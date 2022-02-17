"Слуга народу" Арахамія про ДТП з Трухіним: "Він говорить, що його не було за кермом. Ніхто ж не знає іншого пасажира - якийсь хлопець в червоній футболці"

У понеділок "слуги народу" розглянуть питання про виключення Олександра Трухіна з фракції.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВРУ сказав керівник фракції "СН" Давид Арахамія.

Він впевнений, що для ухвалення цього рішення буде необхідна кількість голосів.

Арахамія зазначив, що "слуги" не можуть виключити Трухіна з бюджетного комітету.

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Відповідаючи на запитання, чи підтримує він ідею про те, щоб Трухін склав мандат, нардеп зауважив: "На нього було багато медіауваги і замало юридично-правової. Я хочу, щоб ми всі подивилися, в першу чергу, в юридично-правовій частині. Я хотів би дочекатися якогось фінального становища, коли ми можемо зробити ретроспективний аналіз".

Коментуючи те, що Трухін вже не хоче складати мандат, політик пояснив, що той - мажоритарник, тому фракція не може на нього тиснути і схиляти до таких дій.

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Голова фракції "СН" розповів, що періодично говорить з Трухіним про ДТП: "Він каже: "Я ж нікого не вбив, ніхто ж не має претензій". Він говорить, що його не було за кермом. Ніхто ж не знає іншого пасажира, окрім Трухіна, в цій історії. Ніхто навіть не вивчає. Там якийсь хлопець в червоній футболці, я не знаю, хто це такий".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.