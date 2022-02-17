УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4255 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 234 15

Обстрілами на Донбасі Росія загострює конфлікт, щоб змусити Україну виконувати Мінські домовленості, - нардеп "Голосу" Костенко

Обстрілами на Донбасі Росія загострює конфлікт, щоб змусити Україну виконувати Мінські домовленості, - нардеп

Обстріл Станиці Луганської є провокацією та намаганням Росії за допомогою "ЛДНР" ескалувати конфлікт.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР, нардеп "Голосу", секретар комітету з нацбезпеки та оборони Роман Костенко.

За його словами така ескалація може бути направлена на те, щоб змісити Україну виконувати Мінські домовленості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами, - Безугла

Зі слів Костенка, українські спецслужби та військовослужбовці інформують про те, що зараз в "ЛНР" нагнітають ситуацію.

"Вони (найманці РФ. – Ред.) звинувачують наших військових в обстрілі їх районів, розповідають, що ми готуємося запустити ракети "Точка-У" по де-яким нашим містам. Тобто вони намагаються до чогось підготувати своє населення та якось пояснити чому використовують зброю. Вони не заперечують, що ескалують ситуацію на сході", - зауважив політик.

Автор: 

ВР (14949) обстріл (28339) росія (65010) мінські угоди (2231) найманці рф (2050) Костенко Роман (206)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Чтоб выполнить минские договоренности ? ?!!!! Что за бред .???
показати весь коментар
17.02.2022 14:13
+6
Ото, де таких вумних беруть?!
Обстрілами - російські війська порушують перший пункт МД-2.
показати весь коментар
17.02.2022 14:24
+4
Текст по дебильному написан как буд-то Украина их не выполняет
показати весь коментар
17.02.2022 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чтоб выполнить минские договоренности ? ?!!!! Что за бред .???
показати весь коментар
17.02.2022 14:13 Відповісти
Согласен . Пусть они эти "соглашения" засунут себе в ватный зад .
показати весь коментар
17.02.2022 14:27 Відповісти
Текст по дебильному написан как буд-то Украина их не выполняет
показати весь коментар
17.02.2022 14:15 Відповісти
Ото, де таких вумних беруть?!
Обстрілами - російські війська порушують перший пункт МД-2.
показати весь коментар
17.02.2022 14:24 Відповісти
дикость в самом словосочетании ПОНУЖДЕНИЕ К МИРУ-- ВОЙНОЙ....
показати весь коментар
17.02.2022 14:24 Відповісти
Слуги, рекомендуете МЗС через ВР задіяти механізм міжнародних консультацій з підписантами Будапештського меморандуму +КНР+Франції про практичне його застосування. Шукайте гарантії миру. Досить гратися в приманка.
показати весь коментар
17.02.2022 14:26 Відповісти
Будапешская бумажка уже не сыграет. Консультации проведены, решение принято.
показати весь коментар
17.02.2022 14:42 Відповісти
***** по іншому не вміє..допоки не отримає по писку.
показати весь коментар
17.02.2022 14:29 Відповісти
І хто ж дасть йому по писку ? ти ? Зеленський ?
показати весь коментар
17.02.2022 14:37 Відповісти
Нравится не нравится ,ничего не выполняется ....
показати весь коментар
17.02.2022 14:37 Відповісти
"Минских договорённостей" уже нет!
показати весь коментар
17.02.2022 14:38 Відповісти
Спочатку Росія повинна виконати будапештский меморандум, де Росія гарантувала безпеку України
показати весь коментар
17.02.2022 14:43 Відповісти
при передачі ядерної зброї, договір та гарантії були такі ж самі які пропонуються по мінську.
з чотирох гарантів безпеки Україні,
один захопив територію та роз,язав війну
а троє просто об,ї....али.
як думаєте, чим закінчиться мінський договір через деякий час.
правильно...
тим же самим........
показати весь коментар
17.02.2022 14:53 Відповісти
То, что российские фашисты продолжают обстрелы, т.е. то что они делали 8 лет, говорит о том, что они не способны на вторжение, вторжения не будет
показати весь коментар
17.02.2022 15:32 Відповісти
 
 