Наразі не бачимо ознак відведення російських військ від українського кордону, - Столтенберг

У НАТО все ще не бачать ознак відведення військ РФ від України, альянс продовжує стежити за ситуацією поблизу українського кордону.

Про це заявив у четвер на пресконференції генсек альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на заяви Москви, наразі ми не бачимо ознак відведення російських сил або деескалації", - сказав Столтенберг.

"Ми продовжуємо стежити за розвитком ситуації дуже уважно", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує тримати сили вторгнення на кордоні України, - Столтенберг