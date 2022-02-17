Лукашенко про виведення російських військ із території Білорусі: "Скільки треба – стільки вони тут і будуть"
Олександр Лукашенко і Володимир Путін завтра обговорять подальші дії спільного угруповання військ, яке знаходиться на території Білорусі.
Про це Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російських навчанн"Союзная решимость - 2022", передає Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.
"Як ми ухвалимо завтра рішення, так і буде", - сказав Олександр Лукашенко.
Він зазначив, що американське керівництво командує своїми військовослужбовцями за тисячі кілометрів, тому йому не зовсім зрозумілі претензії щодо знаходження російських Збройних Сил у Білорусі. "Приймемо рішення - виведемо за добу. Приймемо рішення місяць - стоятимуть місяць. Стільки, скільки треба, будуть тут Збройні Сили. Це наша земля, наша територія. Ми тут працюємо, вчимося і далі вчитимемося", - заявив глава держави.
Лукашенку також було поставлене питання, чи потрібно залишити частину російських військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, на більший термін після їх закінчення. "Якщо буде сенс потримати тут російські війська, ми їх триматимемо стільки, скільки треба. Ще раз наголошую: це наша територія і ми прийматимемо рішення. Паралельно американці в Польщу перекидають тисячі своїх військовослужбовців, за тисячі кілометрів (від США. - Ред.). Вони дозвіл у кого питають - у нас, у росіян? Ні. Чому ми у когось повинні питати? Скільки треба, стільки тут стоятимуть війська Білорусі та Росії. Скільки нам треба для того, щоб захистити нашу територію і показати всім, що ми готові до цього захисту", - заявив він.
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Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.
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Что тебе барин скажет - то ты и сделаешь, скажет лизать сапоги - упадёшь в ноги и будешь лизать.
"Сколько нужно - столько они здесь и будут" а гавно от них пойдёт на удобрение полей.
Лох Хуснулин какой, что ли?
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"В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русскую семью
Новости из Калужской области все чаще напоминают сводки с линии фронта, где по одну сторону - растерянное местное население, по другую - мигранты, коих в регионе уже около 30%.
В ночь на минувшее воскресенье на дороге в Обнинске очевидцы сняли на камеру массовую драку. Группа мужчин толпой избивала одного человека. Пострадавшим оказался русский водитель, нападавшие - мигранты из Средней Азии, которые после дорожного конфликта вступились за земляка."
Это третье событие подобного рода за последний месяц.
Сначала убили (забили до смерти) продващицу продмаго вПодмосковье, когда грабили продмаг.
На днях в Е-бурге избили до перелома ноги и сотрясения мозга мать с дочерью.
Делем вывод: Хуснуллин, наводнивший РФ мигрантами, и есть главный бИндеровец.
Знатно его мигранты за русских принялись.
И можете держать вечно.