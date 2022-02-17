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НАТО стурбоване тим, що РФ намагається створити привід для збройного нападу на Україну, - Столтенберг

НАТО стурбоване тим, що РФ намагається створити привід для збройного нападу на Україну, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив, відповідаючи на запитання про звинувачення Кремля зі звинуваченнями на адресу Києва в обстрілах на Донбасі.

"Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо намірів Росії" - сказав Столтенберг.

Генсек повторив, що Альянс "поки що не бачить значного відведення" сил Росії.

"Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів України. Це буде важливий перший крок до мирного політичного вирішення проблеми" - наголосив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі не бачимо ознак відведення російських військ від українського кордону, - Столтенберг

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської.

Окупанти у четвер обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Військові експерти зазначали, що Росія, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію проти України, може використати як формальний привід для відкритого нападу на українські території провокацію на тимчасово окупованій території Донбасу.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що дані останніх годин викликають занепокоєння, і імовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора.

агресія (1194) обстріл (28339) Донбас (22354) Столтенберг Єнс (1595)


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17.02.2022 15:01 Відповісти
Сколько у нас времени для реформ ? Неделя , две , месяц , год ? Будем стараться . Может примут в НАТО .
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17.02.2022 15:02 Відповісти
хоче анексувати ордло.для цього провокації,щоб ввести своє військо ніби миротворців.тому ,повторюю,потрібно швидко вводити в ордло миротворців ООН або ЄС.тим самим ви не дасте початися війні.
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17.02.2022 15:03 Відповісти
Стурбоване? чи Озабочене? чи стурбовано озабочене?
Де САНКЦІЇ ??
Вирубайте їм СВІФТ на сутки і скажіть що то була кацапська кібер атака ... Да й по всьому. А там подивитесь чи включати обратно чи ні.
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17.02.2022 15:11 Відповісти
Чому на добу? Назавжди!!! Як і можливість використовувати валюту для міжнародних розрахунків! Всіх дітей російської "еліти" депортувати з Великобританії, Европи та США в рідні ***#я! Позбавити всю кремлівську блатоту їх маєтків та статків на банківських рахунках в цивілізованих країнах! Чекаємо реальної відповіді світової спільноти замість чергового "занепокоєння" різних калібрів!!!
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17.02.2022 15:28 Відповісти
Третья мировая война потихонечку набирает обороты. Идут бои в центре Европы. Россия пытается уничтожить Украину. Если цивилизованный мир не даст отпор Путину, то война придет в каждый европейский дом. Это только вопрос времени. Опять будут уничтожены миллионы людей. НАТО, Германия, Франция только взволнованы. От ваших волнений и озабоченности нет никакой пользы.
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17.02.2022 15:22 Відповісти
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17.02.2022 15:51 Відповісти
 
 