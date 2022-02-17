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Неформальна зустріч лідерів ЄС через агресію РФ проти України розпочалася у Брюсселі

Неформальна зустріч лідерів ЄС через агресію РФ проти України розпочалася у Брюсселі

У Брюсселі розпочалася неформальна зустріч лідерів Європейського Союзу, скликана через російську агресію проти України.

Про це повідомив у Twitter представник президента Європейської Ради Барент Лейтс, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно розпочалася неформальна зустріч членів Європейської ради щодо останніх подій, пов'язаних із відносинами Росія-Україна", - написав він.

Представник президента Європейської Ради також наголосив, що "для забезпечення конфіденційності обговорення відбувається без електронних пристроїв".

Неформальна зустріч лідерів ЄС через агресію РФ проти України розпочалася у Брюсселі 01

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Автор: 

армія рф (17277) Брюссель (284) росія (65010) Євросоюз (13360)


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Без нас ..нас женили......
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17.02.2022 14:47 Відповісти
Ооо вертушкі на фото... їх дуже ******* Стінгери

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17.02.2022 14:53 Відповісти
лідери,вводьте миротворців ООН або ЄС в ордло поки путін не ввів своїх.
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17.02.2022 14:57 Відповісти
 
 