"Слуга народу" Арахамія про ДТП з Трухіним: "Він говорить, що його не було за кермом. Ніхто ж не знає іншого пасажира - якийсь хлопець в червоній футболці"
У понеділок "слуги народу" розглянуть питання про виключення Олександра Трухіна з фракції.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВРУ сказав керівник фракції "СН" Давид Арахамія.
Він впевнений, що для ухвалення цього рішення буде необхідна кількість голосів.
Арахамія зазначив, що "слуги" не можуть виключити Трухіна з бюджетного комітету.
Відповідаючи на запитання, чи підтримує він ідею про те, щоб Трухін склав мандат, нардеп зауважив: "На нього було багато медіауваги і замало юридично-правової. Я хочу, щоб ми всі подивилися, в першу чергу, в юридично-правовій частині. Я хотів би дочекатися якогось фінального становища, коли ми можемо зробити ретроспективний аналіз".
Коментуючи те, що Трухін вже не хоче складати мандат, політик пояснив, що той - мажоритарник, тому фракція не може на нього тиснути і схиляти до таких дій.
Голова фракції "СН" розповів, що періодично говорить з Трухіним про ДТП: "Він каже: "Я ж нікого не вбив, ніхто ж не має претензій". Він говорить, що його не було за кермом. Ніхто ж не знає іншого пасажира, окрім Трухіна, в цій історії. Ніхто навіть не вивчає. Там якийсь хлопець в червоній футболці, я не знаю, хто це такий".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
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с ранку до вечера зперечаємся з дружиною:
ЗЕ-льоні шпіони чи дебіли ?
сьогодні перемогла дружба: вони ДЕБІЛЬНІ ШПІОНИ !!!
. ох і п...ри...
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в КРАСНОЙ
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
с. Маршак
Верим...правду говорили евродепутаты про Давида, наркет он и есть наркет
за окном мелькали корабельные сосны Бориспольского шоссе...
Ю.Семенов
Скоро зовсім завалять....
Видели б вы его самодовольную и наглую харю когда он давал это интервью
Джерело:
Арахамія своїм ротом визнало, що слідство не проводиться належним чином.
Значить, преЗедент та його монобільшість мають гнати в три шиї монастирського, венедіктову та сухачова.
что сказать . вполне правдоподобная история . для плебся сгодится . например наш местный невминько Олег Петрович думаю в нее поверит
Но судя по риторике ЗЕ-ублюдков, торжество правосудия - не предвидется.
Виват великому ЗЕ!!!