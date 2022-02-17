Обстрілами на Донбасі Росія загострює конфлікт, щоб змусити Україну виконувати Мінські домовленості, - нардеп "Голосу" Костенко

Обстріл Станиці Луганської є провокацією та намаганням Росії за допомогою "ЛДНР" ескалувати конфлікт.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР, нардеп "Голосу", секретар комітету з нацбезпеки та оборони Роман Костенко.

За його словами така ескалація може бути направлена на те, щоб змісити Україну виконувати Мінські домовленості.

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Зі слів Костенка, українські спецслужби та військовослужбовці інформують про те, що зараз в "ЛНР" нагнітають ситуацію.

"Вони (найманці РФ. – Ред.) звинувачують наших військових в обстрілі їх районів, розповідають, що ми готуємося запустити ракети "Точка-У" по де-яким нашим містам. Тобто вони намагаються до чогось підготувати своє населення та якось пояснити чому використовують зброю. Вони не заперечують, що ескалують ситуацію на сході", - зауважив політик.