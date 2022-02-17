УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4255 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 843 29

Лукашенко про виведення російських військ із території Білорусі: "Скільки треба – стільки вони тут і будуть"

Лукашенко про виведення російських військ із території Білорусі:

Олександр Лукашенко і Володимир Путін завтра обговорять подальші дії спільного угруповання військ, яке знаходиться на території Білорусі.

Про це Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російських навчанн"Союзная решимость - 2022", передає Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Як ми ухвалимо завтра рішення, так і буде", - сказав Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що американське керівництво командує своїми військовослужбовцями за тисячі кілометрів, тому йому не зовсім зрозумілі претензії щодо знаходження російських Збройних Сил у Білорусі. "Приймемо рішення - виведемо за добу. Приймемо рішення місяць - стоятимуть місяць. Стільки, скільки треба, будуть тут Збройні Сили. Це наша земля, наша територія. Ми тут працюємо, вчимося і далі вчитимемося", - заявив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про готовність розмістити у Білорусі "ядерну" та "над'ядерну" зброю

Лукашенку також було поставлене питання, чи потрібно залишити частину російських військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, на більший термін після їх закінчення. "Якщо буде сенс потримати тут російські війська, ми їх триматимемо стільки, скільки треба. Ще раз наголошую: це наша територія і ми прийматимемо рішення. Паралельно американці в Польщу перекидають тисячі своїх військовослужбовців, за тисячі кілометрів (від США. - Ред.). Вони дозвіл у кого питають - у нас, у росіян? Ні. Чому ми у когось повинні питати? Скільки треба, стільки тут стоятимуть війська Білорусі та Росії. Скільки нам треба для того, щоб захистити нашу територію і показати всім, що ми готові до цього захисту", - заявив він.

Автор: 

армія рф (17277) Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
17.02.2022 14:32
+11
Та шоб ти здох!
показати весь коментар
17.02.2022 14:31
+7
Взрывная волна от обстрелов в Донбассе, вспыхнувших утром в четверг, докатилась до Московской биржи и уронила котировки акций и курс рубля, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rubl-i-rossiyskie-akcii-obvalilis-na-novostyakh-ob-obstrelakh-v-dnr-i-lnr-1031203970 finanz.ru .

На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.

Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.

Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
показати весь коментар
17.02.2022 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та шоб ти здох!
показати весь коментар
17.02.2022 14:31 Відповісти
Взрывная волна от обстрелов в Донбассе, вспыхнувших утром в четверг, докатилась до Московской биржи и уронила котировки акций и курс рубля, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rubl-i-rossiyskie-akcii-obvalilis-na-novostyakh-ob-obstrelakh-v-dnr-i-lnr-1031203970 finanz.ru .

На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.

Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.

Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
показати весь коментар
17.02.2022 14:31 Відповісти
Чеченцы садят руских на бутылку, а руские белоруских. По логике лукашенки
показати весь коментар
17.02.2022 14:31 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 14:32 Відповісти
Дятел с мёртвым ягнёнком на голове .
показати весь коментар
17.02.2022 14:32 Відповісти
сдохни падла
показати весь коментар
17.02.2022 14:34 Відповісти
Прям ты так решил или твой хозяин? Что и требовалось доказать. Нету больше Беларашки а есть белорузкая воласть
показати весь коментар
17.02.2022 14:37 Відповісти
Лука так боится беларусов, что заказал себе кацапскую жандармерию...
показати весь коментар
17.02.2022 14:41 Відповісти
Флюгер так Крутит , - Что не успеть за Событиями. лукашенко Враг.
показати весь коментар
17.02.2022 14:41 Відповісти
Да хватит о нем писать, он же с ****** торчят от этого. Два старых ******.
показати весь коментар
17.02.2022 14:45 Відповісти
Что ты там петушишься, таракан? От тебя уже ничего не зависит.
Что тебе барин скажет - то ты и сделаешь, скажет лизать сапоги - упадёшь в ноги и будешь лизать.
показати весь коментар
17.02.2022 14:46 Відповісти
да вот только сколько и сколько нужно не тебе усатому-косатому решать))) *********** хренов !
показати весь коментар
17.02.2022 14:46 Відповісти
Посевная на носу, будет кому бульбу сажать. А вообще интересно наблюдать когда один маразматик дает указания озвучивать его решения, а второй сплошной бред несет.
показати весь коментар
17.02.2022 14:47 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/8/7/5/b/875b4f527398f6ad3db77951f1543795/original.jpg
"Сколько нужно - столько они здесь и будут" а гавно от них пойдёт на удобрение полей.
показати весь коментар
17.02.2022 14:48 Відповісти
На фотке у некоторых выражения лица « что я здесь забыл» Такой выпендрешь в военной форме, наверное чувствует себя супер бойцом - молодцом. Не ожидала что белорусы такие тихие и забитые, может просто ничего не могу найти на просторах интернета - ни массовых протестов, ни поджегов или каких либо саботажей чтоб задержать военных.
показати весь коментар
27.02.2022 02:02 Відповісти
бульба ******** от страха
показати весь коментар
17.02.2022 14:49 Відповісти
Лука перед Ху*лом теперь в при прыжку и лижет ему правое яйцо
показати весь коментар
17.02.2022 14:58 Відповісти
да пусть вшей, ******** и грибок кормят! поднимают боевой 🐔🇷🇺дух))
показати весь коментар
17.02.2022 14:50 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 14:50 Відповісти
То понятно. Не понятно кому воно нужно...
показати весь коментар
17.02.2022 14:54 Відповісти
Тобто вказувати можна тільки Україні,та ще й конституцію змінювати під ваші забаганки.А ху-ху не хохо? А у нас будуть знаходитись ті кого ми вважаємо за потрібне і ніяка ватна тварина нам не указ.
показати весь коментар
17.02.2022 14:56 Відповісти
Странно мне, что вице-премьер РФ Хуснуллин еще не завез в Беларусь саксаульных мигрантов.
Лох Хуснулин какой, что ли?

Так что в Беларуси скоро бацька будет очень занят, вот так же занят борьбой с трудовыми саксаульными мигрантами, как сейчас в РФ.
"В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русскую семью
Новости из Калужской области все чаще напоминают сводки с линии фронта, где по одну сторону - растерянное местное население, по другую - мигранты, коих в регионе уже около 30%.

В ночь на минувшее воскресенье на дороге в Обнинске очевидцы сняли на камеру массовую драку. Группа мужчин толпой избивала одного человека. Пострадавшим оказался русский водитель, нападавшие - мигранты из Средней Азии, которые после дорожного конфликта вступились за земляка."

Это третье событие подобного рода за последний месяц.
Сначала убили (забили до смерти) продващицу продмаго вПодмосковье, когда грабили продмаг.
На днях в Е-бурге избили до перелома ноги и сотрясения мозга мать с дочерью.

Делем вывод: Хуснуллин, наводнивший РФ мигрантами, и есть главный бИндеровец.
Знатно его мигранты за русских принялись.
показати весь коментар
17.02.2022 14:56 Відповісти
https://dw.com/p/47A2B?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Лукашенко погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї , после Чернобыля молочка и др продукты у белорусов радиоактивные ,а ещё он хочет ядерное оружие у себя разместить,
показати весь коментар
17.02.2022 15:08 Відповісти
Думаю, Путин не согласится и заберет солдат.
показати весь коментар
17.02.2022 15:13 Відповісти
Это значит навсегда, москали, если пришли, не уходят...
показати весь коментар
17.02.2022 15:40 Відповісти
Собралась парочка для Гааги - ***** и Лука Мудищев.
показати весь коментар
17.02.2022 15:57 Відповісти
***** и лука ***********
показати весь коментар
17.02.2022 16:40 Відповісти
Дайте войскам бухла и наркоты. И селёдки раз в неделю.
И можете держать вечно.
показати весь коментар
17.02.2022 17:00 Відповісти
а шо, семеро уже не держат?
показати весь коментар
17.02.2022 19:33 Відповісти
 
 