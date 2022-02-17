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Новини Війна
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Наразі не бачимо ознак відведення російських військ від українського кордону, - Столтенберг

Наразі не бачимо ознак відведення російських військ від українського кордону, - Столтенберг

У НАТО все ще не бачать ознак відведення військ РФ від України, альянс продовжує стежити за ситуацією поблизу українського кордону.

Про це заявив у четвер на пресконференції генсек альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Незважаючи на заяви Москви, наразі ми не бачимо ознак відведення російських сил або деескалації", - сказав Столтенберг.

"Ми продовжуємо стежити за розвитком ситуації дуже уважно", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує тримати сили вторгнення на кордоні України, - Столтенберг

Автор: 

армія рф (17277) кордон (4756) росія (65010) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+3
кто б єто мог быть?
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17.02.2022 14:41
+2
Кацапы говорят, что отвотяд, НАТО говорит, что не отвоят. Очевидно, что кто-то звездит
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17.02.2022 14:40
+1
Вони там вже всі уп'яному угарі, треба вивозити вантажем 200.
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17.02.2022 14:40
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Ну так першинги подкатите, шобы увидеть. Муйло уже вам открытым шифром намекивает.
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17.02.2022 14:40 Відповісти
Вони там вже всі уп'яному угарі, треба вивозити вантажем 200.
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17.02.2022 14:40 Відповісти
красиво стоят!
не вистачає нам ракет "Грім" !
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17.02.2022 15:07 Відповісти
Кацапы говорят, что отвотяд, НАТО говорит, что не отвоят. Очевидно, что кто-то звездит
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17.02.2022 14:40 Відповісти
кто б єто мог быть?
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17.02.2022 14:41 Відповісти
Не для того ***** весь металлолом с дальнего востока сюда пер, шоб обратно его туда тащить
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17.02.2022 14:43 Відповісти
на пыню бочку катит.
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17.02.2022 14:46 Відповісти
6 десантных кораблей подвалили в Крым десантуру. Кацапы выводят из Крыма часть войск, в пункты их постоянной дислокации, размещая у восточных границ... - Где вы видите , шо кацапы врут.
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17.02.2022 14:42 Відповісти
нападение рашкованов по всему периметру границ Діду Байден отбил за десять минут у микрофона

десант из Крыма хло отменяет, пошел проторенной дорожкой "ихтамнет" через Луганду

Западу нужно выставить красные флажки по линии соприкосновения как временной границе Украины - пересечете, получите санкции
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17.02.2022 15:14 Відповісти
По фото схоже на головний пункт з прийняття металобрухту...
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17.02.2022 14:43 Відповісти
Если НАТО сомневается, то пусть обращается к Арахамии - там инфа на 100% по любому вопросу!
Оперативно, от первоисточника (кацапов), платно........
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17.02.2022 14:46 Відповісти
подвій стандарти з усіх боків.
одні (сепари) не перестають стріляти,
другі (партнери наші) не перестають киздіти.
стріляє російська зброя. не чиясь. а саме російська.
один постріл, нанкція. два постріли, дві санкції і так далі.
перестали б стріляти, розігнали б нах...й своїх сепарів
і хрен би путін щось зробив, бо його зброя стріляє.
але нікому не потрібна сильна та заможна Україна.
путіну треба вплив натериторію
заходу і штатам треба Україна вільна від путіна але з протягнутою рукою і голодна.
ось і вся проблема
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17.02.2022 14:48 Відповісти
Пане, это очень хорошо(все), ежели конечно. ну, А ЕСЛИ НИЧЕГО - И НА ТОМ СПАСИБО.
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17.02.2022 14:51 Відповісти
а ти читав те що написав?
я прочитав,
думаю, ти кайфуєш....
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17.02.2022 16:05 Відповісти
 
 