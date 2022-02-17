Від початку доби поранено двох воїнів та двох цивільних. Війська РФ 34 рази відкривали вогонь, по Станиці Луганській випущено 32 снаряди, - ООС

Сьогодні, 17 лютого із важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм противник випустив 32 снаряди по Станиці Луганській. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти та вихователі.

Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії.

"Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли із артилерійських систем населений пункт Врубівка. Пошкоджено будівлю місцевої загальноосвітньої школи, де на той час перебували учні та викладачі. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, від обстрілу був пошкоджений газогін – без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, загалом, станом на 14 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

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Як повідомляється, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Водяне - із мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

Трудівське - із мінометів калібру 82 мм.

Старогнатівку – із мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Старий Айдар та Мар’їнку - із мінометів калібру 120 мм.

Південне й Майорськ – із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Лобачеве – із мінометів калібру 82 мм.

Новоселівку Другу - із протитанкових ракетних комплексів.

Луганське – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку – із мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Світлодарськ – із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Троїцьке – із озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.

Зайцеве - із автоматичних станкових гранатометів.

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - із мінометів калібру 120 мм.

Новозванівку – із артилерії калібру 152 мм.

Станицю Луганську - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

Піски- із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Гольмівський - із мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Хрящівку - із артилерії калібру 122 мм.

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"Від дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб", - зазначають у штабі ООС.

"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців", - резюмували в штабі.





