaveФОП під Радою. Правоохоронці відтісняють мітингувальників, відбувається штовханина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі акція біля ВРУ триває. Поліцейські закликають учасників дотримуватися встановлених правил поведінки та заявленого мирного формату заходу.

Автор: 

ВР (14949) Київ (19436) мітинг (753) Нацполіція (15142) протест (2397) ФОП (154)


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Топ коментарі
+10
З ОП строчиш коментарі? Обід у вас?
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17.02.2022 14:12
+10
Ось скажи нахера касовий апарат коли та баба продає пять трусів в день?
Їй на апарат треба працювати два роки.
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17.02.2022 14:13
+8
Чому? Заважають Верховному Головнокомандуючому, Генералісімусу Архістратегу Кловуну з квартала95 будувати стратегічну оборону в кварталі95?
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17.02.2022 14:12
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Зараз ці мітинги не на часі.
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17.02.2022 14:08 Відповісти
З ОП строчиш коментарі? Обід у вас?
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17.02.2022 14:12 Відповісти
Та це ж ПЕСик. Схоже, вони зараз в ОПі зависають
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17.02.2022 14:32 Відповісти
Це моя особиста думка.
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17.02.2022 14:38 Відповісти
Усі зрадники таку ж мають !
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17.02.2022 17:20 Відповісти
Чому? Заважають Верховному Головнокомандуючому, Генералісімусу Архістратегу Кловуну з квартала95 будувати стратегічну оборону в кварталі95?
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17.02.2022 14:12 Відповісти
Идиоты не способны купить кассовый аппарат ?
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17.02.2022 14:10 Відповісти
Ось скажи нахера касовий апарат коли та баба продає пять трусів в день?
Їй на апарат треба працювати два роки.
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17.02.2022 14:13 Відповісти
Пусть на рынке продаёт. Там касса не нужна.
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17.02.2022 14:17 Відповісти
Так ей и не надо . Постановление читай , олень .
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17.02.2022 14:17 Відповісти
На цензоре была новость схожая тема с этим переходом в Польше .так там эти аппараты были оформлены то ли бесплатно то ли по по такой схеме где фоп платит 1/3 и в рассрочку и под минимальный процент.что этот переход не ложиться бременем даже при продажи пяти трусов день.
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17.02.2022 14:19 Відповісти
Для продажи пяти трусов можно использовать бесплатный ПРРО от налоговой. Он очень кривой, но для трусов вполне.
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17.02.2022 14:29 Відповісти
Зачем украинцу иметь кассовый аппарат если его оборот в год не превышает 230 000грн? Дебилы у власти, если мозгов не хвата, то поинтересуйтесь как это делается в соседних странах
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17.02.2022 14:41 Відповісти
Поставь кассовый аппарат и покажи, что не превышаешь вот твои заявленные 230000 (там же вроде 3 млн?)

А то как по анекдоту "Мы же джентльмены, мы верим друг другу" - вот тут мне карта и попёрла
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17.02.2022 14:44 Відповісти
Зачем кассовый аппарат для учёта, если любого украинца легко проверить по движению денег при покупке дорогих вещей(паспорт предъявляй), а если он зарабатывает и тратит в месяц сумму 20 000грн то глупо его проверять, есть службы, есть завистливые соседи ,информаторов хвата ,
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17.02.2022 14:56 Відповісти
"Мы же джентльмены, мы верим друг другу" - вот тут мне карта и попёрла

Вот это оно и есть. Проверка (вернее идентификация покупателя) у нас от 50000 по безналу, у некоторых ФОПов в центре столько женская сумочка стоит самая завалящая.
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17.02.2022 15:01 Відповісти
Мне как то уже не хочется с тобой вести беседу когда ты о сумочке заговорил за 50 000грн, ты ещё сравни тамаду у которой на шее цепь из "золота"
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17.02.2022 15:12 Відповісти
да езжай в свой израиль картавый, не тошни тут свои аппаратом
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17.02.2022 15:19 Відповісти
а на шо его ставить ? а главное - зачем ? вместо того шоб следить как завозят товар - ЕПИЦЕНТР ,АТБ и так далее ,как вывозят эшелонами металл и дерево ,руду ,пшеницу ,завозят бензин ,нефть - нет там же дадут сразу по рукам - а уничтожать малый и средний бизнес можно - небудет поддержки не Майданов,не армии нашей - правда хорошо - не пишите глупости - разберитесь - так ведь нельзя
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17.02.2022 14:45 Відповісти
Всмысле вместо? Одновременно. Или есть желание продолжать и поддерживать уход от налогов по мелкому и драть только крупный? Идея, конечно, интересная.
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17.02.2022 14:53 Відповісти
Не притворяйся подгерманцевым, государство должно определиться от какой суммы можно считать украинца налогоплательщиком, в Украине если по справедливости 70% мелкому бизнесу государство ещё должно доплачивать
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17.02.2022 15:01 Відповісти
Судячи по твому тупому питанню ти за Зебілів голосував
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17.02.2022 14:14 Відповісти
Судя по всему , не все тупые голосовали за зелю .
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17.02.2022 14:18 Відповісти
для того шобы зеленский снова не стал президентом Украины ,нужны союзники - если вы порохобот вы делаете медвежью услугу Порошенко - хотя разделай и властвуй не сегодня передумали - плохо это - опять победят зеленые это как минимум с таким подходом
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17.02.2022 14:37 Відповісти
Поднимут цены, соберут деньги с лохов покупателей и купят.
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Паравоз! Так ФОПівці тількі тим і занімаються!
Купив за гривню - продав за 10. Такі вони!
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17.02.2022 15:52 Відповісти
Ленивый у нас народ. Им даже это лень. Проще ныть "денег не хватает" и клянчить субсидию у государства.
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17.02.2022 16:18 Відповісти
На кой фиг фопам эти дорогущие кассы и огромнейшие штрафы за ошибки при наборе чека?
Если они и так исправно платят налоги?
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17.02.2022 14:28 Відповісти
Огласите пжста размер огромнейших штрафов "за ошибки при наборе чека". Желательно со сцылками на zakon.rada.gov.ua
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17.02.2022 14:30 Відповісти
https://biz.ligazakon.net/ru/news/201568_shtrafy-za-narushenie-primeneniya-rro---2021
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17.02.2022 14:33 Відповісти
Молодец. Теперь найди там "за ошибки при наборе чека".
Я пока вижу только "непроведение расчетных операций через РРО/ПРРО с фискальным режимом работы" и тому подобное. За что какраз драть и положено.
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17.02.2022 14:47 Відповісти
Зебил, читай столько раз, сколько тебе нужно, что бы понять написанное, это уже не мои проблемы
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17.02.2022 14:54 Відповісти

Приличный чел бы цитату дёрнул, но с вами то всё ясно
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17.02.2022 14:57 Відповісти
до вас просто почему то не доходит = затраты на выполнения этого закона перекроют все доходы от него - это кроме коррупции при этом - не зря в США и во многих других странах нет ФИСКАЛЬНЫХ (если не понимаете шо это прочтите в нете) кассовых аппаратов - не повторяйте глупости больных зеленых дебилов
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17.02.2022 14:40 Відповісти
Это - ЗЕленый тролль. Не тратьте силы.
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17.02.2022 14:52 Відповісти
Не знаю, чо там в США, а в Европах фискалят ажбигом. Причём не везде так гладко как у нас с ПРРО - в Словакии отдельный фискальный блок обязателен.
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17.02.2022 14:55 Відповісти
вот вам Словакия - сравните с нами и поймете может быть,а в Штатах нет Фискальной кассы - все по заявочному принципу (верят на слово - но если поймают на вранье - ховайся это так )

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНОГО РРО:

Регистрация бесплатная и выполняется on-line. То есть ехать и писать заявления в налоговую не нужно. Отправляешь скан заявления - и тебя регистрируют в системе, выдают логин и пароль для входа.
Кассовый аппарат покупать и регистрировать не надо.
Заключать договор с сервисной службой и платить им деньги за обслуживание не требуется.
Для работы нужен только компьютер, или планшет, или смартфон и принтер. Есть программы под Android и iOS. Для планшетов и смартфонов продаются специальные мобильные принтеры, которые отлично подойдут интернет-магазинам, таксистам и прочим мобильным торговцам.
Заполняете в своем виртуальном кабинете базу наименованиями товаров, ценами и вперед - работать.
Нет необходимости закрывать каждый кассовый день, печатать отчеты и хранить их 5 лет.
Не нужно вести кассовую книгу.
В случае закрытия торговой точки или отказа от использования виртуальной кассы достаточно послать заявление on-line.
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17.02.2022 16:24 Відповісти
Не бреши! В США любий дохід обкладається податками.
Без касового термінала тебе в тюрму посадять.
Податкова система штатів просто драконівська. Не треба ля-ля!
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17.02.2022 15:36 Відповісти
вместо того шоб оскорблять ,тем более в нете(безответно и безопасно) - ви бы "товарищь" познакомились бы с вопросом - кассовые аппараты так есть - но они не Фискальные ( погуглете шо це таке)))) а нормальный бизнес - в любой стране работает по принципу - постоянного покупателя - весь маркетинг на это рассчитан по сему отдельные дебилы бывают ,так и не которые фопы таки голосовали за зеленского как пример)))
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17.02.2022 16:12 Відповісти
Чунгачгад! Я тобі розсписав як там в штатах оподатковують.
А корупцію в Україні більше всього розводять саме ФОПи.
Контрабанда,просрочка,гнилой продукт це те саме чим ви
любите заніматися. Не прибідняйтеся,вам віри немає!
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17.02.2022 15:46 Відповісти
виталий открою маленький секрет - при регистрации на цензоре ,видно уровень юнита - по сему мнение - - оператора совковой лопаты важно - но)))))
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17.02.2022 16:15 Відповісти
Мені твої секрети непотрібні. А твої відповіді повне
невігластво.Брехня брехнею поганяє!
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18.02.2022 15:43 Відповісти
россия сообщила о применении слезоточивого газа.
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17.02.2022 14:34 Відповісти
На России ещё сказали что двум ФОПам руки отрубали в полицейском участке
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17.02.2022 14:43 Відповісти
Теперь объявят их сепаратистами, и по закону военного времени ...
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17.02.2022 15:15 Відповісти
 
 