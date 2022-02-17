Наразі не бачимо ознак відведення російських військ від українського кордону, - Столтенберг
У НАТО все ще не бачать ознак відведення військ РФ від України, альянс продовжує стежити за ситуацією поблизу українського кордону.
Про це заявив у четвер на пресконференції генсек альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Незважаючи на заяви Москви, наразі ми не бачимо ознак відведення російських сил або деескалації", - сказав Столтенберг.
"Ми продовжуємо стежити за розвитком ситуації дуже уважно", - додав він.
Топ коментарі
+3 Andriy Kalnyshevsky
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+2 Підлога Маккартні
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+1 Яукр
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не вистачає нам ракет "Грім" !
десант из Крыма хло отменяет, пошел проторенной дорожкой "ихтамнет" через Луганду
Западу нужно выставить красные флажки по линии соприкосновения как временной границе Украины - пересечете, получите санкции
Оперативно, от первоисточника (кацапов), платно........
одні (сепари) не перестають стріляти,
другі (партнери наші) не перестають киздіти.
стріляє російська зброя. не чиясь. а саме російська.
один постріл, нанкція. два постріли, дві санкції і так далі.
перестали б стріляти, розігнали б нах...й своїх сепарів
і хрен би путін щось зробив, бо його зброя стріляє.
але нікому не потрібна сильна та заможна Україна.
путіну треба вплив натериторію
заходу і штатам треба Україна вільна від путіна але з протягнутою рукою і голодна.
ось і вся проблема
я прочитав,
думаю, ти кайфуєш....