"Слуга народу" Арахамія про онлайн-голосування в Раді: "Із системою Рада можна більше зманіпулювати, ніж з відеопотоком"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вважає впровадження часткового онлайн-голосування народних депутатів порушенням Конституції.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.
Арахамія розповів, що перед тим, як вносити таку ініціативу, "слуги народу консультувалися з багатьма юристами з цього приводу.
Політик наголосив, що згідно Конституції народний депутат голосує персонально на Грушевського.
"Обробка усіх даних буде на Грушевського. Лічильна комісія теж буде на Грушевського. Навіть із системою Рада можна більше зманіпулювати, адже вона не прозора, ніж із відеопотоком. От наприклад, я піднімаю під час голосування зелену чи жовту картку, як можна це зманіпулювати?!" - зауважив Арахамія.
Керівник фракції "Слуга народу" пояснив, що онлайн-голосування – це не обов’язок, а право народного депутата: "Якщо ти на лікарняному, і в тебе таке становище, що ти не можеш або не хочеш, то ти не вийдеш в онлайн".
Він запевнив, що "слуги народу" відкриті до діалогу з питань онлайн-голосування для його покращення.
"Я сьогодні пояснював опозиції, що ми з цього не хочемо зробити якусь зраду, а вони мені розповіли такі страшенні теорії змови, які мені навіть в голову не прийшли. Вони кажуть, що це робиться для того, щоб був транзитний сервер Ківалова і можна буде якимось чином фальшувати. Але тут інакше: відеопотік, депутат готовий голосувати, дістав і показав картку, який тут транзитний сервер?", - додав нардеп.
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зоологическое открытие века !
Навіть якщо воно втече в Ростов то зможе звідти голосувати за введення окупаційних військ ОДКБ в Україну.
Це просто "МЄРЗОСТЬ" !
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України ОСОБИСТО."
Что из этого не дошло до Хламидии?
З безпечної відстані вирішувати долю наріду.
Чи йому похрін, що йому не вірять.
Чи настільки упороте, що не розуміє, що йому не вірять.
Але не забувай що це не вся країна, і колись ваша влада закінчиться так само печально як і в Януковича, тільки тепер вам вже до Ростова можна і не добігти !!!
Ні , ну був в мене один босс з QA , що вихвалявся , мовляв спробував колись на VB6 щось писати й зрозумів , що це не його й пійшов у начальники - це такий жарт був , але в певних питаннях дійсно був дубом .
Но Ахарамія по висловленням виглядає , що з горіхів вирирішив вкласти гроші в IT . В нас секретарша більш технічно граматна за Арахамію .
Болтолог не розуміє , що таке физичний рівень захисту й наскільки від захищенійший за будь який інший .
Людинка перебуває в уявленні , що усе що веб , чи на мобілці - то ******** й прогресивне , а що на десктопі , чи на пристрої це туфта .
В його хворому мизки навіть така думка не складеться , що десь так 60% задач ********* не мають ніякої потреби бути в вигляді SPI . Й йщо в веб пійшло тільки усе найпримітивнійше , й найтривіальнійше .
https://telegra.ph/file/baa40605007be1051fb21.jpg 🏛️Как вы считаете, чем в такое время занят Офис президента? Готовится к обороне? Составляют планы эвакуации населения из зон боевых действий? Не угадали.
📊Источники сообщают, что в ОП кипит работа. Там придумали как решить проблему тихого бунта в "Слуге народа" и нехватки голосов за президентские законопроекты. Ермак с компанией решили законодательно закрепить онлайн-голосование в Верховной раде, после чего обязать депутатов "Слуги народа" предоставить свои учетные данные руководству партии. Иначе - никаких програм "20-30-50", жить непокорным придется на одну зарплату.
🤗И все. 240 голосов Ермак получит на все случаи жизни, а Зеленский легализует любое его решение.
😎Нормы об онлайн-голосовании включат в законопроект совершенно другого содержания и примут "под шумок", пока вся страна ждет нападения России.
🤷🏻♂️Как видим, войны, потерь территорий и человеческих жертв в Офисе президента не боятся. Там заняты совсем другими вопросами.