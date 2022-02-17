Обстрілами на Донбасі Росія загострює конфлікт, щоб змусити Україну виконувати Мінські домовленості, - нардеп "Голосу" Костенко
Обстріл Станиці Луганської є провокацією та намаганням Росії за допомогою "ЛДНР" ескалувати конфлікт.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР, нардеп "Голосу", секретар комітету з нацбезпеки та оборони Роман Костенко.
За його словами така ескалація може бути направлена на те, щоб змісити Україну виконувати Мінські домовленості.
Зі слів Костенка, українські спецслужби та військовослужбовці інформують про те, що зараз в "ЛНР" нагнітають ситуацію.
"Вони (найманці РФ. – Ред.) звинувачують наших військових в обстрілі їх районів, розповідають, що ми готуємося запустити ракети "Точка-У" по де-яким нашим містам. Тобто вони намагаються до чогось підготувати своє населення та якось пояснити чому використовують зброю. Вони не заперечують, що ескалують ситуацію на сході", - зауважив політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обстрілами - російські війська порушують перший пункт МД-2.
з чотирох гарантів безпеки Україні,
один захопив територію та роз,язав війну
а троє просто об,ї....али.
як думаєте, чим закінчиться мінський договір через деякий час.
правильно...
тим же самим........