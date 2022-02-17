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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Нарощування військ РФ триває": Воллес наголосив, що НАТО "смертельно серйозно" ставиться до протидії загрозі

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що про Росію судитимуть за її діями, а не заявами, оскільки нарощування військ продовжується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише ВВС.

"Ми бачили протилежність до деяких тверджень. Ми бачили збільшення чисельності військ за останні 48 годин на 7000 людей…Думаю, ми повіримо їм на слово, але про Росію ми судитимемо за їхніми діями, і наразі нарощування військ триває", - сказав Воллес.

Міністр додав, що НАТО є єдиним і "смертельно серйозно ставиться до того, як ми протистоятимемо загрозі, яка нині загрожує як Україні, і, можливо, нашій безпеці".

Виступаючи після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, він сказав, що для Росії стає "трагічно нормальним" використовувати "зловмисні дії та загрози, щоб спробувати досягти свого", і Європа має відреагувати на це.

"Це справжній виклик стабільності Європи", - додав Воллес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі не бачимо ознак відведення російських військ від українського кордону, - Столтенберг

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

армія рф (17277) Велика Британія (5565) НАТО (6431) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+4
"Смертельно серйозно" - це що, найвища ступінь стурбованості чи вже остання?
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17.02.2022 15:20
+2
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17.02.2022 15:45
+1
Не бійся, "вільям воллес" зараз наш Едврд Довгоногий все вирішить, він вже попрямував туди.
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17.02.2022 15:17
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Не бійся, "вільям воллес" зараз наш Едврд Довгоногий все вирішить, він вже попрямував туди.
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Англійською ВІН просто "the".
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17.02.2022 15:20 Відповісти
"Смертельно серйозно" - це що, найвища ступінь стурбованості чи вже остання?
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17.02.2022 15:20 Відповісти
Там запятую забыли поставить
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17.02.2022 15:21 Відповісти
нет, это гуглоперевод от автора
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17.02.2022 15:27 Відповісти
Скоро российский сапог будет топтать Европу. Будут убиты, покалечены миллионы людей. Вместо реальной помощи только и слышим, что Европа взволнована и обеспокоена.
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17.02.2022 15:42 Відповісти
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17.02.2022 15:45 Відповісти
НАТО будет вынуждено тратить средства и нервы,а Европа будет постоянно оглядываться до тех пор,пока руководство НАТО будет защищаться "глубоким беспокойством"и "отслеживанием ситуации"..Страны Европы будут вынуждены "затягивать пояса",выделяя всё большие суммы на оборону,пока ссреди самих европейцев будут такие себе- "..Путина нужно понимать...с Россией нужно иметиь диалог".. (читай.просто идти Путину на уступки,особенно охотно там,где Евросоюз не затрагивается - Молдова,Грузия,Украина..)..Пока погоду в Европе будут играть Шредеры-Меркели-Шольцы с поддержкой олландов-макронов-курцев .ж сама Европа будет под угрозой не только энергетической безопасности,но и во вполне себе ВОЕННОЙ угрозе. Меркели-Шольцы приходят и уходят.а зависимость ЕС от Кремля усиливается благодаря им.
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17.02.2022 15:49 Відповісти
Москалі таки нарвуться.
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17.02.2022 16:00 Відповісти
 
 