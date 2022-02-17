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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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"Слуга народу" Арахамія про ДТП з Трухіним: "Він говорить, що його не було за кермом. Ніхто ж не знає іншого пасажира - якийсь хлопець в червоній футболці"

У понеділок "слуги народу" розглянуть питання про виключення Олександра Трухіна з фракції.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВРУ сказав керівник фракції "СН" Давид Арахамія.

Він впевнений, що для ухвалення цього рішення буде необхідна кількість голосів.

Арахамія зазначив, що "слуги" не можуть виключити Трухіна з бюджетного комітету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 64% українців вважають розслідування ДТП з Трухіним необ’єктивним, 52% - вважають, що керівник ДБР має піти у відставку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він ідею про те, щоб Трухін склав мандат, нардеп зауважив: "На нього було багато медіауваги і замало юридично-правової. Я хочу, щоб ми всі подивилися, в першу чергу, в юридично-правовій частині. Я хотів би дочекатися якогось фінального становища, коли ми можемо зробити ретроспективний аналіз".

Коментуючи те, що Трухін вже не хоче складати мандат, політик пояснив, що той - мажоритарник, тому фракція не може на нього тиснути і схиляти до таких дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трухін передумав складати мандат. ВIДЕО

Голова фракції "СН" розповів, що періодично говорить з Трухіним про ДТП: "Він каже: "Я ж нікого не вбив, ніхто ж не має претензій". Він говорить, що його не було за кермом. Ніхто ж не знає іншого пасажира, окрім Трухіна, в цій історії. Ніхто навіть не вивчає. Там якийсь хлопець в червоній футболці, я не знаю, хто це такий".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: 

ВР (14949) ДТП (4465) виключення з фракції (37) цензура (363) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+38
Агрохімія ти українців взагалі вважаєш за тупе бидло ??? Поліція на місці ДТП не визначила всіх пасажирів і водіїв ? Вертайся в сухумський зоопарк там свої байки будеш розповідати.
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17.02.2022 15:14
+24
Одне бидло виправдовує інше бидло
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17.02.2022 15:14
+24
Я првильно понял, Трухим не знает кто был за рулем его автомобиля, когда он в нем ехал?

Верим...правду говорили евродепутаты про Давида, наркет он и есть наркет
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17.02.2022 15:15
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То він старий анекдот розказує: "На нет і суда нет!".
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17.02.2022 15:14 Відповісти
в красной футболке и говорил по-испански??? - скажите ему, что это был Я!!!
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17.02.2022 15:39 Відповісти
Животное ,🦠🐒🦦, закрой уже свою пасть ! Не думай ,мразь ,что украинцы тебя просто так выпустят !
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17.02.2022 15:43 Відповісти
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17.02.2022 16:08 Відповісти
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17.02.2022 16:12 Відповісти
Гнид₽ паскудная
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17.02.2022 17:05 Відповісти
сміявся гомерическі з нєізвестного парня в красной футболкє 5 хвилин!!!

с ранку до вечера зперечаємся з дружиною:
ЗЕ-льоні шпіони чи дебіли ?

сьогодні перемогла дружба: вони ДЕБІЛЬНІ ШПІОНИ !!!
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17.02.2022 15:44 Відповісти
Якщо Труха каже, що не було його за кермом, то виходить що не було. Кримінальні справи "зелені" розслідують тільки на показах, експертизи тільки для опозиції. Навіть відос, що воно лазило в крові і пропонувало хабар не являється доказом. Це називається криворізьке кривосуддя. Ми вже проходили донецько-макєївське, а сьогодні нове-криворізьке.
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17.02.2022 16:09 Відповісти
зазначив, що "слуги" не можуть виключити Трухіна з бюджетного комітету.

. ох і п...ри...
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17.02.2022 15:14 Відповісти
Агрохімія ти українців взагалі вважаєш за тупе бидло ??? Поліція на місці ДТП не визначила всіх пасажирів і водіїв ? Вертайся в сухумський зоопарк там свої байки будеш розповідати.
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17.02.2022 15:14 Відповісти
так, він так вважає, і демонструє це кожного разу як тільки відкриває рота щоб вигородити своїх зашкварених одночленів. він так буде робити всю відведену йому каденцію бо це його справжні обовязки в тій шоблі, це і є його робота.
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17.02.2022 15:23 Відповісти
Та той хлопчик в червоній футболці "тихенько в ліс пішов".)
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17.02.2022 15:26 Відповісти
Рассказ о неизвестном герое (в красной футболке)
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в КРАСНОЙ
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
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17.02.2022 15:49 Відповісти
О нем ничего !

с. Маршак
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17.02.2022 15:50 Відповісти
АбраХамке в детстве читали эту совецкую сказку, а сейчас наркотический туман вынес эту сказку из подсознания на язык
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17.02.2022 15:52 Відповісти
Что значит верстайся , пусть сядет в буцыгарню с полной конфискацией
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17.02.2022 15:45 Відповісти
Одне бидло виправдовує інше бидло
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17.02.2022 15:14 Відповісти
Там какой-то парень в красной футболке, я не знаю, кто это такой.

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17.02.2022 16:59 Відповісти
депутату все можно..
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17.02.2022 15:15 Відповісти
Закон только для рабов.
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17.02.2022 15:26 Відповісти
Я првильно понял, Трухим не знает кто был за рулем его автомобиля, когда он в нем ехал?

Верим...правду говорили евродепутаты про Давида, наркет он и есть наркет
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17.02.2022 15:15 Відповісти
авто перемещалось из Полтавы в Киев в конопляном анабиозе

за окном мелькали корабельные сосны Бориспольского шоссе...
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17.02.2022 15:55 Відповісти
"но через 15 минут авто проснется и бодро зайдет на торжественное заседание Рады.."
Ю.Семенов
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17.02.2022 16:51 Відповісти
Лучше б мент взял 150 из багажника
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17.02.2022 15:15 Відповісти
и то верно - эти уроды деньги на коксе спалят
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17.02.2022 15:56 Відповісти
Ти якої породи приматів будеш, арахмідія?
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17.02.2022 15:15 Відповісти
Гоблин
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17.02.2022 15:37 Відповісти
Такая ссанина в очи... Уму непостижимо! Повезло бандитам с таким терпеливым народом.
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17.02.2022 15:15 Відповісти
ну хоть ссци у очі ...
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17.02.2022 15:16 Відповісти
Ну, на нет и суда нет...
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17.02.2022 15:16 Відповісти
Звичайно-цей пересувний гаманець на ніжках Трухін дуже багато знає...
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17.02.2022 15:16 Відповісти
А спробу дачи хабаря поліцейскому при виконанні ним службових обов'язків теж "якийсь хлопець в червоній футболці" робив?
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Тю, а мож его там и не было... Или по другому, долго шо ля перелататься , скажем, в белую футболку - это если на манер АРАхамии, дурака включать , оппонируя.
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17.02.2022 15:17 Відповісти
ЗЫ не было водителя
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17.02.2022 15:19 Відповісти
головного бухгалтера та вигнати? да как ви смєєте
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17.02.2022 15:17 Відповісти
вже краще не відкривав би рота взагалі, ну шо не бовкне то галіматня повна, набридли вже ці бовдури, міняти непотрібів і то чим швидше тим краще, всіх без виключення.
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17.02.2022 15:17 Відповісти
ВІН ГОВОРИТЬ-Я Ж НІКОГО НЕ ВБИВ. Обмовка по Фрейду.Які ще треба докази?
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17.02.2022 15:18 Відповісти
по словам хламідії трухіна не було за кермом, і тому трухін намагався дати взятку 150к інспектору дпс і тихенько піти в ліс.
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17.02.2022 15:18 Відповісти
Він і поводиться, як мавпа: або сцить на людей, або гімном кидається
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17.02.2022 15:21 Відповісти
Арахамія теж тихенько в ліс зібрався?
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17.02.2022 15:23 Відповісти
Макаки зелені і далі какахи ложать на голови своїм виборцям😀
Скоро зовсім завалять....
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17.02.2022 15:24 Відповісти
А довайте трохи пофантазуємо... Прокидається Трухін після ДТП і каже:"Хто цей мужлан в червоній футбольці?Мабуть піду я тихенько в ліс, та й очко заразом перевірю, хєр його знає, що то за мужлан..." І тут Трухін веде себе як повний олігофрен під дозою. Тепер, Арахамія каже:" *** буду, ну ніхито не знає, що то за мужлан в червоній футбольці!".
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17.02.2022 15:26 Відповісти
Яка брехлива безсоромна істота.
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17.02.2022 15:27 Відповісти
Куражится падло!
Видели б вы его самодовольную и наглую харю когда он давал это интервью
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17.02.2022 15:28 Відповісти
"Ніхто ж не знає іншого пасажира - якийсь хлопецьв червоній футболці"

Джерело:

Арахамія своїм ротом визнало, що слідство не проводиться належним чином.
Значить, преЗедент та його монобільшість мають гнати в три шиї монастирського, венедіктову та сухачова.
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17.02.2022 15:29 Відповісти
Дядя Давид - ты дурак?
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17.02.2022 15:34 Відповісти
ооо....какие интересные подробности...еще пол года...и ваще труха мимо проходил будет...
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17.02.2022 15:39 Відповісти
грибы собирал в лесу
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17.02.2022 15:51 Відповісти
так все к этому и идет)))
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17.02.2022 15:56 Відповісти
да , да.. "Это был не я! Это был однорукий, одноногий, одноглазый бандит!".. В красной футболке..
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17.02.2022 15:39 Відповісти
А спросить? Это сложно и капуцинам недоступно. Но там есть еще и другая животинка, говорящая.
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17.02.2022 15:40 Відповісти
Как он говорил с полицейским абсолютно понятно, что он был за рулём. Арахамия скрывает преступление, за это статья через два года тоже найдётся. Если они ещё столько протянут. Большие сомнения
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17.02.2022 15:50 Відповісти
Арахамія, мудрий як цар Давід))
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17.02.2022 15:52 Відповісти
ну а че ? какой то незнакомый парень привез Трухина из Полтавы в Киев на машине депутата . кто такой ни кто не знает . куда делся непонятно . но сам Трухин про ДТП ни сном ни духом . а в лес хотел рвануть потому что природу любит
что сказать . вполне правдоподобная история . для плебся сгодится . например наш местный невминько Олег Петрович думаю в нее поверит
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17.02.2022 15:56 Відповісти
трухина отмазали
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17.02.2022 15:58 Відповісти
Будет смешно когда появиться ещё "плёнка"
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17.02.2022 15:59 Відповісти
А за что все "Свои" напали на Трухина сразу после плёнки? Потом у них перезагрузка. А озвучить такой бред, в состоянии только остеинский товарищь. потому что его слова с логикой мало совместимы
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17.02.2022 16:02 Відповісти
Хламидия!!!! ваш Сброд уже две недели назад "официально исключил" это Чучело, аж теперь всплывает, что даже не рассматривали, очередная Брехня от ваЗЕлиновской Шушары!!!
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17.02.2022 16:03 Відповісти
Зелені невпинно ідуть до свого кінця, але навіть не уявляють, яким він може бути.
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17.02.2022 16:04 Відповісти
Як це набридло((((
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17.02.2022 16:09 Відповісти
как эти хамло уже всех достали..
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17.02.2022 16:13 Відповісти
Ара,посмотри на себя и на свои оправдашки со стороны,это же убожество абсолютное,валите нахрен из рады и голосуйте за новые выборы,хватит нам ваших алкогонщиков и помощников валуевых и сивковичей,может уже попрощаемся с вами окончательно.
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17.02.2022 16:35 Відповісти
парень в красной футболке - порошенко
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17.02.2022 17:03 Відповісти
Ну что же, слуги урода, не можете исключить его из бюджетного комитета - так и не надо, Нужно просто провести качественное расследование, ведь вся страна посмотрела видео с боди-камеры, где было четко зафиксировано, что депутат пытался найти свои очки на водительском месте и не двузначное предложение 150 тыс. "плюшек" в качестве "бонуса" для патрульного. А проведя качественное расследование суд обязан назначить адекватное наказание, вот тут вопрос с исключением из комитета решится сам собой (ну конечно если ЗЕ-твари не разрешат ему участвовать в заседаниях комитета онлайн прямо из тюремной камеры).

Но судя по риторике ЗЕ-ублюдков, торжество правосудия - не предвидется.

Виват великому ЗЕ!!!
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18.02.2022 06:15 Відповісти
 
 