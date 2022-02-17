Лукашенко про виведення російських військ із території Білорусі: "Скільки треба – стільки вони тут і будуть"

Олександр Лукашенко і Володимир Путін завтра обговорять подальші дії спільного угруповання військ, яке знаходиться на території Білорусі.

Про це Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російських навчанн"Союзная решимость - 2022", передає Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Як ми ухвалимо завтра рішення, так і буде", - сказав Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що американське керівництво командує своїми військовослужбовцями за тисячі кілометрів, тому йому не зовсім зрозумілі претензії щодо знаходження російських Збройних Сил у Білорусі. "Приймемо рішення - виведемо за добу. Приймемо рішення місяць - стоятимуть місяць. Стільки, скільки треба, будуть тут Збройні Сили. Це наша земля, наша територія. Ми тут працюємо, вчимося і далі вчитимемося", - заявив глава держави.

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Лукашенку також було поставлене питання, чи потрібно залишити частину російських військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, на більший термін після їх закінчення. "Якщо буде сенс потримати тут російські війська, ми їх триматимемо стільки, скільки треба. Ще раз наголошую: це наша територія і ми прийматимемо рішення. Паралельно американці в Польщу перекидають тисячі своїх військовослужбовців, за тисячі кілометрів (від США. - Ред.). Вони дозвіл у кого питають - у нас, у росіян? Ні. Чому ми у когось повинні питати? Скільки треба, стільки тут стоятимуть війська Білорусі та Росії. Скільки нам треба для того, щоб захистити нашу територію і показати всім, що ми готові до цього захисту", - заявив він.