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"Слуга народу" Арахамія про онлайн-голосування в Раді: "Із системою Рада можна більше зманіпулювати, ніж з відеопотоком"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вважає впровадження часткового онлайн-голосування народних депутатів порушенням Конституції.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

Арахамія розповів, що перед тим, як вносити таку ініціативу, "слуги народу консультувалися з багатьма юристами з цього приводу.

Політик наголосив, що згідно Конституції народний депутат голосує персонально на Грушевського.

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"Обробка усіх даних буде на Грушевського. Лічильна комісія теж буде на Грушевського. Навіть із системою Рада можна більше зманіпулювати, адже вона не прозора, ніж із відеопотоком. От наприклад, я піднімаю під час голосування зелену чи жовту картку, як можна це зманіпулювати?!" - зауважив Арахамія.

Керівник фракції "Слуга народу" пояснив, що онлайн-голосування – це не обов’язок, а право народного депутата: "Якщо ти на лікарняному, і в тебе таке становище, що ти не можеш або не хочеш, то ти не вийдеш в онлайн".

Він запевнив, що "слуги народу" відкриті до діалогу з питань онлайн-голосування для його покращення.

"Я сьогодні пояснював опозиції, що ми з цього не хочемо зробити якусь зраду, а вони мені розповіли такі страшенні теорії змови, які мені навіть в голову не прийшли. Вони кажуть, що це робиться для того, щоб був транзитний сервер Ківалова і можна буде якимось чином фальшувати. Але тут інакше: відеопотік, депутат готовий голосувати, дістав і показав картку, який тут транзитний сервер?", - додав нардеп.

Автор: 

ВР (14949) голосування (485) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+27
Та плювати. Я хочу бачити присутність депутан на робочих місцях !
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17.02.2022 14:54
+21
Отправьте этого мартына обратно в Сухумский питомник...задолбал уже своим бредом скот..
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17.02.2022 14:59
+16
Как бесит тупость зелёная... Ви зробили ЦЕЕЕ вместе 73% даунов конченых
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17.02.2022 14:59
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Не Арахамія,а АраХламідія.
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17.02.2022 14:54 Відповісти
Абизянка боится) Вылитый экземпляр по Дарвину)
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17.02.2022 14:56 Відповісти
Так він же з Сухумі,а там був мавп*ячий розплідник,де ще з 30-х років минулого сторіччя проводились досліди по схрещуванню сталінських революціонерок з мавпами,щоб виростити універсального солдата,бо красножопий армієць,який міг схопити буржуйське дитя за ноги і розтрощити його голову об кут будинку,вважався недостатньо рішушим.
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17.02.2022 15:05 Відповісти
Ось і воно, ланка, якої не вистачало Дарвіну, між мавпою і людиною.
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17.02.2022 15:12 Відповісти
говорит, даже одежду носит, но обезьяна !

зоологическое открытие века !
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17.02.2022 15:19 Відповісти
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17.02.2022 15:16 Відповісти
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17.02.2022 15:17 Відповісти
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17.02.2022 15:20 Відповісти
АбраХамка открыл большой ЗЕ-льоный секрет о манипулировании системой Рада
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17.02.2022 15:18 Відповісти
Аферист понимает в манипуляциях.
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17.02.2022 14:54 Відповісти
Діло не в голосуванні, а підрахунку
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17.02.2022 14:54 Відповісти
заткніть тій арахамії рота, щоб не пороло дурниць. боже, які ж вони тупі.
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17.02.2022 14:54 Відповісти
Та плювати. Я хочу бачити присутність депутан на робочих місцях !
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17.02.2022 14:54 Відповісти
Тобто, на смереках.
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17.02.2022 15:13 Відповісти
у нас тут нет смерек . каштаны подойдут
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17.02.2022 15:24 Відповісти
Пусть голосуют на планшетах. Мы в Вайбере увидим результаты. Потом по Скайпу покажем им их зарплату.
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17.02.2022 15:23 Відповісти
Как это расценивать: явка с повинной?
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17.02.2022 14:55 Відповісти
Спалився
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17.02.2022 15:23 Відповісти
ТВін потомок "наслідку невдалого експерименту професора Іванова", який в 20-х роках в Сухумі експериментував, запліднюючи молодих комсомолок-комуністок спермою донорів горил із сухумського мавп'ячого заказника. І, вочевидь, щось пішло не ТАК. А в результаті маємо те, що маємо, а р а х а м і ю.
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17.02.2022 15:23 Відповісти
Навіть геть дурне коли мовчить-може здаватись розумним...
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17.02.2022 14:55 Відповісти
Не, нехай краще каже і більше. Може тоді скоріш здихаємося цього волонтера
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17.02.2022 15:12 Відповісти
Оно 🐒одно проблемы не решает , всех 🐲🤢👍👹зеУБЛЮДКОВ В КЛЕТКУ !
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17.02.2022 15:30 Відповісти
абизяна спец в шахер махере наволонтерил с гсм для армии будь здоров в 2015-2019
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17.02.2022 14:55 Відповісти
Або працюєте, або нахрін з пляжу "рехворматори" недороблені🤬
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17.02.2022 14:57 Відповісти
Так может проблема в Арахамии и СН, которые постоянно манипулируют, а не в системе?
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17.02.2022 14:58 Відповісти
Как бесит тупость зелёная... Ви зробили ЦЕЕЕ вместе 73% даунов конченых
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17.02.2022 14:59 Відповісти
Отправьте этого мартына обратно в Сухумский питомник...задолбал уже своим бредом скот..
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17.02.2022 14:59 Відповісти
Коли це непорозуміння щось говорить гидко ,такого слабкого парламенту ще не було і це голова найбільшоі фракцІі.
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17.02.2022 15:01 Відповісти
В цю хламідіозну єресь можуть повірити лише… навіть не знаю хто.
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17.02.2022 15:04 Відповісти
Ну так.
Навіть якщо воно втече в Ростов то зможе звідти голосувати за введення окупаційних військ ОДКБ в Україну.
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17.02.2022 15:04 Відповісти
Боже ! Яке кончене !
Це просто "МЄРЗОСТЬ" !
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17.02.2022 15:05 Відповісти
звідки ці виродки взялися? Агов, xxL*, ще не набридло їсти лайно цього приблуди, якого ви підняли на найвищі посади?
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17.02.2022 15:08 Відповісти
****** зеленые... Похоже, что при Порошенко были последние демократические выборы...
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17.02.2022 15:09 Відповісти
Нет. Еще будут. А этих уродов мы больше не увидим.
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17.02.2022 15:21 Відповісти
Бракує лише: "...і ми не одноразово цим користалися..." От виродок!
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17.02.2022 15:09 Відповісти
Ще один"профессор околовсяческих наук". Він все знає. Нехай тоді йде відбивати хакерські атаки.
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17.02.2022 15:12 Відповісти
Суки урода Бени.
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17.02.2022 15:12 Відповісти
і Зелі
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17.02.2022 15:40 Відповісти
Просьба: водки Шарикову больше не наливать.
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17.02.2022 15:13 Відповісти
маймун Арахніда, тебе вумний нарІд обрав голосувати КНОПКОЮ У ЗАЛІ.. якщо не маєшь бажання отримувати по пиці від ТОГО, обманутого вашою бандою, вумного наріду, якого ви, зелені, вже багато разів "кинули", то не мели дурниці..
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Та пох... шо він скаже смєтуни і так все схавають, він ще й не такі байки вам розкаже.
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17.02.2022 15:17 Відповісти
"Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України ОСОБИСТО."
Что из этого не дошло до Хламидии?
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17.02.2022 15:19 Відповісти
Это означает ликвидация Верховной Рады Украины, как органа способного принимать решения на благо Украины. Все решения теперь на благо себя и своих хозяев, а может и России, будут принимать Ара и Дерьмак. Воля народа обнуляется и превращается в пшик.
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17.02.2022 15:20 Відповісти
Обоссаная обізяна разом зі своїми хазяями, намалюють справок у Пальчевського і дьорнуть закордон, свині, просто свині.
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17.02.2022 15:27 Відповісти
Зачем им что-то малевать, если уже дистанционно е-больничные открывают?
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17.02.2022 15:52 Відповісти
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17.02.2022 15:29 Відповісти
..банные клоуны, вас скоро за яйца будут вешать из-за ваших фокусов !
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17.02.2022 15:37 Відповісти
Саме для цього цим паскудам та уйлу з бабломойським і потрібне дистанційне голосування.
З безпечної відстані вирішувати долю наріду.
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17.02.2022 15:57 Відповісти
Начнется война, все с#****** в Ниццу и будут командовать дистанционно, ссуки
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17.02.2022 15:44 Відповісти
Ніхто хламідії не вірить, а воно продовжує брехати.
Чи йому похрін, що йому не вірять.
Чи настільки упороте, що не розуміє, що йому не вірять.
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17.02.2022 15:56 Відповісти
Ти придурок мавпоподібний! Голосування ПЕРСОНАЛЬНЕ у залі Ради прописано у КУ.
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17.02.2022 16:18 Відповісти
Агрохімія сцати в очі можеш своїм 73%.

Але не забувай що це не вся країна, і колись ваша влада закінчиться так само печально як і в Януковича, тільки тепер вам вже до Ростова можна і не добігти !!!
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17.02.2022 16:22 Відповісти
суррогаты(е)
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17.02.2022 17:15 Відповісти
Ось оце опудало ствержує , що колись володів IT компанією ?!

Ні , ну був в мене один босс з QA , що вихвалявся , мовляв спробував колись на VB6 щось писати й зрозумів , що це не його й пійшов у начальники - це такий жарт був , але в певних питаннях дійсно був дубом .

Но Ахарамія по висловленням виглядає , що з горіхів вирирішив вкласти гроші в IT . В нас секретарша більш технічно граматна за Арахамію .

Болтолог не розуміє , що таке физичний рівень захисту й наскільки від захищенійший за будь який інший .

Людинка перебуває в уявленні , що усе що веб , чи на мобілці - то ******** й прогресивне , а що на десктопі , чи на пристрої це туфта .

В його хворому мизки навіть така думка не складеться , що десь так 60% задач ********* не мають ніякої потреби бути в вигляді SPI . Й йщо в веб пійшло тільки усе найпримітивнійше , й найтривіальнійше .
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17.02.2022 18:00 Відповісти
Це й хлоп є з особливими потребами:щось як ляпне,як корова на асфальті......йому би в дитбудинок для дорослих а воно......в "раду" а може там вже й не "рада"...суцільні запьоти.....
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17.02.2022 19:22 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/baa40605007be1051fb21.jpg ​​ 🏛️Как вы считаете, чем в такое время занят Офис президента? Готовится к обороне? Составляют планы эвакуации населения из зон боевых действий? Не угадали.

📊Источники сообщают, что в ОП кипит работа. Там придумали как решить проблему тихого бунта в "Слуге народа" и нехватки голосов за президентские законопроекты. Ермак с компанией решили законодательно закрепить онлайн-голосование в Верховной раде, после чего обязать депутатов "Слуги народа" предоставить свои учетные данные руководству партии. Иначе - никаких програм "20-30-50", жить непокорным придется на одну зарплату.

🤗И все. 240 голосов Ермак получит на все случаи жизни, а Зеленский легализует любое его решение.

😎Нормы об онлайн-голосовании включат в законопроект совершенно другого содержания и примут "под шумок", пока вся страна ждет нападения России.

🤷🏻‍♂️Как видим, войны, потерь территорий и человеческих жертв в Офисе президента не боятся. Там заняты совсем другими вопросами.
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17.02.2022 19:35 Відповісти
 
 