"Нарощування військ РФ триває": Воллес наголосив, що НАТО "смертельно серйозно" ставиться до протидії загрозі

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що про Росію судитимуть за її діями, а не заявами, оскільки нарощування військ продовжується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише ВВС.

"Ми бачили протилежність до деяких тверджень. Ми бачили збільшення чисельності військ за останні 48 годин на 7000 людей…Думаю, ми повіримо їм на слово, але про Росію ми судитимемо за їхніми діями, і наразі нарощування військ триває", - сказав Воллес.

Міністр додав, що НАТО є єдиним і "смертельно серйозно ставиться до того, як ми протистоятимемо загрозі, яка нині загрожує як Україні, і, можливо, нашій безпеці".

Виступаючи після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, він сказав, що для Росії стає "трагічно нормальним" використовувати "зловмисні дії та загрози, щоб спробувати досягти свого", і Європа має відреагувати на це.

"Це справжній виклик стабільності Європи", - додав Воллес.

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Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.