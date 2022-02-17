Неформальна зустріч лідерів ЄС через агресію РФ проти України розпочалася у Брюсселі
У Брюсселі розпочалася неформальна зустріч лідерів Європейського Союзу, скликана через російську агресію проти України.
Про це повідомив у Twitter представник президента Європейської Ради Барент Лейтс, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно розпочалася неформальна зустріч членів Європейської ради щодо останніх подій, пов'язаних із відносинами Росія-Україна", - написав він.
Представник президента Європейської Ради також наголосив, що "для забезпечення конфіденційності обговорення відбувається без електронних пристроїв".
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AbOriginal_UA
показати весь коментар17.02.2022 14:47 Відповісти Мені подобається 0
Kristina Rubcova
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Olha Olha
показати весь коментар17.02.2022 14:57 Відповісти Мені подобається 1
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