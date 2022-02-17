"Слуга народу" Арахамія про онлайн-голосування в Раді: "Із системою Рада можна більше зманіпулювати, ніж з відеопотоком"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вважає впровадження часткового онлайн-голосування народних депутатів порушенням Конституції.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

Арахамія розповів, що перед тим, як вносити таку ініціативу, "слуги народу консультувалися з багатьма юристами з цього приводу.

Політик наголосив, що згідно Конституції народний депутат голосує персонально на Грушевського.

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"Обробка усіх даних буде на Грушевського. Лічильна комісія теж буде на Грушевського. Навіть із системою Рада можна більше зманіпулювати, адже вона не прозора, ніж із відеопотоком. От наприклад, я піднімаю під час голосування зелену чи жовту картку, як можна це зманіпулювати?!" - зауважив Арахамія.

Керівник фракції "Слуга народу" пояснив, що онлайн-голосування – це не обов’язок, а право народного депутата: "Якщо ти на лікарняному, і в тебе таке становище, що ти не можеш або не хочеш, то ти не вийдеш в онлайн".

Він запевнив, що "слуги народу" відкриті до діалогу з питань онлайн-голосування для його покращення.

"Я сьогодні пояснював опозиції, що ми з цього не хочемо зробити якусь зраду, а вони мені розповіли такі страшенні теорії змови, які мені навіть в голову не прийшли. Вони кажуть, що це робиться для того, щоб був транзитний сервер Ківалова і можна буде якимось чином фальшувати. Але тут інакше: відеопотік, депутат готовий голосувати, дістав і показав картку, який тут транзитний сервер?", - додав нардеп.