Неформальна зустріч лідерів ЄС через агресію РФ проти України розпочалася у Брюсселі

У Брюсселі розпочалася неформальна зустріч лідерів Європейського Союзу, скликана через російську агресію проти України.

Про це повідомив у Twitter представник президента Європейської Ради Барент Лейтс, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно розпочалася неформальна зустріч членів Європейської ради щодо останніх подій, пов'язаних із відносинами Росія-Україна", - написав він.

Представник президента Європейської Ради також наголосив, що "для забезпечення конфіденційності обговорення відбувається без електронних пристроїв".

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